О троцкизме в банковской аналитике

— идейно-политическое мелкобуржуазное течение, враждебное марксизму-ленинизму и международному коммунистическому движению, прикрывающее свою оппортунистическую сущность леворадикальными фразами.На протяжении длительного периода, все более острым становится проблема качественной аналитики на ряде форумов. Проблема заключается большей частью не в том, что прогнозы ряда участников - ошибочны (все же, это ПРОГНОЗ), а в том, что давая тот или иной прогноз в посещаемом пользователями месте (каковым является сайт в интернете и этот форум в том числе) участник дискуссии, прогнозист, так или иначе ВСЕГДА служит своим интересам и тех, кто знает примерно столько же, сколько и сам; но особенно служит интересам тех - КТО ЗНАЕТ БОЛЬШЕ.Таким образом формируется НУЖНОЕ общественное мнение. При этом тот, кто "пишет" (выдает на гора прогнозы) может не догадываться об этом (используется) либо получает за свои прогнозы (или за возможность использования раскрученного ника, пользующегося большой популярностью у аудитории) определенные блага.Продолжительное время в российском обществе успешно поддерживаются панические настроения по поводу дальнейшей судьбы государства.Яркие фразы: БЛАГОДАТЬ, дефолт, запасайтесь валежником, рваный и т.п. ласкающие слух термины заполонили в т.ч. и эту площадку. Хорошо это или плохо? Нельзя сказать точно и определенно: вроде как товарищи пытаются предупредить - а начнешь разбираться и на поверку их предупреждения оказываются обыкновенным пшиком либо начинают реализовываться:1. Не в те сроки и;2. Не с той скоростью.Надо это знатьС другой стороны, видно, что эти товарищи в своих откровениях на форумах используют(И.В.Сталин. "Ленинизм или троцкизм").Не правда-ли, очень ярко показывает всю сущность данных элементов? У товарищей принцип: "Чем хуже, тем лучше". Глупо было бы считать, что товарищи засели исключительно на разного рода посещаемых интернет-площадках. С физическим устранением товарища Сталина данные "борцы за мир во всем мире" прочно осели в наших государственных институтах (институты - в данном случае широкое, всеобъемлющие понятие, означающее всю полноту властных, общественных и иных компетенций), пустили там корни.Потому товарищ Троцкий и его последователи, окопавшиеся не только, но и тут тоже в МЕРУ своего понимания пишут на себя, а в МЕРУ своего непонимания -Методов подрывной работы масса. Например,Есть нормально работающее учреждение, банк,государство. Товарищи незаметно и постепенно вливаются в руководящие органы партии, начинают всячески поддерживать различные,тем самым порождая между членами партии разного рода кривотолки и, параллельно готовят почву для прихода нового руководителя (которого заранее подготавливают и заставляют принять). Когда товарищи видят, что почва для приходя нового руководителя созрела, а истые партийцы подвержены остракизму происходит(захват власти, смена политического строя, разгром партии, крах банка, закрытие учреждения). Вариантов масса.Именно поэтому, без знания основ теории управления и методов подрывной работы нельзя принимать на веру какие-либо откровения даже самых ярких, заслуженных людей, а тем более в плане финансов. Особенно это относится к курсам валютНа банковском форуме, что посетителей больше всего интересует?Правильно: сохранится-ли вклад в том банке, в каком он был открыт и какие будут курсы валют. Безусловно, есть и ряд иных существенных тем, волнующих общество.Многих тут курсы интересуют...хм, ну что курсы1. В Минфине троцкисты. Поэтому, во время того, как мы находимся в осажденной крепости (очень модное в настоящее время словосочетание) они скупают каждый рабочий день. Дело в том, что они то их (американцев) ВРАГАМИ НЕ СЧИТАЮТ. Запомните этоОни, конечно, будут другое по телевизору говорить: верить им или нет, каждый решает сам. 19 млрд рублей тратят каждый рабочий день на покупку долларов. Евро, кстати, не покупают. Много это или мало, 380 млрд доходов от нефти за месяц? Это ОЧЕНЬ МНОГО на таком тонком рынке. Это почти годовой бюджет Московской области, ну или можно прибавить пенсию пенсионерам на 10% и весь год ее поддерживать в таком состоянии.Без интервенций Минфина и при той цене нефти, какая есть сейчас (около 71 доллара за бочку Юралс)...не путать с североморской смесью!.. справедливая цена равна 51 рубль, не больше.2. Федрезерв (там особо заслуженные троцкисты) планомерно повышает ставку. Ставка - это очень важно!!! Весь мир видит, что держать активы в долларах ВЫГОДНО. Ставка будет расти: об этом Партию большевиковтоварищ Троцкий (товарищ Троцкий же до революции находился в США и прекрасно владел иностранным языком).3. Опять же, Федрезерв обязался распродавать облигации (трежеря) на 30 млрд долларов в месяц. А с 1 июля уже на 40 млрд, а с 1 октября уже на 50 млрд. Доллар (а точнее,) нынче дорог: новые не печатают, так еще и старые изымают. За распродажей трежерей, Партия поручила следить Троцкому и не подтасовыватьстатистику: так, с 1 по 13 июня ничего Федрезерв не смог распродать. Впрочем, еще есть время с 14 по 30 июня включительно, посмотрим! Изъятие в таком объеме облигаций (если оно происходит резко) приводит к РЕЗКОМУ удешевлению евро (ну и других валют тоже). Мы могли это лицезреть не так давно вот тут (смотри скриншот). Товарищи, по наивности своей, подумали, что это болельщики в Москве евро обвалилиУвы, это не болельщики! Планомерные нечастые распродажи тоже ничего хорошего не сулят. Надо это учитывать!4. Также надо учитывать, что наш ЦБ (а Председатель ЦБ назван тем, американским, ЦБ - лучшим, следовательно, в нашем ЦБ тоже троцкисты, но более мелкого пошиба) накопив существенные золотовалютные (больше, конечно, валюты) резервы не желает поддержать свою национальную валюту (рубль) от резкой девальвации (каковая произошла в апреле)."Случись что, Москву было бы нечем оборонять". Ну вот примерно так и с рублем, как выяснилось.Это еще раз говорит о том, что троцкисты считают валютой доллар.5. Есть еще одно "но". Дело в том, что невозмутимое спокойствие народа при девальвации рубля по отношению к доллару на примерно 10% за 3-4 дня приведет к тому, что народочередную девальвацию и возможно уже не на 10%. К сожалению, нужно это иметь в виду.6. Нефть.Нефть будет снижаться. Этому поспособствует интересная интерпретация "вечного" соглашения Опек+: "соглашение о снижении добычи продляется навечно, но без квот снижения добычи". Товарищи не понимают, что товарищество на вере - сугубо юридический термин (и то фактически не используется в современной юридической науке) и к мировой экономике не имеет никакого отношения.Режим переживет, если небольшой период нефть будет по 35-40 долларов за бочку.Нефть по 50 долларов за бочку и НАДОЛГО равносильна смерти режиму.Я не жду серьезного ослабления рубля в этом году, он и так уже ослаблен.