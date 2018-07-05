Там пишет Гектор Обычно обо всем.
Он, последнее время, сильно озадачен тем, куда Эля подевала 48 млрд долларов, размещенных в бумагах американских империалистов.
Цитата
|Лично меня больше волнует куда дели почти более 40 млрд. долларов, выведенных из американских ценных бумаг. Пока никаких следов я не могу найти!
И правда, вывела половину, а куда не говорит. Ее в Госдуме (Законодательная ветвь власти между прочим) депутаты спросили, а она толком ничего не сказала. Почти как Зоя, которая Космодемьянская... Сразу видно, чья школа: фсёскрывать
Придется тоже искать, потому что Гектор - пожилой человек: начнет волноваться, переживать, мало-ли чего получится...
Тут, вообще, сложно очень искать...все секретно, а несекретно будет через полгода. Ну это как с отчетностью банков-недобитков, которую постоянно обсуждают на форуме: она перестает быть секретной в конце каждого месяца после 26 числа примерно...ну то есть тогда, когда уже впору смотреть отчетность за месяц, который на исходе.
В общем, я буду действовать по принципу дедукции.
Выдвигаем гипотезу: Эля купила на часть этих денег золото, а часть денег вывела в кеш и сунула в хранилище ЦБ.
Обосновываем гипотезу: золото резко подешевело за исследуемый отрезок времени. Золото дешевеет только в одном случае: когда какое-то государство его продает. Совсем немного, несколько тонн золота достаточно выставить на продажу - и оно резко дешевеет. Государство (или любой центробанк) "подбирают" это золото. Потом оно его проверяет на "вшивость", а то вдруг это вольфрам На "все" покупать золото глупо: ведь если что-то случится, то как потом его продавать? Ведь не дадут реальную цену... Поэтому - кеш. А вдруг война? А вдруг санкции ужесточаются? А вдруг нашим госкомпаниям надо будет срочно отдавать долги, а отдавать нечем, т.к. никто не хочет перекредитовывать?
Кеш (долларовый) - он и в Африке кеш
А как мы узнаем, вдруг не купила она золото?
Просто узнаем. Золото же подешевело, следовательно величина золотовалютных резервов уменьшилась. И действительно!
Величина ЗВР на: (млрд дол)
20.04.2018=463,8
29.06.2018=455,5
Казалось бы: но ведь это не 48 млрд долларов, а всего лишь 8 млрд долларов (что тоже немало).
Но это именно часть резервов, которые "спалились-переоценились" в результате увеличения доли монетарного золота в структуре ЗВР. На мой взгляд так.
Плюс никто и не говорит, что золото куплено именно на все 48 млрд долларов. Часть долларов, повторюсь, наверняка в кеше.
Да, оно не приносит процентный доход. Но что лучше: получение процентного дохода или физическая сохранность валюты??? Тем более валюта находится в недружественном государстве.
К слову, Гектор знает ответ на этот вопрос
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