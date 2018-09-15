КОГДА УЙДЕШЬ

Решением Совета директоров увеличена ключевая ставка на 0,25% пункта. Объявлено, что инфляция в следующем году составит от 5 до 5,5 процентов. Задан тренд на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Ну и всё в таком духе...В последнее время во главу угла ставилась борьба с инфляцией в стране. Спорный посыл: на кладбище инфляция равна нулю. Страна - это кладбище или нет? Ведомство на Неглинной добилось впечатляющих успехов в снижении инфляции в России. Так, за 2017 год она составила 2,5%. Сейчас (год к году) 3,1%. Стало-ли лучше жить от такого достижения людям? Сомневаюсь. Ибо сама по себе борьба с инфляцией (таргетирование) без увязки с курсом национальной валюты, экономическим ростом, решением проблем занятости не имеет смысла. Это очень вредно: абсорбирование "лишней ликвидности" и изъятие оной из оборота. Термин "лишняя ликвидность" не случайно взят в кавычки: это ещё надо разобраться, а правда-ли изъятая из оборота ликвидность лишняя. Может это и не так и она весьма была бы нужна. На что, спросите вы?На новые современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые инфраструктурные проекты (дополнительные железнодорожные пути, мосты, развязки, тоннели). На новые современные дороги, т.к. страна у нас пока огромная. На строительство метрополитена.На создание новых современных заводов, на удешевление выпускаемой продукции, на уход от ручного труда к станкам с ЧПУ.Есть достаточно много важных отраслей народного хозяйства, которые нуждаются в фондировании, в поддержке. Они потом эту поддержку отдадут сторицей: через рост налогооблагаемой базы, рост фонда оплаты труда и прибыли.А вот строительство мегастадионов для мундиалей - это глупость, этоСтадионы эти все содержать потом надо, а это большие расходы.Вот тут мы плавно подошли к тому, чем обязан заниматься любой Центробанк в любом государстве. Чем занимается ФРС или ЕЦБ. Что тамошние власти ставят во главу угла, предоставляя определенную свободу действий Центробанкам. Уверяю вас: это не только и не столько борьба с инфляцией/дефляцией. Это присутствует, но далеко не на первых ролях.А на первых ролях -Эту уверенность поддерживает стабильный курс национальной валюты, простое, ясное, целеполагание и строгое следование им в своей работе.Главным инструментов в работе любого настоящего ЦБ является ключевая ставка. Это, по простому,Главный вопрос любого бизнеса, если он хочет обновить номенклатуру выпускаемой продукции, купить для этого новые станки, нанять и обучить персонал - где взять деньги (кредит). Любой бизнес заинтересован в ДЕШЕВОМ фондировании. То есть фондирование должно быть таким, которое позволит развиваться без страха потерять завод из-за невозможности расплачиваться по кредитам в дальнейшем из-за изменения рыночной конъюктуры. Как может измениться конъюктура?Пример:- Масло подорожало.Что это нам говорит? Да ничего особо не говорит!А если обнародовать ответ иначе:- Купец Сидоров самовольно взвинтил цены на масло. Почувствовали разницу?Еще:- Курс рубля упал по отношению к доллару (или поднялся).Что это говорит? Ничего не говорит! А если так написать:- Биржевые спекулянты искусственно обесценили рубль.Согласимся: намного точнее звучит.В мире есть признанные товарищи - специалисты в сфере финансов и экономики. Например, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц. Они считают, что именно размер ключевой ставки является определяющим в стагнации экономики страны или в росте экономики страны, в инвестиционном развитии или в канализации (абсорбировании) ресурсов в никуда (на счета ЦБ). Именно поэтому Дж. Стиглиц считает, что страна, ставящая во главу угла таргетирование инфляции НИКОГДА не выйдет из кризиса. Я повторюсь: потому что нулевая инфляция только на кладбище! Россия - именно такая страна.Раньше нам говорили: мы делаем бивалютную корзину и привязываем ее курс к цене на нефть. Мы так спокойно жили все нулевые годы. Да, курс колебался, но колебания курса были не более 10% за период нескольких лет. Условно: был доллар по 30 рублей, потом стал по 33 рубля, потом снизился до 32 рублей. Было такое? Было. Смог в те годы Кудрин скопить Резервный Фонд, который потом очень помог Путину, в бытность последнего премьером? Смог.Что делали американцы в период мирового кризиса 2008 года? Они резко снизили учётную ставку (более 4% она у них была тогда, если мне память не изменяет) и держали ее ИСКУССТВЕННО в размере ЧЕТВЕРТЬ ПРОЦЕНТА. Вот какая была СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ у них тогда, и вспомните, какая была тогда у нас ставка рефинансирования. Учётная ставка - это стоимость денег ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Но долгосрочные кредитные ресурсы на момент оформления (заключения) кредитного договора привязываются именно к ней. Именно поэтому (10 лет прошло) у американцев рост экономики превышает среднемировые темпы - что само по себе очень и очень похвально ибо расти с высокой базы очень трудно - а у нас РЕЗКИЙ СПАД, потом длительная РЕЦЕССИЯ, а теперь(полтора процента). При этом, у американцев ведь хитрые законы - не то, что у нас. У них ведь для финансового рынка - ОДНИ УСЛОВИЯ, для реального сектора (производство) - ДРУГИЕ, строителям (кризис же с них начался, пресловутые домкомы) - ТРЕТЬИ.Так они еще и 4 трл долларов на политику количественного смягчения потратили помимо "ставки в пол". Это что такое по простому? Это они взяли и выкупили "плохие активы", потом их "привели в чувство" (модернизировали) и снова вывели на рынок НО УЖЕ ДОРОЖЕ! Молодцы ребята!У нас тоже деньги тратили, ага. У нас банкам помогали, выкупали у них "плохие долги". Потом через несколько лет опять "выкупали плохие долги". Бег по кругу...Еще есть фишка такая: РЕЗЕРВИРОВАНИЕ называется. Это правильная в общем то вещь: вы дали кому то в долг, а вдруг не отдадут и с деньгами скроются? Вы тогда создайте РЕЗЕРВ и возьмите что-нибудь (обычно земля, средства производства, недвижимость) в ЗАЛОГ. В Европе резервирование считанные проценты и только для краткосрочных кредитов. То есть, ТАМ определение кредита (кредо. - доверяю) действует. А у нас? У нас увеличение резервирования по ссудам излюбленный метод ЦБ завалить банк. Банки облеплены указивками ЦБ, как помойка мухами. Вот поэтому большинство российских банков - ПОМОЙКИ. Доверия нет. Такая создалась атмосфера ибоУ нас вообще создалась уникальная ситуация. Нигде в мире такого нету бардака. У нас по всем параметрам на протяжении ряда последних лет идет РЕАЛЬНОЕ удушение экономики (относительно валютной составляющей, относительно инфляции, относительно мировых темпов роста, относительно вклада в мировую экономику, относительно средних зарплат в пересчете на какую-либо валюту), а ПРИБЫЛЬ банковского сектора ПОЧТИ ТРИЛЛИОН!Это как так? То есть, экономика пухнет от голода (отсутствие дешевого фондирования), а банки купаются в прибыли. А самый прибыльный банк - крупнейший в стране. Это что за система такая извращённая сложиласьБанк России говорит: мы независимы. Ладно. Вы независимы. Вы принимаете решения. Ваши решения влияют на жизнь и достаток населения всей страны, на экономику всей страны. Ваши решения зачастую ошибочны. Но если они ошибочны - нужно иметь смелость ЧЕСТНО В ЭТОМ ПРИЗНАТЬСЯ, а не обвинять во всех бедах заокеанских товарищей!Это что за логика такая у нашего экономического и финансового блоков??? Мы не смогли удержать рубль - ну и ладно; мы не смогли обеспечить рост экономики не ниже мировых темпов (и это после кризиса и низкой базы) - ну и ладно; инфляцию тоже не удержим в рамках 4% - ну и ладно; а рост занятости - это вообще не к нам.Да любую задачу возьми - ничего же не выполнено!!!- Была задача?- Была и есть!- Достаточно было времени?- Более чем достаточно.- Выполнена?- Нет!Я открываю КУАП и вижу: из четвертой сотни можно отзывать у каждого третьего, из третьей сотни - у каждого четвертого, у второй сотни - у каждого пятого, у первой сотни - у каждого седьмого-восьмого.Инфляция за год 2,5%. Ставки по кредитам 10-15%, по ипотеке (там квартира в залоге у банка) 9,5%.Это где такая ДИКАЯ МАРЖА, в какой стране?В Европе учётная ставка ноль, инфляция в среднем 1,5%. В Штатах инфляция по доллару около 2% и примерно такая же ставка ФРС. В Японии отрицательная учетная ставка и дефляция (им не нравится, что все постоянно дешевеет - но они к этому привыкли за долгие годы).У нас инфляция сейчас 3,1%, а ключевая 7,5% .У нас ШЕДЕВР в этом плане.В большинстве своём ставки по вкладам в банках ниже ключевой ставки в ЦБ. То есть, Банк России предлагает населению доверять банкам больше, чем доверяет им сам. Как вам такое?Почему мы с такой политикой будем всегда на задворках мирового развития, на задворках жизни? Почему наша продукция не будет конкурентоспособна?Да потому, что на "загнивающем Западе" показатель СТОИМОСТИ ДЕНЕГ от ноля до 2 процентов - в большинстве случаев именно ближе к нулю - вот тебе деньги, строй завод, нанимай персонал, плати зарплату людям и налоги в бюджет, а то, что мы тебе дали: отдашь потом такую же сумму или даже чуть меньше. А у нас инфляция 3%, а кредиты под 12% и выше.