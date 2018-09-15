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КОГДА УЙДЕШЬ

15.09.2018 18:31 3 874 просмотра
По мотивам пятничного заседания Совета директоров Банка России.

Решением Совета директоров увеличена ключевая ставка на 0,25% пункта. Объявлено, что инфляция в следующем году составит от 5 до 5,5 процентов. Задан тренд на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Ну и всё в таком духе...

В последнее время во главу угла ставилась борьба с инфляцией в стране. Спорный посыл: на кладбище инфляция равна нулю. Страна - это кладбище или нет? Ведомство на Неглинной добилось впечатляющих успехов в снижении инфляции в России. Так, за 2017 год она составила 2,5%. Сейчас (год к году) 3,1%. Стало-ли лучше жить от такого достижения людям? Сомневаюсь. Ибо сама по себе борьба с инфляцией (таргетирование) без увязки с курсом национальной валюты, экономическим ростом, решением проблем занятости не имеет смысла. Это очень вредно: абсорбирование "лишней ликвидности" и изъятие оной из оборота. Термин "лишняя ликвидность" не случайно взят в кавычки: это ещё надо разобраться, а правда-ли изъятая из оборота ликвидность лишняя. Может это и не так и она весьма была бы нужна. На что, спросите вы?
На новые современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые инфраструктурные проекты (дополнительные железнодорожные пути, мосты, развязки, тоннели). На новые современные дороги, т.к. страна у нас пока огромная. На строительство метрополитена. А самое главное, на модернизацию и обновление фондов. На создание новых современных заводов, на удешевление выпускаемой продукции, на уход от ручного труда к станкам с ЧПУ.
Есть достаточно много важных отраслей народного хозяйства, которые нуждаются в фондировании, в поддержке. Они потом эту поддержку отдадут сторицей: через рост налогооблагаемой базы, рост фонда оплаты труда и прибыли.
А вот строительство мегастадионов для мундиалей - это глупость, это непроизводительные расходы. Стадионы эти все содержать потом надо, а это большие расходы.
Вот тут мы плавно подошли к тому, чем обязан заниматься любой Центробанк в любом государстве. Чем занимается ФРС или ЕЦБ. Что тамошние власти ставят во главу угла, предоставляя определенную свободу действий Центробанкам. Уверяю вас: это не только и не столько борьба с инфляцией/дефляцией. Это присутствует, но далеко не на первых ролях.
А на первых ролях - как можно более высокий и устойчивый экономический рост, вследствие которого население имеет работу и уверенность в завтрашнем дне. Эту уверенность поддерживает стабильный курс национальной валюты, простое, ясное, целеполагание и строгое следование им в своей работе.
Главным инструментов в работе любого настоящего ЦБ является ключевая ставка. Это, по простому, стоимость денег в настоящий момент.
Главный вопрос любого бизнеса, если он хочет обновить номенклатуру выпускаемой продукции, купить для этого новые станки, нанять и обучить персонал - где взять деньги (кредит). Любой бизнес заинтересован в ДЕШЕВОМ фондировании. То есть фондирование должно быть таким, которое позволит развиваться без страха потерять завод из-за невозможности расплачиваться по кредитам в дальнейшем из-за изменения рыночной конъюктуры. Как может измениться конъюктура?

Пример:
- Масло подорожало.
Что это нам говорит? Да ничего особо не говорит!
А если обнародовать ответ иначе:
- Купец Сидоров самовольно взвинтил цены на масло. Почувствовали разницу?
Еще:
- Курс рубля упал по отношению к доллару (или поднялся).
Что это говорит? Ничего не говорит! А если так написать:
- Биржевые спекулянты искусственно обесценили рубль.
Согласимся: намного точнее звучит.

В мире есть признанные товарищи - специалисты в сфере финансов и экономики. Например, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц. Они считают, что именно размер ключевой ставки является определяющим в стагнации экономики страны или в росте экономики страны, в инвестиционном развитии или в канализации (абсорбировании) ресурсов в никуда (на счета ЦБ). Именно поэтому Дж. Стиглиц считает, что страна, ставящая во главу угла таргетирование инфляции НИКОГДА не выйдет из кризиса. Я повторюсь: потому что нулевая инфляция только на кладбище! Россия - именно такая страна.
Раньше нам говорили: мы делаем бивалютную корзину и привязываем ее курс к цене на нефть. Мы так спокойно жили все нулевые годы. Да, курс колебался, но колебания курса были не более 10% за период нескольких лет. Условно: был доллар по 30 рублей, потом стал по 33 рубля, потом снизился до 32 рублей. Было такое? Было. Смог в те годы Кудрин скопить Резервный Фонд, который потом очень помог Путину, в бытность последнего премьером? Смог.

Что делали американцы в период мирового кризиса 2008 года? Они резко снизили учётную ставку (более 4% она у них была тогда, если мне память не изменяет) и держали ее ИСКУССТВЕННО в размере ЧЕТВЕРТЬ ПРОЦЕНТА. Вот какая была СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ у них тогда, и вспомните, какая была тогда у нас ставка рефинансирования. Учётная ставка - это стоимость денег ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Но долгосрочные кредитные ресурсы на момент оформления (заключения) кредитного договора привязываются именно к ней. Именно поэтому (10 лет прошло) у американцев рост экономики превышает среднемировые темпы - что само по себе очень и очень похвально ибо расти с высокой базы очень трудно - а у нас РЕЗКИЙ СПАД, потом длительная РЕЦЕССИЯ, а теперь рост экономики в пределах статистической погрешности (полтора процента). При этом, у американцев ведь хитрые законы - не то, что у нас. У них ведь для финансового рынка - ОДНИ УСЛОВИЯ, для реального сектора (производство) - ДРУГИЕ, строителям (кризис же с них начался, пресловутые домкомы) - ТРЕТЬИ.
Так они еще и 4 трл долларов на политику количественного смягчения потратили помимо "ставки в пол". Это что такое по простому? Это они взяли и выкупили "плохие активы", потом их "привели в чувство" (модернизировали) и снова вывели на рынок НО УЖЕ ДОРОЖЕ! Молодцы ребята!
У нас тоже деньги тратили, ага. У нас банкам помогали, выкупали у них "плохие долги". Потом через несколько лет опять "выкупали плохие долги". Бег по кругу...
Еще есть фишка такая: РЕЗЕРВИРОВАНИЕ называется. Это правильная в общем то вещь: вы дали кому то в долг, а вдруг не отдадут и с деньгами скроются? Вы тогда создайте РЕЗЕРВ и возьмите что-нибудь (обычно земля, средства производства, недвижимость) в ЗАЛОГ. В Европе резервирование считанные проценты и только для краткосрочных кредитов. То есть, ТАМ определение кредита (кредо лат. - доверяю) действует. А у нас? У нас увеличение резервирования по ссудам излюбленный метод ЦБ завалить банк. Банки облеплены указивками ЦБ, как помойка мухами. Вот поэтому большинство российских банков - ПОМОЙКИ. Доверия нет. Такая создалась атмосфера ибо вор на воре сидит и вором погоняетsmile:wikigo:
У нас вообще создалась уникальная ситуация. Нигде в мире такого нету бардака. У нас по всем параметрам на протяжении ряда последних лет идет РЕАЛЬНОЕ удушение экономики (относительно валютной составляющей, относительно инфляции, относительно мировых темпов роста, относительно вклада в мировую экономику, относительно средних зарплат в пересчете на какую-либо валюту), а ПРИБЫЛЬ банковского сектора ПОЧТИ ТРИЛЛИОН!
Это как так? То есть, экономика пухнет от голода (отсутствие дешевого фондирования), а банки купаются в прибыли. А самый прибыльный банк - крупнейший в стране. Это что за система такая извращённая сложилась smile:?:

Банк России говорит: мы независимы. Ладно. Вы независимы. Вы принимаете решения. Ваши решения влияют на жизнь и достаток населения всей страны, на экономику всей страны. Ваши решения зачастую ошибочны. Но если они ошибочны - нужно иметь смелость ЧЕСТНО В ЭТОМ ПРИЗНАТЬСЯ, а не обвинять во всех бедах заокеанских товарищей!
Это что за логика такая у нашего экономического и финансового блоков??? Мы не смогли удержать рубль - ну и ладно; мы не смогли обеспечить рост экономики не ниже мировых темпов (и это после кризиса и низкой базы smile:wall: ) - ну и ладно; инфляцию тоже не удержим в рамках 4% - ну и ладно; а рост занятости - это вообще не к нам.
Да любую задачу возьми - ничего же не выполнено!!!
1. Расчистка банковского сектора от слабых игроков.
- Была задача?
- Была и есть!
- Достаточно было времени?
- Более чем достаточно.
- Выполнена?
- Нет!
Я открываю КУАП и вижу: из четвертой сотни можно отзывать у каждого третьего, из третьей сотни - у каждого четвертого, у второй сотни - у каждого пятого, у первой сотни - у каждого седьмого-восьмого.

2. Задача удешевления кредитных ресурсов.
Инфляция за год 2,5%. Ставки по кредитам 10-15%, по ипотеке (там квартира в залоге у банка) 9,5%.
Это где такая ДИКАЯ МАРЖА, в какой стране?

3. Денежно-кредитная политика.
В Европе учётная ставка ноль, инфляция в среднем 1,5%. В Штатах инфляция по доллару около 2% и примерно такая же ставка ФРС. В Японии отрицательная учетная ставка и дефляция (им не нравится, что все постоянно дешевеет - но они к этому привыкли за долгие годы).
У нас инфляция сейчас 3,1%, а ключевая 7,5% .
У нас ШЕДЕВР в этом плане.

4. Доходность вкладов.
В большинстве своём ставки по вкладам в банках ниже ключевой ставки в ЦБ. То есть, Банк России предлагает населению доверять банкам больше, чем доверяет им сам. Как вам такое?

Почему мы с такой политикой будем всегда на задворках мирового развития, на задворках жизни? Почему наша продукция не будет конкурентоспособна?
Да потому, что на "загнивающем Западе" показатель СТОИМОСТИ ДЕНЕГ от ноля до 2 процентов - в большинстве случаев именно ближе к нулю - вот тебе деньги, строй завод, нанимай персонал, плати зарплату людям и налоги в бюджет, а то, что мы тебе дали: отдашь потом такую же сумму или даже чуть меньше. А у нас инфляция 3%, а кредиты под 12% и выше.

Комментарии 3

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
.....открываю КУАП и вижу: из четвертой сотни можно отзывать у каждого третьего, из третьей сотни - у каждого четвертого, у второй сотни - у каждого пятого, у первой сотни - у каждого седьмого-восьмого.


так отзовут же !
muza rasulov
#
Цитата
Так они еще и 4 трл долларов на политику количественного смягчения потратили помимо "ставки в пол".


smile:D smile:D
hawk77+ hawk77+  (hawk77+)
#
Кейнсианская глупость. Да а штатах ФРС занимается занятостью и держит нулевые реальные ставки и к чему это приводит к все большим пузырям и Трампу не от хорошей жизни. Тупость наших либералов поражает. Ну почитайте вы реальных экономистов как Дэвид Стокман, а не кейнсианских вуду как Стиглиц.
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