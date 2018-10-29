Перестройка Ускорение Гласность // Тьфу ты:( Ликвидность Усреднение Ставка

и вот почему

не есть замкнутая система!

понуждают

УРОКИ финансовой грамотности

"Когда вырастут ставки по вкладам?" - часто можно услышать подобный вопрос на этом форуме. Как-никак, форум банковский и юзеров интересуют не только "высокие материи" - как то: доживет склянка до конца года или нет? - но и сугубо частный, меркантильный интерес, а именно: какая динамика будет у ставок по вкладам? Или: а есть-ли вероятность того, что через какой-то срок текущие ставки по вкладам увеличатся (или уменьшатся)?Вопросы, на самом деле, не праздные. От правильных ответов на них зависит доходность вложений человека, со всеми вытекающими из этого процесса плюшками))В этом посте разберу важные моменты, о которых обыватели редко задумываются.Банк России увеличил ключевую ставку. Следует ли из этого, что коммерческие банки сразу начнут увеличивать доходность по вновь привлекаемым пассивам? И да, и нет: само по себе увеличение учётной ставки Центробанком без увязки с некоторыми другими важными, но гораздо менее известными показателями финансовой системы не может являться определяющим при анализе дальнейшего движения доходности по вкладам и депозитам.Банковская система - есть НЕЗАМКНУТАЯ система: система открытая, многогранная, со своими сильными и слабыми игроками. А игроки - это банки. Есть банки сильные, надежные, прибыльные. А есть слабые, ненадежные, убыточные. У них еще лицензию потом отзывают, особенно когда с помощью творческого подхода менеджеры банка выводят активы, тем самым разворовывая доверенные им деньги вкладчиков/акционеров.В общем, самое главное в данном контексте - это запомнить, что банковская система -Есть банки, в которых избыток на данный текущий момент средств. Ну вот так сложилось в силу ряда причин: избыток у банка денег. Куда их девать? Можно, конечно, их украсть, а точнее с помощью различных схем увести "на недосягаемые высоты мирозданья". Необходимо помнить: банковский бизнес в нашей стране - есть творческий бизнес, а схемный принцип ведения бизнеса - самый главный принципОб этом всегда предупреждалаНо мы предположим, что банкиры не только творческие, но еще и честные люди! Для честных людей придуманы различные инструментарии размещения свободных средств. Главный инструмент - размещение средств (ЛИКВИДНОСТИ) на депозитах в Центробанке. Часто в ЦБ знают, что банкиры -а потому с помощью проводимой денежно-кредитной политикибанкиров размещать временно свободную ликвидность на счетах регулятора. Такой процесс называется АБСОРБИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИЛиквидность - есть важнейший показатель в системе. Именно от наличия ликвидности зависитДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ БАНК В ДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ УСТАНОВИТ СТАВКУ ПО ПРИВЛЕЧЁННЫМ ПАССИВАМ (в т.ч. и по вкладам физлиц).Много у банка ликвидности - не будет он с рынка деньги вкладчиков принимать либо сделает такую ставку, что вкладчик их в банк и не принесет.Конечно, вкладчик должен иметь чувство собственного достоинства и НИЖЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ деньги НЕ РАЗМЕЩАТЬ! К сожалению, таких вкладчиков всё меньше и меньше становится: видимо, настолько сильно проводимые с подачи властейпомогли.А вот если ликвидности в банке нет, то:1. Поднимаем ставки = включаем "пылесос". Технический процесс не стоит на месте, а потому современный пылесос без мешка для сбора мусора (там для этого прозрачный сосуд из ударопрочного пластика= тетрадь в клеточку), а при нажатии кнопки провод со штуцером втягивается в корпус = вторая АБС.2. Выводим оставшиеся активы с помощью схем и творческого подхода в организации рабочего процесса и потом кладем лицензию на стол.3. Заблаговременно заботимся о получении Шенгена и покупаем билет в Монако. Можно в Лондон - но там плохой климат!А если таких банков много - то ставки по вкладам поднимают многие, а это, собственно, нам и нужно.В общем, ликвидность - важный показательА может регулятор создать дефицит ликвидности искусственно? Да, может. Один из способов (но не единственный) - этокоторые банки должны поддерживать в регуляторе, в результате повышения обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте.Обязательные резервы в руках регулятора - этов руках министра обороны.ЛЮБОЙ БАНК МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ, ЕСЛИ ПРИКАЖЕТ ПАРТИЯЕсть ставки межбанка. Есть ключевая ставка. Величины разные и между ними существует определённый спред. Спред - величина считабельная. УСРЕДНЕНИЕ - есть процесс приведения спреда между ставками МБК и Ключевой ставкой к как можно более низким, щадящим показателям. Есть закономерность:В свою очередь, временный избыток ликвидности на рынке (ничто не вечно под Луной) приводит к расширению спреда.На 1 октября в системе сложился структурный профицит ликвидности в размере 3,1 трл рублей.А именно 3,8 трл рублей = требования склянок к ЦБ.0,4 трл рублей = требования ЦБ к склянкам (очень важный показатель)0,3 трл рублей = операции "валютный своп" и другие СПЕЦОПЕРАЦИИ регулятора.А я всегда говорил, что ЦБ - это Центральная больницаНужно заметить, что впервые в сентябре целый ряд банков пошел в ЦБ за деньгами. "Своих" денег у этих организаций не оказалось. Это всё из-запроисходит и будет происходить в дальнейшем!Впрочем, 3,1 трл рублей ликвидности представляется слишком большой величиной. Поэтому и ставки по вкладам не растут так, как могли бы расти.Нужно стремиться к тому, чтобы структурный профицит ликвидности был около 1 трл рублей, а для этого ГОЛОСОВАТЬ НОГАМИДефицит ликвидности крайне нежелателен, т.к. приведет к крупномасштабному банковскому кризису, могущему перерасти - В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС.