Перестройка Ускорение Гласность // Тьфу ты:( Ликвидность Усреднение Ставка

"Когда вырастут ставки по вкладам?" - часто можно услышать подобный вопрос на этом форуме. Как-никак, форум банковский и юзеров интересуют не только "высокие материи" - как то: доживет склянка до конца года или нет? - но и сугубо частный, меркантильный интерес, а именно: какая динамика будет у ставок по вкладам? Или: а есть-ли вероятность того, что через какой-то срок текущие ставки по вкладам увеличатся (или уменьшатся)?
Вопросы, на самом деле, не праздные. От правильных ответов на них зависит доходность вложений человека, со всеми вытекающими из этого процесса плюшками))
В этом посте разберу важные моменты, о которых обыватели редко задумываются.
Банк России увеличил ключевую ставку. Следует ли из этого, что коммерческие банки сразу начнут увеличивать доходность по вновь привлекаемым пассивам? И да, и нет и вот почему: само по себе увеличение учётной ставки Центробанком без увязки с некоторыми другими важными, но гораздо менее известными показателями финансовой системы не может являться определяющим при анализе дальнейшего движения доходности по вкладам и депозитам.
Банковская система - есть НЕЗАМКНУТАЯ система: система открытая, многогранная, со своими сильными и слабыми игроками. А игроки - это банки. Есть банки сильные, надежные, прибыльные. А есть слабые, ненадежные, убыточные. У них еще лицензию потом отзывают, особенно когда с помощью творческого подхода менеджеры банка выводят активы, тем самым разворовывая доверенные им деньги вкладчиков/акционеров.
В общем, самое главное в данном контексте - это запомнить, что банковская система - не есть замкнутая система!
Есть банки, в которых избыток на данный текущий момент средств. Ну вот так сложилось в силу ряда причин: избыток у банка денег. Куда их девать? Можно, конечно, их украсть, а точнее с помощью различных схем увести "на недосягаемые высоты мирозданья". Необходимо помнить: банковский бизнес в нашей стране - есть творческий бизнес, а схемный принцип ведения бизнеса - самый главный принцип Об этом всегда предупреждала партия большевиков.
Но мы предположим, что банкиры не только творческие, но еще и честные люди! Для честных людей придуманы различные инструментарии размещения свободных средств. Главный инструмент - размещение средств (ЛИКВИДНОСТИ) на депозитах в Центробанке. Часто в ЦБ знают, что банкиры - это творческие личности, а потому с помощью проводимой денежно-кредитной политики понуждают банкиров размещать временно свободную ликвидность на счетах регулятора. Такой процесс называется АБСОРБИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ
Ликвидность - есть важнейший показатель в системе. Именно от наличия ликвидности зависит КАКУЮ ДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ БАНК В ДАННЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ УСТАНОВИТ СТАВКУ ПО ПРИВЛЕЧЁННЫМ ПАССИВАМ (в т.ч. и по вкладам физлиц).
Много у банка ликвидности - не будет он с рынка деньги вкладчиков принимать либо сделает такую ставку, что вкладчик их в банк и не принесет.
Конечно, вкладчик должен иметь чувство собственного достоинства и НИЖЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ деньги НЕ РАЗМЕЩАТЬ! К сожалению, таких вкладчиков всё меньше и меньше становится: видимо, настолько сильно проводимые с подачи властей УРОКИ финансовой грамотности помогли.
А вот если ликвидности в банке нет, то:
1. Поднимаем ставки = включаем "пылесос". Технический процесс не стоит на месте, а потому современный пылесос без мешка для сбора мусора (там для этого прозрачный сосуд из ударопрочного пластика = тетрадь в клеточку), а при нажатии кнопки провод со штуцером втягивается в корпус = вторая АБС.
2. Выводим оставшиеся активы с помощью схем и творческого подхода в организации рабочего процесса и потом кладем лицензию на стол.
3. Заблаговременно заботимся о получении Шенгена и покупаем билет в Монако. Можно в Лондон - но там плохой климат!
А если таких банков много - то ставки по вкладам поднимают многие, а это, собственно, нам и нужно.
В общем, ликвидность - важный показатель
А может регулятор создать дефицит ликвидности искусственно? Да, может. Один из способов (но не единственный) - это рост величины обязательных резервов, которые банки должны поддерживать в регуляторе, в результате повышения обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте.
Обязательные резервы в руках регулятора - это в руках министра обороны.
ЛЮБОЙ БАНК МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ, ЕСЛИ ПРИКАЖЕТ ПАРТИЯ
Есть ставки межбанка. Есть ключевая ставка. Величины разные и между ними существует определённый спред. Спред - величина считабельная. УСРЕДНЕНИЕ - есть процесс приведения спреда между ставками МБК и Ключевой ставкой к как можно более низким, щадящим показателям. Есть закономерность: сужение спреда способствует сокращению структурного профицита ликвидности. В свою очередь, временный избыток ликвидности на рынке (ничто не вечно под Луной) приводит к расширению спреда.
На 1 октября в системе сложился структурный профицит ликвидности в размере 3,1 трл рублей.
А именно 3,8 трл рублей = требования склянок к ЦБ.
0,4 трл рублей = требования ЦБ к склянкам (очень важный показатель)
0,3 трл рублей = операции "валютный своп" и другие СПЕЦОПЕРАЦИИ регулятора.
А я всегда говорил, что ЦБ - это Центральная больница
Нужно заметить, что впервые в сентябре целый ряд банков пошел в ЦБ за деньгами. "Своих" денег у этих организаций не оказалось. Это всё из-за "творческого подхода" происходит и будет происходить в дальнейшем!
Впрочем, 3,1 трл рублей ликвидности представляется слишком большой величиной. Поэтому и ставки по вкладам не растут так, как могли бы расти.
Нужно стремиться к тому, чтобы структурный профицит ликвидности был около 1 трл рублей, а для этого ГОЛОСОВАТЬ НОГАМИ
Дефицит ликвидности крайне нежелателен, т.к. приведет к крупномасштабному банковскому кризису, могущему перерасти - В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС.
Комментарии 1
Так и происходит !