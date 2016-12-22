Популярные сообщения

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Константин Gudini 22.12.2016 19:29 Gudini
5 лет на форуме. Юбилей.
Взглянув сегодня на календарь, увидел, что ровно 5 лет назад день в день я зарегистрировался на сайте banki.ru. Как же быстро летит время. 5 лет, юбилей так сказать. В честь этого события расскажу историю моего появления на этом портале. Многие старожилы форума возможно помнят меня еще как Мишу Японца. Тогда 5 лет назад, 22.12.2011 я случайно зарегистрировался на банки.ru форуме из-за мелкой проблемы с ТКС. Сейчас без слез умиления не могу смотреть на свое первое сообщение 5 лет тому назад Как красиво развел Тинькофф. На счету карты 14780 баллов, на вопрос о компенсации баллов отмораживаются полностью, уже почти забыли, что сертификаты то стоили 10000 баллов, это потом они придумали 15000 сертификаты Источник http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=72&TID=92508&MID=1411792 ТКС, кстати, повел себя замечательно и проблема была решена.. Ник, с которым я присутствую в интернете, тогда был занят, я не знал что делать, но с ТКС ситуацию надо было решать, а тогда я смотрел сериал про Мишу Японца, и так меня этот сериал проник своим одесским колоритом, что в качестве ника было избрано " Читать далее
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