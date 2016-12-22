5 лет на форуме. Юбилей.

Взглянув сегодня на календарь, увидел, что ровно 5 лет назад день в день я зарегистрировался на сайте banki.ru. Как же быстро летит время. 5 лет, юбилей так сказать.
В честь этого события расскажу историю моего появления на этом портале.
Многие старожилы форума возможно помнят меня еще как Мишу Японца.
Тогда 5 лет назад, 22.12.2011 я случайно зарегистрировался на банки.ru форуме из-за мелкой проблемы с ТКС.
Сейчас без слез умиления не могу смотреть на свое первое сообщение 5 лет тому назад
Как красиво развел Тинькофф.
На счету карты 14780 баллов, на вопрос о компенсации баллов отмораживаются полностью, уже почти забыли, что сертификаты то стоили 10000 баллов, это потом они придумали 15000 сертификаты
Источник http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=72&TID=92508&MID=1411792
ТКС, кстати, повел себя замечательно и проблема была решена..
Ник, с которым я присутствую в интернете, тогда был занят, я не знал что делать, но с ТКС ситуацию надо было решать, а тогда я смотрел сериал про Мишу Японца, и так меня этот сериал проник своим одесским колоритом, что в качестве ника было избрано "Миша Японец".
Акаунт оказался реально счастливым, форум понравился, в общем все сложилось хорошо.
Но оставалось одно но, которое не давала мне покоя.
На banki.ru был акаунт Gudini, на нем висел какой то хваленый отзыв одному из банков, акаунт был пустой и непосещаемый.
2 года назад ко мне в голову пришла идея - во чтобы то ни стало найти хозяина того акаунта и поговорить с ним.
На личное сообщение он не ответил.
Поиск в социальных сетях ничего не дал, но потом реально чудом удалось все таки отыскать его сына через вконтакте.
Сын позвал батяню к экрану и все мы вместе узнали ошарашивающую новость
Скриншот ответа прилагаю
Долго не думая решил минуя все и всех обратиться прямо к главному.
Написал прямо в личку Филиппу Ильин-Адаеву.
Звезды были благосклонны, Филипп дал добро и так появился Gudini.
Спустя годы еще раз выражаю огромную благодарность всему порталу и особенно Филиппу, что пошел мне тогда навстречу.
В качестве эпилога.
В свое время в университете у меня была знакомая-нумеролог и она сказала, что цифра 9 будет играть некоторую роль в моей жизни. Я может быть и забыл ее слова. Но ради шутки:
Письмо Филиппу написал 9 числа и мое перевоплощение было 9 числа.
Цифровое значение моего профиля (сумма) 99 (http://www.banki.ru/profile/?UID=188001
Тем на форуме у меня 9.
И даже игнорят меня сейчас 9 человек.
С уважением ко всему обществу Константин Gudini.
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