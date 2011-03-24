Популярные сообщения

Флагманские отделения банков в Британии - опыт Barclays
Британские банки в середине первого десятилетия 21 века столкнулись с необходимостью укрепления рыночного положения - маховик конкуренции втянул гигантов рынка в цепочку слияний и поглощений, ставка рефинансирования Банка Англии начала расти, начала проявляться угроза оказания финансовых услуг со стороны ритейла. В конце концов, британские банки начали понимать, что комфорт нахождения в отделении и скорость обслуживания положительно коррелирует с количеством продуктов на одного клиента. При этом стоит помнить, что базовые продукты вроде текущих счетов и кредитные карты в Британии распроданы уже давно - и консультирование клиентов по сложным продуктам вроде home equity loan (получение ссуды после переоценки стоимости закладной по дому) или индексным пенсионным фондам требует времени, расположения клиента, а также скорости при оказании этих услуг.
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