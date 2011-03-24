Популярные сообщения

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Данила Гусев 24.03.2011 13:21 dgusev
Инновационный опыт британский банков. Чем они отличаются от нас
Флагманские отделения банков в Британии - опыт Barclays Британские банки в середине первого десятилетия 21 века столкнулись с необходимостью укрепления рыночного положения - маховик конкуренции втянул гигантов рынка в цепочку слияний и поглощений, ставка рефинансирования Банка Англии начала расти, начала проявляться угроза оказания финансовых услуг со стороны ритейла. В конце концов, британские банки начали понимать, что комфорт нахождения в отделении и скорость обслуживания положительно коррелирует с количеством продуктов на одного клиента. При этом стоит помнить, что базовые продукты вроде текущих счетов и кредитные карты в Британии распроданы уже давно - и консультирование клиентов по сложным продуктам вроде home equity loan (получение ссуды после переоценки стоимости закладной по дому) или индексным пенсионным фондам требует времени, расположения клиента, а также скорости при оказании этих услуг. Читать далее
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Данила Гусев 22.03.2011 15:48 dgusev
Банковские "отделения будущего" или "потемкинские деревни"
Инновационные отделения нужны российским банкам для PR, а не для бизнеса. В эпоху государственных инноваций, нагоняев со стороны правительства страны за отсутствие патриотичного драйва в корпоративном и госсекторе - все больше демонстрируют рвение в создании инновационных подразделений. Пока движение похоже на "потемкинские деревни". Читать далее
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Данила Гусев 13.01.2011 12:17 dgusev
Виртуальные карты и реальная жизнь: опыт ВТБ24
Многие эксперты полагали, что за предоплаченными кошельками - будущее электронных расчетов в интернете. Две поправки с учетом сегодняшнего времени. Будущее уже настало. Интернет распространился и интегрировался в реальный мир. Читать далее
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Данила Гусев 27.12.2010 15:06 dgusev
Банк или танкер?
Элитарные "справочники пользователя" пугают клиентов, которые привыкли говорить о простых вещах простыми словами. В разгар предновогодней суеты многие из нас спешат приобрести подарки для своих близких и любимых. Рабочие места пустеют уже после 6 часов, когда еще недавно многие засиживались до 8-9 часов вечера. Читать далее
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