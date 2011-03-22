Банковские "отделения будущего" или "потемкинские деревни"

Инновационные отделения нужны российским банкам для PR, а не для бизнеса.
В эпоху государственных инноваций, нагоняев со стороны правительства страны за отсутствие патриотичного драйва в корпоративном и госсекторе - все больше демонстрируют рвение в создании инновационных подразделений. Пока движение похоже на "потемкинские деревни".
Возвращаясь к ранее сказанным словам, инновации невозможны без реального осознанной потребности - и четкой системы реализации и контроля по их внедрению. Иначе получается "немного не то". Все конечно же красиво, чинно и блестит - а порой и работает, но либо невозможно в масштабах всей организации, либо просто не нужно. Точнее, нужно, но не для системного улучшения деятельности организации, а для повышения упоминаемости, цитируемости - в целом, PRа.
Опосредованно, такие инициативы влияют на инвестиционную привлекательность - так как благоприятное освещение компании в прессе конечно же важно в рамках оценки компаний - но затем новый собственник может увидеть на бесполезность таких создаваемых ширм и лишь убедиться в их убыточности.
Рассмотрим самый наглядный пример, начавший волновать российских банкиров: за последние два года банки начали думать о том, а не создать ли им "супер-пупер" инновационные отделения? Сенсорные дисплеи во всю стену, освещение ambient lighting, терминалы, киоски и прочие чудеса компьютерной техники, печатающие в том числе универсальные карты гражданина. Все это сопровождается блеском дорогих покрытий, улыбок моделей, приглашенных на роли сотрудников офиса на один день (я не отрицаю естественную красоту сотрудников, но указываю на селективность при подготовке старта такого отделения).
Сотряс информационную сферу Сбербанк, построивший такое отделение в позапрошлом году. Недавно оповестил о сопоставимых действиях Банк Москвы. Проблема - и вопрос - в том, насколько демонстрируемые в этих отделения решения, действительно помогают решать структурные проблемы, которые стоят перед банком. Возвращаясь к ранее сказанному, доводы к строительству таких точек бывают и иными. Повышает интерес инвесторов, государства. Но клиенты только пожимают плечами - так как и через некоторое время продолжают получать неизменное качество сервиса, присущее банкам: очереди, отсутствие настоящего понимания проблем заглядывающих клиентов, трудность в освоении компьютерных интерфейсов, "гаджетов" и пр.
В основе трансформации сервиса (как единственной цели создания футуристических примеров каналов, выложенных бетонными блоками и стеклом) лежит цель, которая должна определяться в стратегии организации:
- отделение как "продуктовая фактория" / супермаркет (превосходство в быстром обслуживании)
- отделение как "бутик" (превосходство в индивидуальном подходе к клиенту)
- отделение как "пункт самообслуживания" (обучение клиентов к переходу к использованию дистанционными каналами)
Концепция отделения, его технологическое оснащение и логика процессов обслуживания зависит от продуктов, которыми обладает банк, целей по долям рынка, прибыльности и прочим целям, определяемым в стратегии. Опыт лишний раз доказывает, что инновации проистекают из осознания конечной цели.
Критиковать коллег по цеху было бы некорректно и неправильно - все таки камень может прилететь и обратно: поэтому я лишь в следующих нескольких постах опишу несколько примеров создания флагманских отделений иностранными банками. Примеры показательны, так как позволяют понять первопричину, стоящую за созданием флагманских отделений и тем самым определить экономическую рациональность, следующую за данными инициативами.
Комментарии 3
Сравниваем с блогом об очередях и делаем вывод, что пафос в отделениях и скорость обслуживания связаны косвенно.
Не так давно научил своих тетушку и бабушку оплачивать коммуналку с ноутбука через интернет. Супруга моя давно сбе вещи в интернете покупает оплачивая их с наших карточек. Вклады уже через интернет принимают
Зачем после этого ходить по офисам и стоять в очереди?????????