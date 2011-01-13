Виртуальные карты и реальная жизнь: опыт ВТБ24

Многие эксперты полагали, что за предоплаченными кошельками - будущее электронных расчетов в интернете. Две поправки с учетом сегодняшнего времени. Будущее уже настало. Интернет распространился и интегрировался в реальный мир. [1]
Осталась лишь проблема - подтянуть под быстрые технологии Сети неповоротливых банкиров с крточными технологиями (долгим процессом получения карты, использования в Сети, процессе оплаты и пр.) - которые появились до эпохи Интернета, и поэтому им требуется гораздо большее время, чтобы интегрироваться с этим миром [2].
Свято место пусто не бывает - появление в декабре 1998 года такой компании как Palm Pilot, которая в дальнейшем преобразовалась в известную сейчас PayPal - дало миру понимание относительно того, как быстро и безопасно могут осуществляться денежные платежи между пользователями. [3]
Эта краткая заметка - на самом деле не краткий дискурс в то, какие платежные системы выживут - а на данный момент времени дать Вам описание как, будучи клиентом ВТБ24, уверенно и быстро платить в интернете с использованием PayPal:
Путь к безопасным Интернет-покупкам в ВТБ24 занимает неделю.
1 - оформление специальной интернет-карты ВТБ24 Ozon Virtual: выдается на пластиковой основе и действует 1 год (что "в два раза лучше" любых других предложений). От подачи заявления до выдачи обычно занимает 5 рабочих дней.
2. При получении карты Вам надо позвонить в колл-центр ВТБ24 и активировать карту, идентифицировав себя операционисту.
3 - Заведение аккаунта PayPal на сайте системы. На этом же этапе предлагается привязать полученную карту. После чего вы видите карту в системе, но у нее отмечен статус "не активирована". Для активации системой инициируется тестовый платеж в размере USD 1-1,75 - а в моментально полученной выписке из банка Вы увидите код активации карты в PayPal.
4 - В форме активации карты PayPal Вы вводите полученный в выписке код - и все. Ваш PayPal счет активирован.
Заметка основана на личном опыте - несмотря на формальный пост "инноватора" ВТБ24 - для меня использование технологии PP было новым - заставила необходимость заплатить за благотворительный вечер, где платеж принимается через PayPal. Настройка с уже имеющейся картой ВТБ24 заняла не более 5 минут!
PS. Стимулом поделиться впечатлениями от уверенной работы с PP с использованием карт ВТБ24 был непрекращающийся поток заявлений от клиентов Банка – что использовать «классические» карты очень неудобно, или совсем невозможно. Причем происходит это не только при подключении карт к таким системам как PayPal, но и при попытках оплатить покупки на таких популярных Интернет магазинах как Amazon или iTunes.
Клиенты конечно же правы в своей эмоциональной аргументации к Банку, пытаясь расплатиться в Интернете тем инструментом, который Банк сам же обезопасил для клиентов от растущего Интернет-мошенничества – и ограничил возможность их использования на тех Интернет-сайтах, которые не присылают в Банк контрольные значения счета карты – CVV код – не доведя информацию до клиента. Порой в рутине банковских технологий перестаешь замечать человеческую логику использования вещей.
Так вот – виртуальные карты становятся замечательными помощниками при таких рутинных покупках, которыми сегодня становятся скачивание приложений с «Эппстора». Вы просто привязываете к магазину виртуальную карту ВТБ24, которую надо лишь периодически пополнять. Вы не рискуете своим основным счетом (а риск реально существует, так как в последнее время становятся частыми случаи кражи учетных записей электронных магазинов – что еще раз свидетельствует о зрелости такой индустрии, как Интернет).
[1] - http://www.youtube.com/watch?v=suCe4-SWsHo
[2] - http://www.amazon.com/Paying-Plastic-2nd-Revolution-Borrowing/dp/026255058X
[3] - http://www.amazon.com/PayPal-Wars-Battles-Media-Planet/dp/0974670103
Комментарии 12
- Настройка оповещений через email осуществляется через "Настройки" Интернет-банкинга
- Оповещения через смс также определяются через Интернет-Банкинг, или в офисе при оформлении услуги смс-информирования.
Кстати, Данила: Пейпал проводит для верификации 2 тразакции на фиксированные сумму. 1 доллар (не будет никогда представлена к оплате, делается исключительно для того, чтобы удостовериться в существовании карты; спустя принятое в банке время выдержки (30 или 45 дней) - автоматически вернётся из заблокированной суммы в доступную) и 1 доллар 95 центов - вот в ней указывается код, который и необходимо ввести, чтобы подтвердить, что Вы - легальный держатель карты, и банк предоставил информацию по операциям с ней.
@.
В Промсвязьбанке виртуальная карта действует два года! И действовала два года, когда у ВТБ были только полугодовые и еще с лимитом 500 баксов в месяц.
За инновацию в работе МультиВалютнойКарты (МКВ) тоже Вы отвечаете в банке? Я касательно особенности обработки транзакций на МВК: не в порядке их совершения клиентом, а как банку это удобно, - так, что клиент попадает на двойную конвертацию при работе с валютой по этой карте.
Я работал с ней с 2006 года, а "инновация" эта появилась на ней примерно с 2008, так что мне пришлось сдать её в банк, чтобы не нести незапланированные убытки. Здесь, на banki.ru, уже не один отзыв на эту тему был. Совсем недавно появился очередной.
Это непорядочно. Причем вдвойне непорядочно то, что некоторым клиентам (наиболее упорным) компенсируют в итоге убытки, а некоторых упорно посылают
лесомк ст.31 закона о банках (к счастью, я добился возврата себе около 9 тыс.руб. на счет, но возмущению моему нет предела до сих пор).
Можете Вы как-то в это вмешаться?
Что же касается Пути к безопасным Интернет-покупкам в ВТБ24, в тему текущей заметки, то у меня, например, доля интернет-покупок приближается к четверти всех покупок по карте. И делать это не с кредитной карты, а своими деньгами (как это единственно 'безопасно' сейчас возможно в ВТБ24) я не стану. И окружающих всегда отговариваю пользоваться дебетовыми картами для оплаты товаров и услуг (просто мой принцип - собственные наличные деньги для текущих расходов должны храниться на частично-отзывных депозитах, чтобы использовать их для покрытия задолженностей по всем кредиткам в грейс в конце периодов). Бывают исключения, если для человека недоступно приобретение кредитной карты, но это редкость для активных пользователей интернет-магазинов.
Интернет-мошенничество должно быть головной болью банка, но не перекладываться на клиента. Что за инновация такая? Вот пускай банк и опротестовывает транзакции в случаях "кражи учетных записей электронных магазинов". Инновации - это возможность для клиента самостоятельно устанавливать себе лимиты на разные виды операций в пределах предоставленного ему общего кредитного лимита. Это внедрение 3D-Sec. Это банально оперативный перевыпуск карты по запросу клиента, наконец.
А то о какой безопасности мы можем говорить в ВТБ24, если я, вернувшись с очередной поездки по т.н. странам повышенного риска использования карт, получил отказ в бесплатном перевыпуске (к которым я уже привык, например, в Авангарде и Сити) своей нечипованной! кредитки от ВТБ24, с предложением подождать для этого либо реальной кражи с карты (именно так мне и было заявлено), либо решения СБ о целесообразности такого перевыпуска. Как результат - карту я просто сдал, больше кредитки от ВТБ24 у меня нет (и теперь, будучи обладателем кредитки другого банка, уверенно и быстро плачу в интернете, в т.ч. с использованием PayPal, причем в грейс).
Так что инновациями здесь никакими не пахнет. Постоянные попытки переложить все проблемы на клиента видны, а более, увы, ничего.
Инновации в понимании Банка - это развитие новых продуктовых или сервисных возможностей, которые сейчас отсутствуют, с целью улучшения удобства и привлекательности предлагаемых Банком услуг. Это не техническое новаторство - а рациональное использование текущих возможностей для создания конкурентного предложения.
1) Улучшения текущих продуктов носят частный характер и относятся к ведению продуктовых подразделений. И тем не менее - за продукт "Мультивалютная карта" отвечаю не я, но постараюсь в ближайшее время ответить на Ваш вопрос - думаю, что уместно его будет поместить на ветку форума - а ссылку разместить здесь.
2) Вы правильно рассуждаете относительно тактики совершения покупок в Сети - специалисты в области платежей советуют пользователям использовать кредитные средства, а не свои - по меньшей мере вы рискуете деньгами Банка.
Повествуя о удобстве предоплаченных и дебетовых виртуальных карт, я говорю о способах оплаты в тех магазинах, которые не отсылают в Банк CVV код. В данном случае, операции с классических карт (к которым относятся и кредитные) получаются невозможными.
3) Интернет-мошенничество и головная боль от него ни в коем случае не перекладывается на клиента. Учтите, что кредитные карты не родились вместе с Интернетом. Платежным системам пришлось полностью поменять бизнес, чтобы приспособится к использованию платежных инструментов через Веб. Виртуальные карты были одним из ответов на эти изменения.
3D Sec в России развивается относительно медленно, и хотя ВТБ24 предлагает своим клиентам возможность зарегистрировать свои карты для работы с этим механизмом - тот же Amazon не предложит вам его. Потому что их модель заработка построена на быстром "пропихивании" заказов - задержка клиента на стадии чек-аута "генерит" значительный для прибыли процент отказов от покупок.
Лимиты, бесплатный перевыпуск после посещений стран повышенного риска - очень здравые идеи, здесь хочу поблагодарить за высказывания неудобства. Реализация таких опций требует от нас организационных и технических усилий (сейчас системы Банка на такие шаги не способны, а если посмотрите по сообщениям прессы - то Банк в целом проходит этап технического перевооружения). Но мы постараемся предусмотреть механизмы гибкого управления платежами уже в этом году.
"Нечип" - Банк временно перестал печатать чипованные карты - но лишь как шаг подгтовки к полномасштабному переходу на full EMV карты. Процесс EMV миграции очень сложен, но мы надеемся вскоре обрадовать клиентов.
Я в целом понимаю вашу горечь при описании попыток банков перекладывать проблемы на клиента - и эту кажущуюся практику мы постараемся изменить. Это сложно, не быстро, но мы верим в цель, к которой идем.
я немножо знаю про карты -отвечу.
1. МВК.
транзакции по МВК (так же как и по всем иным картам) отражаются и списываются не в порядке ваших операций по карте (ака авторизаций) а в порядке поступления в банк фактических финансовых документов относительно данных операций.
так работают пластиковые карты в принципе, и так они работали и в 2006 и в 2008 и в 2010.
если Вы нначали замечать такие проблемы в 2008 - значит у вас сменился характер трат.
если вы нашли банк который списывает денежные средства со счетов не в порядке (и в даты) поступления финансовых документов а в порядке ((и в даты) авторизаций - честь вам и хвала.
назовите пожалуйста этот банк что бы никогда в нём случайно кредитную карту не открыл.
2. про непорядочность и то что есть такие мужчины которым проще дать чем обьяснить почему не дала - комментировать не буду, фактов нет.
3. что касается "пути к безопасным интернет - транзакциям"
ваша позииция - это ваша позииция. она н зороша и не плоха, она просто такая.
моя позиция другая.
а вот то что вы свою позицию всем навязываете, как следует из вашего поста - это выдаёт в вас весьма интересный тип личности. есть такие люди которые твёрдо уверены что их позиция единственно верная и все вокруг должны жить иименно так.
4. интеренет мошенничетво и есть головная боль банка втб 24, именно поэтому установлен лимит по е- кардам, именно поэтому тырнет транзкции по иным картам, где такой расходный лимит не установлен допустимы только с вводом CVV, если ваш банк сейчас разреешает п картам без отдельных лимитов любые операции - я бы задумался о политиках безопасности данного банка.
5. а почему вы (простите) не оформили себе доп карту для трат в странах повышенного риска (заплатив за неё деньги) а потом не выбросили её?
почем вы считаете что банк должен для вас бесплатно всё делать?
считаете что сотрудники банка изготавливающие вам карту и выдаюие её не хотят кушать?
общий итог - Вы конечно Дартаньян, не вопрос.
ваша позиция сверху - самая выгодная среди всех позиций сверху.
удачи.
Далее по пунктам.
1. МВК.
Транзакции по всем моим картам во всех банках списываются в порядке их поступления в банк. Не нужно так ёрничать.
Проблемы с МВК, которые приводят в недоумение клиентов, связаны исключительно с внутрибанковскими операциями:
- положить на карту (МВК) ин.валюту;
- через 2 минуты снять её (часть) в банкомате самого же ВТБ24 (ЗАО);
- на следующий день не досчитаться собственных средств из-за того, что операции были обработаны банком в обратном порядке.
Думаю, Вам это и так известно (но я догадываюсь, для чего Вы это написали). И это самое настоящее мошенничество со стороны ВТБ24 (ЗАО).
И Вы должны это уже прекратить. И до
пришествия в ВТБ24 из Русского Стандарта2008 года такого на МВК не наблюдалось (конечно, наверняка, это просто совпадение).
2. Добился жалобой в МГТУ банка России.
3. Не нужно переходить на личности. Автор блога, например, мою позицию поддержал. И "навязываю" я её не всем, а кому считаю нужным. Это Вас не касается. Кстати, "отговаривать" и "навязывать" - это совершенно разные вещи. Вы еще и передергиваете.
4. Мой текущий рабочий банк как раз позволяет мне устанавливать отдельные лимиты на разные виды операций по кредитной карте; позволяет в любой момент любую карту достаточно быстро бесплатно перевыпустить (или просто заблокировать по моему желанию) и выдал мне уже достаточное кол-во дополнительных карт на мое имя, чтобы продолжать пользоваться кредитным счетом после блокировки скомпрометированных (в том числе и лишь на мой скромный взгляд, а не только по мнению СБ банка) карт.
5. И, наконец, в этом банке я даже не являюсь каким-то vip-клиентом. Этот сервис получает любой клиент. А вот ВТБ24 не может предоставить даже что-то очень приближенное и для владельца двух пакетов Привилегия, коим я являюсь (рублевая и долларовая платина). Напомнить Вам, сколько они стоят, чтобы не отвечать на Ваш пятый вопрос? А то я совершенно не в курсе, как устроен процесс выпуска/перевыпуска карт, и кто там у вас хочет кушать на самом деле.
Моей первой виртуальной картой была PSB-Virtual от Промсвязи, про которую автор блога почему-то скромно забыл, говоря про озон - "в два раза лучше" любых других предложений". С этой картой ПСБ я в свое время наелся и сдал ее. Когда стал клиентом ВТБ24, сразу узнал все про виртуальную карту ВТБ. Заводить ее я просто не стал - она ничем не лучше промсвязьбанковской и полноценно работать в сети тоже не позволяет. Сейчас я пользуюсь картой другого банка - так вот, смею вас уверить, она на порядок безопаснее, чем любая виртуальная или какая там еще карта ВТБ24 для покупок в сети, и плюс к этому гораздо более функциональна.
1. Виртуальная карта не является кредитной.
2. При покупке по виртуальной карте не будут начисляться интересные бонусы (мили авиакомпаний).
3. В случае, если продавец попросит предъявить оригинал карты, по которой была совершена покупка, могут возникнуть проблемы (для paypal и amazon не актуально, актуально для отелей, авиакомпаний).
Лично для меня (если бы я был клиентом), даже одного любого из этих трех пунктов было бы достаточно, чтобы вместо оформления виртуальной карты использовать полноценные классические карты других банков, при использовании которых и кредитный лимит используется, и мили начисляются, и в случае чего сама карта всегда в кошельке.