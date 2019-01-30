Популярные сообщения

по большому счету, со времени написания моего предыдущего тут коммента, в этой теме мало что изменилось.
и говоря об итогах года, снова придется во многом повторяться.
главный итог года для меня, это то, что практически не произошло роста спроса на кирпич. по законам финансовых потоков и платежеспособному спросу/предложению, конечно так и должно было быть.
но ведь весь прошлый год, эксперты кирпичные, монопольно занявшие все СМИ, давили на уши народу про бурный рост спроса, про бум. ажиотаж...
я про этих "экспертов" и говорить уже не хочу. их кирпичная аналитика, это есть реклама, щедро оплачиваемая строителями, с целью удержания задранных цен предложения. они уже аналитят, просто по беспределу... напрочь игнорируя реалии рынка, и (или) выворачивая наизнанку эти реалии, тем боком, который можно пропиарить - например рост ипотеки.
росреестр, с августа перестал публиковать общую, сводную статистику страна/регионы. очевидно от того, что цифры статистики грустные, и бросают тень на экспертный кирпичный оптимизм, льющийся на уши народу. Читать далее