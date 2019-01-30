Популярные сообщения

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Интересные сообщения От первых лиц Новые сообщения
Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Здесь собраны советы новичку, своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума Читать далее
Влад Бэй
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Дебетовая карта Ренкредит ТП202 (карта не выпускается, в архиве)
Основные моменты по карте ТП202 Тарифы по предоставлению и обслуживанию банковских карт КБ «Ренессанс Кредит»: https://rencredit.ru/upload/iblock/606/tarify-po-predostavleniyu-i-obsluzhivaniyu-bankovskikh-kart-kb-_renessans-kredit_-_ooo_-s-01.02.2019-po-kartam_-vypushchennym-posle-29.06.2014.pdf ТАРИФЫ и КОМИССИЯ Плата за оформление выпуск карты (комиссия списывается после первой совершенной операции) - 99 руб. повторный выпуск карты – 99 руб. ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 1) бесплатно: - При наличии остатка на Счете в течение календарного месяца в сумме не менее 30 000 рублей или - При осуществлении расчетов с использованием Карты в предприятиях торговли и сервиса в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей 2) в иных случаях — 59 руб. в месяц. ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК Исходя из минимального остатка до 499 999,99 рублей – 7,5%; исходя из минимального остатка от 500 000 рублей – 6%; Читать далее
Valentina
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Дебетовая карта Ренессанс Кредит
ТП 206 (выдается с 04.02.2019 года) Ссылка на сайт банка https://rencredit.ru/cards/debitcard/ ветка на форуме Banki.ru http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=260275#forum-message-list последняя редакция текста 13.02.2019г. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ. Карта выдается гражданам РФ. Минимальный возраст для ее оформления - 18 лет. Для оформления требуется постоянная или временная регистрация на территории РФ. Для получения карты необходимо сразу обратиться в отделение банка с паспортом. Будет выдана моментальная неименная карта. При оформлении карты выдается неименной пластик – тип карты MasterCard World с технологией Paypass. В этом случае технически пропустить этап выдачи неименного пластика нельзя. Заказать перевыпуск на именную карту можно по заявлению в офисе или по звонку в банк. Действующая карта на время перевыпуска блокируется. Доставку перевыпущенной карты можно оформить на адрес офиса (около 10-14 дней), либо на домашний адрес (указанный при оформлении карты). Читать далее
Ренкредит
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Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при установке скрипта в разделе Выписка по карте: 1 - Отображается MCC операции 2 - Отображается значение кэшбека за операцию (7% синим, операции без КБ - красным, остальные (1%) черным) 3 - Под списком операций показывается расчетный кэшбек по месяцам В деталях операции также отображается MCC и размер планируемого кэшбека: Установка В браузере предварительно должно быть установлено расширение TamperMonkey: Для Chrome и его родственников Для Firefox. Или смотрите на http://tampermonkey.net/. После установки TamperMonkey необходимо перейти по ссылке и в открывшемся окне TamperMonkey нажать кнопку Установить. После чего войти в OTP Direkt или обновить его страницу. Все должно заработать автоматом. Примечания С GreaseMonkey скрипт работать не будет. Яндекс.Браузер открывает OTP Direkt в защищённом режиме, в нем не работают установленные расширения. Читать далее
Alexandr Zhuravlev
21 Комментировать
Сотовая связь ! моя связь с операторами !
Абонент: с 2000 г. - Билайн с 2010 г. - МТС с 2011 г. - Теле2 с 2013 г. - Мегафон ********************* - И вроде у всех - всё хорошо ! Но у всех свои нюансы ! ********************** - В 2017 г. взыл себе сим-ку Теле2 >>> только для мобильногоинтернета >>> 7 рублей за сутки 5 гигабайт в месяц ( с переносом остатка на следующий )....... .....а в январе 2019 оператор поднялл абонентскую пладу до 7,5 в сутки ......сославшись на повышение налогов ((( И всё бы ни чего >>> но есть новый тариф - за 7 рублей , а перейти на него мне = 150 рублей за переход Вывод: абонентов оперетор просто разводит (((( ************************ - Переход в МТС из Теле2 = 8 дней )))
Алексей
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Шпаргалка по подключению бонусной категории к Мегафону
1) Подключить "Повышенный кэшбэк" в приложении МегаФон, так и в приложении МегаФон Банк. Услуга подключается на 30 дней, абонентская плата списывается в момент подключения и далее каждый 30 день. О подключении поступит SMS, так же статус пакеты можно увидеть в приложении МегаФон Банк. 2) Услуга действует до момента отключения. Не забыть отключить на 30 день, если не будешь далее пользоваться. 3) После подключения пакета можно совершать операции для получения кэшбэка. 4) Кэшбэк начисляется на покупки с МСС-кодами, которые есть в списке подключенной программы.. 5) Ограничение по максимальной сумме вознаграждения установлено на календарный месяц. Подключая услугу 10 числа, абонентская плата списывается в день подключения и действует 30 дней. Совершая операции по карте с 10 по 28 февраля действует февральский лимит по вознаграждения, а операции с 1 по 10 марта попадают уже в мартовский. Итого два лимита кэшбэка. 6) Кэшбэк зачисляется 30 числа месяца, следующего за расчетным.
Тина Комарова
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«Пенсионная карта Мудрость» от МКБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 11.02.2019. Здесь собраны советы по пенсионной карте "Мудрость" Московского кредитного банка (МКБ), своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума. Читать далее
Влад Бэй
46 Комментировать
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2019
Внутрифорумный рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2019 В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайта МФО. Ставка указана на срок 1-3 года при ежемесячной выплате процентов. Самые надежные + Быстроденьги - ставка до 16% MoneyMan - ставка до 15% - МигКредит - ставка до 17% Средняя надежность + Экофинанс - ставка до 20% + Вэббанкир - ставка до 19% + Кредитех - ставка до 15% Займер - ставка до 21,5% GreenMoney - ставка до 21% Саммит (Центр займов) - ставка до 21% VIVA Деньги - ставка до 20% Платиза - ставка до 20% CarMoney - ставка до 19% Kviku - ставка до 18% Низкая надежность: + Джой Мани - ставка до 22,5% + До Зарплаты - ставка до 20,5% + Кредит 911 - ставка до 20% - Мани Фанни - ставка до 17% Интересно, что из статистики не видно существенного снижения активности по привлечению клиентов МФО в январе. Большинство МФО в январе продолжили активно привлекать клиентов. Читать далее
Сергей
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МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума. Читать далее
Влад Бэй
40 Комментировать
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый неподходящий момент. Вот пример с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=358282&MID=6982507#message6982507 В результате чего не все купюры, фактически принятые банкоматом, учитываются и зачисляются на счет получателя. Как правило, после получения заявления-претензии от клиента, "потерявшего" некоторую сумму денег, банк проводит инкассацию банкомата, но не сразу, а лишь тогда, когда будет удобно самому банку. Деньги находятся и возвращаются клиенту. Но иногда банк отказывается удовлетворить претензию клиента, так как "лишних" денег при инкассации не обнаружено. Как можно избежать потери денег? - сдавать наличность только в кассу. Как можно подстраховаться на этот случай? - переписать номера купюр, - вести качественную видеозапись всего процесса - пересчет и закладка купюр, нажатие кнопок, отображение операций/ информационных сообщений на экране банкомата и тп. Читать далее
Камо Haiku_OS_User
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Кредитная карта ТЕПЛО от банка Восточный (5% на ЖКХ, связь, аптеки, общественный транспорт, 1% остальное)
Лимит бонусируемых операций 100 000 руб. за один календарный месяц (КБ 5 000 руб.). МСС-коды бонусируемых операций: 4900 - ЖКХ (бонусируемый оборот за один календарный месяц не более 20 000 руб. (КБ 1 000 руб.); 4812, 4814, 4815 - связь (бонусируемый оборот за один календарный месяц не более 5 000 руб. (КБ 250 руб.);; 4111; 4112; 4131; 4214 - общественный транспорт (лимит по категории отсутствует); 5122; 5912 - аптеки (лимит по категории отсутствует). Кэшбэк начисляется в виде баллов, которыми в личном кабинете можно компенсировать по номиналу сумму предыдущих платежей, совершенных не более 90 дней назад. Срок годности баллов 2 года. Лайфхак: если оформить карту по акции ПРИВЕДИ ДРУГА (действует до 31.12.2019) и потратить в первый месяц 20 000 руб. кредитного лимита(!), то банк заплатит вам 500 рублей. Для этого надо при подаче заявки на карту: - онлайн – ввести соответствующий промокод при заполнении анкеты; - в отделении банка – сообщить маринке о наличии у вас промокода (до оформления заявки! Читать далее
Stan
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"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка https://www.vostbank.ru/client/credit-card/karta-cash-back/ ветка на форуме https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=355962 ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ Подать заявку на выпуск карты можно только в отделении банка. При заказе через сайт банка одобряют другую карту не Кэшбэк и доставляют ее с курьером. Не соглашайтесь на такой вариант. (Привозят любой другой продукт, только не Кешбэк). В офисе заполняется анкета с указанием всех данных, места работы, рабочего телефона, также просят заполнить информацию о 3-х контактных лицах, обычно близких родственников с номерами телефонов. В большинстве случаев не звонят, но иногда и звонят, уточняют информацию о заемщике. Минут через 10-15 (и более) приходит смс об одобрении кредитной заявки, либо отказ. Если пришло одобрение на другую карту, а на Кэшбэк нет, требуйте повторной отправки заявки на Кэшбэк. Читать далее
Valentina
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Дешевый межбанк (список от Золотые горы)
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=40&TID=125020&MID=6397171#message6397171 Билайн карта (РНКО) 100000 р. в календарный месяц по каждой карте с ПНО, при наличии ПНО (вклада) от банка "Открытие"; РНКО ПЦ не переводит на некоторые счета юрлиц, счета на которые осуществляется услуга "Вывод по свободным реквизитам": ( http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age4886195 ); Бинбанк (некоторые банки при погашении кредитов, см. тарифы); БКС (тариф Премьер Расширенный); БМ (карта "Супер3"); ВТБ (Привилегия и некоторые др. пакеты, возмещение расходов за межбанк раз в месяц/квартал); ИнтерПрогрессБанк (300000 р. рублей в день; 5 млн.р. в месяц); КЕБ (0,3% от суммы, мин. 29 р., макс. 200 р., по "вечной акции" - бесплатно, 300000 р./сутки); Кузбассхимбанк (только со счёта вклада); Кукуруза (РНКО ПЦ) 100000 р. в календарный месяц по каждой карте с ПНО (при наличии ПНО (вклада) от банка "Открытие"), РНКО ПЦ не переводит на некоторые счета юрлиц, счета на которые осуществляется услуга "Вывод по свободным реквизитам": ( http://www. Читать далее
Stan
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давай уже, пора...
Из истории болезни: Первый раз написАл о Прайм Финанс тут. Было это 18 ноября. Ну и скрин там был с КУАПа. Как уже многие поняли, мне достаточно лишь упомянуть очередную склянку и у нее начинаются проблемы. Не важно: в блоге я это сделаю, или на форуме в Сводках. Это не потому, что я такой вредный Дело в том, что проблемы у банка (какого бы то ни было) происходят "не из-за меня", а из-за проводимой собственниками и топами очередной склянки высокорискованной политики, выражающейся в уводе средств... Применяются различные схемы - ведь схемы - это самое главное! В общем, современный банкир - это очень творческая личность Некоторые даже стихотворения пишут Так, ну что там у нас нового... Сегодня немного изменим стандартный подход к анализу и начнём с Пассивов. Ну вот, скажем, упомянул склянку в середине ноября - результат: банки за ноябрь забрали 82 ляма, а за декабрь оставшиеся 68 лямов. Читать далее
Павел
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Таблица "Тарифы и комиссии фондовых брокеров"
Добрый день, друзья! В данный пост выкладываю свою таблицу по тарифам и условиям Фондовых брокеров. Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ElKz7sJ6JH9Ex6yQcU0hC1TFEMmLVt-hFFQEzY-Fyc/edit?usp=sharing Эта таблица создавалась постепенно в течении нескольких лет. Да, в ней вы найдёте не всех брокеров, но очень многих и собранная в ней информация по своему ценна. Вы можете сказать, что существуют другие таблицы, но важные отличия моей заключаются в том, что в ней есть много информации, которой вы не найдёте у других и вам придётся скрупулёзно выискивать её на сайтах брокеров. Также стараюсь поддерживать её в максимально актуальном состоянии. Если вы нашли какую-то неточность, опечатку или неактуальную информацию, то пишите мне в личку, разберусь и исправлю ). Буду рад, если моя табличка поможет вам найти важную информацию и подобрать наиболее оптимального для вас брокера! P.S. Данная табличка больше полугода отсутствовала на сайте banki. Читать далее
Сергей Б
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Недвижимость. Итоги года. Моё мнение.
по большому счету, со времени написания моего предыдущего тут коммента, в этой теме мало что изменилось. и говоря об итогах года, снова придется во многом повторяться. главный итог года для меня, это то, что практически не произошло роста спроса на кирпич. по законам финансовых потоков и платежеспособному спросу/предложению, конечно так и должно было быть. но ведь весь прошлый год, эксперты кирпичные, монопольно занявшие все СМИ, давили на уши народу про бурный рост спроса, про бум. ажиотаж... я про этих "экспертов" и говорить уже не хочу. их кирпичная аналитика, это есть реклама, щедро оплачиваемая строителями, с целью удержания задранных цен предложения. они уже аналитят, просто по беспределу... напрочь игнорируя реалии рынка, и (или) выворачивая наизнанку эти реалии, тем боком, который можно пропиарить - например рост ипотеки. росреестр, с августа перестал публиковать общую, сводную статистику страна/регионы. очевидно от того, что цифры статистики грустные, и бросают тень на экспертный кирпичный оптимизм, льющийся на уши народу. Читать далее
ks567
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Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2019&mon=1 таких не было в декабре. Но! Банк Элита на 1 янв нарушил нормативы Н1.1 и Н2. Норматив Н2 на 1 января нарушили Кредпромбанк, Кузнецкий Мост, ЧБРР. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=1 (или см. на сайте ЦБ http://cbr.ru/credit/main.asp ) РТС банк, нарушавший нормативы в предыдущие 2 месяца, не раскрыл значений всех нормативов на 1 янв 2019 (см. на сайте ЦБ). Ещё известно о снижении норматива Н1.1 у ПАО «Плюс Банк» ниже триггера в 5,125, что, видимо, произошло уже в январе. http://cbr.ru/press/PR/?file=30012019_133146ik2019-01-30T13_30_10.htm Такое снижение норматива Н1.1 не является нарушением, но отмечается в отчетности. ЦБ ввёл в МИнБ (=Московский Индустриальный Банк) ВА от ФКБС и объявил о его санации через ФКБС http://cbr. Читать далее
Бе Ри
7 Комментировать
ВОДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ ОСАГО
ОСАГО подорожает потому что планируется увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью в 4 раза, с 500 тысяч до 2 млн рублей. Планируемый рост стоимости полиса составляет 10-11%. Основным лоббистом этой идеи является Минфин, замминистра финансов Алексей Моисеев говорит о том, что выплата по ОСАГО в размере 500 тысяч рублей в соответствии с действующим тарифом несправедлива, поскольку в других обязательных видах страхования (страховании гражданской ответственности перевозчиков и владельцев опасных производственных объектов) максимальная компенсация за вред жизни и здоровью - 2 млн рублей. Я не соглашусь с этим, опять происходит подмен понятий нашими власть придержащими. Нельзя сравнивать коммерческие предприятия, которые делают бизнес в потенциально опасной для человека отрасли, такой как пассажирские перевозки или опасное производство с обычным человеком. Во-первых, коммерсанты зарабатывают на этом прибыль, во-вторых, есть риск масштаба деятельности, когда, при этом, риску подвергается большое кол-во людей, в третьих, это совсем иной юридический класс страхователя - юридическое лицо. Читать далее
Андрей Цветков
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Кредитная история в НБКИ, ОКБ, Equifax, бесплатно.
Мою историю борьбы с двумя МФО выдавшими кому-то микрозайм по моим ПД многие читали. А теперь меня люди в ВК находят и просят помочь в аналогичных случаях. Вот, сегодня пытался помочь и нашел интересное. Помните, я запрашивал собственную кредитную историю в НБКИ за 450 рублей? А тут оказывается, что с сегодняшнего дня можно запрашивать истории два раза в год совсем бесплатно, почти моментально и идти никуда не надо. Единственное условие - наличие подтвержденной учетной записи Госуслуг, а она у меня таки есть. Итак, что делаем: 1. Идем на сайт https://person.nbki.ru, или https://ucbreport.ru, или https://online.equifax.ru. 2. Регистрируемся с использованием Госуслуг, на каждом сайте по своему, но в целом все понятно. 3. Нажимаем кнопочку "Получить КИ". 4. Profit! У нас свежая кредитная история. Получать ее бесплатно можно 2 раза в год. И этот способ действительно бесплатный. Не надо никуда ехать, не надо слать письма заверенные нотариусом или телеграммы заверенные почтой. Читать далее
Владимир Тихонов
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Пять способов вырастить цены на жилье
Представьте, что вы государственный Деятель. И вдруг вам захотелось, чтобы цены на жилье росли как на дрожжах. Только не спрашивайте, зачем вам это нужно. Просто нужно и все. Все счастливы, когда цены на недвижимость растут. Население радуется, что его активы растут. Банки радуются, что залоги растут. Государство радуется, что налоги растут. Застройщики так вообще прыгают от счастья. Ну, а кто несчастлив, из-за того, что не может купить подорожавшие квартиры, те сами виноваты. Это лузеры и нищеброды, не стоит о них. И вот вам необходимо, чтобы стоимость недвижимости ушла в стратосферу. Есть правда одна небольшая проблема: цены уже и так давно кусаются и самостоятельно расти не хотят. Спроса нет. Все, кто хотел и мог, уже давно «затарился недвигой». Других желающих по таким ценам не наблюдается. Однако вы не были бы государственным Деятелем, если бы сдались так просто. Существует пять основных способов встряхнуть непокорный рынок и заставить идти его в нужную вам сторону. Читать далее
Маслов Дмитрий
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