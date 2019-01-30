Популярные сообщения

Абонент: с 2000 г. - Билайн с 2010 г. - МТС с 2011 г. - Теле2 с 2013 г. - Мегафон ********************* - И вроде у всех - всё хорошо ! Но у всех свои нюансы ! ********************** - В 2017 г. взыл себе сим-ку Теле2 >>> только для мобильногоинтернета >>> 7 рублей за сутки 5 гигабайт в месяц ( с переносом остатка на следующий )....... .....а в январе 2019 оператор поднялл абонентскую пладу до 7,5 в сутки ......сославшись на повышение налогов ((( И всё бы ни чего >>> но есть новый тариф - за 7 рублей , а перейти на него мне = 150 рублей за переход Вывод: абонентов оперетор просто разводит (((( ************************ - Переход в МТС из Теле2 = 8 дней )))

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