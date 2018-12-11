Большой Cashback от ОТП банка - Даже не пробуйте!

Жена дрессирует щенка.

Муж ей говорит:

- Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится.

Жена:

- Ничего, главное в этом деле терпение. С тобой поначалу тоже было не просто.



Приветствую вас, комрады! Долгожданная статья из серии "Личный опыт"! Как вы помните, Туловище инвестора (это мой ник, можете поискать в интернете) очень любит делиться своим опытом. Сегодня я вам расскажу про визит в ОТП Банк. Никогда раньше с ними дел не имел, ну и как бы логично - а зачем? Банк довольно небольшой, какими-то особыми предложениями и супер пупер ставками раньше не блистал, да и как-то мне других хватало. Но вот тут нежданно-негаданно они родиле невероятное мега-супер-пупер предложение - кредитная карта с 7% кэшбэка и при этом бесплатная в обслуживании! Причём на выбор предлагается сразу несколько категорий: Рестораны и развлечения, Путешествия, Всё для дома, Шопинг и красота, Авто и вот оно.... самое сладкое - категория Семейная! Небольшой минус в том, что бонусная категория выбирается однажды при оформлении карты, сменить её затем невозможно.



Сразу после объявления такого предложения, начался настоящий ажиотаж желающих получить эту карту, причём именно с Семейной категорией. Расскажу подробнее, что же в неё входит: Продуктовые гипермаркеты и сетевые магазины продуктов, Товары для детей и будущих мам, а также Аптеки, Поликлиники, Медицинские центры и даже ЖКХ! И на всё это предлагается кэшбек целых 7%. Поистине какое-то фантастическое предложение! Затариваться в магазинах и платить за ЖКХ с такими кэшбеками думаю никто бы не отказался. Меня эта замануха конечно же тоже заинтересовала. Всё-таки мы блогеры народ любознательный и можно даже сказать любопытный ))) Особых иллюзий я не питал, но честно сказать немножко надеялся получить эту чудо-карту. Читайте что из моего похода вышло)



Жизнь всё расставила по местам. Если что-то выглядит слишком хорошо чтобы быть правдой, то так оно и есть. Люди это знали ещё задолго до нашего с вами рождения, в чём я лишний раз и убедился. Мы все прекрасно понимаем, что такой высокий кэшбек должен кем-то или чем-то оплачиваться. Т.е главный вопрос - зачем всё это? Либо это маркетинговый бюджет, либо платить за такой щедрый банкет должны клиенты вылетающие из грейса карточки. Мне кажется, что в первую очередь это маркетинг, т.к. не так уж много клиентов именно такой карты планируют вообще пользоваться кредитными и уж тем более кредитными не в грейс. Это карта для охотников за кэшбэками и как только маркетинговый бюджет изрядно исхудает, мы увидим колоссальное ухудшение бонусной программы. Мы это уже проходили во многих других банках, не буду их лишний раз перечислять. Даже мой любимый БинБонус и тот сильно ухудшили по сравнению с тем, что было раньше.



Есть правда совсем печальный вариант, я его называю "сценарий Югры", когда банк в последнем припадке ликвидности пытается набрать хоть каких-то клиентов и судорожно цепляется за жизнь. Они кажется вообще 10% кэшбэка давали. Хочется надеяться, что это не случай ОТП банка, хотя я глубокого финансового анализа этого банка не делал. Но по крайней мере, ещё ни у одного банка с иностранным участием лицензию не отбирали (поправьте меня, если я не прав, может я упустил). Если на самом деле такое щедрое предложение - это не маркетинг и не "пылесос", то тогда у меня не остаётся других предположений. Все остальные варианты "хотят поднабрать клиентов для бонусов" или "чтобы выполнить годовой план" я отбрасываю как несостоятельные. Из рабочих гипотез ещё остаётся - усиленная экспансия и попытка банка захватить гораздо большую долю рынка, в условиях, когда многие конкуренты в кризисе. Сравним потом, поднимется ли банк в рейтингах, сейчас ОТП на 50-ом месте по активам.



Ладно, хватит про банк, и так уже развёл тут писанины. Вернёмся к намим баранам, т.е. карте. Так в чём же подвох их предложения? Подводных камней много, разберём по пунктам:



1. Карта кредитная, а не дебетовая, т.е. дадут её далеко не всем, а только тем кому банк одобрит кредит. И это главный косяк для желающих и главная подстраховка банка. Минимальный кредит 100 тысяч. При этом вы ещё должны получать якобы не меньше 75 000 рублей (зарплату пишут со слов). Когда я подавал свою заявку, мне вообще сказали, что зарплата должна быть больше 100 000 рублей. Ходят слухи, что есть заготовки тарифов под дебетовую карту, но это пока лишь слухи, будем слуХать дальше ))) Пока что только кредитки.

2. Карта с бесплатным обслуживанием и нет никаких плат за выпуск. На словах. На деле же, если вы попросите отключить платную страховку при подаче заявки, шансы, что вам карту оформят падают просто ниже плинтуса. К слову, минимальная страховка 1200 рублей. Ну и стоило ли разводить этот балаган? Просто сделали бы платный выпуск на эту сумму и нет проблем ))) Желающих оформить карту поубавилось бы. Но у банка своя логика. Типо бесплатное обслуживание позволяет самостоятельно фильтровать количество выданных карт и качество получателей. В теории от этой страховки можно после получения карты отказаться, но это тот ещё геморрой. Те, кто уже писал отказы от страховок знают это.

3. Вы расскажете о себе много информации... Реально много, могут даже спросить школу, в которой учились. и день рождения вашего котика. Я не шучу. Также, обязательно потребуют второй документ. Снил или Права, причём права я давать не советую, снилс тоже. Лучше возьмите загранник, при наличии разумеется. Я вот лоханулся, дал права, может это повлияло на отказ, как знать, вдруг загранник бы сработал))) Хотя вряд ли)

4. Вот наконец, самый интересный пункт - качество вашей кредитной истории, по моему мнению, абсолютно никак не влияет на выдачу карты. Ну как бы формально его якобы проверяют, на первом этапе одобрения, и я первый этап, кстати, прошёл. Но вот дальше банк просто в ручном режиме решает выдать или нет. И у меня практически стопроцентная уверенность, что на кредитную историю тут вообще не смотрят. Скорее всего есть просто определённый лимит одобрений в какой-то период и на определённые города или отделения. Т.е. если за этот период в вашем отделении квота выбита, то извините... Есть конечно возможность, что они смотрят по какому-то неизвестному нам признаку и допускаю, что я как человек не знающий внутреннюю кухню, могу ошибаться из-за чего там проводится одобрение/отказ на втором решающем этапе рассмотрения. Но на форумах, мне не удалось найти ни единого случая подтверждения наличия какой-то логики. Карта, порой, одобрялась человеку с нулевой или отличной кредитной историей и тут же не одобрялось такому же клиенту. Затем люди с огромной кредитной нагрузкой, ипотеками и долгами получали карту и тут же такие же люди получали отказ. Поэтому, я в таких случаях, предпочитаю пользоваться "тестом утки". Если у нас есть какие-то чёткие признаки, то мы очень часто можем сделать на их основании правильный вывод и незачем придумывать неправдоподобные теории.

5. Ещё немножко подвохов, уже даже после получения карты, люди жаловались, что им навязывали какую-то защиту карты и прочие допуслуги, а также не отключали платную бумажную выписку на почтовый адрес. Так что даже после получения карты, если вы О ЧУДО, вдруг её смогли получить, бдительность советую не терять!



Так вот, какие остаётся сделать выводы из этой истории? Я бы не советовал вам соваться в попытке получить эту Чудо-карту в ОТП банк. Из плюсов могу разве что отметить, что если вы возьмёте в терминала специальный талончик "Заявка на кредитную карту "Большой CASHBACK", то вас обслужат вне очереди. Меня вот пустили раньше двух человек, так что много времени вы скорее всего не потеряете, но ведь потеряете... Одно дело я, мне это просто интересно, я потом статьи пишу, а вам - подумайте оно вам действительно надо? Плюс вы дадите довольно много информации о себе впустую! На форумах, многие люди просто таки взрывались от негодования поэтому поводу, мол дали столько информации о себе и ничего взамен! Конечно можно сразе же написать отказ от обработки ваших персональных данных, так сказать назло банку. Но вот я лично не стал этого делать, вдруг у меня будет желание попробовать ещё разок. Кстати, важный момент, следующий шанс подать на карту у вас будет не раньше чем через месяц после отказа!



Если вы вдруг стали счастливым обладателем сего чуда, то советую полистать ветку на банки.ру, там много полезной инфы пишут. Всю ветку не читайте, а то до пенсии читать будете, там пользователи обычно одно и то же пишут. Я рекомендую ознакомиться с первой и последними 5-7 страницами, чтобы быть в курсе текущей ситуации. Ну а тем, кто как и я не понравился банку, тем советую не расстраиваться. Думаю мы все обязательно узнаем ради чего вся эта суета делалась))) Туловище будет следить за ситуацией. Вот вам стишок на посошок от Игоря Губермана )



Вовлекаясь во множество дел,

Не мечись, как по джунглям ботаник,

Не горюй, что не всюду успел,

Может, ты опоздал на «Титаник»



С вами было Туловище-инвестора рф ) Успехов вам!