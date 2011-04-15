Вход
Профиль Блог Лента Активность

В каждом ноутбуке есть немножко Liberty Grant

15.04.2011 10:58 3 4 167 просмотров
Нас часто спрашивают: "а что означает ваш логотип?"

      

Как вы догадываетесь в основе логотипа лежит дерево. Но это не просто случайное дерево - это бук. Причем в логотипе изображен точный контур вполне реального бука, которому уже более 500 лет.

Бук - это старинный английский символ мудрости и знаний.
А кроме того, бук является символом обучения, понимания, поддержки и сохранения.

И это тесно переплетается с нашими задачами по накоплению и распространению знаний. Потому что мы каждый день учимся сами и постоянно обучаем наших клиентов правильным методам расчетов, анализа и визуализации.

Кстати, английское слово книга (book) происходит от названия этого дерева, потому что в древности писали именно на буковых дощечках.
Так что наш символ есть в каждом ноутбуке. smile;)

На языке цветов бук означает процветание. Старинное предание гласит: если найти упавшую с бука ветвь, написать на ней пожелание и закопать в землю, то оно обязательно сбудется.

А еще существует легенда, что если искать в гугле про любое дерево, то найдешь, что оно символизирует все на свете. smile:D

Комментарии 3

дятел  (WoodMan)
#
У наших партнеров логотип говорит о другом- мы соответствуем нашему слогану
Два мира, два решения -одни консультант (на англицком чуть по другому звучит- один путь к успеху[img]http://blogs.mrrlabs.asia[/img])
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Рядом с Биг Беном с завидной регулярностью цветет и плодоносит наш каламондин. Как пишут на многих сайтах об экзотических растениях: "каламондин выглядит особенно красиво, когда на нем одновременно появляются плоды и распускаются цветки". Так оно и есть:

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения