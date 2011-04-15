В каждом ноутбуке есть немножко Liberty Grant

Нас часто спрашивают: "а что означает ваш логотип?"
Как вы догадываетесь в основе логотипа лежит дерево. Но это не просто случайное дерево - это бук. Причем в логотипе изображен точный контур вполне реального бука, которому уже более 500 лет.
Бук - это старинный английский символ мудрости и знаний.
А кроме того, бук является символом обучения, понимания, поддержки и сохранения.
И это тесно переплетается с нашими задачами по накоплению и распространению знаний. Потому что мы каждый день учимся сами и постоянно обучаем наших клиентов правильным методам расчетов, анализа и визуализации.
Кстати, английское слово книга (book) происходит от названия этого дерева, потому что в древности писали именно на буковых дощечках.
Так что наш символ есть в каждом ноутбуке.
На языке цветов бук означает процветание. Старинное предание гласит: если найти упавшую с бука ветвь, написать на ней пожелание и закопать в землю, то оно обязательно сбудется.
А еще существует легенда, что если искать в гугле про любое дерево, то найдешь, что оно символизирует все на свете.
Комментарии 3
Два мира, два решения -одни консультант (на англицком чуть по другому звучит- один путь к успеху[img]http://blogs.mrrlabs.asia[/img])