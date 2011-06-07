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Соседняя очередь всегда быстрее

07.06.2011 13:46 29 3 157 просмотров
Движение очереди очень часто непредсказуемо. И один из законов Мерфи даже утверждает, что соседняя очередь всегда движется быстрее. Но обычно это происходит вот так:
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Комментарии 29

Анастасия Макс  (aMaks)
#
ООО, надо же какой милый ролик! Трогательно и реалистично) smile:cry:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ааааатас просто!!! smile:D
Причём этот красненький пойдёт потом в Народный рейтинг и поставит банку единицу за долгое обслуживание smile:D
Артем Родичев  (arodichev)
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Насчет народного рейтинга - пять с плюсом!! smile:)
Урри Кадыков  (Дистандер)
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То, что вновь прибывший занимает место в наиболее короткой очереди - это так называемая "локальная оптимизация".
Сергей Попов  (sonnert)
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справедливо для любой очереди:)
поэтому стараемся очередь раздваивать уже у окон. А до распутья у окна - очередь одна
Артем Родичев  (arodichev)
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Мне кажется, от менталитета очень сильно зависит. В Англии - да, все стоят в общей очереди. А у нас так не приучишь, как и в Италии, например.
Сергей Попов  (sonnert)
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Менталитет зависит от организации. Если завести некий порядок в офисе, потом он будет поддерживаться силами тех, кто составляет большинство клиентов (именно - постоянных посетителей, а не случайно забежавших). У нас так smile:)
Роман Худорожков  (roman_h)
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Это очень хорошо.
Единая очередь не только сильно сокращает ожидание, но и сглаживает его непредсказуемость.
CreditWay  (CreditWay)
#
Не,зависит от менталитета не очереди.Стоящего впереди тебя очередника.
Стоит перед тобой скажем "блондинка". И вот ее очередь.Дива подходит к банкомату...И о чудо.Карта-то в сумке.Отрываем сумку.Эээ нет.Дальше в косметичке.Открываем косметичку.Эээ нет... smile:) В косметичке есть кошелечек...В кошелечке...Потаенное отделение для всякихразных карт... Достала...Сунула...Из потаенно-потаенно кармашичка достала пин-код... Блииин... Карта не та ...Эт скидошная в Лэтуаль... smile:wall: Ну разве их отличишь... smile:oops:
Ах да... Телефончик... Мамусь привет... тебе денежку на мобильный кинуть... А ? Ну диктуй телефон...Я не помню... А ? тебя плохо слышно... 6 ? или 7...Не пойму ...Давай еще раз...
Мущщина... smile:evil: Ну что вы нервничаете... Спешите чтоль куда... Прям не знаю... Быдло прям какое то... Говорил мне Артурчик,не ту страну назвали Зимбабви... А ? Гондурасом ? smile:o Хамло...Ща Артурчику позвоню он приедет морду тебе набьет...
Блииин...Он не доступен... Все равно хамло... Куда пошла ?

Идите леди...Идите... Так я полюбил инет-сервисы... smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
smile:) абсолютно точно. Поэтому, часто полезен консультант. А чаще полезен сотрудник СБ, который сможет корректно вытащить "пробку" из очереди, кстати не всегда это блондинка, но зарисовка с мужчиной средних лет, который забыл в каком кармане "пинжака" у него записка, где паспорт и "почему Вы никогда раньше не говорили про паспорт?", была бы менее смешной smile:)
Роман Худорожков  (roman_h)
#
В Московских аэропортах на паспортном контроле почему все очереди именно такие, как в ролике.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мне именно аэропорт и пришёл на ум. Тоже вначале на паспортном контроле вёл себя, как "красный". Но в аэропорту есть плюс - без тебя не улетят smile:). А вот на входе за рубежами России, очередь несмотря на большое количество народа, идёт быстрее. В основном потому, что семья занимает очередь во все сразу окна. Ну, а потом собираются у "победителя"
Артем Родичев  (arodichev)
#
Заходил в mcdonalds недавно - аэропорты отдыхают! Там беготня между очередями просто страшная! Мне кажется она еще и подогравается суетой по другую сторону стойки...
Першинг  (Першинг)
#
Прекрасный мультик! Вывод стоя в очереди не нужно суетится и нервничать. А нужно попытаться превратить ожидание в удовольствие! Вокруг столько интересного, за чем можно понаблюдать! Ну и, конечно, удалённые сервисы типа интернет-банка - это идеальный вариант! smile:D Ролик прелестный! Спасибо! smile:D
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Хороший вывод.
Кстати, как уже отметили выше, здесь есть национальные особенности: англичане могут спокойно ожидать своей очереди, а вот многие русские почему-то предпочитают "прыгать" из очереди в очередь.
Это очень хорошо заметно в некоторых супер- и гипермаркетах, а также в билетных кассах.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Аж слезу прошибло.....
Напомнило мне недавнюю сдачу отчета в ПФР там тоже одна инспекторица шустрая, а вторая супер медлительная...
А еще на въезде в наш Архангельск поток идет о двум полосам и почему-то всегда кажется что соседи едут быстрее
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Да, кстати, некоторые госучереждения выделяются на общем фоне своими очередями. smile:-)
tivka  (tivka)
#
а если не метаться, а "занять место" сразу в двух очередях? smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот по поводу "занять очередь" у меня отдельное бешенство. smile:wall: smile:)
Ладно там бабулька старенькая: "Займи, милок, пойду присяду" - это ещё могу понять. А когда стоишь и перед тобой штук пять занимавших прыгает: "Курить ходил" - дальше курить хочется послать. smile:D
Особенно явно такое явление, как "занять" наблюдал в электричке, когда едут уже сложившимися компаниями. Один из шести (по кол-ву чел в купе) приходит раньше и всё как надо: билеты, очередь, вагон... А там кидает на сиденья сигареты/шапки/кепки и гордо заявляет всем пристраивающимся, что тут занято! Получается, ты отстоял очередь раньше, а сидят те, кто позже пришёл. Бред? Бред...
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Это верно, приоритеты сильно влияют на писхологическое восприятие очереди: когда все ждут - это еще можно терпеть, а вот когда без всякой причины некоторые идут без очереди - это раздражает.
Кроме того, приоритеты часто существенно увеличивают очередь и удлиняют ожидание.
Алексей Свиридов  (salex-v)
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Так ведь и правда левая очередь двигалась быстрее правой, даже если посчитать по количествую обслуженных клиентов )
plazzma32  (plazzma32)
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Очень интересен тот факт, что я ни разу не видел, чтобы в супермаркетах работали все кассы одновременно.
Как правило работают меньше половины касс, создавая тем самым очереди...
Возникает вопрос, для чего делать длинный ряд касс, если половина из них как правило на работает
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Конфигурация супермаркета может быть обусловлена стандартным проектом.
Так что может быть просто дешевле организовать лишние кассы, чем переделывать проект.
Наталья Портунова  (natashyk)
#
А что же все-таки следует выбрать клиенту? В какую очередь встать в супермаркете? В ту очередь, где 3 клиента с 5 товарами или в ту очередь, где 5 клиентов по 3 товара кажый smile:o
Роман Худорожков  (roman_h)
#
В супермаркете должна быть 1 очередь ко всем кассам. И тогда для всех покупателей время ожидания в очереди будет очень коротким.
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