Соседняя очередь всегда быстрее

Анастасия Макс (aMaks) 07.06.2011 14:54 # ООО, надо же какой милый ролик! Трогательно и реалистично) 0
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Причём этот красненький пойдёт потом в Народный рейтинг и поставит банку единицу за долгое обслуживание
поэтому стараемся очередь раздваивать уже у окон. А до распутья у окна - очередь одна
Единая очередь не только сильно сокращает ожидание, но и сглаживает его непредсказуемость.
Стоит перед тобой скажем "блондинка". И вот ее очередь.Дива подходит к банкомату...И о чудо.Карта-то в сумке.Отрываем сумку.Эээ нет.Дальше в косметичке.Открываем косметичку.Эээ нет... В косметичке есть кошелечек...В кошелечке...Потаенное отделение для всякихразных карт... Достала...Сунула...Из потаенно-потаенно кармашичка достала пин-код... Блииин... Карта не та ...Эт скидошная в Лэтуаль... Ну разве их отличишь...
Ах да... Телефончик... Мамусь привет... тебе денежку на мобильный кинуть... А ? Ну диктуй телефон...Я не помню... А ? тебя плохо слышно... 6 ? или 7...Не пойму ...Давай еще раз...
Мущщина... Ну что вы нервничаете... Спешите чтоль куда... Прям не знаю... Быдло прям какое то... Говорил мне Артурчик,не ту страну назвали Зимбабви... А ? Гондурасом ? Хамло...Ща Артурчику позвоню он приедет морду тебе набьет...
Блииин...Он не доступен... Все равно хамло... Куда пошла ?
Идите леди...Идите... Так я полюбил инет-сервисы...
Кстати, как уже отметили выше, здесь есть национальные особенности: англичане могут спокойно ожидать своей очереди, а вот многие русские почему-то предпочитают "прыгать" из очереди в очередь.
Это очень хорошо заметно в некоторых супер- и гипермаркетах, а также в билетных кассах.
Напомнило мне недавнюю сдачу отчета в ПФР там тоже одна инспекторица шустрая, а вторая супер медлительная...
А еще на въезде в наш Архангельск поток идет о двум полосам и почему-то всегда кажется что соседи едут быстрее
Ладно там бабулька старенькая: "Займи, милок, пойду присяду" - это ещё могу понять. А когда стоишь и перед тобой штук пять занимавших прыгает: "Курить ходил" - дальше курить хочется послать.
Особенно явно такое явление, как "занять" наблюдал в электричке, когда едут уже сложившимися компаниями. Один из шести (по кол-ву чел в купе) приходит раньше и всё как надо: билеты, очередь, вагон... А там кидает на сиденья сигареты/шапки/кепки и гордо заявляет всем пристраивающимся, что тут занято! Получается, ты отстоял очередь раньше, а сидят те, кто позже пришёл. Бред? Бред...
Кроме того, приоритеты часто существенно увеличивают очередь и удлиняют ожидание.
Как правило работают меньше половины касс, создавая тем самым очереди...
Возникает вопрос, для чего делать длинный ряд касс, если половина из них как правило на работает
Так что может быть просто дешевле организовать лишние кассы, чем переделывать проект.