Это всегда происходит неожиданно

Неприятно, когда, совершая простую банковскую операцию, вы уже после завершения транзакции узнаете, что вам пришлось заплатить ну просто гигантскую комиссию.
Вот так мой знакомый внес 100 тысяч рублей на свою карту банка ТКС, и с него за это взяли в 2000 рублей. За то, что он деньги в банк принес.
Забрав в кассе свои же деньги со счета КБ "Восточный", вы запросто можете "попасть" на комиссию и в 10, и в 15 тысяч рублей. А в Росбанке за снятие крупной суммы, но все-таки своих денег вы можете заплатить даже 50 тысяч рублей комиссии.
Банки активно продвигают идею, что совершать операции через Интернет дешевле. Однако в Альфа-Банке перевод, допустим, 100 тысяч рублей через отделение будет стоит 990 рублей, а через Интернет-банк - 2000 рублей (с экспресс-счета, специально предназначенного именно для переводов). Хотя, заплатив 2399 рублей за годовое обслуживание, вы сможете делать интернет-платежи уже за 150 рублей.
В Интернет-банке Промсвязьбанка за перевод 200 тысяч рублей вам придется заплатить 990 рублей, в Уралсибе - от 1 до 4 тысяч рублей (в зависимости от вида счета), в Юникредите - 1500 рублей. И это совсем нельзя назвать недорогим.
А сколь ужасные комиссии приходилось платить вам?
И как вы защищаетесь от подобных трат?
Комментарии 14
Не держу деньги на банковских счетах. При моей зарплате это не трудно.
Что за банки перечислены автором статьи?
В упор не вижу, не знаю ... и знать не хочу про эти банки.
В банках, обслуживающих меня таких комиссий нет.
Роман, в моем профиле перечислены все банки, которые меня обслуживают.
Можно добавить, разве-что, еще Тойота Банк - УРАЛСИБ. (в связке)
В ТБ авто кредит(под 12,5%), а оплачивать кредит ему можно только через УРАЛСИБ, но без всяких комиссий!!! В УРАЛСИБе для других целей даже перечислить на счет без комиссии нет возможности. Не моя это банка .
вы идете когда по рынку вы же не покупаете все в одном месте, а выбираете лучшее у каждого продавца?..
Аналогично и банки:
- вклады в банках с самыми высокими ставками (в пределах страховки АСВ, разумеется, в т.ч. на каждого члена семьи)
- кредиты в банках с низкими кредитными ставками конкретно для ВАС, а не для кого-то там из рекламы
- текущий нал/расходы на кредитки ближайших дней на картах банков с максимальными ставками на остаток (Почтовая карта выбыла. но минимум 2 варианта есть: Тинькофф и Автокопилка)
- переводы через банки с БЕСПЛАТНЫМИ или максимально дешевыми переводами (зависит как от объема средств на перевод, так и от удобства: Тинькофф и Русский стандарт по Банкам в кармане и Почтовой)
- текущие расходы на товары/услуги СТРОГО по карте максимального cashback данной категории расходов (тут могут быть и Тинькофф и Ренессанс Прозрачная и Голд Cashback Хоумкредита и Телефонная Visa Уралсиба и Топливная карта МТС и многое другое, определенное исходя из профиля трат )
Особо отмечу что не жалую карты за которые деньги берут "вперед", а потом меняют условия, как ВТБ24 и многие другие
- страховые полисы для путешествий (исключительно от приличных компаний) там где они продаются максимально дешево или даются в подарок к карте (лично я для этих целей завел Авангард World -- 60 000 евро это страховой лимит который устраивает как меня, так и все страны где я бываю)
- бонусные программы в тех банках, где они не требуют сверхусилий, где они не стоят денег, а помогают их экономить и где эта бонусность не сгорает (зачастую вместе с платными картами) вдруг из-за каких-то заскоков сотрудников СБ, как в Русском стандарте
Семь раз прочитай договор и только 1 раз подпиши! Банки тоже надо выбирать!
А то и они уже "зажрались"!
Именно таким образом я для себя нашел Авангард, в котором хоть миллион переводи по произвольным реквизитам, возьмут стандартные 10 руб.
И снятие наличных бесплатное. Правда при суммах свыше 300000 руб берут комиссию 2.5%, но это как барьер против обналичивания. Но с другой стороны если хотите потратить полмиллиона, то наверное лучше это безналичным путем сделать? (за 10 рублей).
Выбирайте банки "тсчательно". И ваши честно заработанные останутся при Вас.
Написал вопрос в ТКС конечно. ответили что мол в банкоматах да бесплатно снятие, а уже непосредственно через операционного кассира берется комиссия. Век живи век учись и читай договор от корки до корки. Только не понятно почему банкомат мне отказался выдать денег...
Это анализ человеческой беспечности и самых "страшных" банковских тарифов? Или просто захотелось поиграть словами? Что ж, поддержим
Даже в булочной необходимо уметь сопоставлять и анализировать входящие информационные потоки, а не брать наощупь что-то с полки, идти к кассе и расплачиваться там с закрытыми глазами - высока вероятность взять вместо нужного товара совсем что-то несъедобное, упасть по дороге и отдать 5000-ю купюру вместо 100-ки.
Банковский сектор всё же немного сложнее похода в булочную - соответственно и решения принимать необходимо более взвешенные и основанные на достаточной информации.
Успехов Вам и Вашим
неразумнымбеспечным приятелям в этой чертовски сложной жизни!
Уважаемый Геннадий! Комиссия Сбербанка не имеет отношения к ТКС, ну никого
Это архиправильное решение. Важно, чтобы оно было ещё и своевременным, а не как у автора заметки и его приятелей.
В конкретном же случае, нужно было читать в первую очередь правила кассового обслуживания непосредственно Сбербанка. Отзывы об обеих банках можно почитать в Народном Рейтинге. Точно узнаете много интересного