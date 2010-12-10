выгодны

Часто приходится слышать, как люди призывают к устранению очередей. Причем об этом говорят и те, кто стоит в очередях, и те, кто их обслуживает, и те, кто всем этим пытается управлять.Однако я придерживаюсь другого мнения - не надо устранять очереди. Ведь очереди выгодны, я хочу особенно подчеркнуть это слово,всем взаимодействующим сторонам.Сперва это может показаться нелогичным, но на самом деле здесь все очень логично и последовательно… просто контр-интуитивно, то есть не соответствует нашим ощущениям. Но на то мы и sapiens'ы, чтобы думать, а не просто поддаваться инстинктам и эмоциям.Очереди - это системная проблема. А поведение системы может быть контр-интуитивным. Например, в системе "лодка-руль-вода" для того, чтобы повернуть лодку влево, руль лодки следует отклонить вправо (а для шлюпки на веслах - грести правым веслом). Это тоже не соответствует первичным ощущениям, хотя если задуматься, то все очень логично и в точном соответствии с законами физики.Или вот другой пример, в системе с открытой экономикой увеличение налоговых ставок может вопреки всем ожиданиям привести к сокращению налоговых поступлений. Уверен, что вы запросто сможете вспомнить еще пару-тройку подходящих примеров.Тем временем вернемся к очередям. Казалось бы, всем будет лучше, если очередей не будет. Однако здесь на первый план опять выходит контр-интуитивность. Это легче показать на примере. Давайте рассмотрим простую систему с одним обслуживающим устройством без очереди. Это может быть, допустим, парковочное место у тротуара: если оно свободно, то паркуйся, а если занято, то проезжай, не останавливаясь.Или например банкомат в междверном пространстве при входе в банк: если банкомат уже занят, то остановиться для ожидания там нельзя, потому что нет свободного места, и ожидающий просто загородил бы вход в банк.Клиенты, естественно, как и в жизни, приходят в нашу систему случайным образом (могут двое подряд придти, а потом полчаса никто не придет) и занимают это обслуживающее устройство на случайное время (кто-то на 2 минуты, а кто-то на все 20).И это, наверное, может показать странным, но вот в этой простой системе доля занятости обслуживающего устройства и доля потерянных клиентов равны. Если, например, банкомат был занят 80% времени, это значит, что 80% клиентов ушли необслуженными. Или, несмотря на то, что парковочное место пустовало треть времени, 2/3 клиентов все равно остались без места.Как ни парадоксально, но чем больше клиентов обслуживает эта система, тем меньше клиентов она обслуживает.И согласитесь ничего хорошего в этом нет: клиенты остаются без обслуживания, сотрудники простаивают без дела, и вместе с тем стоимость такого обслуживания весьма и весьма высока.Причина потерь и простоев в данном случае заключается только в случайности и неравномерности потока клиентов и длительности их обслуживания. Если бы клиенты приходили строго через равные интервалы времени и их обслуживание занимало бы всегда одинаковое число минут (причем не превышающее интервал прихода), то никаких проблем бы не было - все события были бы легко предсказуемы и контролируемы. Но реальная жизнь очень неравномерна и во многом случайна, и уже этого достаточно для скапливания очередей в самых неожиданных местах.И именно очереди помогут сделать описанную выше систему обслуживания удобной, быстрой и недорогой. Например, если изначально система была занята 50% времени (а это значит, что приходилось терять столько же клиентов, сколько и обслуживалось), то всего лишь одно место для ожидания позволит увеличить производительность сразу на треть и на столько же сократить потери клиентов.Если расширить очередь до 3 мест, то производительность вырастет уже на 60%, а потери сократятся в 4 раза. Однако среднее время ожидания в очереди будет уже в 2 раза дольше среднего времени обслуживания (чего клиенты обычно очень не любят).Как вы понимаете, с увеличением длины очереди скорость прироста производительности падает, а время ожидания, наоборот, стремительно растет. Поэтому всегда можно найти разумный баланс между выгодой и удобством для всех участников процесса (ведь организация и управление длинной очередью тоже требуют времени, сил и ресурсов).Причем надо понимать, что во многих случаях длина очереди уже чем-нибудь ограничена: физическими размерами помещения, доступным временем клиента, наличием возможности или желания ждать. Причем последнее играет едва ли не ключевую роль. Например, по нашим наблюдениям в типовом отделении банка на 3-4 операциониста, когда очередь превышает 10 человек, до 90% входящих в отделение клиентов немедленно разворачиваются и уходят… иногда, безвозвратно.Люди с пониманием относятся к предсказуемым очередям (ход движения которых очевиден, а время ожидания прогнозируемо), поэтому совсем устранять очереди может быть и не стоит, а вот сократить их до разумной длины - очень даже правильная задача.