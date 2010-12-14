Как я уже говорил, у нас в компании есть внутренний корпоративный блог, куда на регулярной основе пишут все сотрудники. Это очень важный рабочий инструмент, который во многом помогает нам развиваться и непрерывно улучшать нашу работу.
Сегодня я хочу процитировать одну из таких записей нашего специалиста Дмитрия Аргунова, который, кстати, уже хорошо зарекомендовал себя на портале banki.ru.
Цитата
|Сезон очередей открыт!
Так можно было бы рекламировать начало работы горнолыжных склонов в Подмосковьи. Ведь катание всегда омрачает необходимость ждать в очереди на подъемник, причем это ожидание по длительности может значительно превышать время спуска с горы.
Подъемники просто не справляются с наплывом посетителей, и перед каждым из них стоит длинная очередь. Однако, если присмотреться к тому, как именно используются подъемники, можно увидеть большой резерв мощности. Дело в том, что в люльку, состоящую из 4 кресел, редко когда садится более 2-3 человек. Для этого есть масса причин: кто-то не успел, кто-то хочет ехать с друзьями, кто-то, наоборот, стесняется ехать с незнакомыми… Все вместе это приводит к очень низкой утилизации подъемника – и это несмотря на постоянные очереди!
Как вы считаете, чем это обусловлено и что можно предпринять, чтобы сократить очереди к подъемникам?
Свойственно ли подобное поведение не только любителям горных лыж, но и, допустим, клиентам банков?
Это национальные особенности или такое можно наблюдать и в других странах?
Комментарии 11
Снизить билеты до Австрии, Италии и прочих европейских горнолыжных курортов в праздничное и околопраздничное время Лично меня при взгляде на фото потянуло в Зёльден...
Роман, приветствую вас и спасибо за регулярные посты
Вообще, неполная загрузка характерна не только для подмосковья. В Шерегеше наблюдал то же. 2-кресельный подъёмник может ехать или пустой, или с одним лыжником. Бугельные подъёмы вообще уходят пустые через 1-3.
Как и в предыдущем обсуждении очередей в кассу, повторю, с очередбю надо работать. 1. У каждого подъемника на площадке находится сотрудник, а то и не один. Если вы едете парой - садитесь, едешь один - жди пару. Т.е. 2-3 кресла пропусти, подожди. Если уж нет, то, хрен с тобой, поезжай один... 2. На бугельном подъёмнике часто бывает трудно поймать "эту палку". Так и уходят без пассажира. Специально стоящий сотрудник должен помочь поймать бугель и проводить лыжника. Никому не нужны пустые пробеги. Есть умельцы, гарантированно ловящие бугель вне сектора подъёма, дальше. Пустые есть всегда.
Можно ли использовать это в банке? Да - можно. Увеличивай количество касс и готовь очередь, чтобы только отлетали от кассы
В Шерегеше были? Такие очереди были очень давно. Сейчас настроили много подъёмов, на разные склоны сектора. Есть спортивная трасса, есть средней сложности, для неопытных. Я когда дочь учил, была горка - эскалатор. Ребёнок встаёт лыжами на дорожку, его поднимают на высоту не более 1,5 м и с инструктором учиться правильно катиться.
А сейчас ещё туда йети запустили ) Говорят, что его многие видели
Не сочтите за рекламу...
Пропускная способность касс обычно довольно высока, потому что:
- высок уровень доступности кассира (доля рабочего времени, когда он находится на рабочем месте);
- средняя длительность операции невелика (обычно около 6 мин);
- дисперсия длительности (разброс возможного времени обслуживания) находится в довольно узких рамках (70-80% операций укладываются в 3-12 мин).
Вот, например, в метро. Из 2х эскалаторов на переходе с пушкинской на чеховскую сейчас работает только 1. Давка страшная, час-пик.
На призывы дамы в будке "Занимаем обе стороны эскалатора" не реагирует НИКТО. Хотя если находится хоть 1 человек, занимающий левую сторону, и заставляющий людей вставать в 2 ряда, толпа рассасывается за минуту.
И сколько я не смотрю на эту картину, никак не могу понять: бОльшая часть людей хочет стоять, а не идти, так почему бы не вставать в 2 ряда? Ведь это действительно решает проблему. Но все упорно давятся и встают в один рядок.
Однако проблема кроется не только в человеческом факторе. Загвоздка в так называемом агентском поведении. Дорожное движение и потоки людей в метро - это все примеры сложных систем с независимыми агентами. Каждый агент следует собственной логике действий и преследует вполне определенные цели.
И во многих случаях любое агентское поведение приводит к деградации производительности системы в целом. Иными словами, будут ли люди ориентироваться только на свою выгоду или в ущерб себе стараться помочь остальным - это все равно приведет к давке и к пробкам.
Проще говоря, даже если людей заменить на роботов, пробки все равно будут.
Только внешняя по отношению к агентам сила способна организовать движение с максимальной скоростью.
Очевидно, что призывы "дамы в будке" такой силой не являются. Трамбовщики в японском метро тоже всего лишь компенсируют недостатки агентского поведения, но проблему не решают.
И что это может быть за сила?
Хорошими примерами могут быть отбойники между полосами движения - они полностью устраняют "неправильное поведение".
На эскалаторах в метро можно также предусмотреть перегородки (допустим, на боковой стенке), чтобы движение по эксалатору было невозможным.
Здесь только надо правильно рассчитать расстояние между этими перегородками, потому что
- чем реже расставлены перегородки, тем выше вероятность низкой утилизации пространства (как на подъемнике);
- чем меньше расстояние между перегородкам, тем выше вероятность незаполнения ячейки целиком (например, из-за нерасторопности).
Однако с помощью серии тестов можно найти оптимальное расстояние, обеспечивающее максимальную пропускную способность эскалатора.
Надо же, как интересно... Никогда бы не подумала, что про казалось бы такое простое явление как очереди можно столько нового узнать
Дальше будет еще интереснее.