Сезон очередей открыт!







Подъемники просто не справляются с наплывом посетителей, и перед каждым из них стоит длинная очередь. Однако, если присмотреться к тому, как именно используются подъемники, можно увидеть большой резерв мощности. Дело в том, что в люльку, состоящую из 4 кресел, редко когда садится более 2-3 человек. Для этого есть масса причин: кто-то не успел, кто-то хочет ехать с друзьями, кто-то, наоборот, стесняется ехать с незнакомыми… Все вместе это приводит к очень низкой утилизации подъемника – и это несмотря на постоянные очереди! Так можно было бы рекламировать начало работы горнолыжных склонов в Подмосковьи. Ведь катание всегда омрачает необходимость ждать в очереди на подъемник, причем это ожидание по длительности может значительно превышать время спуска с горы.Подъемники просто не справляются с наплывом посетителей, и перед каждым из них стоит длинная очередь. Однако, если присмотреться к тому, как именно используются подъемники, можно увидеть большой резерв мощности. Дело в том, что в люльку, состоящую из 4 кресел, редко когда садится более 2-3 человек. Для этого есть масса причин: кто-то не успел, кто-то хочет ехать с друзьями, кто-то, наоборот, стесняется ехать с незнакомыми… Все вместе это приводит к очень низкой утилизации подъемника – и это несмотря на постоянные очереди!