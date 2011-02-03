Надоело читать - слушай

Одни любят читать, другие смотреть, а третьи слушать. В моих статьях много слов, иногда встречаются графики и диаграммы... а что насчет послушать?!
Ведь почти у каждого есть масса времени, когда читать нельзя, а слушать можно, например, когда вы за рулем или едете в метро или ожидаете в очереди
Именно поэтому мы начали выпускать свой подкаст.
На него можно подписаться на самом популярном подкаст-портале Russian Podcasting в удобном для вас формате: iTunes, RSS или e-mail.
Мы уже сделали несколько выпусков суммарной длительностью почти на 40 минут. При этом каждый из них занимает лишь 3-7 минут, так что слушать будет удобно.
Для начала могу порекомендовать Электронная, но все же очередь и Почему банки не выполняют обещаний.
Очень надеюсь, что вам понравится.
Новые выпуски нашего подкаста будут появляться еженедельно.
Комментарии 13
Рассказ про индуктивную и дедуктивную логику?