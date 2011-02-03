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Надоело читать - слушай

03.02.2011 13:18 13 1 724 просмотра
Одни любят читать, другие смотреть, а третьи слушать. В моих статьях много слов, иногда встречаются графики и диаграммы... а что насчет послушать?!
Ведь почти у каждого есть масса времени, когда читать нельзя, а слушать можно, например, когда вы за рулем или едете в метро или ожидаете в очереди smile:-)
Именно поэтому мы начали выпускать свой подкаст.

На него можно подписаться на самом популярном подкаст-портале Russian Podcasting в удобном для вас формате: iTunes, RSS или e-mail.

Мы уже сделали несколько выпусков суммарной длительностью почти на 40 минут. При этом каждый из них занимает лишь 3-7 минут, так что слушать будет удобно.
Для начала могу порекомендовать Электронная, но все же очередь и Почему банки не выполняют обещаний.

Очень надеюсь, что вам понравится.
Новые выпуски нашего подкаста будут появляться еженедельно.

Комментарии 13

Пенсионер  (Пенсионер)
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Мне понравилось.
Сергей Иванов  (sergeyivanov30)
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Отличные подкасты! Жду продолжения!
Роман Худорожков  (roman_h)
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Самое для меня удивительное, что наибольшой популярностью у слушателей пользуется наш самый неподготовленный подкаст Банк глазами клиента, который был записан с ходу по итогам небольшого обсуждения личного опыта общения с банками.
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