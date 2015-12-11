Популярные сообщения

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Интерактивный Банк 11.12.2015 18:19 iBANK
Отключение от ОРС
Дорогие друзья! Информируем вас о том, что в связи с изменением действующего законодательства и перехода на Национальную систему платежных карт будет произведено отключение от ОРС. Вышеуказанное изменение связано исключительно с обязательным требованием Банка России от 16 декабря 2014 года № 3493-У. Однако, получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банков Группы ВТБ – ВТБ24, Лето Банк, Банк Москвы по-прежнему остается бесплатным! Подробнее здесь: https://www.ibank.ru/?sid=2.303# #ibank #ibankonly
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