Популярные сообщения

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Илья 13.07.2014 15:40 ИльяМСК
Как работает связка карт
Давно предпочитаю заправляться на Газпром. По их карте 3% возвращают, а при заправке от 1001 руб. - 4% smile И это для начального статуса "Серебряный". Для перехода на "Золотой" нужно заправляться больше чем 4999 руб. в месяц. Итого, планирую возвращать 2,61 + 4 = 6,61 % smile
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Илья 07.07.2014 15:11 ИльяМСК
"Автокарта" от банка "Открытие"
Почитав ветку "Автокарта" от банка "Открытие",решил сегодня зайти за данной картой в ближайшее отделение. Привлекали: 150 р. за год обслуживание, 3% КБ и то что карта кредитная + выдается в течении часа. С собой был паспорт, права и даже 2-НДФЛ. Ребята-консультанты сразу сказали, что справка о доходе не нужна, а только права. Пообщавшись, оказалось, что годовое обслуживние стоит 400 руб. smile Попросил КЛ 15000, т.к. картой планирую пользоваться только для автозаправок. Начали заполнять анкету и у меня узнвали, что в собственности есть и сколько стоит, про работу и т.п. Буд-то миллионы хочу взять... В итоге через 15 мин. пришло решение о выдаче... деьетовой карты без КЛ smile утешили, что через 3 месяца можно заявку на КЛ еще раз подать. smile Я согласился, т.к. карта себя через пару месяцев у меня окупится, но обидно как-то 400 р. за непонятно что отдавать, когда в другх банках есть предложения и получше. Читать далее
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