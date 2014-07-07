"Автокарта" от банка "Открытие"

Почитав ветку "Автокарта" от банка "Открытие",решил сегодня зайти за данной картой в ближайшее отделение.



Привлекали: 150 р. за год обслуживание, 3% КБ и то что карта кредитная + выдается в течении часа.



С собой был паспорт, права и даже 2-НДФЛ. Ребята-консультанты сразу сказали, что справка о доходе не нужна, а только права.

Пообщавшись, оказалось, что годовое обслуживние стоит 400 руб. smile:|

Попросил КЛ 15000, т.к. картой планирую пользоваться только для автозаправок.

Начали заполнять анкету и у меня узнвали, что в собственности есть и сколько стоит, про работу и т.п. Буд-то миллионы хочу взять...

В итоге через 15 мин. пришло решение о выдаче... деьетовой карты без КЛ smile:o утешили, что через 3 месяца можно заявку на КЛ еще раз подать. smile:puke:

Я согласился, т.к. карта себя через пару месяцев у меня окупится, но обидно как-то 400 р. за непонятно что отдавать, когда в другх банках есть предложения и получше.

Должны сегодня активировать и ИБ подключить. Посмотрим что и как у них работает...



На все оформление, с заполнение анкеты и ожиданием ответа, ушло ок. часа. Считаю, что долго для такого результата.