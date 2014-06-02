Популярные сообщения

Чего не хватает российскому частному инвестору для того, чтобы войти в стихию фондового рынка? Ответ прост: ему по-прежнему не хватает смелости. И смелость эту может дать, как и в любом другом деле, только знание. Знание того, что собираешься делать, знание того, как это делать. Если в своё время ликвидация безграмотности в сфере банковских продуктов прошла успешно, то что касается фондового рынка, он по-прежнему для большинства наших соотечественников – тёмный лес. Понятное дело, Ломоносовым фондового рынка так сразу и не станешь, – для этого мало желания прийти из Холмогор в Питер. Тут ещё надо бы у мастеров поднатореть. А делиться знаниями о том, как заработать денег, согласитесь, мало кто захочет.
И поэтому я обеими руками “за”, когда известные отечественные инвестиционные аналитики делятся своим опытом, знаниями и практическими навыками с теми, кто только начинает короткими шажками, вкрадчиво так, вступать на путь частного инвестора. Таких откровенных инвест-гуру в России, конечно, раз, два, …ну три и обчёлся, но есть же.
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