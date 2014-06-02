Популярные сообщения

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Константин Камбулов 02.06.2014 15:03 investprofit
О древнейшем нашем природном инстинкте
Самый первобытный человеческий инстинкт – страх. Принято считать, что именно он движет нами во всём, чем бы мы ни занимались. …Хм. Но есть такие моменты жизни и сферы деятельности, где как раз таки страх вгоняет нас в оцепенение, как будто “замораживает” на ходу, делает почти неживыми. И, как правило, это – именно те моменты и те ситуации, в которых нам следует действовать решительно и быть саккумулированными для следующего – важного для нас – шага. В инвестиционной сфере неискушённого в ней человека чаще всего перед первым шагом на пути к инвестированию настигает и держит в ощущении страха перед чем-то до сих пор неизвестным именно этот первобытный инстинкт. И как ни парадоксально, этот страх оказывается сильнее другого, – опасения того, что не сможешь ни приумножить, ни сохранить накопленные сбережения. И понимание того, что риск потерять свои средства в водовороте инфляции и волатильности валютного рынка на самом-то деле опаснее риска сделать первый шаг в инвестирование, почему-то приходит далеко не всем. Читать далее
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Константин Камбулов 27.05.2014 15:02 investprofit
Ликвидация инвестиционной неграмотности: пройденный этап или только – начало пути?
Чего не хватает российскому частному инвестору для того, чтобы войти в стихию фондового рынка? Ответ прост: ему по-прежнему не хватает смелости. И смелость эту может дать, как и в любом другом деле, только знание. Знание того, что собираешься делать, знание того, как это делать. Если в своё время ликвидация безграмотности в сфере банковских продуктов прошла успешно, то что касается фондового рынка, он по-прежнему для большинства наших соотечественников – тёмный лес. Понятное дело, Ломоносовым фондового рынка так сразу и не станешь, – для этого мало желания прийти из Холмогор в Питер. Тут ещё надо бы у мастеров поднатореть. А делиться знаниями о том, как заработать денег, согласитесь, мало кто захочет. И поэтому я обеими руками “за”, когда известные отечественные инвестиционные аналитики делятся своим опытом, знаниями и практическими навыками с теми, кто только начинает короткими шажками, вкрадчиво так, вступать на путь частного инвестора. Таких откровенных инвест-гуру в России, конечно, раз, два, …ну три и обчёлся, но есть же. Читать далее
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