Ликвидация инвестиционной неграмотности: пройденный этап или только – начало пути?

Чего не хватает российскому частному инвестору для того, чтобы войти в стихию фондового рынка? Ответ прост: ему по-прежнему не хватает смелости. И смелость эту может дать, как и в любом другом деле, только знание. Знание того, что собираешься делать, знание того, как это делать. Если в своё время ликвидация безграмотности в сфере банковских продуктов прошла успешно, то что касается фондового рынка, он по-прежнему для большинства наших соотечественников – тёмный лес. Понятное дело, Ломоносовым фондового рынка так сразу и не станешь, – для этого мало желания прийти из Холмогор в Питер. Тут ещё надо бы у мастеров поднатореть. А делиться знаниями о том, как заработать денег, согласитесь, мало кто захочет.

И поэтому я обеими руками “за”, когда известные отечественные инвестиционные аналитики делятся своим опытом, знаниями и практическими навыками с теми, кто только начинает короткими шажками, вкрадчиво так, вступать на путь частного инвестора. Таких откровенных инвест-гуру в России, конечно, раз, два, …ну три и обчёлся, но есть же. Григорий Бегларян, и Владимир Левченко, и Александр Герчик. Нам то, руководителям инвесткомпаний, управляющим портфелями, аналитикам, работающим си девяти до девяти, и пожелай мы этого, времени на чтение лекций по «шортам» и «лонгам», и на «лабораторные» по индексу NIKKEI совсем нет. Вот, порой и сами ходим на такие «уроки». И если, признаюсь, нам – уже практикующим экспертам – есть там что послушать и что впитать, то уж начинающим частным инвесторам – и подавно.

Плюс ещё и в том, что на подобных «занятиях» персонажи из разряда интересующихся уж точно не рискуют стать «жертвами» сейлзов и инвестконсультантов той или иной управляющей или инвестиционной компании, – как говорится, «берег чист». Так что, поучить российского частного инвестора – без агитации – теперь тоже есть кому, за что тем, кто за это дело взялся, – отдельное наше спасибо, как от лица игроков рынка, так и, возьму на себя смелость и это сказать, – от лица начинающих и даже практикующих частных инвесторов. А хорошее дело – это ж как снежный ком; его только сначала, кажется, что тяжело в снежок слепить, было бы желание, а потом бери да кати. И вот вам лет через пять, а, дай Бог, уже через три годика, полноценно осведомлённое в азах фондового рынка население. Было бы желание, цель и дисциплина в её достижении. А учителя, они есть.