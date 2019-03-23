— Если заработать так просто, почему эти краудфакторинговые и краудлендинговые платформы не осаждают толпы инвесторов? — скажете вы.

— Ответ тоже прост, — главной причиной, останавливающей инвесторов от вложений в крауд-инвестиционные платформы, является возможный дефолт заемщика. Ведь средства, которые частный инвестор туда вкладывает, не застрахованы (в отличие от вкладов).