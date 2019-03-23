Цитата
|Факторинговое финансирование для бизнеса немного похоже на кредитную карту для обычных людей — повторяющийся кредит, когда до зарплаты еще далеко, но средства на карте можно тратить на жизнь уже сейчас.
---
Что такое факторинг, наверно, знают многие на Банки.ру. Это услуга финансирования бизнеса "до получки", и предназначена для поставщиков и покупателей, работающих на условиях отсрочки платежа. А краудфакторингом называется факторинг, когда финансирование выдается не банком, а собирается от множества частных лиц на онлайн-платформе.
Вот как это работает — предположим, вы поставщик и привезли партию продуктов в торговую сеть. По контракту, деньги за эту поставку вам заплатят только через 60-90 дней. В разных сетях эти сроки разнятся, но везде довольно приличные — торговые сети пользуются своим почти монопольным положением и пишут контракты "под себя". Но... по контракту у вас не только права, но и обязанности — новые партии продуктов вы обязаны доставить и завтра, и послезавтра, и так далее. Иначе вас ждут штрафы и исключение из списка поставщиков. А продукты не берутся из воздуха — поставщику надо до поступления платежа все это время закупать сырье, оплачивать персонал, помещение, работу оборудования для новых поставок. Поэтому поставщик идет в банк и просит дать денежные средства в оборот. Это может быть краткосрочный кредит, а может — факторинговое финансирование.
РЕЗЮМЕ: Факторинговое финансирование получить обычно проще, чем кредит. Под кредит банк потребует залог, а его может не быть. Кредит надо погашать самостоятельно, выводя средства из оборота. А при факторинге залогом служит партия поставленных товаров и задолженность погашается из средств, поступающих от покупателя (от торговой сети в нашем примере).
Поскольку факторинг — это повторяющийся кредит, то поставщикам он удобен тем, что подписав однажды документы, далее финансирование предоставляется автоматически по факту предоставления документов о факте поставки. Привезли продукты в магазин, отправили в банк по электронному документообороту копию накладной, банк перечислил деньги. Вся процедура отлажена и деньги в оборот поступят в течение одного дня (ну или двух-трех, но все равно быстро). Естественно, банк выдает деньги не бесплатно, а берет комиссию за предоставление финансирования. (Вот эту комиссию и могут "взять себе" частные инвесторы, если профинансируют факторинговые операции вместо банка).
Цитата
|Факторинг и кредитная карта схожи в повторяющемся характере кредитования — по кредитной карте финансирование от банка предоставляется каждый раз, когда вы прикладываете карту к терминалу в магазине.
Все выглядит замечательно, но бывает, что по каким-то причинам банк не соглашается предоставлять факторинговое финансирование для конкретной компании - поставщика. И кредит тоже не дает. Тогда поставщик идет к небанковским финансовым структурам, занимающимся факторингом (к так называемым факторинговым компаниям). У них попроще требования к заемщикам, но заметно выше стоимость финансирования (годовая процентная ставка бывает что доходит до 50% и плюс разные комиссии). Может оказаться, что если взять такое финансирование, то предприниматель "уйдет в минус", т.е. прибыль от поставки продукции в торговую сеть будет ниже, чем комиссии, которые он заплатит за получение кредитных средств.
Если в банке денег не дали, а условия в факторинговой компании предпринимателя не устроили, то еще недавно идти было больше некуда. Однако прогресс не стоит на месте. В России уже года три как появились платформы краудинвестиций, где деньги дают порой дешевле, чем в факторинговых компаниях и даже в банках (справедливости ради скажем: обычная ставка займа на краудинвестиционных платформах для бизнеса колеблется у отметки 25-30% годовых). Что хотелось сказать про эти платформы — их порядка десятка, но краудфакторинговые операции обслуживаются только у двух-трех игроков.
(Поскольку модератор высказал замечание, что не следует в публикациях блога упоминать крауд-платформы явно — просто введите в Гугле слово «краудфакторинг» для поиска таких компаний).
Процесс "как на этом заработать" частному инвестору на разных платформах схожий. Вначале надо пройти регистрацию, после которой откроется список текущих проектов для выбора инвестирования.
Цитата
|— Если заработать так просто, почему эти краудфакторинговые и краудлендинговые платформы не осаждают толпы инвесторов? — скажете вы.
— Ответ тоже прост, — главной причиной, останавливающей инвесторов от вложений в крауд-инвестиционные платформы, является возможный дефолт заемщика. Ведь средства, которые частный инвестор туда вкладывает, не застрахованы (в отличие от вкладов).
РЕЗЮМЕ: Краудфакторинг дает частному инвестору шанс заработать на факторинге вместо банка, но это высокорисковые инвестиции. Здесь действует обычный совет для инвестирования с риском — не вкладывать в такие инструменты больше 10-20% имеющихся средств.
Комментарии 0