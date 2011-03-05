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Хит-парад подарков. Это вкусно!

05.03.2011 13:00 2 2 276 просмотров
Банки, спасибо, что вы нас любите и не забываете! Говорю и пишу это от лица творческого коллектива нашей редакции, так как от подарков на 8 Марта в кабинеты сложно попасть smile:) Намек понят, готовимся к отдыху, но прежде…
Мы все нередко ломаем голову над тем, что подарить на то или иное торжество или знаменательный день. Вот я и решила в качестве полезной информации поделиться со всеми нашими читателями, что придумывают пресс-служды и пиар-департаменты банков по данному поводу.

Хит-парад возглавляет качественный алкоголь – тосканские вина, испанская риоха, наборы элитарного шампанского.

Вторая позиция – у сладостей и цветов. Подкупила милая фиалковая коробочка от «Промсвязьбанка», где лимонный и вишневый кусковой сахар соседствует с чаем из бутонов роз. Тонко, по-женски, аромааатно!

Далее в этом году следуют – шелковые платки известных брендов. Это всегда cool, под пиджаки и блузки то, что надо.

Приятно удивил своим нестандартным ходом Банк Проектного Финансирования – в подарочном пакете оказался кошелек из кожи, а в нем… настоящая двухдолларовая, то есть достаточно редкая купюра. По-банковски, ничего не скажешь! Молодцы. Скреативили!

Дамы и господа, сотрудники банков, коллеги, подруги – благодарим за ваш креатив и желание даже к традиционному дню подойти нестандартно. Уважаем! Ценим! Любим! И тоже поздравляем от всего, разрываемого работой и весной, сердца! Ваш Banki.ru и лично Елена Ищеева smile;)

Комментарии 2

Виталий  (Vllo)
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Надо устраиваться на работу в банки.ру, заодно задумываюсь об изменении пола smile:)
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