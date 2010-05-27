Банковский наезд

Есть такое крылатое выражение: «Деньги к деньгам». На днях я узнала иную трактовку...
День. Дождливо. Едем по Комсомольскому проспекту на служебной машине, она у нас такая ярко-красная с логотипом Banki.ru. Я прикрываю глаза, обдумывая предстоящую телесъемку, и тут голова летит, чуть не отрываясь, вперед и все тело подбрасывает. Что это? Дерево что ли на нас упало? Я ничего не поняла...
А ведь именно так и выглядит банальная авария, то есть удар сзади на медленной (подчеркиваю) медленной скорости, так как мы приостановились пропустить пешехода. Меня испугала сама неожиданность произошедшего, от этого был нервный шок и лишь потом я почувствовала боль в шее. Маленькая KIA разворотила себе фару, капот и бампер. У нашего Ситроена вылетел парктроник, и бампер задний весь под замену.
Выходит молодой парень в стильном костюме. Сосредоточен. Молчалив. Ну, точно менеджер банка, подумала я, и так оно в последствии оказалось. Забавно, что представитель ГАИ стоял в десяти метрах, и авария произошла прямо на его глазах. Стали осматривать, писать… А меня медленно, но верно изнутри заводит. НИКАКИХ извинений от виновника ДТП я не слышу! А вы знаете, очень хочется именно этого. Потому, что впереди справки, страховая, сервис и масса всего, на что абсолютно нет ни времени, ни сил.
— Где вы работаете?
— А вон оранжевую вывеску банка видите? Я оттуда.
— BNP Paribas. Понятно. Скажите, а вас никто не учил, что нужно извиняться? В прошлый раз девочка-скейбордистка въехала, ни слова с извинениями. Теперь вот вы, молодой менеджер, и хоть бы хны. Что за тенденция, поколение next?
— Извините…
Я принципиально выговаривала все публично при гаишнике и водителе портала. Я устала, что все воспринимается, как должное, и уже просто признать свою вину – это подвиг. Мне требовалось хоть какой-то моральной сатисфакции. Будем считать, я ее получила. Правда, под натиском…
Комментарии 28
Всех автолюбителей на стажировку в Европу!
Или просто ввести европейские размеры штрафов
Но по примеру Тамбова ни к чему хорошему это в итоге не приведет.
Хотя если в границах ЦЕЛОЙ страны то уже явно лучше.
А так залетные сбивают как кегли.
Вот, скажем в Тюмени, пешеходы ходят по мостовым как бараны, в полной уверенности, что им ничего не грозит.
Да и меня в Красноярске регулярно пугали визжащие тормозами джипы, когда, обходя лужу на тротуаре, я приближался к проезжей части.
А вот в столице, действительно так. Прав надо лишать за неуважение к пешеходам.
С конфискацией автомобиля.
Раньше такого небыло. Приятная метаморфоза. У нас поколение next, как-то человечней (приезжие говорят).
- автомобиль среднего класса, как правило, взят в кредит
- за рулем молодой человек, менеджер
- в хорошем костюме и стильных ботиночках
т.е. по сути еще ничего из себя не представляет, но уже дает понять окружающим, что может себе позволить вот такое поведение на дороге...ну, что сказать...видимо не от большого ума и от недостатка в воспитании...
это, похоже, тенденция...
1) "как правило взят в кредит", "менеджер" и "в стильных ботиночках" - как это все можно разглядеть на дороге у водителя соседнего авто? или ваш учитель - ясновидящий шаман вуду по совместительству?
2) "в хорошем костюме и стильных ботиночках" - предпочитаете мужчин в мятых и уративших цвет фланелевых рубашках a-la "Любовь и голуби" и растоптанных кроссовках за 300 рублей на босу ногу? таких - полно на проходной любого завода и в общественном транспорте
3) "как правило, взят в кредит" - покупать автомобили в кредит уже стало зазорно? настоящий мачо копит десять лет, но зато покупает обязательно на свои... какую-нибудь заскорузлую копейку, как было принято во времена СССР?
Пусть уж лучше будет извиняющийся по запросу молчаливый паренёк, чем "водитель маршрутки"
одно дело быть хищником в деловом мире, а другое - в такой вот ситуации, должна же быть адекватность!
А так ДТП всегда не вовремя.
ДТП , это обычно стресс(шок).
У каждого он проходит по разному.Обычно нужно время.
Разве этот фактор не надо учитывать?
Да, последнее время народ стал как-то спокойнее при авариях. Я начинал водить ещё когда слово ОСАГО и в помине не было. Вот тогда при любой аварии кипели страсти! Во второе в жизни ДТП попал уже после введения ОСАГи - всё прошло гораздо спокойнее, оформили - разошлись, компенсацию за бампер страховая выплатила сполна (благо износ машины посчитали в 5% всего). Ну а нынче - с каско и опцией "без справок" остался только один напрягающий момент: если что, придётся на какое-то время оставлять машину в сервисе, но вроде как с этого года мне страховая обещала предоставлять подменный авто. К счастью, не проверял на деле эту возможность.
Повторюсь ещё раз - главное что все живы и здоровы. А сервисменам тоже иногда нужно немного подзаработать.
Сама 0,5 года назад попала в аварию, так руки еще долго тряслись.
А по поводу извинений....общество озлоблено, манеры, воспитание, всё сошло на нет в большинстве своём. У нас сейчас машины нет, так в элекричках и общественном транспорте постоянно сталкиваюсь с неприкрытым хамством (НЕ В СВОЙ адрес, но тем не менее очень неприятно). А вот слов прощения, кроме своих, я слышу очень мало....Жаль, прошло всего 20 лет, а какая мутация социума:(
- в Москве действительно стали больше пропускать пешеходов, и связано это не иначе как с увеличением штрафа (аналогичная ситуация произошла и с ремнями безопасности) и с желанием инспекторов ГИБДД на этом подзаработать (скрытые засады вблизи пешеходных переходов и т.д.). НО!!! На мой взгляд сей момент не только положителен, но и имеет массу ряд сложностей и недостатков!
Во-первых, уважаемые наши пешеходы почувствовали некое внимание к своей персоне со стороны властей (в виде увеличения штрафа до 1000 руб.), что вызывает их большую уверенность и последнее время зачастую даже наглое поведение на проезжей части. Кто-то переходит где хочет, кто-то вблизи зебры, но самое страшное, что они даже перестали поворачивать голову и смотреть "а не едет ли кто?"... Сверхуверенность выглядит уже как наглось, а порой и как хамство. Появились и такие которые гуляют через проезжую часть как по аллеям ботанического сада и не важно есть там переход или нет.
Во-вторых, на мой взгляд увеличилось количество ДТП на пешеходных переходах (хотя реальную статистику думаю ГИБДД нам вряд ли озвучит). Связано это с тем, что водители теперь по разному ведут себя, подъезжая в пешеходному переходу. Кто-то ВДРУГ решил остановиться и получил "засос" сзади и порой это происходит не потому что сзади идиот, а потому что ВДРУГ или потому что движещему сзади не виден пешеход (у нас часто паркуются вблизи пешеходов). Либо ситуация с многополосной дорогой - едешь себе в левом ряду, справа едут машины, сзади едут... Особого внимания на то что творится в правых рядах водитель как правило не обращает, он смотрит вперед, двигаясь по своей полосе. В этот момент кто-то в правых рядах начинает тормозить перед пешеходником, уверенные пешеходы побежали, зачастую налево вообще не смотря, а ты едешь себе в левом ряду и тут откуда не возьмись (из-за машин то не видно, особенно если Газель) вылетают тебе под колеса пешеходы, бац и "страйк".... Печально...
Я за рулем уже далеко не первый год, но часто сталкиваюсь с ситуациями, когда приходится экстренно тормозить...
[B]УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ ЧТО ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НАХОДИТСЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ПО КОТОРОЙ ДВИЖУТСЯ АВТОМОБИЛИ - СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!!![/B]Так же хотел бы обратить внимание на то, что трактовка закона обязывает водителей пропускать ДВИЖУЩЕГОСЯ по пешеходному переходу пещехода. А как у нас? Многие встанут на обочине и ждут у моря погоды... что собственно и сбивает многих водителей с толку, кто-то решил тормознуть в последний момент, а кто-то думал не будет, пешеход то вроде и не собирается идти, а может и не видит его вообще - вот Вам и ДТП. Думаю что именно так и произошло в истории нашей героини.
УВАЖАТЬ НАДО НЕ ТОЛЬКО ПЕШЕХОДОВ, НО И АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Еще осознать причину ДТП надо.
Скорее всего отвлекся человек, посчитал что уже доехал.
А тут так попал (спешил ведь наверняка).
Короче целый хоровод мыслей в голове.
И хорошо что извинился, а мог и орать начать.
Или в истерике биться.
Простите уж его, такова жизнь в потоке машин.
"Дерьмо случается".
Елена, заголовок просто зацепил, изложение идеальное, накал постепенный и огорчающий...
Мне кажется, парень в первую очередь растерялся потому, что: а) возле работы; б) рядом Гаи; в) на вашей машине надпись, следовательно репортеры или еще чего; г) в целом он видимо раньше не видел таких красивых девушек - просто стресс; д) и если он собирался ее продавать, как сказал ваш водитель, то однозначно было "мысли в кучу". Так что, сильно не серчайте, а ведь действительно уважительное отношение к другому в нашем обществе довольно сильно страдает. Хотя, я лично встречал в Москве дома, подъездные жители которых, не просто утром здороваются друг с другом, даже если не знают проезжающего в лифте, но и желают удачного дня и интересуются не нужна ли помощь))) т.е. не все еще так плохо.
К слову о "засосе", еду я как-то пассажиром, с руководителем дпс славного города "Нижний" на его личном авто и заранее плавно останавливаемся на пешеходном (красный)... разговоры по делу, окна чуть приоткрыты, справа от нас стоит автомобиль грозной марки "УАЗ" (обожаю присутствовать на гонках внедорожников) и тут дикий, надвигающийся все ближе и ближе визг тормозящих шин....... первая мысль "ну не в нас же, наверняка в уазик уйдет да и потерь ему меньше..." не успел даже повернуть голову как сильным ударом в зад, наш автомобиль выкинуло почти через пешеходный переход, благо никого на нем не было. Удар был просто жутковатый.
Удивительное рядом: вышедший из нашего автомобиля офицер при парадной форме, сильно удивил нарушителя на автомобиле марки ВАЗ, по-моему 6-й модели, а вот офицер не менее сильно удивился тому, что данный господин, 20 лет от роду, имеет увеличенную в два раза страховку КАСКО, носит огромные линзы, и на вопрос показать документы из потмоне высыпает ворох (если точно то 8-мь) протоколов за превышение скорости на грани лишения прав, совершенных....только представьте себе, в течении одной недели!!! причем, этой.
Как в последствии пояснил водитель, он неоднократно, в течении полугода, попадал в подобные аварии и в более дорогие авто, вот и страховка увеличенная. Он, кстати, вообще потерял минут на 20 дар речи.
А хамов на дороге везде хватает и что удивительно этот же хам, когда его эффектно подрезает другой слишком открыто и негодующе выражает свои эмоции, при этом, иногда улыбаясь когда сам делает тоже самое и смакует словесно ситуацию.
На днях был случай:оформлял он-лайн перевод по карте одного банка,в результате сбоя системы,платежи получились "многократными"(т.е.,мой "скромный" платеж начал "дублироваться"...)), и на мой счет в системе каждые три минуты зачислялась "скромная" первоначальная сумма...Дело было вечером...)),но(и) время уже нерабочее...))Начал пытаться связаться с сотрудником банка...Получилось,- только с охраной(а платежи в это время продолжали поступать))).Охрана не только отказалась выслушать,но,также отказалась зафиксировать сам факт моего обращения(в последствии сотрудница банка пояснила,что "это не входит в обязанности охраны"))))...Тем же вечером,ввиду "безуспешных" попыток дозвониться,наотправлял "кучу" писем на е-мейл в банк,к провайдеру системы и т.д.(с изложением возникшей ситуации,а также просьбой отзвониться...)...Утро следующего дня - тишина,день - тишина,к вечеру -звоню сам...- отвечают,"да" ваши письма видели,но,"текучка"...- когда узнали,что деньги на аккаунт поступают до сих пор(и сумма уже превышает указанную мной вечером в письмах)),"переполошились"...- просили никаких действий до разъяснения ситуации не предпринимать...В это время позвонили из тех.поддержки,-просили оплатить счет на возврат средств ошибочно зачисленных...- на просьбу,как минимум,представиться,получил отказ "мы представляться не обязаны"...))
...ситуация "висела" два дня.- за это время,НИ ОТ КОГО из "участников процесса" не было НИКАКИХ ИЗВИНЕНИЙ,НИ В КАКОЙ ФОРМЕ(все в форме требований(!!!))...(а благодарил их похоже только я сам )))))))...
(а когда понимаешь,по поводу упомянутых в самом тексте поста,что со справками и прочем,ты всегда можешь "попасть" на такое же отношение...то...
"КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ" - такого давно в РФ нет(возможно,только в суперВИП...)))
Обыденность - КЛИЕНТ ВСЕГДА ИДИОТ(!!!) ,при этом,абсолютно,не важно,как на самом деле обстоят дела...- соответственно,общая "атмосфэра"(- испоняются евангельские каноны про отношения между людьми...)
Выход виден только в одном,чтобы "порочный круг",- "размыкался" на тебе...и хотя это порою не легко,- выбора нет