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Сайты нужно оживлять?

17.03.2011 11:47 46 2 106 просмотров
Если вы регулярно заходите на наш портал, то заметили, что вчера и сегодня вас приветствовала на первой странице «некая стюардесса» (черт, типаж получился прямо под Аэрофлот) с явно моим лицом. Такую заманушку мы придумали с компанией ISpeakVideo для того, чтобы напомнить участникам церемонии Банк Года (ждем гостей сегодня в 18.30) об оранжевых конвертах с приглашениями – не стоит их забывать, так как охрана на входе будет строгая!

Считайте, это мерой безопасности, потому что уже кое-кто хочет прорваться на церемонию нелегально. НО сейчас не об этом…

Что скажете по поводу говорящей головы, появившейся на сайте? Нужны ли такие фишки? На регулярной основе или под событие? Понравилось или нет? Что думаете по поводу эксперимента? Куда его крутить, если крутить стоит?

Напишите свои мысли, буду признательна smile:)

Все! Убегаю готовить прием на 250 гостей – баннеры партнеров, автомобили спонсоров, меню, музыка, потанцуем и т.д. и т.п.

Пожелайте мне удачи в бою!!!

Комментарии 46

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
потому что уже кое-кто хочет прорваться на церемонию нелегально
таких вещей я вообще не понимаю. кому это может быть так сильно надо попасть туда...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Смею предположить:Тусовщикам или халявщикам,ну,не знаю-покушать,поплясать!?.. smile:D
Hipster  (Hipster)
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А что, наливать будут? Тогда в кои-то веки приду smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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По тексту автора похоже на то!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Надеюсь, в руках с оранжевым конвертом smile;)
Hipster  (Hipster)
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Елена, а можно, у меня в руках будет не оранжевый, а Blue, и не конверт, а Label? Иначе, боюсь, многие завсегдатаи форума меня просто не признают smile:D
Hipster  (Hipster)
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То есть по поводу наличия у меня Лэйбла даже возражений и вопросов нет? smile:D Ну, и я что говорил smile:)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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В целом мне понравилось.

Но хотелось бы чтобы оно не вылазило каждый раз, при заходе на сайт.
Один раз показалось и все.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Мы запрограммировали появление дважды, так как в первый раз может быть отключен звук,а человек захочет все же услышать, о чем ему говорят. Не более и только два дня!
Дмитрий Ухов  (udex)
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Вот такая вот фигня получается, когда сайтам вместо специально обученных людей занимаются акционеры. Да, грубовато с моей стороны получилось, прошу прощения, но лучше всё же оставить профессионалам их работу, иначе случаются подобные казусы. Я то вот написал, да, повозмущался (ибо мне небезразлично), а сколько людей, впервые попав на сайт, в ужасе его закроют и больше не придут никогда?
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Зачем вы утрируете Дмитрий? Мне вот лично понравилось, это же не музыка, а слова. Да когда сидишь в офисе и вдруг раздается на весь кабинет голос Елены немного напрягаешься, но в целом Елена очень красивая женщина, с красивым голосом и мне все понравилось.

p.s. вчера вылазило точно больше двух раз.
Дмитрий Ухов  (udex)
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Я очень эмоциональный признаю) Но всё же, когда этого не ждешь, любой голос "из ниоткуда" заставляет содрогнуться. Плюс тут накладывается стиль вебсерфинга. Одно дело, когда ты открыл сайт и ждешь, когда он откроется и вид говорящего баннера тебе подготавливает и не напрягает. Другое - когда ссылка открывается в одной из десятков вкладок, это очень неприятно, поверьте.
Hipster  (Hipster)
#
"а сколько людей, впервые попав на сайт, в ужасе его закроют и больше не придут никогда?"
Тысячи их, тысячи! smile:D

Да ладно, вполне интересно получилось, это ж - не каждодневный стиль оформления портала деловой направленности, а единоразовая "открытка" в предверии церемонии. Вполне интересно получилось, на мой взгляд, тем более, человек, эту открытку презентовавший, приятен как в отношении внешности, так и в отношении голоса. smile:) Это ж вам не концерт Жанны Агузаровой Live открылся на припеве...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Елена,фишка получилась интересная.Однозначно могу сказать:"Идея не новая,но интересная.Говорящей голове БЫТЬ,может не на постоянной основе,но от случая к случаю.Развлекательно,свежо и очень мило!" smile:)
Дмитрий Ухов  (udex)
#
Тому, кто это придумал, надо бить по голове Ководством (http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/51/) до потери сознания и изгнания из профессии. При всём уважении, я сначала охренел, подпрыгнув на стуле, потом, узнав голос, отыскал вкладку в браузере и её убил. Не делайте так больше никогда.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Ужас-ужас!Зачем же так жестоко?! smile:D Не крокодил же там выпрыгнул!
Дмитрий Ухов  (udex)
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Крокодила я бы еще стерпел, но орущие ВНЕЗАПНО колонки, когда их никто не просил (малоли, какая может быть вокруг обстановка) - это, мягко говоря, неприятно. Правилу о "молчащих сайтах" не один год, давно уже известно про это табу и нет-нет да и вылезет очередной умник с "клёвой и прикольнинькой" инициативой. Гоните ссаными тряпками такого инициативного. Хотя бы на курсы повышения квалификации, если на улицу жалко.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
А мои колонки орут когда я их об этом попрошу.Фоном-тишина.Захожу,ой-Елена,ну-ка,включим звук и послушаем! smile:D Так безопаснее,никакие "клевые и прикольные" не напугают!
Дмитрий Ухов  (udex)
#
Ну да, совет сродни "не стоит мобилу светить в темной подворотне среди гопников". Наивно полагал, что банки.ру - сайт приличный и уж тут то можно. Выходит либо, все таки, это на банки.ру опростоволосились и допустили ошибку, либо это я лошара, хожу с включенными колонками по всяким левым и грязным сайтам? По-моему, второе утверждение еще более обидно. Совет мой поэтому в силе - уберите это чудо немедленно.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Сайт полезный и приличный,не сомневайтесь!Ну,а на вкус и цвет,сами знаете.Я предполагаю,что"производители" проанализируют наши отзывы и сделают все нужные выводы.
Дмитрий Ухов  (udex)
#
Я то не сомневаюсь, но что подумают впервые попавшие сюда люди? У них ведь нет априорного знания, что сайт полезный, а по формальным признакам он ведет себя как варезятник какой-нибудь. А причину вот выше и озвучили - акционер пожелал, возразить либо побоялись, либо из уважения не захотели.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Ой, смешно, ей богу! 20 секунд я с вами, Дима, на сайте поговорила, а вы тут целый трактат изволили выложить. Видно, вы тот мужчина, который сильно не любит неожиданности, да еще изложенные женским голосом. Что же у вас за офис такой, что вы так сильно испугались???
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Этот умник -я. Гнать ссаными тряпками меня не станут - я акционер сайта. НЕ понравился орущий крокодил - замечательно, зато сразу проявили активность и в блог мне написали. СПАСИБО!
Про правило молчащих сайтов с роду не слышала, да и вообще в во всех удачных начинаниях редко играю по заранее прописанным канонам. ЭКСПРОМТ мне приносит больше дохода и драйва!!!
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Прикольно smile:) Постоянно, наверное, не стоит, а вот по случаю - смотрится мило. Но воспринимается как напоминание о церемонии Банк года, а не о приглашениях.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
По моему очень мило получилось.
Желаю вам удачи в проведении церемонии, очень жаль, правда, что на этот раз блоггеров и активных форумчан забыли smile:oops:, но ничего будем смотреть и слушать на сайте. smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Ален, мы, увы, не можем пригласить всех. Поэтому постарались ограничиться нашими выборщиками, состав которых будет каждый год меняться... Надеюсь на понимание. smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Алена, мы никого не забываем, НО наши ряды уже столь широки, что приняли формат - на каждую церемонию 10 представителей форума, которые оказались в числе выборщиков. Их выбирают случайно, в этот раз даже был парень из Питера, которому мы оплатили прилет. Он вообще за пределы города выехал, по его признанию, впервые. Я делала памятное фото тех, кто голосовал, - позже размещу. Они и получили приглашения портала на Банк Года.

Не обижайтесь - это не корпоратив, а работа с клиентами и для клиентов!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да все понятно, мы и не обижаемся. Повторюсь, желаю вам удачи в проведении церемонии!!! smile:)
Orest  (Orest)
#
Воля ваша, а только черезчур уж гламурненько.. плохо увязывается с ограниченным количеством бутербродов и автоматчиками на входе)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Не понятно, что "гламурненько" ? Где увидели автоматчиков? И, главное, когда успели подсчитать количество бутербродов??? Как-то завистью отдает(((
Orest  (Orest)
#
Вовсе не имел в виду вас как-то поддеть.
Какие-то моменты мне показались слабыми, что я и хотел донести - я на форуме четыре года и за него некоторым образом переживаю.
Мог бы по пунктам, но после "Как-то завистью отдает", думаю, не стоит.
Александр  (amarok)
#
А мне понравилась такая анимация! Ненмого неожиданно было, думал взломали сайт, а потом знакомое лицо увидел, успокоился smile:)



К  (shlomo_chavez)
#
Немного неожиданно было увидеть видео-новшество. smile:)
Хочется побольше видео и фотоматериалов с церемонии smile:shuffle:
p.s. а финики будут на столе? smile:D
Дмитрий  (asd1979)
#
Мне не понравилась всплывающая анимация!Очень громко и неожиданно.Сердце так и екнуло smile:!:
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Было здорово, заходишь на сайт, а тебя Елена Ищеева встречает)))) Это круто - ощущается какая-то связь Вас с Нами, сайт действительно живет. smile;)
Еще бы придумали такой серви с вебкамерами, чтобы можно было в компактной форме общаться с Еленой, когда она посты в блоге пишет, и со всеми модераторами/редакторами, или даже просто - междупользовательский коммуникейшн smile:)
Alexey Baranov  (ClicktoFLY)
#
А вообще очень примило получилось! Сайт с таким очень симпатичным лицом smile:oops: Одно лишь напрягать стало - это некая надоедливость. Стоит страничку перезагрузить и видео по новой. В следущий раз обратите на это внимание.
bp-alex  (bp-alex)
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У провайдера ОнЛайм тоже очень эффектно получилось обыграть тему стюардесс, но нужно ли это Банкам.Ру?
На правах "десерта" - разумеется, можно. Освежает взгляд постоянных посетителей, да и просто... ммм... развлекает.
Но "Банки" - информационный портал в первую очередь. Серьёзное информационное агентство, слава Богу. Есть ли примеры успешных внедрений подобных видео-заплаток у остальных агентств? Я не видел. Наверняка для этого есть свои основания. И, опять же, наверняка, причина кроется именно в том, что это, в первую очередь, - информационные агентства.
Так что, думаю, нет смысла делать подобные вещи регулярными, а оставить их для единичных случаев: первое апреля, 8 марта, НГ, на худой конец.
В остальном, ИМХО, имеет смысл оставить упор на содержание, не увлекаясь формой (даже формой стюардесс smile;-) )

Кстати, а вот идея с вебкамерами - очень даже хороша, по-моему. Выделить один-два кабинета в Вашем огромном (сам был удивлён) офисе для эксперимента а-ля "за стеклом" в вебе было бы свежей и востребованной идеей: "мы все перед Вами, дорогие посетители". Любопытство движет массами smile;-)
Лоймила  (Лоймила)
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Мне понравилось:) колонок у меня нет на работе, послушала дома, позитив испытала:)
Для Дмитрия: Насчет ссылки на сайт Лебедева, он говорит, что применение звука оправданно, если несёт смысловую нагрузку. По-моему, это ка4к раз такой случай.
Елена, Per aspera ad Astra, мы с Вами smile:oops:
revin77  (revin77)
#
Елена. добрый вечер.

Хочу узнать, если у вас в планах провести беседу с президентом Альфа-Банка Петром Авеном?

Заранее спасибо.

Александр,
Руководитель направления развития не кредитных продуктов ОАО "Альфа-Банк"
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