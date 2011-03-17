Сайты нужно оживлять?

Если вы регулярно заходите на наш портал, то заметили, что вчера и сегодня вас приветствовала на первой странице «некая стюардесса» (черт, типаж получился прямо под Аэрофлот) с явно моим лицом. Такую заманушку мы придумали с компанией ISpeakVideo для того, чтобы напомнить участникам церемонии Банк Года (ждем гостей сегодня в 18.30) об оранжевых конвертах с приглашениями – не стоит их забывать, так как охрана на входе будет строгая!
Считайте, это мерой безопасности, потому что уже кое-кто хочет прорваться на церемонию нелегально. НО сейчас не об этом…
Что скажете по поводу говорящей головы, появившейся на сайте? Нужны ли такие фишки? На регулярной основе или под событие? Понравилось или нет? Что думаете по поводу эксперимента? Куда его крутить, если крутить стоит?
Напишите свои мысли, буду признательна
Все! Убегаю готовить прием на 250 гостей – баннеры партнеров, автомобили спонсоров, меню, музыка, потанцуем и т.д. и т.п.
Пожелайте мне удачи в бою!!!
Комментарии 46
Но сначала - деньги" (с)
Но хотелось бы чтобы оно не вылазило каждый раз, при заходе на сайт.
Один раз показалось и все.
p.s. вчера вылазило точно больше двух раз.
Тысячи их, тысячи!
Да ладно, вполне интересно получилось, это ж - не каждодневный стиль оформления портала деловой направленности, а единоразовая "открытка" в предверии церемонии. Вполне интересно получилось, на мой взгляд, тем более, человек, эту открытку презентовавший, приятен как в отношении внешности, так и в отношении голоса. Это ж вам не концерт Жанны Агузаровой Live открылся на припеве...
Про правило молчащих сайтов с роду не слышала, да и вообще в во всех удачных начинаниях редко играю по заранее прописанным канонам. ЭКСПРОМТ мне приносит больше дохода и драйва!!!
Желаю вам удачи в проведении церемонии, очень жаль, правда, что на этот раз блоггеров и активных форумчан забыли , но ничего будем смотреть и слушать на сайте.
Не обижайтесь - это не корпоратив, а работа с клиентами и для клиентов!
Какие-то моменты мне показались слабыми, что я и хотел донести - я на форуме четыре года и за него некоторым образом переживаю.
Мог бы по пунктам, но после "Как-то завистью отдает", думаю, не стоит.
Хочется побольше видео и фотоматериалов с церемонии
p.s. а финики будут на столе?
Еще бы придумали такой серви с вебкамерами, чтобы можно было в компактной форме общаться с Еленой, когда она посты в блоге пишет, и со всеми модераторами/редакторами, или даже просто - междупользовательский коммуникейшн
На правах "десерта" - разумеется, можно. Освежает взгляд постоянных посетителей, да и просто... ммм... развлекает.
Но "Банки" - информационный портал в первую очередь. Серьёзное информационное агентство, слава Богу. Есть ли примеры успешных внедрений подобных видео-заплаток у остальных агентств? Я не видел. Наверняка для этого есть свои основания. И, опять же, наверняка, причина кроется именно в том, что это, в первую очередь, - информационные агентства.
Так что, думаю, нет смысла делать подобные вещи регулярными, а оставить их для единичных случаев: первое апреля, 8 марта, НГ, на худой конец.
В остальном, ИМХО, имеет смысл оставить упор на содержание, не увлекаясь формой (даже формой стюардесс )
Кстати, а вот идея с вебкамерами - очень даже хороша, по-моему. Выделить один-два кабинета в Вашем огромном (сам был удивлён) офисе для эксперимента а-ля "за стеклом" в вебе было бы свежей и востребованной идеей: "мы все перед Вами, дорогие посетители". Любопытство движет массами
Для Дмитрия: Насчет ссылки на сайт Лебедева, он говорит, что применение звука оправданно, если несёт смысловую нагрузку. По-моему, это ка4к раз такой случай.
Елена, Per aspera ad Astra, мы с Вами
Хочу узнать, если у вас в планах провести беседу с президентом Альфа-Банка Петром Авеном?
Заранее спасибо.
Александр,
Руководитель направления развития не кредитных продуктов ОАО "Альфа-Банк"
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