Делаем оргвыводы ...

Отгремело-пронеслось! Вчера прошла церемония Банк Года 2010. После чего констатирую, не только сон алкоголика короток и прерывист, но и организатора-ведущего торжественных мероприятий тоже.
Побудка в 8.00 и голова уже работает на поиск промахов и ошибок. Упустила наличие белых пепельниц на белых скатертях в ресторане. Когда количество гостей приблизилось к критической массе, и кто-то еще в переполненном зале закурил – многие стали задыхаться, о чем уже поступают жалобные отзывы. Это мой фол, не предугадала, что когда в ресторане десять посетителей и кто-то дымит – это одно, а когда плотными рядами 250, то каждый грамм воздуха на вес золота. Приношу свои извинения всем «пострадавшим».
Звук. То ли микрофоны барахлили, то ли зал так шумел, что многое из сказанного (а ряд выступлений бал очень ярким!) плыло и куда-то проваливалось. Запись на телекамеры покажет, зря волнуюсь или нет.
Явный плюс – место проведения. «Автовилль» на многих произвел великолепное впечатление и ряд банков уже планируют там перспективные ивенты. Это радует, значит, угадали и трудились по организации не зря! Гости были приятно удивлены, что в Москве можно еще отыскать заветные уголки не продвинутого гламура, а заведение делового интеллектуального формата, где много места и красивый стильный дизайн оформляет экспозицию ретро-автомобилей.
Друзья, спасибо всем, кто помогал в организации вечера! Благодарю гостей за добрые эмоции и яркие душевные моменты встреч. На следующей неделе появится видеоотчет и фотогалерея. Значит, снова вспомним, как это было.
Комментарии 22
С курением, кстати, соглашусь: либо надо было окна открывать , либо не курить в таком зале при таком количестве народа: после зала даже в курилке воздух свежее казался. А в целом место очень интересное, помимо собственно самой церемонии любопытно было походить-посмотреть олдскульные (и не только) автомобили. Ну и отдельное спасибо за кальвадос!
P.S.: единственное предложение - как мне кажется фуршет (в смысле еды) стоит начинать после того, как сама церемония награждения закончится (IMHO)
Кстати, Ваше платье было великолепно. Цвет -МЕЧТА:)
Это проблемы с вентиляцией, виноват арендодатель, который не включил вентиляторы на полную мощность.
А вот звук нужно было контролировать лично, вечно к этому относятся спустя рукава...
Вот-вот, я как раз про него! Модель не запомнила.
Прекрасно провёл время! С огромным интересом и удивительной лёгкостью пообщался(читай: "напилсО" ) с коллегами-форумчанами, Моисей Абрамычем и, разумеется, "заклятыми друзьями" из ТКС ))) Легко всё было и непринуждённо. Супер!
Под конец церемония вообще приняла практически семейный фомат, плавно перейдя в празднование дня рождения супруги председателя правления АМТ (по-моему ) банка за тем самым авто-столиком в 401-м "Москвиче".
Одним словом, церемония была исключительно приятным мероприятием, спасибо "Банкам.Ру" и всем, кто принимал участие в её подготовке!
Что -то Вы путаете)
Пред.правления АМТ-женщина.
Но, опять же, чем была хороша церемония, так это тем, что на ней были стёрты грани иерархий и в непринуждённой демократичной атмосфере общение шло без реверансов и регалий