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Делаем оргвыводы ...

18.03.2011 12:11 22 2 559 просмотров
Отгремело-пронеслось! Вчера прошла церемония Банк Года 2010. После чего констатирую, не только сон алкоголика короток и прерывист, но и организатора-ведущего торжественных мероприятий тоже.

Побудка в 8.00 и голова уже работает на поиск промахов и ошибок. Упустила наличие белых пепельниц на белых скатертях в ресторане. Когда количество гостей приблизилось к критической массе, и кто-то еще в переполненном зале закурил – многие стали задыхаться, о чем уже поступают жалобные отзывы. Это мой фол, не предугадала, что когда в ресторане десять посетителей и кто-то дымит – это одно, а когда плотными рядами 250, то каждый грамм воздуха на вес золота. Приношу свои извинения всем «пострадавшим».

Звук. То ли микрофоны барахлили, то ли зал так шумел, что многое из сказанного (а ряд выступлений бал очень ярким!) плыло и куда-то проваливалось. Запись на телекамеры покажет, зря волнуюсь или нет.

Явный плюс – место проведения. «Автовилль» на многих произвел великолепное впечатление и ряд банков уже планируют там перспективные ивенты. Это радует, значит, угадали и трудились по организации не зря! Гости были приятно удивлены, что в Москве можно еще отыскать заветные уголки не продвинутого гламура, а заведение делового интеллектуального формата, где много места и красивый стильный дизайн оформляет экспозицию ретро-автомобилей.

Друзья, спасибо всем, кто помогал в организации вечера! Благодарю гостей за добрые эмоции и яркие душевные моменты встреч. На следующей неделе появится видеоотчет и фотогалерея. Значит, снова вспомним, как это было. smile;)

Комментарии 22

Александр  (amarok)
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Может следующую цеременоию в СПб проведете? smile:oops:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Так как руководство большинства банков-претендентов обычно находится в Москве, то в Питере мы сможем погулять лишь в усеченным составе smile:) Не вариант! ПОКА...не вариант
Аслан Керимов  (elbrus5642)
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Елена, даже не сомневаюсь что все прошло успешно. За что бы Вы не брались все блестит и в Вашем обществе все сверкает красотой! smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Белая машинка-столик при входе в зал церемонии, рядом с гардеробом на 3-м этаже, пользовалась успехом. Жаль только, что фотограф уже уходил и не запечатлел это. smile:)
Аслан Керимов  (elbrus5642)
#
Да, фотографии получились бы классные, где еще увидешь столько красивых девушек!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Машинку и веселую компанию в ней все равно засняли на фотик Ларисы. Она обещала мне выслать фото smile:)
Perevodchik  (Perevodchik)
#
Надеюсь, я не попал туда? smile:))
Аслан Керимов  (elbrus5642)
#
Если не сложно покажи фотографии, хотелось бы увидеть!
Hipster  (Hipster)
#
Поправка "Официальный фотограф не запечатлел", неофициальные же камеры я там помню smile:)

С курением, кстати, соглашусь: либо надо было окна открывать smile:), либо не курить в таком зале при таком количестве народа: после зала даже в курилке воздух свежее казался. А в целом место очень интересное, помимо собственно самой церемонии любопытно было походить-посмотреть олдскульные (и не только) автомобили. Ну и отдельное спасибо за кальвадос! smile:D
Екатерина Володина  (VEI)
#
Место выбрано просто отличное, мероприятие однозначно удалось! Спасибо за чудесный вечер! smile:ura:

P.S.: единственное предложение - как мне кажется фуршет (в смысле еды) стоит начинать после того, как сама церемония награждения закончится (IMHO)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Резон в Вашем предложении есть. Тоже думаю о формате, чтобы перестук ложек с вилками не заглушал репликии победителей smile;)
Лоймила  (Лоймила)
#
Не заглушало особо, я и поближе подошла потом, чтобы услышать лучше то, что говорили. Там мне кажется действительно больше с микрофонами проблема, чем с ложками smile:)
Кстати, Ваше платье было великолепно. Цвет -МЕЧТА:)
Виталий  (Vllo)
#
Цитата
Это мой фол, не предугадала

Это проблемы с вентиляцией, виноват арендодатель, который не включил вентиляторы на полную мощность.
А вот звук нужно было контролировать лично, вечно к этому относятся спустя рукава...
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Звук для меня, как для телевизионщика, всегда особенно важен. Перед церемонией был тракт - все звучало и работало. Что случилось потом - большой вопрос. Однако несколько выступающих прекрасно работали с микрофоном, хотя для большинства этот агрегат в использовании оказался весьма сложен smile:cry:
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Все было отлично! Автомобили шикарные. Супруге понравился на 3-м этаже голубой "Ягуар" и "Порш" спортивный. Столик в 401-м "Москвиче" был великолепен. Церемония прошла на "УРА". smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Столик в 401-м "Москвиче" был великолепен.

Вот-вот, я как раз про него! Модель не запомнила.
bp-alex  (bp-alex)
#
Ну не знаю, как можно было не вписаться в "когорту" форумчан...
Прекрасно провёл время! С огромным интересом и удивительной лёгкостью пообщался(читай: "напилсО" smile:) ) с коллегами-форумчанами, Моисей Абрамычем smile;-) и, разумеется, "заклятыми друзьями" из ТКС ))) Легко всё было и непринуждённо. Супер!
Под конец церемония вообще приняла практически семейный фомат, плавно перейдя в празднование дня рождения супруги председателя правления АМТ (по-моему smile:oops: ) банка за тем самым авто-столиком в 401-м "Москвиче".

Одним словом, церемония была исключительно приятным мероприятием, спасибо "Банкам.Ру" и всем, кто принимал участие в её подготовке! smile:ura:
Тата  (Тата)
#
"плавно перейдя в празднование дня рождения супруги председателя правления АМТ (по-моему )"
Что -то Вы путаете)
Пред.правления АМТ-женщина.
bp-alex  (bp-alex)
#
Точно) Зампреда) Третьякова, одним словом)
Но, опять же, чем была хороша церемония, так это тем, что на ней были стёрты грани иерархий и в непринуждённой демократичной атмосфере общение шло без реверансов и регалий smile:ura:
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