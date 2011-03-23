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Уважаемые боссы!

23.03.2011 12:41 29 3 176 просмотров
Сейчас на первой странице портала стоит видеоотчет с церемонии Банк Года. Она прошла, а бури все не утихают… Подсчитав количество пришедших гостей, мы неожиданно обнаружили, что их было далеко за триста!!! Об этом нам сообщила администрация ресторана, когда суммировала все занятые под одежду в тот день вешалки. (Отчасти поэтому в зале и получилось метро в час пик). Странно, мы вроде бы рассчитывали на 250 персон. Потому и приглашения рассылали именные, чтобы была четкость и ясность, кто же все-таки в гостях у нас побывал.

Сотрудникам портала запомнился один очень забавный коллектив банка, который пришел сугубо в джинсах, по чужим приглашениям и с порога заявил – наши боссы не смогли, мы за них! Уважаемые боссы, на будущее мы будем знать, что ваши имена на приглашениях указывать бесполезно. Не ожидала, что придется учить культуре поведения, но у себя в блоге укажу – отдавать именное приглашение кому-либо неприлично! Это неуважение к организаторам и пренебрежение деловым этикетом. Я могла бы здесь сейчас указать имя банка, но, думаю, информация и так дойдет - круги у нас общие.

Еще замечу, если не указно, что приглашение на два лица, то по нему входит ОДИН человек, а не веселая компания коллег по офису!

Радует простота, которая хуже воровства. «Ой, мой начальник не успевает, я вот мужа на ваше мероприятие взяла,» - щебечет сотрудница очередного банка у стойки велкам, и у моих девочек вытягиваются лица. Что тут скажешь? Своих мужей сотрудницы портала явно оставили дома, установка была строгой и повезло только мне – вместе работаем, потому и вместе с Филом гостей встречаем. smile:)

«Да, расслабься, Лена, - уговаривает подруга, которая видела все происходящее и искренне этому радовалась, - раз аншлаг и зал переполнен, значит это успех!» Успех, конечно же, успехом, но куда мы денем наши нравы? Или лучше так – когда они будут соответствовать солидности банковского бизнеса?

Все, улетаю! На десять дней отчаливаю из Москвы, чтобы потом с новыми силами, да в очередной круговорот…. У компа буду нескоро, но все же буду!

Комментарии 29

Евгений  (Адреналин1)
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Ну что тут сказать, широкая русская душа -)) Хорошо еще, что с мужем а не "другом фитнесс тренером" -))
Лариса  (Лариса)
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И это уже второй год подряд. Запомнилось прошлогоднее высказывание по этому поводу Татьяны Веденеевой "У меня такое впечатление, что из женщин, только я выгляжу как банкир". Мы с Александром Остапенко, как то посмотрели на "дружный" коллектив у стола с закусками, и подумали, что лучше ретироваться подальше и подождать когда будет вручение награды имени Сергея Н Гирина, поскольку такой халявы офисные работники упустить не могли, и вели себя не особо подобающе ситуации. Сильно резануло глаз smile:|
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Сотрудникам портала запомнился один очень забавный коллектив банка, который пришел сугубо в джинсах, по чужим приглашениям и с порога заявил – наши боссы не смогли, мы за них!


И самое обидное в этой ситуации, что порой отказывали людям, которые искренне хотели к нам и имели представление о нашем проекте куда больше, чем некоторые залетные сопроводительные персоны, которые ходили по залу и говорили: "Да я тут случайно, мне сегодня приглашение дали и потому простите, я в джинсах, не успел(-а) переодеться".
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Вот вот (до сих пор обидно smile:cry: , но не говорите ничего, все ясно и так), но, на самом деле некоторые сотрудники банков были там именно потому, что руководство не захотело присутствовать, а совсем не явиться банку было нельзя. Для некоторых сотрудников это тоже была неожиданность, поверьте.
Что касается бОльшего присутствия людей, рассматривайте это только, как популярность, естесственно не принимая во внимание просто любителей потусоваться. В следующий раз запускайте людей по паспортам smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Лена, вы так говорите, словоно знаете то, чего не знаем мы. С удовольствием ознакомлюсь с деталями по теме, кто не хотел и т.п. Учтем на следующий год smile;) Напишите в почту, если не затруднит...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Почему банку "совсем не явиться нельзя"? Это ж мероприятие добровольное, никакой обязаловки нет и в помине.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну наверное было бы невежливо не явиться совсем, я так понимаю..
dailyadm  (dailyadm)
#
Да, и форумчан не приглашаете совсем smile:oops:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Ой, неправда ваша!!! См видео - ОНИ там, как живые :smile:))
Лариса  (Лариса)
#
Даже если, как говорит Алена) многие сотрудники были поставлены перед фактом, и просто не с умели одеться подобающе ситуации, то все равно, откуда лишние еще как минимум 50 человек? Не смог пойти руководитель, это вовсе не означает равноценной замене присутствия "всего отдела", или всех друзей и родственников, у которых было желание только "потусоваться". Это же не дискотечная вечеринка. И муж мог бы погулять в кафе недалеко, пока супруга не освободится. Да и правил поведения, тоже особо никто не отменял. Знаете, и если это банковские сотрудники, то почему тогда не пришли в рабочей одежде, ведь в большинстве банков введен дресс-код. Или теперь все сотрудники банков ходят в "аля от кутюр" джинсах? Мы что собирались в Канзас-сити в соседнем хлеву на кантри танцы?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ларис, ты как всегда, не в бровь, а в глаз. Ну кто ж теперь признается то, что было то было. Пусть все останется на совести каждого не приглашенного. Но, зная человеческую сущность, могу предположить, что такая реакция Елены может быть воспринята, как негостеприимство. У некоторых людей, к сожалению, давно отсутствует понятие :"к месту", "ко времени", и просто:" а хотели ли лично тебя видеть там".. можно долго продолжать. Поможет тут только жетский фейс-контроль, так как портал с каждым годом становится все популярнее, желающих будет становиться все больше.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Гостям я рада всегда!
Хотя народная мудрость гласит, что незваный гость, хуже ....
Все... на самолет опаздываю
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
++++
Но, зная человеческую сущность, могу предположить, что такая реакция Елены может быть воспринята, как негостеприимство.
++++

Может, но такой уж характер у Лены - режет правду в бровь и в глаз, за что и люблю. Но при этом она удивительно гостеприимна. smile:)
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
От подобных ситуаций никуда не денешься.
На вечере было много ключевых людей, они живо общались, и, как мне кажется, случайный народ им не очень мешал.

Цитата
И самое обидное в этой ситуации, что порой отказывали людям, которые искренне хотели к нам и имели представление о нашем проекте куда больше, чем некоторые залетные сопроводительные персоны, которые ходили по залу и говорили: "Да я тут случайно, мне сегодня приглашение дали и потому простите, я в джинсах, не успел(-а) переодеться".


Вот с комментарием Екатерины согласен.
Pragmatic  (Pragmatic)
#
Поскольку российское ТВ неоднократно показывало наглядные сюжеты о существующем в столице сообществе любителей (даже, скорее, профессионалов!) способных "просочиться" на любой "чужой" банкет и выпить-закусить там нахаляву, то трудно удивиться "мегазаполненности" заведения, где проводилось торжество. Тем более, что это заведение - ресторан. Со всеми "вытекающими". Да и у сотрудников ресторана есть "достойные" друзья-подруги-родственники, и совсем необязательно им, без приглашений, было входить через парадный вход с регистрацией...
Алексей Дорсен  (Алексей.)
#
Ну да, согласен с Еленой и Ларисой полностью.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Доводилось бывать на "банковских тусовках", но, как правило, охрана четко следит на входе - 1 билет - на 1 лицо... И чтобы ни одной лишней задницы, извините
Bogdan Mitkov  (bogdanmitkov)
#
Да, Елена, в понимание людей Демократия это Анархия, а скромность и этикет являются пороки прошлого. Это неправильно понятая цивилизация. Таких людей к сожалению у нас формируют общество, что значить большинство. Жалею только, что прихотится с этим жить, а "Воины света" вокруг все меньше и меньше.
К  (shlomo_chavez)
#
В чем-то я бы сравнил именной пригласительный с доверенностью выдаваемой Банками и их отношению к работе. А на будущие мероприятия к бумажному приглашению предлагаю печатать именной сувенирный пластик с логотипом Портала. Допустим приглашение на бумаге для трёх лиц: Вицин, Никулин, Моргунов. Не смог-не захотел прийти - пожалуйста. Пришел - предъяви "пластик", но замену приглашенных не предполагать smile8)
Виталий  (Vllo)
#
Цитата
когда они будут соответствовать солидности банковского бизнеса?

А мне понравилось, что банкиры особо не загонялись с дресс-кодом, они пришли на праздник, так что можно немного и оттянуться: У банкиров сбившиеся галстуки, под пиджаком рубашки с коротким рукавом, некоторые немного взъерошенные, и совсем не страшные, а такие добрые и доступные.
Я думаю, всё вышло хорошо.
Crazy_bird  (Crazy_bird)
#
Есть в бизнес среде байка:

торговый представитель (рядовой сорудник) мечтает быть менеджером и одеть галстук
менеджер мечтает быть руководитетем и снять галстук
руководитель мечтает быть акционером и одеваться как хочет.

суть примерно такая smile:)
это к теме о джинсах smile:) церемония случайно проводилась не в пятницу? по пятницам дресс-код либеральный, джинсы допускаются smile:)

я хоть и не была на церемонии, но о наличии "лишних" голов не удивлена ни разу. Такое сплошь и рядом. И не факт, что это люди толпами приехали из банков, это могли быть и гости из числа обслуживающего персонала из "черного входа"

Ищите позитив: главное - пришли! и пришли даже больше, чем ждали! успех (с)

тоже буду ждать приглашения на след. мероприятие, как формучанка:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Нет - в четверг. И в пятницу на работу было тяжковато ... (А вот Филипп и Елена могли себе позволить выходной)

В тесноте, да не в обиде (хотя с этим точно что-то нужно делать). Больше всего было неприятно, что во время церемонии был очень большой шум, половине пришедших это было не интересно и они даже не слушали.

А вообще ... все было замечательно! smile:ura:

ЗЫ: а среди форумчан нужно проводить конкурсы - приз приглашение. И конкурс не на 5 дней, а на полгодика ...
Максим  (Sebastian)
#
На всех пригласительных, которые я видел, имелась приписка "приглашение действует только на указанное в нем лицо" (не дословно). Учтите на будущее. Если были косяки, то они прежде всего исходят от организаторов.
Алексей Живилов  (primalscream)
#
Елена, слезно прошу прощения, что пришел в джинсах и съел 4 десерта.
Обещаю больше так себя не вести.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Алексей! Если у вас на руках было приглашение на Ваше имя, то вы могли прийти на церемонию хоть в плавках и съесть все сразу и с аппетитом!!! Пост не о ждинсах, а о поведении топов. Странно, что вы это не поняли smile:(
+krot+  (+krot+)
#
Здравствуйте! А я хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия! Как здесь уже говорили - "...Ищите позитив: главное - пришли! и пришли даже больше, чем ждали! успех (с)..."
Мероприятие непростое, публика - ну, совсем не простая, не говоря уже о номинантах и победителях... Тем более УРА организаторам!
Отдельное спасибо за премию имени брата.
С уважением, Александр Остапенко.
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