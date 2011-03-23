Сейчас на первой странице портала стоит видеоотчет с церемонии Банк Года. Она прошла, а бури все не утихают… Подсчитав количество пришедших гостей, мы неожиданно обнаружили, что их было далеко за триста!!! Об этом нам сообщила администрация ресторана, когда суммировала все занятые под одежду в тот день вешалки. (Отчасти поэтому в зале и получилось метро в час пик). Странно, мы вроде бы рассчитывали на 250 персон. Потому и приглашения рассылали именные, чтобы была четкость и ясность, кто же все-таки в гостях у нас побывал.
Сотрудникам портала запомнился один очень забавный коллектив банка, который пришел сугубо в джинсах, по чужим приглашениям и с порога заявил – наши боссы не смогли, мы за них! Уважаемые боссы, на будущее мы будем знать, что ваши имена на приглашениях указывать бесполезно. Не ожидала, что придется учить культуре поведения, но у себя в блоге укажу – отдавать именное приглашение кому-либо неприлично! Это неуважение к организаторам и пренебрежение деловым этикетом. Я могла бы здесь сейчас указать имя банка, но, думаю, информация и так дойдет - круги у нас общие.
Еще замечу, если не указно, что приглашение на два лица, то по нему входит ОДИН человек, а не веселая компания коллег по офису!
Радует простота, которая хуже воровства. «Ой, мой начальник не успевает, я вот мужа на ваше мероприятие взяла,» - щебечет сотрудница очередного банка у стойки велкам, и у моих девочек вытягиваются лица. Что тут скажешь? Своих мужей сотрудницы портала явно оставили дома, установка была строгой и повезло только мне – вместе работаем, потому и вместе с Филом гостей встречаем.
«Да, расслабься, Лена, - уговаривает подруга, которая видела все происходящее и искренне этому радовалась, - раз аншлаг и зал переполнен, значит это успех!» Успех, конечно же, успехом, но куда мы денем наши нравы? Или лучше так – когда они будут соответствовать солидности банковского бизнеса?
Все, улетаю! На десять дней отчаливаю из Москвы, чтобы потом с новыми силами, да в очередной круговорот…. У компа буду нескоро, но все же буду!
Комментарии 29
И самое обидное в этой ситуации, что порой отказывали людям, которые искренне хотели к нам и имели представление о нашем проекте куда больше, чем некоторые залетные сопроводительные персоны, которые ходили по залу и говорили: "Да я тут случайно, мне сегодня приглашение дали и потому простите, я в джинсах, не успел(-а) переодеться".
Что касается бОльшего присутствия людей, рассматривайте это только, как популярность, естесственно не принимая во внимание просто любителей потусоваться. В следующий раз запускайте людей по паспортам
Хотя народная мудрость гласит, что незваный гость, хуже ....
Все... на самолет опаздываю
Но, зная человеческую сущность, могу предположить, что такая реакция Елены может быть воспринята, как негостеприимство.
++++
Может, но такой уж характер у Лены - режет правду в бровь и в глаз, за что и люблю. Но при этом она удивительно гостеприимна.
На вечере было много ключевых людей, они живо общались, и, как мне кажется, случайный народ им не очень мешал.
Вот с комментарием Екатерины согласен.
А мне понравилось, что банкиры особо не загонялись с дресс-кодом, они пришли на праздник, так что можно немного и оттянуться: У банкиров сбившиеся галстуки, под пиджаком рубашки с коротким рукавом, некоторые немного взъерошенные, и совсем не страшные, а такие добрые и доступные.
Я думаю, всё вышло хорошо.
торговый представитель (рядовой сорудник) мечтает быть менеджером и одеть галстук
менеджер мечтает быть руководитетем и снять галстук
руководитель мечтает быть акционером и одеваться как хочет.
суть примерно такая
это к теме о джинсах церемония случайно проводилась не в пятницу? по пятницам дресс-код либеральный, джинсы допускаются
я хоть и не была на церемонии, но о наличии "лишних" голов не удивлена ни разу. Такое сплошь и рядом. И не факт, что это люди толпами приехали из банков, это могли быть и гости из числа обслуживающего персонала из "черного входа"
Ищите позитив: главное - пришли! и пришли даже больше, чем ждали! успех (с)
тоже буду ждать приглашения на след. мероприятие, как формучанка:)
В тесноте, да не в обиде (хотя с этим точно что-то нужно делать). Больше всего было неприятно, что во время церемонии был очень большой шум, половине пришедших это было не интересно и они даже не слушали.
А вообще ... все было замечательно!
ЗЫ: а среди форумчан нужно проводить конкурсы - приз приглашение. И конкурс не на 5 дней, а на полгодика ...
Обещаю больше так себя не вести.
Мероприятие непростое, публика - ну, совсем не простая, не говоря уже о номинантах и победителях... Тем более УРА организаторам!
Отдельное спасибо за премию имени брата.
С уважением, Александр Остапенко.