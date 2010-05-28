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«Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать!

28.05.2010 19:26 19 3 417 просмотров
У меня еще есть адреса, по которым найду голоса». Так пела в моем детстве Алла Борисовна, и я влюблялась в неведомый мне город из-за красивой и мощной песни. Я люблю Питер до сих пор, хотя попадаю в него нечасто и все время на пару дней. Наскоком, НО каким! Я гуляю до одури и боли в ногах, не могу надышаться выхлопами от пробок (все же не надо туда переводить правительство, Питер и так стоит через мосты железно).





Он другой и, слава богу. В легком флере былых побед, потрескавшийся из-за забвения великих, живущий сам по себе удивительно сакральной жизнью.



Невский красив, но весь в проводах. Однако я всегда очарована, будь то презентация телеканала, юбилей нефтяной компании или, как на прошлой неделе, открытие первой международной недели моды Aurora FashionWeek. Местные бизнесмены решили встряхнуть атмосферу и проспонсировали показы местных дизайнеров. Манеж был забит до отказа. А у меня сел аккумулятор в фотоаппарате, и я не смогу вам показать, что и как было. Все прощелкала до того на виды и цветы. Я, как неугомонный турист, все время не могу насмотреться и каждый раз так происходит со мной именно в этом городе!



Кстати, пресловутый сверхскоростной поезд Сапсан, который все время почему-то закидывают камнями, ОЧЕНЬ понравился. Чистый. Комфортный. Тихий. Персонал вышколен и приветлив. По дороге из Москвы посмотрела два исторических фильма, обратно – великолепное документальное кино про сокровища Эрмитажа. Все выверено и продуманно. Наконец-то чувствуешь себя европейцем, если бы не эксцессы по ходу движение. Никто случаем не знают, а чего народ против Сапсана имеет?



Этот снимок для меня сейчас символичен, так как пакую чемоданы и отправляюсь с семьей в отпуск. Благодарю всех, кто откликнулся и поддержал начинание по созданию отдельной блогосферы на Банки. ру http://www.banki.ru/blog/. Теперь мои посты транслируются на двух популярных ресурсах. Лиха беда начало! Сеть еще расставит все по местам, вот увидите….


Комментарии 19

tx87  (tx87)
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Ждем СапСана в Нижнем Новгороде скоро...увидим что за чудо такое)
Sirokko  (Sirokko)
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Ну кто ждет, а кто и не очень. Потому как Буревестник, например, который в 16.45 из Москвы выходит и так идет часов 5 (это сейчас он стал ехать 5 часов с небольшим, а раньше даже меньше 5 часов.) а про комфортность этого состава думаю все, кто более-менее часто в Нижний ездит знают и так. Ну так вот я к чему: пустят Сапсаны, и будет по времени столько же, а по цене вместо нынешних 500-700 рублей 2500-3000. Потому как Буревестники наверняка отменят. Все для людей smile;)

А при нынешних ценах, Сапсаны не слишком интересны даже при поездках в Питер. Потенциально - Сапсаны это отличная вещь, но итоговая реализация - сомнительно. Самолет частенько дешевле, да и быстрее, даже с учетом регистрации.
Кирилл  (Kirill)
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==Никто случаем не знают, а чего народ против Сапсана имеет?

Вроде как из-за "Сапсана" по пути его следования отменили кучу электричек, поэтому местные жители потеряли возможность перемещаться в пространстве и взялись за булыжники.
qaq  (qaq)
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Слышал , что одна из причин в его бесшумности.
Перебегая через пути, можно не заметить , что он уже рядом. smile:!:

Екатерина Суворова  (28_888)
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Ой. Я железную дорогу всегда избегаю в пользу неба, в Сапсане не путешествовала пока. А что технологии развиваются и бесшумные поезда изобрели - здорово, если так.
Вадим Пикулин  (pqline)
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Да, а их поддержали многочисленные коробейники, потерявшие возможность единственно доступного заработка...
@mike  (@mike)
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Цитата
потеряли возможность перемещаться в пространстве

Причём, говорят, что не только на электричках. Потому как далеко не все развязки железндорожного и автотранспорта сделаны на разных уровнях. А переезды в отличие от мостов и тоннелей имеют обыкновение закрываться при прохождении поезда. Причём, чем более быстроходный поезд, тем более заблаговременно стараются закрыть. Как результат - переезды значительное время закрыты. Гораздо больше, чем до начала высокоскоростного движения. Ну и электричек понаотменяли - это тоже правда. Но проблема здесь ещё и в том, что топология подъездных путей к вокзалу - неоптимальная. Сколько электричек одновременно может принимать и отправлять Ярославский вокзал? А Ленинградский гораздо меньше. Правда, сейчас выстроили дополнительный путь для пригородного движения, который, видимо, как раз и задумали для того, чтобы оптимизировать "бутылочное горлышко". Но если оглянуться на зарубежный опыт, то как правило для скоростного движения строят отдельные трассы, учитывающие особенности. Это и специальная система сигнализации (на скоростных поездах машинист элементарно может не успеть среагировать на запрещающий сигнал светофора, поэтому все критичные моменты контролирует автоматика - как в самом поезде, так и на пути следования), и отсутствие тех самых переездов, и увеличенное расстояние между путями (чтобы встречные скоростные поезда друг друга потоком воздуха не опрокинули), и специальная структура прилегающей территории (с целью минимизировать потери при аварии). Например, во Франции высокоскоростные поезда TGV попадали в аварии исключительно при передвижении по путям, предназначенным для движения обычных поездов.
Dmitry  (dl1)
#
Всеравно город в годы правления ВИ немало поиспохабили. Согласен что город стал чище где то даже цивильнее. Но теряется самобытность кругом реклама здания-новоделы . А брусчатку в асфальт всю закатали.
Михаил Лесничий  (miksuaero)
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Уважаемая Елена! Позвольте поблагодарить Вас за этот сайт, замечательный проект, который в нашем жестоком, очень нетолерантном мире позволяет простому человеку изучать финансовые инструменты, пользоваться и выбирать банковские услуги для своей выгоды, отойти от стереотипа "сберкасс" советских времен.

С уважением,
Михаил
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
А я все равно обожаю Питер,каждый раз щемит в груди,как там бываю... И каждый раз не надоедает...
Лоймила  (Лоймила)
#
А я скучаю по своей Родине:(
И последни
Лоймила  (Лоймила)
#
й нормальный мэр, кто был - это Собчак. ИМХО (не только правда по моему мнению, но и по мнению многих в мире).
А Сапсан....
Я вот вчера не влезла на тетью по счету электричку, поменяли расписание, до Москвы добиралась 2,5 часа. Тоже вроде на нашем направлении хотят Сапсаны в НН пустить.
Я не против новых технологий и удобства, но может комфорт перевозимых на Сапсане 200 человек не стоит того, что в Тверской области люди не могут добраться на работу, её теряют и им элементарно нечего жрать?
Гектор  (Гектор)
#
Никогда не поеду на Сапсане, не столько из страха, но, скорее из чувства протеста. Поезд идущий по старым путям, проложенным под обычные поезда, при такой скорости обязан их разбавать. Здесь вариантов нет. Во всем мире под скоростные поезда прокладывались специальные пути, а мы решили все упростить и удешивить. А нужен ли такой поезд вообще, если из-за него страдает огромное количество людей (отмена локальных электричек). Если вы очень торопитесь в Питер, то есть самолет - это все равно быстрее.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
благодаря banki.ru в Питере я познакомился со своей ныне супругой smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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А зачен, собсно, все енти Сапсаны, если уж на то пошло...
В Питер (если на выходные) лучше ехать одиннадцечасовами, десяти, на крайняк...
Выспался в поезде, дела сделал, погулял - всё в ритме.
Море времени и море впечатлений.
Самое сильное впечатление - это коренное Питербужское гостерпиимство и отзывчивость. Этого боьлше нигде нет.
А кто со мной в этом вопросе не согласится - укушу!!!! smile8) [B]
Елена Иванова  (elenita)
#
Да не кусайся ты, согласная я.
А по поводу Сапсана - его пассажиры вместе с РЖД считают, что между Ленинградским и Московским вокзалами не живут люди ваще. Вот им приколько за 3 часа доехать от одной столицы до другой, а остальные пусть ночуют в пробках на переездах, не имея возможности 5-6 км с работы до дома доехать.
А уж сколько народу и животных гибнет от этого сапсана smile:o Настоящий поезд-убийца.
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