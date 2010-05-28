«Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать!

У меня еще есть адреса, по которым найду голоса». Так пела в моем детстве Алла Борисовна, и я влюблялась в неведомый мне город из-за красивой и мощной песни. Я люблю Питер до сих пор, хотя попадаю в него нечасто и все время на пару дней. Наскоком, НО каким! Я гуляю до одури и боли в ногах, не могу надышаться выхлопами от пробок (все же не надо туда переводить правительство, Питер и так стоит через мосты железно).
Он другой и, слава богу. В легком флере былых побед, потрескавшийся из-за забвения великих, живущий сам по себе удивительно сакральной жизнью.
Невский красив, но весь в проводах. Однако я всегда очарована, будь то презентация телеканала, юбилей нефтяной компании или, как на прошлой неделе, открытие первой международной недели моды Aurora FashionWeek. Местные бизнесмены решили встряхнуть атмосферу и проспонсировали показы местных дизайнеров. Манеж был забит до отказа. А у меня сел аккумулятор в фотоаппарате, и я не смогу вам показать, что и как было. Все прощелкала до того на виды и цветы. Я, как неугомонный турист, все время не могу насмотреться и каждый раз так происходит со мной именно в этом городе!
Кстати, пресловутый сверхскоростной поезд Сапсан, который все время почему-то закидывают камнями, ОЧЕНЬ понравился. Чистый. Комфортный. Тихий. Персонал вышколен и приветлив. По дороге из Москвы посмотрела два исторических фильма, обратно – великолепное документальное кино про сокровища Эрмитажа. Все выверено и продуманно. Наконец-то чувствуешь себя европейцем, если бы не эксцессы по ходу движение. Никто случаем не знают, а чего народ против Сапсана имеет?
Этот снимок для меня сейчас символичен, так как пакую чемоданы и отправляюсь с семьей в отпуск. Благодарю всех, кто откликнулся и поддержал начинание по созданию отдельной блогосферы на Банки. ру http://www.banki.ru/blog/. Теперь мои посты транслируются на двух популярных ресурсах. Лиха беда начало! Сеть еще расставит все по местам, вот увидите….
Комментарии 19
А при нынешних ценах, Сапсаны не слишком интересны даже при поездках в Питер. Потенциально - Сапсаны это отличная вещь, но итоговая реализация - сомнительно. Самолет частенько дешевле, да и быстрее, даже с учетом регистрации.
[img][IMG]http://s40.radikal.ru/i090/1005/05/8066b34379e8t.jpg[/img][/IMG]
Заррработало!!!
Вроде как из-за "Сапсана" по пути его следования отменили кучу электричек, поэтому местные жители потеряли возможность перемещаться в пространстве и взялись за булыжники.
Перебегая через пути, можно не заметить , что он уже рядом.
Причём, говорят, что не только на электричках. Потому как далеко не все развязки железндорожного и автотранспорта сделаны на разных уровнях. А переезды в отличие от мостов и тоннелей имеют обыкновение закрываться при прохождении поезда. Причём, чем более быстроходный поезд, тем более заблаговременно стараются закрыть. Как результат - переезды значительное время закрыты. Гораздо больше, чем до начала высокоскоростного движения. Ну и электричек понаотменяли - это тоже правда. Но проблема здесь ещё и в том, что топология подъездных путей к вокзалу - неоптимальная. Сколько электричек одновременно может принимать и отправлять Ярославский вокзал? А Ленинградский гораздо меньше. Правда, сейчас выстроили дополнительный путь для пригородного движения, который, видимо, как раз и задумали для того, чтобы оптимизировать "бутылочное горлышко". Но если оглянуться на зарубежный опыт, то как правило для скоростного движения строят отдельные трассы, учитывающие особенности. Это и специальная система сигнализации (на скоростных поездах машинист элементарно может не успеть среагировать на запрещающий сигнал светофора, поэтому все критичные моменты контролирует автоматика - как в самом поезде, так и на пути следования), и отсутствие тех самых переездов, и увеличенное расстояние между путями (чтобы встречные скоростные поезда друг друга потоком воздуха не опрокинули), и специальная структура прилегающей территории (с целью минимизировать потери при аварии). Например, во Франции высокоскоростные поезда TGV попадали в аварии исключительно при передвижении по путям, предназначенным для движения обычных поездов.
С уважением,
Михаил
И последни
А Сапсан....
Я вот вчера не влезла на тетью по счету электричку, поменяли расписание, до Москвы добиралась 2,5 часа. Тоже вроде на нашем направлении хотят Сапсаны в НН пустить.
Я не против новых технологий и удобства, но может комфорт перевозимых на Сапсане 200 человек не стоит того, что в Тверской области люди не могут добраться на работу, её теряют и им элементарно нечего жрать?
В Питер (если на выходные) лучше ехать одиннадцечасовами, десяти, на крайняк...
Выспался в поезде, дела сделал, погулял - всё в ритме.
Море времени и море впечатлений.
Самое сильное впечатление - это коренное Питербужское гостерпиимство и отзывчивость. Этого боьлше нигде нет.
А кто со мной в этом вопросе не согласится - укушу!!!! [B]
А по поводу Сапсана - его пассажиры вместе с РЖД считают, что между Ленинградским и Московским вокзалами не живут люди ваще. Вот им приколько за 3 часа доехать от одной столицы до другой, а остальные пусть ночуют в пробках на переездах, не имея возможности 5-6 км с работы до дома доехать.
А уж сколько народу и животных гибнет от этого сапсана Настоящий поезд-убийца.