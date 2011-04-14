А я что, рыжий?!

Вчера такая фраза красовалась посреди Нового Арбата, где рыжий Иванушка, он же Андрей Григорьев-Аполлонов открыл свой ресторан под названием «КАЗИНО». Место козырное, бывшая модная точка всех времен и народов «Метелица». Посадочных мест 230, на презентацию пришло более тысячи а-ля фуршет. Пели «Корни», Маликов, Семенович, Казанова и под финал зажгли сами «Иванушки International». Плясали все, включая руководство «Газпром-Медиа» и видных телепродюсеров.
Телевизионщики на камеру пытались у меня узнать, будет ли проект успешным? Большие площади надо окупать, сказала я, а это уже очередной звездный проект компании Ginza Project, которая активно открывает точки по всей Москве и, наверное, пока лишь вкладывает. Отбиваются ли инвестиции, лично для меня большой вопрос, но Иванушке хочется пожелать успехов. Уверена, своими деньгами он здесь не рискует, а просто дал на раскрутку места лицо и имя!
На пару с Юлей Бордовских мы вспомнили, как несколько лет назад Андрей Малахов на Тверской нас всех собирал в своем кафе Sungate после одной из церемоний ТЭФИ. Сегодня у точки название совсем иное, Андрея и след простыл из этой сферы бизнеса, думаю, неоднократно у кафе сменились владельцы… Вот и вопрос, что в Москве нужно для успеха – проходное место, пиар, блат, нескончаемые инвестиции, уровень сервиса или просто яркое имя владельца? Что думаете? Да и вообще интересно узнать, как часто вы заглядываете в рестораны типа «кафе», где счет может, как повеселить, так и озадачить? К Иванушке пойдете? Он лично меня просил рассказать друзьям о месте, вот я и выполнила с удовольствием его просьбу, написав об этом в блоге.
Андрюша, спасибо за чудный вечер! Ребята-артисты были радушны и приветливы, как никогда… Басков просто зацеловал. Все получилось!!!
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Комментарии 13
-> Басков просто зацеловал. Все получилось!!!
Нужен нормальный менеджер, который обучен алгебре и навыкам управления предприятием.
Хотя, это спор про курицу и яйца...
Всем известный Андрей Коркунов сказал: Хочешь стать богатым, сделай продукт для бедных.
У нас есть ресторанчики с весьма простеньким интерьером, но там всегда недорогой вкусный шашлык, люля-кебаб и т.п. Народ это дело под пивко заглатывает только в путь. Как Вам нравится уровень продаж:
2.5 тонны шашлыка в месяц.
Плюс пришел, заказал и тебе на вынос все упаковали.
Чистый выхлоп с такого заведения весьма и весьма приличный. Хозяин на порше-кайене катается
Кухня должна быть хорошая, и персонал приветливый
"к старости решил серьезным делом заняться".
Сразу всем товарищам, тусившим на мероприятии, выставляется оценочка. Лишние людишки.