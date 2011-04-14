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А я что, рыжий?!

14.04.2011 12:46 13 3 831 просмотр
Вчера такая фраза красовалась посреди Нового Арбата, где рыжий Иванушка, он же Андрей Григорьев-Аполлонов открыл свой ресторан под названием «КАЗИНО». Место козырное, бывшая модная точка всех времен и народов «Метелица». Посадочных мест 230, на презентацию пришло более тысячи а-ля фуршет. Пели «Корни», Маликов, Семенович, Казанова и под финал зажгли сами «Иванушки International». Плясали все, включая руководство «Газпром-Медиа» и видных телепродюсеров.

Телевизионщики на камеру пытались у меня узнать, будет ли проект успешным? Большие площади надо окупать, сказала я, а это уже очередной звездный проект компании Ginza Project, которая активно открывает точки по всей Москве и, наверное, пока лишь вкладывает. Отбиваются ли инвестиции, лично для меня большой вопрос, но Иванушке хочется пожелать успехов. Уверена, своими деньгами он здесь не рискует, а просто дал на раскрутку места лицо и имя!

На пару с Юлей Бордовских мы вспомнили, как несколько лет назад Андрей Малахов на Тверской нас всех собирал в своем кафе Sungate после одной из церемоний ТЭФИ. Сегодня у точки название совсем иное, Андрея и след простыл из этой сферы бизнеса, думаю, неоднократно у кафе сменились владельцы… Вот и вопрос, что в Москве нужно для успеха – проходное место, пиар, блат, нескончаемые инвестиции, уровень сервиса или просто яркое имя владельца? Что думаете? Да и вообще интересно узнать, как часто вы заглядываете в рестораны типа «кафе», где счет может, как повеселить, так и озадачить? К Иванушке пойдете? Он лично меня просил рассказать друзьям о месте, вот я и выполнила с удовольствием его просьбу, написав об этом в блоге.

Андрюша, спасибо за чудный вечер! Ребята-артисты были радушны и приветливы, как никогда… Басков просто зацеловал. Все получилось!!!

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Комментарии 13

fulltime  (fulltime)
#
Большие рестораны и кафе не приемлю, жаль, что у нас мало развит сегмент небольших семейных ресторанчиков с по настоящему домашней атмосферой.
Владимир Светлый  (lawmaster)
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В книге Олега Тинькова про рестораны в Москве очень грамотно и интересно написано.
dailyadm  (dailyadm)
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-> Басков просто зацеловал. Все получилось!!!

smile:D
Сергей Савельев  (kev)
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"...Вот и вопрос, что в Москве нужно для успеха – проходное место, пиар, блат, нескончаемые инвестиции, уровень сервиса или просто яркое имя владельца?..."

Нужен нормальный менеджер, который обучен алгебре и навыкам управления предприятием.
Дмитрий  (Dimon)
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Тиньков не только книжку написал, но и в своей передаче "Бизнес-секреты" взял интервью уже с несколькими известными рестораторами. И как можно понять из их речей, этот бизнес не такой простой, как кажется на первый взгляд. Нужно учитывать множество самых разных нюансов.
Татьяна Алешкина  (Liana12)
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Да, Тиньков грамотно сказал, что ресторан окупается только тогда, когда он заполнен. Полупустующие рестораны, которые бизнесмены держат для статуса, убыточны. Все зависит от целей, которые изначально ставят перед собой владельцы.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Я работаю в IT сфере и в том числе и рестораны являются моими Заказчиками. Пообщавшись с их владельцами сделал вывод: рестораном нужно постоянно заниматься.Конечно проходное место на людной улице это немаловажно. Интерьер должен быть с изюминкой, Пиар поначалу. А далее нужно меню заниматься, постоянно вводить в него новинки. И если Вы задумали аргентинскую кухню, то меню на 20 страниц с фотографиями цветное с красивым описанием (нежнейшее мясо молодого теленка и т.д. и т.п.) А если у Вас кофейня, то кофе видов 40. Чтобы возникало желание зайти еще раз и попробовать еще чего-нибудь. По вечерам программы нужно устраивать а в обед баловать народ изысками но со скидками. И главное не терять тех кто к тебе пришел. Реклама должна быть постоянной, чтобы не забывали. И все будет ОК
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Чтобы народ шел в рестораны, там должны быть цены демократичные и обслуживание приличное. Помимо вкусной еды и хорошего интерьера, конечно. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Наташ, можно начать с того, чтобы народ шёл в рестораны, должны быть нормальные зарплаты (я не жалуюсь). smile:D
Хотя, это спор про курицу и яйца... smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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Да дело даже не в зарплатах
Всем известный Андрей Коркунов сказал: Хочешь стать богатым, сделай продукт для бедных.
У нас есть ресторанчики с весьма простеньким интерьером, но там всегда недорогой вкусный шашлык, люля-кебаб и т.п. Народ это дело под пивко заглатывает только в путь. Как Вам нравится уровень продаж:
2.5 тонны шашлыка в месяц.
Плюс пришел, заказал и тебе на вынос все упаковали.
Чистый выхлоп с такого заведения весьма и весьма приличный. Хозяин на порше-кайене катается
Кухня должна быть хорошая, и персонал приветливый
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Молодец Иванушка... к старости решил серьезным делом заняться smile:D Хотя вроде уже что-то пробовал делать...
Михаил Трубнев  (Трубнев)
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Очень симптоматично это:
"к старости решил серьезным делом заняться".

Сразу всем товарищам, тусившим на мероприятии, выставляется оценочка. Лишние людишки.
Gyfu  (Gyfu)
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Как там ресторан Иванушки поживает?
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