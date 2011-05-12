Вход
Профиль Блог Лента Активность

Когда плавился кирпич

12.05.2011 10:41 21 6 010 просмотров
Ехать в Европу через Белоруссию я боялась. Одиозный образ Батьки, транслируемый с экранов наших телевизоров, наводил на ужас и полную стагнацию. Каково же было мое удивление, когда меня встретили чистые ухоженные леса, гладкие бесшумные дороги и повсеместные плакаты «Я люблю Беларусь» - гроздь ягод, улыбка ребенка, открытый взор добрых глаз. Нахлынуло что-то из советского детства, когда верилось в то, что виделось, и может потому Минск понравился аккуратностью и широтой проспектов, а в местном ресторане «на ура» прошли драники с мочаниками.









Нашей целью была Брестская крепость. Приехали в Брест, разместились в гостинице «Беларусь», номер понравился – без выкрутасов, но все по делу.



На следующее утро зарядил хмурый дождь, однако цель есть цель, и мы пошли «на приступ» Брестской крепости. Не знала я, что до прихода фашистов она была нашей всего несколько лет. Боевое укрепление переходило из рук в руки и было вотчиной разных стран. Отдали нам форпост сами немцы, после подписания пакта Молотова-Риббентропа.









То, что пережили солдаты в первые дни оккупации, ясно вот по этому кадру, когда от залпа огнемета навсегда почернел расплавленный кирпич. Экскурсию вела молодая девушка и подавала материал без пропаганды и пафосного героизма – факт, имя командира или солдата, детали сражения, история гибели или дальнейшей жизни. То есть все через судьбы конкретных людей, без привязки к идеям коммунизма. Я смахивала слезу, сын слушал как никогда внимательно, муж с живым интересом разглядывал артефакты.



Немцы, разбрасывая листовки, писали о том, что не стоит гнуть спины на советский режим и губить свои жизни в колхозах ради Сталина и его приспешников. Наши выцарапывали на стенах «умираем, но не сдаемся» и шли на верную гибель ради глотка воды и с верой, что помощь придет. По истории нам с вами известно, помощи ждать было неоткуда - страна до последнего не верила, что война начнется.



Мемориал белорусы сохранили в великолепном состоянии. Школьники несут вахту памяти, с потомками погибших солдат сотрудники музея поддерживают отношения. Они же очень хвалили недавно снятое здесь кино, рекомендовали обязательно посмотреть. Я по-журналистски не удержалась и спросила экскурсовода, а как вообще им живется в стране, неужели они в правду голосуют за батьку? Девушка честно сказала, что лично она отдала на последних выборах свой голос за действующего президента и все ее знакомые тоже: «Не удивляйтесь, это реально наш выбор!», завершила она беседу, прекрасно зная о дефолте в стране. И мне думается, что стоя у вечного огня, врать бы она мне не стала ни при каких обстоятельствах. Давно я не встречала, подобного отношения к власти. Ведь чем-то она все же у людей уважение заслужила...



И не надо мне здесь писать про страхи и репрессии. Разговор был частный, на двоих, не на камеру и предельно доверительный. Я просто его изложила.

Комментарии 21

сергей  (copoc)
#
Да,Елена,все именно так,как Выи и описываете. Прекрасная страна и замечательные люди. Много скептиков,основывающих свое мнение на страшилках с экранов ТВ. Таким я предлагаю просто прокатиться туда и самим посмотреть,а потом высказываться. Во многом РФ надо учиться у Беларуси, а не вставлять палки в колеса при удобном случае и пытаться столнуть лбами два братских народа.
Еремеева Людмила  (eremeeva)
#
а я тоже смахивала слезу пока читала, несмотря на позитив и дефолт...черный расплавленный кирпич берет за душу круче любого памятника...
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Фильм действительно очень хороший, так и называется "Брестская крепость", режиссер Александр Котт, посмотрите.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Спасибо Батьке Александру Григорьевичу и за этот сохраненный мемориал. В школьные годы много чтал про оборону Брестской крепости, но такого понимания ужаса и героизма не было. Хотя и "В списках не значился" очень сильно написан. Сейчас,с годами, доходит какой это был подвиг.
Спасибо, Елена.
p.s. А с Лукашенко белорусы в самом деле готовы терпеть и дефолт. Братья-москали бы не выкручивали руки "по мировым ценам"
Monte  (Monte)
#
Большое Вам спасибо, уважаемая Елена.
Аксинья  (300975)
#
Лена, спасибо за твои комментарии и фотографии. Действительно, ты так написала что слезы нахлынули. Хочется поехать с детьми и показать им Брест. Подвиг нашего народа, который трудно оценить словами.
Рада твоему возвращению, с уважением Оксана П.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Елена, следующим пунктом назначения выбираю Белоруссию smile:)
Фото быка получилось очень художественное! Срочно выставляться! smile:ura:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Снимок зубра сделала из окна авто прямо на ходу. Сама рада, что так фактурно получилось smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Спасибо!Теперь подумываю о поездке в Брест.А сынишка похож на маму! smile:)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Берестье впервые в 1019 г. упоминается на страницах «Повести временных лет». В XII в. здесь построен деревянный замок, служивший укреплением для торговых караванов. В XIV-XVI вв. Берестье – один из крупнейших городов Великого княжества Литовского. В 1390 г. Берестье первым из белорусских городов получило право на самоуправление, известное как Магдебургское право. Именно здесь в декабре 1409 г. прошла тайная встреча польского короля Ягайло и великого князя литовского Витовта, на которой был разработан план генерального сражения с крестоносцами.
Город исторический в самом прямом смысле слова, и не только обороной крепости в 1941 г. славен. А крепость в 1939 г. сначала штурмовали немецкие войска, затем - после "переуступки прав" - советские. Никто из них не одолел польский гарнизон, который в дальнейшем был с почетом, при знаменах, выпущен из блокады и убыл домой.
Мальцами, было дело, лазили в подземную часть крепости. Иногда попадались, иногда нет. Разное там увидели. Но в основном - да, умирали, но не сдавались. Потом началось строительство мемориала, большинство входов завалили кирпичом с расчистки развалин и залили бетоном. Много там пропадало, отряд спелеологов не скучал. И дети, и взрослые - всем казалось, что вот чуть-чуть, тут же где заблудиться-то. Чудики, да там можно было через пол-города пройти под землей.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
Приехали в Брест, разместились в гостинице «Беларусь», номер понравился – без выкрутасов, но все по делу.

А это не удивительно. До постройки гостиницы "Интурист" (в центре города, между Торговым Центром и церковью) это и была интуристовская гостиница. Потом ее передали в "Спутник". Многие, не зная, в "Интурист" ломятся. Условия практически не отличаются, а цены.... smile:D
Andru  (56318)
#
Елена, спасибо вам за пост и фотографии! Берет за душу!
Lumix  (Lumix)
#
"...Ехать в Европу через Белоруссию я боялась. Одиозный образ Батьки, транслируемый с экранов наших телевизоров, наводил на ужас и полную стагнацию. Каково же было мое удивление, когда ..."

"... Я по-журналистски не удержалась и спросила экскурсовода, а как вообще им живется в стране, неужели они в правду голосуют за батьку? Девушка честно сказала, что лично она отдала на последних выборах свой голос за действующего президента и все ее знакомые тоже: «Не удивляйтесь, это реально наш выбор!», завершила она беседу, прекрасно зная о дефолте в стране. И мне думается, что стоя у вечного огня, врать бы она мне не стала ни при каких обстоятельствах. Давно я не встречала, подобного отношения к власти. Ведь чем-то она все же у людей уважение заслужила..."

я поражаюсь, Вы говорите о себе что журналист и похоже верили в "ужас от образа кровавого батьки"...
+krot+  (+krot+)
#
ну, наше телевидение, конечно... то ещё! верить ему безусловно нельзя. я 18 лет прожил ещё в советской Белоруссии, школу там окончил. поэтому у меня достаточно много одноклассников живёт там. периодически встречаемся. вот и сейчас туда поеду на 30-летие выпуска. я это к тому, что за внешней фасадной привлекательностью, чистотой и порядком - всё же не так там и радужно (мягко говоря). жить бы там не хотел. всё там жёстко регламентировано и должно делаться только так, как сказал один человек. в чистом виде оставшийся маленький кусочек бывшего СССР. наши "москали", конечно, тоже "хороши" - уж очень много мути дают, но частично и правда присутствует. ну а про то, что голосуют они за батьку... так вспомните: и мы все в союзе дружно голосовали за КПСС.
само описание о посещении крепости и Бреста, особенно фотки - очень понравились! большое спасибо
Михаил Трубнев  (Трубнев)
#
Спасибо, Елена!
Ваше свидетельство особенно ценно, поскольку исходит от человека априорно относящегося к либеральной части общества, негативно воспринимающей Беларусь Лукашенко. Между тем новейшая история этой страны повторяет истоию Брестской крепости. Кругом неприятели - и при этом держится столько уже лет. Лукашенко не повезло - Беларусь слишком мала, слишком бедна ресурсами, чтобы быть в состоянии выстроить жизнь на свой, русский лад, а не по западным шаблонам. Нам, русским, тоже не повезло - у нас нет Лукашенко. В результате, в частности, наш с Вами Жуковский, нынче только бледная тень прежнего Жуковского, столицы русской авиации.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения