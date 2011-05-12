Когда плавился кирпич

Ехать в Европу через Белоруссию я боялась. Одиозный образ Батьки, транслируемый с экранов наших телевизоров, наводил на ужас и полную стагнацию. Каково же было мое удивление, когда меня встретили чистые ухоженные леса, гладкие бесшумные дороги и повсеместные плакаты «Я люблю Беларусь» - гроздь ягод, улыбка ребенка, открытый взор добрых глаз. Нахлынуло что-то из советского детства, когда верилось в то, что виделось, и может потому Минск понравился аккуратностью и широтой проспектов, а в местном ресторане «на ура» прошли драники с мочаниками.Нашей целью была Брестская крепость. Приехали в Брест, разместились в гостинице «Беларусь», номер понравился – без выкрутасов, но все по делу.На следующее утро зарядил хмурый дождь, однако цель есть цель, и мы пошли «на приступ» Брестской крепости. Не знала я, что до прихода фашистов она была нашей всего несколько лет. Боевое укрепление переходило из рук в руки и было вотчиной разных стран. Отдали нам форпост сами немцы, после подписания пакта Молотова-Риббентропа.То, что пережили солдаты в первые дни оккупации, ясно вот по этому кадру, когда от залпа огнемета навсегда почернел расплавленный кирпич. Экскурсию вела молодая девушка и подавала материал без пропаганды и пафосного героизма – факт, имя командира или солдата, детали сражения, история гибели или дальнейшей жизни. То есть все через судьбы конкретных людей, без привязки к идеям коммунизма. Я смахивала слезу, сын слушал как никогда внимательно, муж с живым интересом разглядывал артефакты.Немцы, разбрасывая листовки, писали о том, что не стоит гнуть спины на советский режим и губить свои жизни в колхозах ради Сталина и его приспешников. Наши выцарапывали на стенах «умираем, но не сдаемся» и шли на верную гибель ради глотка воды и с верой, что помощь придет. По истории нам с вами известно, помощи ждать было неоткуда - страна до последнего не верила, что война начнется.Мемориал белорусы сохранили в великолепном состоянии. Школьники несут вахту памяти, с потомками погибших солдат сотрудники музея поддерживают отношения. Они же очень хвалили недавно снятое здесь кино, рекомендовали обязательно посмотреть. Я по-журналистски не удержалась и спросила экскурсовода, а как вообще им живется в стране, неужели они в правду голосуют за батьку? Девушка честно сказала, что лично она отдала на последних выборах свой голос за действующего президента и все ее знакомые тоже: «Не удивляйтесь, это реально наш выбор!», завершила она беседу, прекрасно зная о дефолте в стране. И мне думается, что стоя у вечного огня, врать бы она мне не стала ни при каких обстоятельствах. Давно я не встречала, подобного отношения к власти. Ведь чем-то она все же у людей уважение заслужила...И не надо мне здесь писать про страхи и репрессии. Разговор был частный, на двоих, не на камеру и предельно доверительный. Я просто его изложила.