Когда плавился кирпич

Ехать в Европу через Белоруссию я боялась. Одиозный образ Батьки, транслируемый с экранов наших телевизоров, наводил на ужас и полную стагнацию. Каково же было мое удивление, когда меня встретили чистые ухоженные леса, гладкие бесшумные дороги и повсеместные плакаты «Я люблю Беларусь» - гроздь ягод, улыбка ребенка, открытый взор добрых глаз. Нахлынуло что-то из советского детства, когда верилось в то, что виделось, и может потому Минск понравился аккуратностью и широтой проспектов, а в местном ресторане «на ура» прошли драники с мочаниками.
Нашей целью была Брестская крепость. Приехали в Брест, разместились в гостинице «Беларусь», номер понравился – без выкрутасов, но все по делу.
На следующее утро зарядил хмурый дождь, однако цель есть цель, и мы пошли «на приступ» Брестской крепости. Не знала я, что до прихода фашистов она была нашей всего несколько лет. Боевое укрепление переходило из рук в руки и было вотчиной разных стран. Отдали нам форпост сами немцы, после подписания пакта Молотова-Риббентропа.
То, что пережили солдаты в первые дни оккупации, ясно вот по этому кадру, когда от залпа огнемета навсегда почернел расплавленный кирпич. Экскурсию вела молодая девушка и подавала материал без пропаганды и пафосного героизма – факт, имя командира или солдата, детали сражения, история гибели или дальнейшей жизни. То есть все через судьбы конкретных людей, без привязки к идеям коммунизма. Я смахивала слезу, сын слушал как никогда внимательно, муж с живым интересом разглядывал артефакты.
Немцы, разбрасывая листовки, писали о том, что не стоит гнуть спины на советский режим и губить свои жизни в колхозах ради Сталина и его приспешников. Наши выцарапывали на стенах «умираем, но не сдаемся» и шли на верную гибель ради глотка воды и с верой, что помощь придет. По истории нам с вами известно, помощи ждать было неоткуда - страна до последнего не верила, что война начнется.
Мемориал белорусы сохранили в великолепном состоянии. Школьники несут вахту памяти, с потомками погибших солдат сотрудники музея поддерживают отношения. Они же очень хвалили недавно снятое здесь кино, рекомендовали обязательно посмотреть. Я по-журналистски не удержалась и спросила экскурсовода, а как вообще им живется в стране, неужели они в правду голосуют за батьку? Девушка честно сказала, что лично она отдала на последних выборах свой голос за действующего президента и все ее знакомые тоже: «Не удивляйтесь, это реально наш выбор!», завершила она беседу, прекрасно зная о дефолте в стране. И мне думается, что стоя у вечного огня, врать бы она мне не стала ни при каких обстоятельствах. Давно я не встречала, подобного отношения к власти. Ведь чем-то она все же у людей уважение заслужила...
И не надо мне здесь писать про страхи и репрессии. Разговор был частный, на двоих, не на камеру и предельно доверительный. Я просто его изложила.
Комментарии 21
Спасибо, Елена.
p.s. А с Лукашенко белорусы в самом деле готовы терпеть и дефолт. Братья-москали бы не выкручивали руки "по мировым ценам"
Рада твоему возвращению, с уважением Оксана П.
Фото быка получилось очень художественное! Срочно выставляться!
Еще по композиции хороша http://www.banki.ru/upload/blog/bb0/ei6.jpg и http://www.banki.ru/upload/blog/93c/ei10.jpg
Город исторический в самом прямом смысле слова, и не только обороной крепости в 1941 г. славен. А крепость в 1939 г. сначала штурмовали немецкие войска, затем - после "переуступки прав" - советские. Никто из них не одолел польский гарнизон, который в дальнейшем был с почетом, при знаменах, выпущен из блокады и убыл домой.
Мальцами, было дело, лазили в подземную часть крепости. Иногда попадались, иногда нет. Разное там увидели. Но в основном - да, умирали, но не сдавались. Потом началось строительство мемориала, большинство входов завалили кирпичом с расчистки развалин и залили бетоном. Много там пропадало, отряд спелеологов не скучал. И дети, и взрослые - всем казалось, что вот чуть-чуть, тут же где заблудиться-то. Чудики, да там можно было через пол-города пройти под землей.
А это не удивительно. До постройки гостиницы "Интурист" (в центре города, между Торговым Центром и церковью) это и была интуристовская гостиница. Потом ее передали в "Спутник". Многие, не зная, в "Интурист" ломятся. Условия практически не отличаются, а цены....
http://virtual.brest.by/news9750.php
http://virtual.brest.by/news9667.php
http://virtual.brest.by/news9548.php
http://virtual.brest.by/news9547.php
http://virtual.brest.by/news9201.php
http://virtual.brest.by/news9137.php
"... Я по-журналистски не удержалась и спросила экскурсовода, а как вообще им живется в стране, неужели они в правду голосуют за батьку? Девушка честно сказала, что лично она отдала на последних выборах свой голос за действующего президента и все ее знакомые тоже: «Не удивляйтесь, это реально наш выбор!», завершила она беседу, прекрасно зная о дефолте в стране. И мне думается, что стоя у вечного огня, врать бы она мне не стала ни при каких обстоятельствах. Давно я не встречала, подобного отношения к власти. Ведь чем-то она все же у людей уважение заслужила..."
я поражаюсь, Вы говорите о себе что журналист и похоже верили в "ужас от образа кровавого батьки"...
само описание о посещении крепости и Бреста, особенно фотки - очень понравились! большое спасибо
Ваше свидетельство особенно ценно, поскольку исходит от человека априорно относящегося к либеральной части общества, негативно воспринимающей Беларусь Лукашенко. Между тем новейшая история этой страны повторяет истоию Брестской крепости. Кругом неприятели - и при этом держится столько уже лет. Лукашенко не повезло - Беларусь слишком мала, слишком бедна ресурсами, чтобы быть в состоянии выстроить жизнь на свой, русский лад, а не по западным шаблонам. Нам, русским, тоже не повезло - у нас нет Лукашенко. В результате, в частности, наш с Вами Жуковский, нынче только бледная тень прежнего Жуковского, столицы русской авиации.