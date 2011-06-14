Банки.ру рванул на гонки!

Не живется нам спокойно в летней Москве. В прошедший викенд активная часть портала провела на автодроме в Тушино, где мы решили принять участие в гонках! Да, взяли и забрендировали машину из серии Mitjet, посадили за руль сотрудника из разряда бывших автогонщиков и решили попытать счастье на трассе. И оно… нам улыбнулось!Болид под управления Игоря Чулюкова пришел вторым, проявив чудеса выносливости и мастерства, так как кого-то из участников заезда удалось обогнать даже на круг! Мы сами не ожидали, а потому очень обрадовались и под палящим солнцем искупались в шампанском на пару с пилотами серии.Кубок красуется в офисе, а подробный видеоотчет сейчас в монтаже. Увидите на следующей неделе.СПАСИБО ВСЕМ, кто в нас поверил и начинание поддержал. УРА! С гоночной темой не прощаемся…