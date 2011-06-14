Банки.ру рванул на гонки!

Не живется нам спокойно в летней Москве. В прошедший викенд активная часть портала провела на автодроме в Тушино, где мы решили принять участие в гонках! Да, взяли и забрендировали машину из серии Mitjet, посадили за руль сотрудника из разряда бывших автогонщиков и решили попытать счастье на трассе. И оно… нам улыбнулось!
Болид под управления Игоря Чулюкова пришел вторым, проявив чудеса выносливости и мастерства, так как кого-то из участников заезда удалось обогнать даже на круг! Мы сами не ожидали, а потому очень обрадовались и под палящим солнцем искупались в шампанском на пару с пилотами серии.
Кубок красуется в офисе, а подробный видеоотчет сейчас в монтаже. Увидите на следующей неделе.
СПАСИБО ВСЕМ, кто в нас поверил и начинание поддержал. УРА! С гоночной темой не прощаемся…
Комментарии 21
Бывших автогонщиков не бывает!!!
Но ведь главное - не победа, главное - участие!
Отличная новость.
Думаю, и формула у нас со временем будет... только своя, для банковского сообщества. Пока размышляем...
Эт пройденный этап, уже не интересно
Скажите, а были на гонках забрендированые машины, ну, хотябы отчасти конкурентов по "ремеслу"
Были гонщики и машины от Мегафона, которому данное ралли и принадлежит. А так особо иных брендов я на авто не видела.
А по фото ваш пилот, видимо опытный. Шампанское не торопился открывать, чтобы потом облить первого и третьего
вообще - было круто! только страшновато за девушку, которую крутило на трассе...
а Игорь - молодец!
Жаль не знал, а то бы пришел с фотиком...