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Банки.ру рванул на гонки!

14.06.2011 16:05 21 3 885 просмотров
Не живется нам спокойно в летней Москве. В прошедший викенд активная часть портала провела на автодроме в Тушино, где мы решили принять участие в гонках! Да, взяли и забрендировали машину из серии Mitjet, посадили за руль сотрудника из разряда бывших автогонщиков и решили попытать счастье на трассе. И оно… нам улыбнулось!






Болид под управления Игоря Чулюкова пришел вторым, проявив чудеса выносливости и мастерства, так как кого-то из участников заезда удалось обогнать даже на круг! Мы сами не ожидали, а потому очень обрадовались и под палящим солнцем искупались в шампанском на пару с пилотами серии.



Кубок красуется в офисе, а подробный видеоотчет сейчас в монтаже. Увидите на следующей неделе.
СПАСИБО ВСЕМ, кто в нас поверил и начинание поддержал. УРА! С гоночной темой не прощаемся…



Комментарии 21

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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"Почти победителю" и заочно чемпиону Банки.ру - виват!!! smile:ura:
Бывших автогонщиков не бывает!!! smile:ura:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Ой, вы правы! Кстати, всем сотрудникам предлагаю оживить навыки вождения картов. Быть может, скоро рванем на открытую трассу и устроим реальный чемпионат среди сотрудников портала. Готовы???
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Только вот боюсь, что имя одного из победителей мы уже точно знаем smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну... Я обещаю слегка поддаться... smile:shuffle: smile:D
Но ведь главное - не победа, главное - участие! smile:oops:
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
ну, уж нет...буду лихачить как №3 smile:D
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
победить однозначно, без почти smile8)
Дмитрий  (asd1979)
#
С давних времен,место где были ваши гонки,называлось тушинский аэродром.Здесь даже и авиационные парады проходили....Если бы вы выиграли кубок формулы1-это было бы достижением,а так это просто активное проведение выходных.
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
замечательные выходные в кругу любимых коллег! smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
А я об этом и написала.
Думаю, и формула у нас со временем будет... только своя, для банковского сообщества. Пока размышляем...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Если бы вы выиграли кубок формулы1-это было бы достижением

Эт пройденный этап, уже не интересно
К  (shlomo_chavez)
#
Здорово!
Скажите, а были на гонках забрендированые машины, ну, хотябы отчасти конкурентов по "ремеслу" smile:shuffle:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Конкуренты по ремеслу это кто? Порталы? Иные СМИ?
Были гонщики и машины от Мегафона, которому данное ралли и принадлежит. А так особо иных брендов я на авто не видела.
К  (shlomo_chavez)
#
Да, иные СМИ, тематические Порталы smile:D
А по фото ваш пилот, видимо опытный. Шампанское не торопился открывать, чтобы потом облить первого и третьего smile:D
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
#
наш пилот самый симпотичный smile:inlove:
вообще - было круто! только страшновато за девушку, которую крутило на трассе... smile:(
а Игорь - молодец! smile:)
XIIX  (XIIX)
#
Надо же как разностороне развиты банкиры?!
Жаль не знал, а то бы пришел с фотиком... smile:)
Лариса  (Лариса)
#
Молодцы! Так держать!
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