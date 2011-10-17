На стыке интересов бизнеса и жизни

Привет!
Не пугайтесь, это я! Стучусь вот После полугодового отсутствия, молчания на данной странице, вызванного штурмом Твиттера и Фэйсбука, я вновь возвращаюсь к блогосфере любимого сайта. Повод очевиден...
Сейчас на первой странице портала стоят два сюжета-противоречия. Видео - о быстрых беспроблемных деньгах и интервью в рубрике "Зведы в банке" - о горе семьи, данные кредиты берущей руками зависимой от наркотиков девушки. Судя по количеству просмотров, история горе-займа лидирует в народных сердцах, НО... противоречие налицо!
Мы, как индустрия, двигаем продукты, которые определенную категорию граждан способны сделать глубоко несчастными. Или все же счастливыми? Где правда и почему у каждого из нас она своя? Что думаете...
P.S. Sorry, что так надолго пропала. Пустите "в избушку", я раскаиваюсь)))
Комментарии 42
Правда, кажется, в том, что всего надо в меру.
Так и шоколадом можно до смерти объесться.
И каждый использует это злой либо во благо, либо во зло.
А жить в съемной квартире и платить за нее это зло?
Если ты пользуешься чужим имуществом, то должен платить за такое пользование. И не важно что это: квартира, машина, яхта или деньги.
А с другой стороны скоринг больше лотерею напоминает. Дадут или нет никогда не знаешь, самому недавно взяли и отказали без видимых причин. А одному моему знакомому который официально не работает выдали кредитку (правда оплачивает долги он аккуратно)
Поэтому тут действительно перекосов достаточно
Массовая культура потреблядства весьма убедительно отстаивает свои ценности, заливая их потоками мутных помоев с голубых экранов в мозги "простых людей". А тут и наши чудесные, такие милые и "социально ответственные" банкиры подоспели - дать денежек "простым людям" на жизнь не по средствам.
Прекрасно ведь понятно, что человек, не обладающий не то что финансовой грамотностью, а даже просто грамотностью и худо-бедно широким кругозором - зачастую не может разумно, спокойно, рассудительно распоряжаться деньгами взятыми в кредит. Потому такие конские проценты, гарантирующие банку, что хотя бы родители сторчавшегося наркомана да вернут "быстрокредит" с причитающейся мздой.
Сайт ваш хорош ровно тем что дает, лучшие из мне известных, инструменты для принятия разумных решений о пользовании банковскими продуктами. А вот проскакивающая у вас джинса и ПеАр - достойны сожаления. Но ведь... "ничего личного, только бизнес!" Так, Елена?
А так вы в тренде, который я обозначила в свое время девизом: Банки.ру = возможность обсуждать и анализировать в поисках лучшего. Судя по вашему признанию, с данным аспектом вы согласны! Вот и чудно, трам-пам-пам
Действительно, зачем простому человеку холодильник, стиральная машина, ноутбук или отдых в Египте? Пускай руками стирает, а в свой отпуск вкалывает на даче, так что? Вы-то, конечно, не простой человек, вы - иное дело, у вас право на компьютер есть...
Может, каждый решит за себя сам: брать ему экспресс-кредит (или ещё какой) или нет. Люди всё-таки учатся, кто - на чужих ошибках, кто - на своих, что тоже неплохо.
А то лицемерие получается. Платить налоги и в армии служить - простой человек вполне дееспособен. Но почему-то становится ограниченно дееспособным, когда возникает вопрос о кредитных продуктах.
Считаете? Считайте, ваше право! Другие думают иначе, тоже право имеют. Если человек имеет работу, имеет зарплату, то вполне в состоянии решить, нужен ли ему кредит на дорогой холодильник или можно обойтись дешёвым, полоть ли грядки на бабушкином огороде или любоваться экзотическими видами где-то возле экватора и далее по списку. Пусть человек сам решить, что именно предпочтительней для его блага, а не кто-то со стороны.
И почему вы считаете, что можете решать, что нужно, а что не нужно простому человек7 Ах да, как же это я сразу не догадалась, вы-то человек не простой, вам и Египет показан, и ноутбук!
Желание обладать тем, на что не заработано честным трудом приводит к бедам.
Одно дело взять взаймы, с ясным пониманием того, как будешь отдавать и совсем другое хапнуть по быстрому с надеждой на "как-нибудь отдам". Экспресс-кредиты "за 5 минут по паспорту" - стимулируют именно второе.
Простите, а где вы на сайте "джинсу" увидели?
На самом деле, мы - белые и пушистые.
А ощущения возникают от энтузиазма наших замечательных журналистов и тематики портала
Можно вопрос по существу?
Задача какая стоит, девушку от наркоимании вылечить или сделать так, чтобы ей кредиты не давали?
Втрое. Опять придать племяннице человеческий облик уже отчаялись наверное. Сейчас только одно. Максимально оградить семью от её непредсказуемых выходок.
Насилие и недоверие по мановению злой волшебной палочки меняет заискивающе-любезную манеру обращения сотрудников банка к клиенту, много лет приносившему прибыль, на злобно-допрошающую. Почему. Зачем? Даже лицо-то сохранить никто и не пытается. Откуда такая подозрительность возникает уже на первом этапе просрочки? Что мешает сначала понять, что произошло? Любезность сразу начинает видится лицемерием. Особенно, если другой отдел, не зная ситуации, предлагает очередной кредитный продукт. Не знаешь - смеяться или плакать. Поэтому смеёшься.
Правильно ли это? Вопрос риторический.
Корпоративная культура и здравый смысл должны быть направлены на то, чтобы сохранить клиента. Потому что пока подрастут новые - банк должен работать. Получать прибыль. Остаться в живых.
Извините, может я резковато. Хочется обострить.
Ведь жить физлицам с банками ещё целую жизнь. О будущем нужно думать. И презентация показала это как никогда ярко. нужны мы им. Не только беленькие. И серенькими сгодимся.
Но я никогда уже не буду кредиты брать. Просто из принципа. Из жадности. Деньги в выгодный мне депозит - пожалуйста. Кредитку в грейс - пожалуйста. А вот кредит - не дождётесь! Принципиально.
Мне не надо фальшивой любезности, которая при малейшем дуновении ветерка превратится в жесть. Прибыль от меня уже получена. Теперь прибыль получать буду только я.
А ведь всё могло быть взаимно!
Никогда не говорите "никогда". А то вдруг сбудется?
Мне тоже так казалось в свое время. А жизнь заставила занимать.
Надеюсь эти траты отобьются
Но надеюсь, что он не наступит. Только на спасение жизни. На остальное - свои!
Наша с вами задача в кредитовании - ПРИВИВАТЬ ВКУС и ХОРОШИЕ МАНЕРЫ.
Лена, и ваш портал, это с успехом делает.
Но никому в голову не приходит запретить эти необходимые инструменты.
Возможно разумно было бы требовать от заемщика справку из псих/нарко/алко/диспансера.
Но как определить критерии у кого требовать, а у кого нет.
Конкретно по именно этому случаю - банки здесь только повод. Не было бы банковских кредитов - человек бы таскал из дома вещи на продажу, воровал или нечто подобное.
Здесь же всего-навсего кредит - достаточно безобидно и относительно цивилизованно.
Вы двигаете продукты... и это все? Вы ещё многое можете, например, заниматься благотворительностью. )