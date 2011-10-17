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На стыке интересов бизнеса и жизни

17.10.2011 16:04 42 3 427 просмотров
Привет!
Не пугайтесь, это я! Стучусь вот smile:wall: После полугодового отсутствия, молчания на данной странице, вызванного штурмом Твиттера и Фэйсбука, я вновь возвращаюсь к блогосфере любимого сайта. Повод очевиден...

Сейчас на первой странице портала стоят два сюжета-противоречия. Видео - о быстрых беспроблемных деньгах и интервью в рубрике "Зведы в банке" - о горе семьи, данные кредиты берущей руками зависимой от наркотиков девушки. Судя по количеству просмотров, история горе-займа лидирует в народных сердцах, НО... противоречие налицо!

Мы, как индустрия, двигаем продукты, которые определенную категорию граждан способны сделать глубоко несчастными. Или все же счастливыми? Где правда и почему у каждого из нас она своя? Что думаете...

P.S. Sorry, что так надолго пропала. Пустите "в избушку", я раскаиваюсь)))

Комментарии 42

Semen lysjakov  (s0mik)
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Кредит, как деньги - зло. Вечно зла не хватает)
Сергей Бортников  (ferraz)
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деньги не зло - а универсальное средство обмена и благословение от БОГА всему человечеству. А вот любовь к деньгам и что за ними стоит грех и зло
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
двигаем продукты, которые определенную категорию граждан способны сделать глубоко несчастными. Или все же счастливыми? Где правда и почему у каждого из нас она своя?

Правда, кажется, в том, что всего надо в меру.
Так и шоколадом можно до смерти объесться.
Сергей Бортников  (ferraz)
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просите мудрости и дано вам будет это ответ Бога на наши повседневные вопросы о том как решать все свои вопросы не зависимо от каждой из сфер жизни человек устроен как независимая личность про долги и кредиты в библии то же сказано много кому Бог этот стих из библии откроет лично тот сможет жить в духовном изобилии к которому прикладывается и финансовое благосостояние пока нация не поймет истинный смысл в благотворительности многие будут испытывать дефицит как в финансовой так и других сферах так как избыток идей ресурсов является для человеком благо от БОГА не зависимо верит ли в него человек или нет. Соломон останется единственным живым примером того что будучи простым человеком он спросил у Бога мудрости его божией мудрости так что рекомендую на досуге почитать притчи соломона там многое сокрыто это пример того и каким должны быть начальники внутрене духовно и каким вообще должен быть человеком и тогда меньше будет всяких катаклизмов так как внутренняя духовная свобода превыше всякого физического процветания так как это нам прикладывается и каждому дается по мере его возможностей и мере его становления характера от ошибок никто не застрахован. Вывод здравый смысл и мудрость вот что должно двигать человеком а не эмоции и ХОТЕЛКИ С ХОЧУНАМИ
Владимир Кузенко  (yutzhor)
#
Мое глубокое и принципиальное убеждение можно сформулировать так: - В России каждый россиянин должен быть миллионером изначально, при рождении. Не знаю, какой банк, скорей всего Сбербанк - должен открывать счет на нового гражданина с кругленькой суммой. Это подсказка Президенту и Премьеру...
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Вообще долговая система с ссудными процентами является злом по своей сути.

И каждый использует это злой либо во благо, либо во зло.
Константин Поляков  (peter20100959)
#
Вообще-то наука, а не лженаука, которая сегодня господствует в России, не имеет такого критерия - "правда". Наука имеет только два критерия: правильное действие и неправильное. Но эти критерии требуют определённого объёма правильных знаний, что и подтверждает народная мудрость: все рождаются людьми, но не все ими становятся.
axtrace  (axtrace)
#
скорее "действие, ведущие к заданному результату" и "дейсвтие, не ведущее к заданному результату"
Шарухин Антон  (toshik80)
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Цитата
долговая система с ссудными процентами является злом по своей сути

А жить в съемной квартире и платить за нее это зло?
Если ты пользуешься чужим имуществом, то должен платить за такое пользование. И не важно что это: квартира, машина, яхта или деньги.
А с другой стороны скоринг больше лотерею напоминает. Дадут или нет никогда не знаешь, самому недавно взяли и отказали без видимых причин. А одному моему знакомому который официально не работает выдали кредитку (правда оплачивает долги он аккуратно)
Поэтому тут действительно перекосов достаточно
pawur  (pawur)
#
По большому счёту - всякие "экспересс" кредиты, - однозначное зло. Те, кто формируют такие предложения на рынке, более чем отдают себе отчет что за аудитория будет брать эти деньги и втягивать себя в долги. Риски просчитаны, аудитория очерчена, выгода намечена - ничего личного - только бизнес!

Массовая культура потреблядства весьма убедительно отстаивает свои ценности, заливая их потоками мутных помоев с голубых экранов в мозги "простых людей". А тут и наши чудесные, такие милые и "социально ответственные" банкиры подоспели - дать денежек "простым людям" на жизнь не по средствам.

Прекрасно ведь понятно, что человек, не обладающий не то что финансовой грамотностью, а даже просто грамотностью и худо-бедно широким кругозором - зачастую не может разумно, спокойно, рассудительно распоряжаться деньгами взятыми в кредит. Потому такие конские проценты, гарантирующие банку, что хотя бы родители сторчавшегося наркомана да вернут "быстрокредит" с причитающейся мздой.

Сайт ваш хорош ровно тем что дает, лучшие из мне известных, инструменты для принятия разумных решений о пользовании банковскими продуктами. А вот проскакивающая у вас джинса и ПеАр - достойны сожаления. Но ведь... "ничего личного, только бизнес!" Так, Елена?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Чтобы обеспечить зарплатой более ста человек, работающих на сайт, мы еще "приторговываем" рекламой, на фоне которой пЕар, как вы выразились, - просто лепет детский в процентах дохода нашего электронного СМИ smile:-).

А так вы в тренде, который я обозначила в свое время девизом: Банки.ру = возможность обсуждать и анализировать в поисках лучшего. Судя по вашему признанию, с данным аспектом вы согласны! Вот и чудно, трам-пам-пам smile;)
Динни  (Динни)
#
"Массовая культура потреблядства весьма убедительно отстаивает свои ценности, заливая их потоками мутных помоев с голубых экранов в мозги "простых людей"."

Действительно, зачем простому человеку холодильник, стиральная машина, ноутбук или отдых в Египте? Пускай руками стирает, а в свой отпуск вкалывает на даче, так что? Вы-то, конечно, не простой человек, вы - иное дело, у вас право на компьютер есть...
Может, каждый решит за себя сам: брать ему экспресс-кредит (или ещё какой) или нет. Люди всё-таки учатся, кто - на чужих ошибках, кто - на своих, что тоже неплохо.
А то лицемерие получается. Платить налоги и в армии служить - простой человек вполне дееспособен. Но почему-то становится ограниченно дееспособным, когда возникает вопрос о кредитных продуктах.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Какое же тут лицемерие,о чем речь?Кредиты считаю однозначным злом.А если про "простых людей",то это уж слишком!Без отдыха в Египте и ноутбука,что совсем не прожить "простому" человеку? smile:D Может лучше провести пару отпусков у бабушки на даче,а не чесать репу после поездки в преславутый Шарм,как же,где же взять наличность,заметьте,превосходящую первоначальную сумму процентов так эдак на 40?Если человек не смог заработать даже на холодильник или на самую дешевую"стиралку",простите,ему категорически путь заказан в кредитный отдел банка,для его же блага. smile:)
Динни  (Динни)
#
"Кредиты считаю однозначным злом."

Считаете? Считайте, ваше право! Другие думают иначе, тоже право имеют. Если человек имеет работу, имеет зарплату, то вполне в состоянии решить, нужен ли ему кредит на дорогой холодильник или можно обойтись дешёвым, полоть ли грядки на бабушкином огороде или любоваться экзотическими видами где-то возле экватора и далее по списку. Пусть человек сам решить, что именно предпочтительней для его блага, а не кто-то со стороны.
И почему вы считаете, что можете решать, что нужно, а что не нужно простому человек7 Ах да, как же это я сразу не догадалась, вы-то человек не простой, вам и Египет показан, и ноутбук!

Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
smile:D Елена TV:"...как считаете?"Вот,собственно и начало ДИСКУССИИ,а Вы о чем?Всех,кто с Вами не согласен в топку? smile:D Зачем столько экспрессии?Я и не собиралась решать за посторонних мне людей,зачем мне это?Мое личное убеждение,что" хотелки" свои надо поунять для собственного же блага тем,кто дальше "ХаЧУНиМаГУ"(кстати,так называется кредитный продукт одного из банков)ничего не видит.Такая беспечность,как правило,плохо заканчивается.Вы правы,пусть каждый решает сам,а я выскажу свою точку зрения. smile;) Ну,конечно, и я,как предыдущий Ваш аппонент,человек не простой,поэтому Египет мне и даром не нужет и предпочитаю тратить заработанные ЛИЧНО мною деньги совсем в других краях,прихватив с собой побольше всевозможных гаджетов.Всех благ! smile:)
Першинг  (Першинг)
#
лёка, Напрасно Вы так пренебрежительно про колыбель человеческой цивилизации. Египет чуден. Если сумеешь это ощутить. Гаджеты мешают почувствовать, впитать ауру Земли. Попробуйте без них. Не пожалеете. smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Тамара,спасибо за комментарий!Египет тут к слову пришелся,собственно,шутка такая в ответ на не совсем адекватный комментарий. smile:) Египет,воистину прекрасен,только не тот,о катором часто рассказывают наши соотечественники.Разве можно увидеть страну,когда вокруг"все включено" и все,что из этого проистекает?Мне больше по-душе южный Египет,Нил,Суэц и т.д. smile:D Удачи!
Сергей Бортников  (ferraz)
#
Граждане России и посетители сайта 80% потребителей банков это наемные работники которые получают зарплату а не пассивный доход. С точки зрения потребления сначала покупай склад который будет тебе приносить доход а уж потом летай в Египет и прочие нужные вещи это финансовая смекалка финансовое образование и прочее. Владельцы Банки ру могут отдыхать где угодно их бизнес работает 24 часа в сутки.
pawur  (pawur)
#
"...в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься." - слышали такое? Жить не по средствам это и есть попытка опровергнуть неопровержимое.

Желание обладать тем, на что не заработано честным трудом приводит к бедам.

Одно дело взять взаймы, с ясным пониманием того, как будешь отдавать и совсем другое хапнуть по быстрому с надеждой на "как-нибудь отдам". Экспресс-кредиты "за 5 минут по паспорту" - стимулируют именно второе.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Цитата
А вот проскакивающая у вас джинса и ПеАр - достойны сожаления.


Простите, а где вы на сайте "джинсу" увидели?
pawur  (pawur)
#
Грань между ПеАром и джинсой - тонкая. Имел в виду свои личные ощущения от ряда материалов у вас. Явных оснований для подозрения вашего сайта в тайно оплаченных материалах, разумеется нет.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А тайных оснований в явно явно проплаченных? smile:)
На самом деле, мы - белые и пушистые. smile;)
А ощущения возникают от энтузиазма наших замечательных журналистов и тематики портала smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
"Зведы в банке" - о горе семьи, данные кредиты берущей руками зависимой от наркотиков девушки

Можно вопрос по существу?
Задача какая стоит, девушку от наркоимании вылечить или сделать так, чтобы ей кредиты не давали?
Першинг  (Першинг)
#
Я так поняла, что второе.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Правильно поняли. Про лечение от зависимости - это на других сайтах...
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Девушку от наркоимании вылечить или сделать так, чтобы ей кредиты не давали?


Втрое. Опять придать племяннице человеческий облик уже отчаялись наверное. Сейчас только одно. Максимально оградить семью от её непредсказуемых выходок.
Першинг  (Першинг)
#
Да. Дивная оптимистичная презентация и трагедия семьи. Тема - одна и та же. Кредитная история может быть исправлена. Оптимистично. Было бы. Если бы в первом случае было хоть одно слово о возможных последствиях.
Насилие и недоверие по мановению злой волшебной палочки меняет заискивающе-любезную манеру обращения сотрудников банка к клиенту, много лет приносившему прибыль, на злобно-допрошающую. Почему. Зачем? Даже лицо-то сохранить никто и не пытается. Откуда такая подозрительность возникает уже на первом этапе просрочки? Что мешает сначала понять, что произошло? Любезность сразу начинает видится лицемерием. Особенно, если другой отдел, не зная ситуации, предлагает очередной кредитный продукт. Не знаешь - смеяться или плакать. Поэтому смеёшься.
Правильно ли это? Вопрос риторический.
Корпоративная культура и здравый смысл должны быть направлены на то, чтобы сохранить клиента. Потому что пока подрастут новые - банк должен работать. Получать прибыль. Остаться в живых.
Извините, может я резковато. Хочется обострить.
Ведь жить физлицам с банками ещё целую жизнь. О будущем нужно думать. И презентация показала это как никогда ярко. нужны мы им. Не только беленькие. И серенькими сгодимся.
Но я никогда уже не буду кредиты брать. Просто из принципа. Из жадности. Деньги в выгодный мне депозит - пожалуйста. Кредитку в грейс - пожалуйста. А вот кредит - не дождётесь! Принципиально.
Мне не надо фальшивой любезности, которая при малейшем дуновении ветерка превратится в жесть. Прибыль от меня уже получена. Теперь прибыль получать буду только я.
А ведь всё могло быть взаимно!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
Но я никогда уже не буду кредиты брать

Никогда не говорите "никогда". А то вдруг сбудется?
Мне тоже так казалось в свое время. А жизнь заставила занимать.
Надеюсь эти траты отобьются
Першинг  (Першинг)
#
Да уж лучше пусть не сбудется. Есть крайний случай - чёрный день.
Но надеюсь, что он не наступит. Только на спасение жизни. На остальное - свои!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Воистину!На спасение жизни-это в точку,тут не может быть никаких споров и сомнений.А про холодильник и ноутбуб,не обесудте,никигда не соглашусь. smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Наркомания и Кредитомания -обе штуки -зло, однозначно! Однако, мы ( банковское сообщество) не толкаем к "мании". Кредит и кредитоМАНИЯ -это такие же разные субстанции как и быть алкоголиком или иногда с друзьями посидеть и выпить по паре бокалов хорошего вина за приятной беседой.
Наша с вами задача в кредитовании - ПРИВИВАТЬ ВКУС и ХОРОШИЕ МАНЕРЫ.
Лена, и ваш портал, это с успехом делает.
Сергей Бортников  (ferraz)
#
На вопрос брать или не брать каждый действительно решает сам. А вот на счет того что бы увеличить источники пассивного дохода тут как раз кредиты могут быть в самый раз хотя Роберт Кийосаки в своих книгах предупреждает читателей про рычаг богатых как кредит. Потому что можно тоже очень сильно попасть по этому рассудительность и здравый смысл нужны во всем Бог изобрел изобилие для человека на вопрос почему есть бедные и богатые ответ потому что есть праведники и есть грешники так что каждый сам делает выбор и каждый сам отвечает за свои поступки вот поэтому то и получается что одни процветают другие в то время прозябают в нужде кредитомания и наркомания лечатся но для этого человек сам должен как говорится признаться в своей проблеме и принять решение
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Как известно большинство бытовых убийств совершается кухонными ножами или топором.

Но никому в голову не приходит запретить эти необходимые инструменты.

Возможно разумно было бы требовать от заемщика справку из псих/нарко/алко/диспансера.
Но как определить критерии у кого требовать, а у кого нет.

Конкретно по именно этому случаю - банки здесь только повод. Не было бы банковских кредитов - человек бы таскал из дома вещи на продажу, воровал или нечто подобное.

Здесь же всего-навсего кредит - достаточно безобидно и относительно цивилизованно.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Мы, как индустрия, двигаем продукты, которые определенную категорию граждан способны сделать глубоко несчастными.

Вы двигаете продукты... и это все? Вы ещё многое можете, например, заниматься благотворительностью. )
Михаил Лесничий  (miksuaero)
#
Я считаю, что кредиты, пусть в нашей стране выдаваемые под большие проценты и немалые скрытые проценты, это отнюдь не зло. И вот почему. Если грамотно все изучить, приучить сразу себя к непопустимости просрочек, платить более, чем минимальный платеж (тогда ты расплачиваешься быстрее, меньше переплаты %%), то в твою жизнь входит уже не обременение, а новый финансовый инструмент и ты им владеешь, а не он владеет тобой. Многообразие сейчас очень большое. И я за последние два года (сейчас мои кредиты полностью выплачены) обращался и успешно пользовался крудитами и кр. картами Связного, Москомприватбанка, банка Русский Стандарт, "Пойдем", ВТБ 24, ОТП Банка, Балтийского банка, Тинькофф - кредитные системы, банка Авангард, Восточного Экпспресс банка. Я конечно не был должен одновременно во все эти банки, я перекладывал долги из банка в банк, уменьшая процент, и выбирая все более подходящие для себя условия. И сумма долга была около 180000. Надо быть уверенным и в работе и в работодателе. Но я советовал бы: 1) не брать кредиты с аннуитентыми платежами, где сперва по графику ты платишь %%%, а потом списывается уже твой долг; 2) брать кредитные карты каких-либо кобрендовых проектов, все таки свои прелести в этом есть 3) не попадаться на ту удочку, что надо платить только мин. платеж, пытайтесть гасить больше долга, чем положено. И самое главное, надо понимать - накопить в этой стране нереально, обычному труженнику. Да, переплата будет большой - но Вы сможете все же осуществить свои желания.
Сергей Бортников  (ferraz)
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Вся разница в том что основное население России трудится работниками по найму работая и обслуживая чей то бизнес. Имея доходы в виде заработной платы они рискуют попасть в капкан. Так как основная суть кредита для финансово грамотного человека сводится к тому чтобы их вложить в сделку которая должна ему принести прибыль и покрыть затраты связанные с получением и обслуживанием кредита. Пример покупка склада с последующей сдачей его в аренду владелец склада покупает на кредитный деньги склад и обслуживает долг с помощью арендных платежей это хороший долг то есть кредит дает возможность после полного погашения получать стабильный рентны
Сергей Бортников  (ferraz)
#
рентный доход а вот покупка в кредит стиральной машины или чайника для личных нужд это уже является плохим долгом то есть показывает что человек который существует за счет наемного труда и зарплаты куда более уязвим так как бизнесмен попавший на больничную койку спокойно продолжает получать свой рентный доход для покрытия своих расходов и на жизни и на лечение а вот человек который работает по найму вынужден влазить в долги и при серьезной болезни понижение и снижение уровня доходов и благосостояния вот по этой причине Россия еще долго будет не стабильной страной так как уровень финансового образования очень низок я имею в виду с точки зрения получения активов (доходов)
Сергей Бортников  (ferraz)
#
кредитование физических лиц а именно потребительское кредитование самое рисковое и самое не оправданное с моей точки зрения виды кредитования так как они сознательно создают ситуации злоупотребления со стороны не защищенных людей а именно возможность взять на халяву деньги для маргинальных личностей и возможность расплачиваться по счетам родственниками.
Сергей Бортников  (ferraz)
#
в целом банки нужны и важны только вот злоупотребление и отсутствие резервов становится проблемой для определенной категории людей
Анна Баннова  (Анна 129)
#
Посмотрела ваше видео-интервью с Н. Коноваловой. Незнаю куда написать свой комментарий к этому ролику... Ведь то, что говорила Коновалова по поводу ипотечников в экзотической валюте - полная чушь!! И почему в таком случае Вы обсуждаете программы реструктуризации так однобоко??? Почему не пригласили представителей инициативной группы??? Ведь ситуация должна быть рассмотрена всесторонне и объективно??? Не так ли поступает организация, открытая к общению, придерживающаяся принципов прозрачности, оперативности и готовности к диалогу??? Банк несет социальную ответственность??? Банк ведет конструктивный диалог??? Да будет Вам известно, что условия реструктуризации иначе как грабительскими не назвать!!! Так и по ним еще и отказывают!!!
Владимир Кузенко  (yutzhor)
#
Мое глубокое и принципиальное убеждение можно сформулировать так: - В России каждый россиянин должен быть миллионером изначально, при рождении. Не знаю, какой банк, скорей всего Сбербанк - должен открывать счет на нового гражданина с кругленькой суммой. Это подсказка Президенту и Премьеру...
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