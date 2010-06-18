No shoes – no news

Без обуви и без новостей – так обычно говорят об отдыхе на Мальдивах. И действительно я почти полмесяца провела там, где новостей не хотелось, а из обуви сланцы менялись на шлепки, которые через минуту скидывались с ноги и безжалостно зарывались в песок до конца отпуска.
«Вынос мозга», «Притяжения больше нет» - такие названия предстоящего поста роились в голове, потому как в самой этой голове был полный вакуум. Синева небес и кобальт моря доставляли неимоверное удовольствие. Белый песок завораживал. Тропическая зелень дарила ароматную прохладу. А явства-кушанья-напитки привели к тому, что теперь две недели придется сидеть на жесточайшей диете бедуинов - горсть фиников и вода! Благо в Катаре закупили килограммы этих отменных пальмовых плодов.
Одним словом, «Оскара» тому, кто назвал Мальдивы РАЕМ! В хитросплетениях жизни данный субъект разбирался…
Если не возражаете, то в следующих постах я расскажу о флоре и фауне Мальдив, моих на островах приключениях и, конечно, затрону тему экономической составляющей подобных путешествий.
Коли имеются вопросы, задавайте - проконсультирую, поделюсь опытом, так как это уже четвертая семейная поездка на острова в Индийском океане. В контакте...
Комментарии 9
Как там в этот раз было с погодой?
Обещаю, выложить ОЧЕНЬ красивые фото. Вот на дачу в выходные смотаюсь и "покажу кино" Maldives Forever. Тем, кто еще не выбралася из душного офиса посвящается...
http://s005.radikal.ru/i212/1006/f0/6087f2ca29ec.jpg
И почему на Мальдивы не первый раз? Есть же и другие похожие места. Из-за прямого перелета может бють?
Я далее об этом более подробно напишу. ЖДИТЕ! Реально планирую выложить многосерийный репортажный сериал, как раньше это делала для телеканалов, а теперь вот для Сети
а если не секрет - какой остров?