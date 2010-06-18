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No shoes – no news

18.06.2010 09:29 9 2 522 просмотра
Без обуви и без новостей – так обычно говорят об отдыхе на Мальдивах. И действительно я почти полмесяца провела там, где новостей не хотелось, а из обуви сланцы менялись на шлепки, которые через минуту скидывались с ноги и безжалостно зарывались в песок до конца отпуска.
«Вынос мозга», «Притяжения больше нет» - такие названия предстоящего поста роились в голове, потому как в самой этой голове был полный вакуум. Синева небес и кобальт моря доставляли неимоверное удовольствие. Белый песок завораживал. Тропическая зелень дарила ароматную прохладу. А явства-кушанья-напитки привели к тому, что теперь две недели придется сидеть на жесточайшей диете бедуинов - горсть фиников и вода! Благо в Катаре закупили килограммы этих отменных пальмовых плодов.
Одним словом, «Оскара» тому, кто назвал Мальдивы РАЕМ! В хитросплетениях жизни данный субъект разбирался…


Если не возражаете, то в следующих постах я расскажу о флоре и фауне Мальдив, моих на островах приключениях и, конечно, затрону тему экономической составляющей подобных путешествий.
Коли имеются вопросы, задавайте - проконсультирую, поделюсь опытом, так как это уже четвертая семейная поездка на острова в Индийском океане. В контакте...

Комментарии 9

Елена Ищеева  (Elena_TV)
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А там всегда погода разная!Три дня тропический ливень (выноси все живое), а потом такое яркое солнце, что обгореть можно за 15 минут. При этом все меняется на глазах моментально, и ты словно смотришь National Geografic!
Обещаю, выложить ОЧЕНЬ красивые фото. Вот на дачу в выходные смотаюсь и "покажу кино" Maldives Forever. Тем, кто еще не выбралася из душного офиса посвящается...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Елена, я на Мальдивы пока не добрался, исследую Карибы пока и есть вопросик: а там прям реально белый как снег песок на Мальдах или светло-серый скажем? Фотки фотками, по фотках много где белый, а я вот исключительно белый видел пока только на островах Лос Рокес в Венесуэле. Не знаю, насколько тут видно и запостится ли фотка smile:)
http://s005.radikal.ru/i212/1006/f0/6087f2ca29ec.jpg
И почему на Мальдивы не первый раз? Есть же и другие похожие места. Из-за прямого перелета может бють?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Песок ПОЧТИ белый. Я бы сказала - КРЕМОВЫЙ. Он очень мягкий, из коралловой крошки. А четвертый раз на Мальдивах потому, что есть любимый остров и никак не можем без него прожить долго.
Я далее об этом более подробно напишу. ЖДИТЕ! Реально планирую выложить многосерийный репортажный сериал, как раньше это делала для телеканалов, а теперь вот для Сети smile:!:
Татьяна  (VTA)
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фотография чудесная smile:)
а если не секрет - какой остров?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Это, пожалуй, единственная информация, которую мне раскрывать не хочется, извините.
profess  (profess)
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Очень прикольно: Еленчик в распашонке, да ещё с боккаломм вина. smile:ura: smile:ura: smile:ura:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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А вы предпочитаете на югах отдыхать в шубе, господин фамильярность?
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