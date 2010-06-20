Белые в лесу!

Пока летала в отпуск, на родной стороне дождями поливаемый и неизвестно откуда взявшийся прямо на даче возле дома вырос УДИВИТЕЛЬНЫЙ белый! Да еще не один, а с напарником! Вот такой красавец, полюбуйтесь.
А с другой стороны на солнечной поляне разбежались рыжие зайчики – лисички. Их множество и теперь по участку мы ходим словно цапли, чтобы грибы не раздавить. Это реально все неожиданно! Дом приобрели недавно и грибов на участке никак не ожидали. Такое вот приятственное начало лета, потому как в Москве я его только что начала.
Единственное, что тревожит, как-то в этом году все слишком рано. Середина июня, а уже грибов полон двор. Что дальше собирать будем???
А это ирисы на даче у свекрови. Они так просто сводят с ума своим глубоким насыщенным колором. Ну, что, товарищи, ЦВЕТЕМ?!
Комментарии 5
@.
@.
Вот этого красавца я щелкнула на пляже в Шарм-Эль-Шейхе:
А тут он же слева и подальше: