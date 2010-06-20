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Белые в лесу!

20.06.2010 20:45 5 2 025 просмотров
Пока летала в отпуск, на родной стороне дождями поливаемый и неизвестно откуда взявшийся прямо на даче возле дома вырос УДИВИТЕЛЬНЫЙ белый! Да еще не один, а с напарником! Вот такой красавец, полюбуйтесь.



А с другой стороны на солнечной поляне разбежались рыжие зайчики – лисички. Их множество и теперь по участку мы ходим словно цапли, чтобы грибы не раздавить. Это реально все неожиданно! Дом приобрели недавно и грибов на участке никак не ожидали. Такое вот приятственное начало лета, потому как в Москве я его только что начала.



Единственное, что тревожит, как-то в этом году все слишком рано. Середина июня, а уже грибов полон двор. Что дальше собирать будем???



А это ирисы на даче у свекрови. Они так просто сводят с ума своим глубоким насыщенным колором. Ну, что, товарищи, ЦВЕТЕМ?!

Комментарии 5

Екатерина Суворова  (28_888)
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Ирисы хороши! Сейчас покопаюсь в своих архивах путешественника и найду на них египетский ответ...
@mike  (@mike)
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Лисички-то сейчас это нормально. По крайней мере, в начале июля их регулярно собираю (как побочный продукт в черничном лесу). Ну всякие мусорные грибы (сыроежки, чёрные-белые грузди, свинушки и иже с ними) тоже в лесу нынче можно пособирать. А вот белые - да, рановато что-то. В общем, надо б самому в лес на разведку смотаться. "Тихая охота" для меня самый лучший отдых!

@.
@mike  (@mike)
#
В скверике возле работы видел сегодня пробившийся из-под земли шампиньон. Брать не стал, отпустил smile:)

@.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Как и обещала. Просто в тему красивых цветов. smile:)

Вот этого красавца я щелкнула на пляже в Шарм-Эль-Шейхе:



А тут он же слева и подальше:

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