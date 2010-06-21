Летим и приводняемся! (Мальдивы. Серия 2)

Да, лететь до Мальдивских островов ОЧЕНЬ долго. Можно прямым рейсом Трансаэро, а можно через Доху (столица Катара) или Арабские Эмираты. Так как нам очень нравится чужой неведомый мир, особенно за ним наблюдать в аэропортах, то мы выбрали Доху и катарские авиалинии. Преимущества - на борту всегда есть русскоговорящая стюардесса + большой набор фильмов в мониторе впереди стоящего кресла + кормят достойно и предлагают ВСЕМ пассажирам напитки от виски и коньяка до изысканного французского вина.
Доха. За бортом на посадочной полосе +41 градус по Цельсию. Выходишь на трап, и легкие обжигает воздух пустыни – он раскаленный. Быстро мчишься в терминал современного аэропорта и попадаешь в мир кондиционеров, арабских бело-черных платков и черных-черных паранджей. Арабские женщины - это тема особая, впрочем, как и арабские мужчины. Так же через Доху пересаживается и разлетается в разные страны полмира. Мы платим 35 долларов за каждого и на 6 часов уходим в чил-аут бизнес-класс: изысканный дизайн, закуски, кофе, трансляции всех телеканалов мира, Интернет. Пережидаем. А потом просто спим в самолете и через 6 часов снимаем столицу Мальдив город Мале.
Проход таможни, выдача багажа – все происходит очень быстро, и вот мы мчимся по насыпной полосе на рейс местного воздушного такси.
Встреча с желто-синими самолетиками – это всегда радостно. Пьем коктейль и ждем приглашение на посадку. В салоне 12 человек + 2 пилота. Поднимают самолет в воздух они при помощи голой пятки.
А дальше начинается красота!
Так выглядят рифы, атоллы, острова. А вот так мы приводняемся в ста километрах от столицы. Нас ждет любимый остров, на который я однажды попала благодаря одному интересному обстоятельству. Но об этом далее…
Комментарии 13
Если захочется усилить это ощущение и действительно "затеряться в океане", погрузившись с головой в пучину, то добро пожаловать на дайвинг, который там, на мой взгляд, великолепен: трудно передать те чувства, когда лежишь на дне, вжавшись в камни, а в метре над твоей головой величаво проплывает манта размером, как кажется, с небольшой самолет. А романтический ужин на необитаемом острове под звездным тропическим небом, когда лишь волны плещутся о пологий берег; в такие минуты понимаешь, что есть моменты, когда даже самый лучший фотоаппарат не сможет передать запечатлеть это мгновение, и есть на свете вещи, которые нужно просто запомнить.
Я надеюсь, что, несмотря на длинный перелет (мы летели через Дубаи, что вполне сопоставимо по времени) эта поездка оставила у вас, как минимум, такие же позитивные впечатления и желаю вам вернуться в этот райский уголок хотя бы еще раз... а лучше - не раз.
Еще одна интересная/полезная фишка эмиратов: у них весьма демократичные цены, если хочется через Дубаи прилететь, скажем, в Сингапур, а вылететь, например, из Малайзии. Обычно авиалинии такие маршруты не сильно жалуют и цену накручивают непомерную, здесь же разница будет несущественной (во всяком случае, на тех маршрутах, где мы летали). Понятно, что это не сильно критично для round trip перелета Мск-Дубаи-Мале-Дубаи-Мск, но, я так понимаю, это ведь была не далеко последняя поездка
Вот это действительно здорово. Т.к. в экономе даже за доп. плату ничего практически никогда не допросишься. Виски или коньяк - вообще мечта. Максимум - красное или белое вино предоставлял Малев (Венгрия), входило в стоимость билета.
Правда, помню, в самолете S7, следовавшем в Египет, мой сосед по креслу умудрился как-то дополнительно купить в салоне виски.
Французскую Полинезию бы посетить вот... А пока наверное на острове Пасхи позагораю
Вообще-то это не пятка, а стопа...