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Об этом в СМИ вы не узнаете

01.07.2010 15:42 10 1 775 просмотров
Только что с мужем вернулись с космодрома Байконур (боже, как буднично звучит фраза), но суть именно такова. Докладываем – 30 июня в 21час 35 минут 15 секунд запуск грузового корабля ПРОГРЕСС на Международную Космическую Станцию прошел успешно!!!
«Буднично, по-домашнему»,- сказала я в разговоре с представителем РКК «Энергия» и увидела непонимание в глазах. Да, в эру спецэффектов, сверхскоростей, гиперактивности и макропроблем, пуск небольшой на вид ракеты уже не вызывает ту бурю эмоций, как, скажем, это было в середине 70-ых. При этом поясню, для окончательного понимания, у профессионалов даже подвиг – это работа регулярная. Понимаете, о чем я? Все настолько отработано, сверено, подогнано, учтено, что ракета в небо просто уплывает по-женски застенчиво и романтично. Или это закат в казахских степях придал процессу столь неожиданный ракурс?

Мы видели огромные сборочные цеха и крохотный домик Гагарина, полуразрушенные площадки «Бурана» и приземлялись на построенную для него полосу. Мы окунулись в советское детство, когда на завтрак каша «Дружба», а в музее флаги космонавтов соцлагеря. Нам было уединенно и пустынно на Байконуре, который словно бы вымер, но тихо живет. Живет своей уже не столь секретной жизнью, уникальными воспоминаниями из прошлого и робкой надеждой на перспективное будущее. Будет ли оно? Все разводят руками. То вопрос политический и не наш, такой ответ я получила в неофициальной беседе.

Благодарю за возможность увидеть запуск своими глазами – Надию Черкасову, удивительного человека, который просто сдержал данное слово, и РКК «Энергия» за отменную организацию полета на «Байконур» и, главное, успешный запуск «изделия», как профессионалы называют грузовой модуль.


Комментарии 10

Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Понимаете, о чем я?

Кхм... Ещё как... smile:)
D R  (Tiran_25)
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На Байконуре побывали, осталось теперь только в космос слетать smile:)
Scud  (Scud)
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"Изделием" в оборонке называют основной продукт производства предприятия. Это может быть и баллистическая ракета, и автомат Калашникова. smile:) Космос -- продукт оборонки, так что "изделиями" в данном случае были и грузовой модуль, и сама ракета.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Представитель Госкомиссии, с которым мы летели на самолете РКК "Энергия" обратно в Москву сказал, что "изделие" - это модуль, а вот сама ракета -"объект". Короче, все это последствия бывшей топ-секретности и, по-моему, уже давно пора называть вещи своими именами.
У них там в цехах иностранцы разгуливают и собирают свои спутники, а мы все "шифруемся" smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да, именно так, правильное замечание. Так как разговаривали мы с представителем РКК "Энергия", то для них "изделием" был грузовой модуль, который они изготовили. Но вообще, в этой теме, признаюсь, мы не слишком сильны. smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
раньше была примета про женщину на корабле (...)

Если уж пользоваться такой аналогией, то Байконур - это порт, а не корабль. А в порту всегда немало женщин.
smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Сергей, признательна, что защищаете smile:)
Стоит добавить, что сам запуск прошел идеально и на 520 секунде все аплодировали и друг друга поздравляли. "Через два дня будем стыковать", - сообщил г-н Стрекалов и отправился на госкомиссию. Представляю, какие непростые выходные выдались у всех, кто имел отношение к запуску и несет за него ответственность.
Кстати, новости проморграла, все обошлось или нет? Состыковали вручную или автоматически? Напишите...
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
все обошлось или нет?

Обошлось, конечно (у меня сомнений не было, что всё будет O.K.):
Цитата
Грузовой космический корабль «Прогресс М-06М» смог состыковаться в автоматическом режиме
4 июля 2010 года в 20 часов 17 минут 26 секунд по московскому времени осуществлена, как сообщает Пресс-служба ЦУП, стыковка грузового корабля «Прогресс М-06М» с Международной космической станцией.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Да, полное впечатление там, что выпадаешь в какой-то другой параллельный мир, и в итоге сложно разобраться - хорошо это или нет? Смешанные чувства возникают,согласна с Еленой
(я была на Байконуре в прошлом году, захотите посм. фотографии с ночного запуска, то заходите здесь на банки.ру http://www.banki.ru/blog/cherkasova/49.php )

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