О пользе безвозмездных подарков. (Мальдивы. Серия 3)

Мне только что напомнили, что я обещала рассказать про Мальдивы подробнее и больше. Выполняю…
С островом, на котором отдыхали уже не единожды, я познакомилась благодаря министру туризма Мальдивской республики. Несколько лет назад мне предложили отправиться в путешествие за счет принимающей стороны в рамках популяризации данного направления среди россиян. Так я открыла для себя остров, на котором сначала было хорошо только мне, потом моей семье, затем нашим родственникам и знакомым. Я редко воспринимаю всерьез то, что мне дается задаром. Пользуюсь однажды и потом забываю, но в данном случае все сложилось иначе. Мы «подсели» на курорт и в результате оставили там энное количество тугриков. НЕ ЖАЛЕЕМ.
Тропический шторм - пьянящий зной, СПА в водорослях для прибрежных рыбок - лимонные акулы и скаты, алые цветы – молочные дурманящие франгипани, необозримый горизонт и сумасшедший закат, переходящий в млечный путь из миллиардов звезд. Все это Мальдивы, где романтика переворачивает жизнь и будоражит чувства.
Я понимаю, что ритм деловой Москвы меня уже захлестнул. Все сложнее восстанавливать в голове картину отпуска и все же…. Я выхожу из бунгало, захожу постепенно в воду, отыскиваю любимый коралловый куст, и мне на встречу выплывает небольшая серая рыбка. Привет, большая белая женщина! Она тычется носиком в бедро и есть хлеб из моих рук.
Рай! И не потому, что дорого и красиво, а потому что добро, умиротворение, спокойствие там разлиты в воздухе и воде. По этой атмосфере и скучаешь…
Комментарии 7
Только учтите, что после кризиса цены на услуги отелей исчисляются в евро, а так нацвалюта - американский доллар + Мальдивы исповедуют ислам. Дамам желательно не сильно оголяться даже на пляже. Топлес ТАБУ.