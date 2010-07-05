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О пользе безвозмездных подарков. (Мальдивы. Серия 3)

05.07.2010 08:10 7 2 392 просмотра
Мне только что напомнили, что я обещала рассказать про Мальдивы подробнее и больше. Выполняю…
С островом, на котором отдыхали уже не единожды, я познакомилась благодаря министру туризма Мальдивской республики. Несколько лет назад мне предложили отправиться в путешествие за счет принимающей стороны в рамках популяризации данного направления среди россиян. Так я открыла для себя остров, на котором сначала было хорошо только мне, потом моей семье, затем нашим родственникам и знакомым. Я редко воспринимаю всерьез то, что мне дается задаром. Пользуюсь однажды и потом забываю, но в данном случае все сложилось иначе. Мы «подсели» на курорт и в результате оставили там энное количество тугриков. НЕ ЖАЛЕЕМ.




Тропический шторм - пьянящий зной, СПА в водорослях для прибрежных рыбок - лимонные акулы и скаты, алые цветы – молочные дурманящие франгипани, необозримый горизонт и сумасшедший закат, переходящий в млечный путь из миллиардов звезд. Все это Мальдивы, где романтика переворачивает жизнь и будоражит чувства.




Я понимаю, что ритм деловой Москвы меня уже захлестнул. Все сложнее восстанавливать в голове картину отпуска и все же…. Я выхожу из бунгало, захожу постепенно в воду, отыскиваю любимый коралловый куст, и мне на встречу выплывает небольшая серая рыбка. Привет, большая белая женщина! Она тычется носиком в бедро и есть хлеб из моих рук.






Рай! И не потому, что дорого и красиво, а потому что добро, умиротворение, спокойствие там разлиты в воздухе и воде. По этой атмосфере и скучаешь…

Комментарии 7

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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хорошие фотки, Елена. что-то и мне на море-океан захотелось. Правда пока я своей "островной дачи" не нашел
Алексей Борякин  (Brein)
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Отличный, содержательный рассказ и прекрасные фото. Фото смотрятся лучше картин И.К. Айвазовского и фотографий Ж.И. Кусто.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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На это я вас и подбиваю! smile8)
Только учтите, что после кризиса цены на услуги отелей исчисляются в евро, а так нацвалюта - американский доллар + Мальдивы исповедуют ислам. Дамам желательно не сильно оголяться даже на пляже. Топлес ТАБУ.
bank34  (bank34)
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Елена, подскажите пожалуйста. Какая все таки погода летом (июль-август) на Мальдивах. пугают сезоном дождей. да и на фото у Вас заметно иногда... небо пасмурное какое то....
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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На Мальдивах сейчас зима - это муссоны, порывистый ветер и дожди. Но мне подобный расклад нравится особо потому, что не сгораешь и все равно загораешь. Солнечные дни, конечно, есть и в нормальной пропорции smile:) Как говорится, все в этой жизни на любителя.
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