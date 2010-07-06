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Записки на манжетах или «Народному рейтингу» посвящается

06.07.2010 10:00 18 1 966 просмотров
Я тоже являюсь клиентом ряда банков и тоже замечаю шероховатости в обслуживании. Отделение Собинбанка на Профсоюзной у станции метро «Академическая» - место людное, как говорят, с хорошей проходимостью. Работают - один менеджер по обслуживанию физических лиц, девушка-консультант по кредитам, один кассир, один охранник и - все! Пришла закрывать многолетний вклад, который истек. Очередь в кассу – человек семь. Кто-то меняет валюту, кто-то счет пополняет… Кругом наклейки с логотипом Газпрома, а в отделении явный налет экономии на всем и вся. Парень, который оформлял мои бумаги, работает сосредоточенно, головы не поднимает. Невооруженным глазом видно, что ему не до девиза госкорпорации «Мечты сбываются!» На все - про все уходит полчаса…

Еду погашать кредит в другой банк. «Ой, а зачем вы деньги нам принесли? Можете сейчас и не платить…», - встречает меня завотделением. Я обескуражена. Вроде прилично потратила, хочу все вернуть, чтобы задолженности не было, а тут и деньги не нужны. Коммунизм! Но я то знаю, что лучше сразу и все. Получаю выписку. Начинается она со слов – ШТРАФ. «За что?» - интересуюсь. Путем длительного совещания и различных предположений, мне резюмируют – нужно оплатить проценты за конвертацию, так как карта открыта в рублях, а тратила я в долларах. Набежало 3 600 рублей. С математикой у меня неважно и вычислить появление данной суммы мне не с руки, плюс некогда. Верю банку на слово, но в следующий раз надо бы разобраться…

Везу деньги пополнить вклад в следующее отделение. Очереди нет, менеджер четко отвечает на все мои вопросы, просьбы выполнены, реквизиты получены, нюансы обсуждены. 10 минут и я свободна.

Есть ли вопросы, клиентом какого банка я в результате останусь?

Комментарии 18

bugnut  (bugnut)
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Вероятно того, в котором был кредит, если они ещё какой-нибудь штраф начислят (а Вам некогда и не с руки было разбираться) и кредит не закроют smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да ни в каком бы я не остался smile:D
надо бы и депозит такой, чтоб его можно было онлайн открыть, а то не наездишься к ним, время беречь надо. Нет ни в одном банке 100% счастья, не может 1 банк быть лучшим во всем, вот и приходится пользоваться несколькими smile:(
Екатерина Суворова  (28_888)
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Что ни говори, а когда видишь, что человек работает без задора какого-то, то как-то грустно становится. Ну мало он получает, ну так пусть делает что-то, чтобы больше получать! Или не работает с клиентами, если характер не тот. Это я про паренька из Собина. Мечты должны сбываться! smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Паренек настырный. Если выдержит, то прорвется smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Получаю выписку. Начинается она со слов – ШТРАФ. «За что?» - интересуюсь.

Семён Семёныч! smile:o

Что же Вы, Елена, сапожник без сапог?
Аксиома - проценты,тарифы,штрафы,условия тщательнейше изучаются ДО а не после подписания договоров! А потом периодически проверяете, не подложил ли банк втихаря какую-нибудь мину.

Верю банку на слово

А чем банк заслужил такое доверие?

Есть ли вопросы, клиентом какого банка я в результате останусь?

Ну если Вас интересует исключительно сервис в отделении, то вопросов нет. А если ещё важны доходность вкладов, низкие (реально)проценты кредитов,низкие тарифы на услуги, обширность сети отделений и банкоматов, надёжность в конце концов, то очень даже есть!









Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Послушайте, перерасчет за конвертацию средств - это не ШТРАФ!Меня возмутила сама формулировка. А кредит я погасила через два дня, как воспользовалась средствами. Что тут может набежать или что тут можно нарушить??? Я пока еще в трезвом уме и ясной памяти. Так руоковдству банка при прямом общении и заявила, меняйте формулировку или ставьте графин воды рядом с менеджерами:)Посмотрим, что выберут...
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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А я вот никуда не езжу: интернет рулит smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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А мне вот хочется людям в глаза посмотреть и за их действиями понаблюдать. Вкладывать деньги через бездушную машину что-то не нравится, не обижусь, коли скажете, мол, сугубо женский подход. А кто бы сомневался smile:{}
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А мне вот хочется людям в глаза посмотреть и за их действиями понаблюдать

Да не стоит преувеличивать роль дружелюбности и компетентности банковского персонала! Ну мало хороших работников сферы обслуживания у нас,мало!Хоть плати много,хоть наказывай,очень трудно в Росии набрать клиентоориентированный и компетентный персонал smile:cry:
Так что если очень сенситивны к качеству персонала, тогда и правда лучше пользовать онлайн, а если в банке щедро дарят улыбки и шустро заполняют формы, вовсе не гарантирует, что и по существу всё будет тип-топ smile:(
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
сугубо женский подход.

Совсем не обязательно. У каждого свой подход. Есть немало людей, для которых важно личное общение. Но ведь и в этом случае можно использовать технологии XXI века. Например, можно вместо (лучше не "вместо", а "кроме") наполовину бездушного и "заавтоматизированного" телфонного центра использовать видео-общение с клиентом. И подбирать для этого высококвалифицированных сотрудников, наделить их расширенными полномочиями... (размечтался...)

Эх-х-х... Тут старые-то технологии еле-еле поддерживаются, а я вдаль куда-то смотрю...

Кстати сказать: банк HSBC предлагает своим клиентам т.н. "чат". Это, конечно, не видео, но все же хоть что-то из технологий более-менее современных. Вот только ни разу мне не удалось им воспользоваться: не работает...
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Упс... Кажется, родилась тема для блога... Может быть и мне пора уже воспользоваться приглашением Редактора и завести здесь свой блог? Хотя на фоне тутошних блоггеров-профи я буду серой тенью с редкими и не всегда понятными рассуждениями
smile:D
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Сергей, вы на портале с нами давно, поэтому если решитесь на ведение блога, то не вопрос. Решение за вами, ждемс!
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Кстати, Елена, Екатерина, ладно я - вот попробуйте Гарпагона на блог уговорить! Это, полагаю, было бы интересно.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Сергей, мы давно вас ждем, и даже кажется фото еще с исследования у меня осталось ваше. И биография, все уже есть! Так что решайтесь, наконец, организуем все as soon as possible!
Orest  (Orest)
#
Ждем-ждем.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Кхм... Это значит, что мне не отвертеться?
smile:oops: А вдруг не оправдаю ожиданий?
Павел  (П@вел)
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Извините что не совсем в тему.
Смотрел Ваше интервью с руководителем Банка Юниаструм сделанное в прошлом году. В ходе встречи прозвучали очень интересные высказывания в свете той дисскуссии которая сейчас разворачивается вокруг данного Банка.
Не планируете ли вы встретиться с ним снова?
Было бы интересно услышать как он станент выкручиваться и отнекиваться от сказанных своих слов.
Елена Иванова  (elenita)
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Деньжищ-то сколько... В одном закрыть, в другом открыть, в третьем кредит...
Разумный человек выбирает один нормальный банк и с ним работает.
Ну это, конечно, тогда, когда не нужно себя в блоге пиарить. Типа какая я вся богатенькая smile:D
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