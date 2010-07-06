Записки на манжетах или «Народному рейтингу» посвящается

Я тоже являюсь клиентом ряда банков и тоже замечаю шероховатости в обслуживании. Отделение Собинбанка на Профсоюзной у станции метро «Академическая» - место людное, как говорят, с хорошей проходимостью. Работают - один менеджер по обслуживанию физических лиц, девушка-консультант по кредитам, один кассир, один охранник и - все! Пришла закрывать многолетний вклад, который истек. Очередь в кассу – человек семь. Кто-то меняет валюту, кто-то счет пополняет… Кругом наклейки с логотипом Газпрома, а в отделении явный налет экономии на всем и вся. Парень, который оформлял мои бумаги, работает сосредоточенно, головы не поднимает. Невооруженным глазом видно, что ему не до девиза госкорпорации «Мечты сбываются!» На все - про все уходит полчаса…
Еду погашать кредит в другой банк. «Ой, а зачем вы деньги нам принесли? Можете сейчас и не платить…», - встречает меня завотделением. Я обескуражена. Вроде прилично потратила, хочу все вернуть, чтобы задолженности не было, а тут и деньги не нужны. Коммунизм! Но я то знаю, что лучше сразу и все. Получаю выписку. Начинается она со слов – ШТРАФ. «За что?» - интересуюсь. Путем длительного совещания и различных предположений, мне резюмируют – нужно оплатить проценты за конвертацию, так как карта открыта в рублях, а тратила я в долларах. Набежало 3 600 рублей. С математикой у меня неважно и вычислить появление данной суммы мне не с руки, плюс некогда. Верю банку на слово, но в следующий раз надо бы разобраться…
Везу деньги пополнить вклад в следующее отделение. Очереди нет, менеджер четко отвечает на все мои вопросы, просьбы выполнены, реквизиты получены, нюансы обсуждены. 10 минут и я свободна.
Есть ли вопросы, клиентом какого банка я в результате останусь?
Комментарии 18
надо бы и депозит такой, чтоб его можно было онлайн открыть, а то не наездишься к ним, время беречь надо. Нет ни в одном банке 100% счастья, не может 1 банк быть лучшим во всем, вот и приходится пользоваться несколькими
Семён Семёныч!
Что же Вы, Елена, сапожник без сапог?
Аксиома - проценты,тарифы,штрафы,условия тщательнейше изучаются ДО а не после подписания договоров! А потом периодически проверяете, не подложил ли банк втихаря какую-нибудь мину.
Верю банку на слово
А чем банк заслужил такое доверие?
Есть ли вопросы, клиентом какого банка я в результате останусь?
Ну если Вас интересует исключительно сервис в отделении, то вопросов нет. А если ещё важны доходность вкладов, низкие (реально)проценты кредитов,низкие тарифы на услуги, обширность сети отделений и банкоматов, надёжность в конце концов, то очень даже есть!
Да не стоит преувеличивать роль дружелюбности и компетентности банковского персонала! Ну мало хороших работников сферы обслуживания у нас,мало!Хоть плати много,хоть наказывай,очень трудно в Росии набрать клиентоориентированный и компетентный персонал
Так что если очень сенситивны к качеству персонала, тогда и правда лучше пользовать онлайн, а если в банке щедро дарят улыбки и шустро заполняют формы, вовсе не гарантирует, что и по существу всё будет тип-топ
Совсем не обязательно. У каждого свой подход. Есть немало людей, для которых важно личное общение. Но ведь и в этом случае можно использовать технологии XXI века. Например, можно вместо (лучше не "вместо", а "кроме") наполовину бездушного и "заавтоматизированного" телфонного центра использовать видео-общение с клиентом. И подбирать для этого высококвалифицированных сотрудников, наделить их расширенными полномочиями... (размечтался...)
Эх-х-х... Тут старые-то технологии еле-еле поддерживаются, а я вдаль куда-то смотрю...
Кстати сказать: банк HSBC предлагает своим клиентам т.н. "чат". Это, конечно, не видео, но все же хоть что-то из технологий более-менее современных. Вот только ни разу мне не удалось им воспользоваться: не работает...
А вдруг не оправдаю ожиданий?
Смотрел Ваше интервью с руководителем Банка Юниаструм сделанное в прошлом году. В ходе встречи прозвучали очень интересные высказывания в свете той дисскуссии которая сейчас разворачивается вокруг данного Банка.
Не планируете ли вы встретиться с ним снова?
Было бы интересно услышать как он станент выкручиваться и отнекиваться от сказанных своих слов.
Разумный человек выбирает один нормальный банк и с ним работает.
Ну это, конечно, тогда, когда не нужно себя в блоге пиарить. Типа какая я вся богатенькая