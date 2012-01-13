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Есть вопрос?

13.01.2012 10:39 36 4 074 просмотра
Господа, на следующей неделе отправляюсь на запись телеинтервью с первым зампредом ЦБ г-ном Алексеем Улюкаевым. Понятно, что основной перечень вопросов уже согласован (вам ли не знать, что пресс-службы банков всегда требуют канву беседы заранее smile;) ), но есть возможность озвучить ряд тем, которые непосредственно интересуют аудиторию сайта. Коли есть желание, напишите, какие острые углы в банковской сфере вас сейчас волнуют, а я постараюсь на камеру или в неформальном общении получить ответы и вам их на Банки.ру предоставить. Можете указывать не только ники, но и ФИО с местом работы, чтобы вопрос был персонифицирован.

Заранее благодарю всех, кто откликнется. Важно знать, что сейчас особо волнует аудиторию сайта, чтобы сделать материал еще более актуальным!

Комментарии 36

Андрей Акимов  (Акимов33)
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Будем ждать этого интервью по центральному каналу ! Однако, как и во многих остальных таких интервью МЫ видим только "много воды". Как таковую конкретику и многие реальные факты просто запрещены для общественности. Это Жизнь, Политика и Система !!!
user135773  (user135773)
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При чем здесь центральный канал? Это интервью для раздела "Видео" на Банки.ру.
Андрей Акимов  (Акимов33)
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Все равно одна вода будет. И чего бы господин Улюкаев не говорил. Реальные факты мы все увидим после выборов главы нашего государства.
piramidon  (piramidon)
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Вопрос, вероятно, для неформальной обстановки. Господин Улюкаев в этом интервью http://www.banki.ru/news/interview/?id=3300973 о себе сказал: «Я поэт и этим никому не интересен». Оказалось, что это не так. Вот как комментирует его стихи писатель Виктор Ерофеев: «Эти стихи нам тайным образом сигнализируют о том, что нас ждут не самые лучшие времена». Источник: http://businessfm.bfm.ru/news/2011/10/11/v-erofeev-eti-stihi-nam-tajnym-obrazom-signalizirujut-o-tom-chto-nas-zhdut-ne-samye-luchshie-vremena.html
На мой взгляд, интересно было бы услышать комментарий самого автора стихов на этот отзыв.
P.S. Сам к банковской среде не отношусь, поэтому, извините, обратных координат не оставляю. Если вопрос покажется Вам интересным, то на его авторство не претендую. Задайте его просто от имени общественности, ведь общественность действительно волнует, на сколько, тяжелые времена нас ожидают.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Про тяжелые времена обязательно поинтересуюсь. Сама их уже хребтом чувствую, а он меня редко обманывает (хребет-то) Спасибо за ссылки smile:)
В  (Cheerokee)
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Задайте вопрос относительно тяжелых времен для рубля:
каковы будут действия ЦБ в случае резкого обвала цен на нефть, например, на 20-50 долларов?
В случае жесткой просадки будет "управляемая девальвация" или как в Белоруссии сразу 30% скостим у рубля? По этому поводу он что-то сказать может или это однозначно будет "политическое решение"?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Направил сюда форумчан, авось взорвут эфир smile:)
Дмитрий  (Dimon)
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Серьезно и обстоятельно обсудить вопрос оттока капитала из России, не ограничиваясь общими фразами про политическую нестабильность и "мы добивались того, чтобы капитал перетекал свободно". Анна Козлова делала пост на эту тему - http://www.banki.ru/blog/SBEREXRU/2358.php и дополняет его свежими данными, там кое-какие интересные вопросы уже обсуждались. Например, о том, кто конкретно вывозит капитал в таких масштабах, ведется ли такая статистика или есть ли хотя бы какие-то косвенные данные, насколько вовлечены в этот процесс компании (и их топ-менеджеры), где контролирующий акционер-государство, есть ли корреляция между эмиграционными настроениями населения и размерами оттока капитала, какие у государства российского в этом вопросе цели (кроме уже вышеуказанного обеспечения свободного перетока капитала) краткосрочные и долгосрочные, вопрос о модернизация российской экономики в условиях оттока капитала, etc., etc.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Возможно это вопрос есть в списке согласованных, но интересно узнать , внесли ли события последних лет изменения в планы внедрения в российскую банковскую практику Компонента 2 "Надзорный процесс" Базеля II?
Maria Ivanova  (fiamma)
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Извините, что вмешиваюсь, но Базель и все, что с ним связано, это не сфера Улюкаева, это вопрос к Симановскому, и Улюкаев не будет надзорную часть комментировать. В ЦБ каждый за свою поляну отвечает.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Сначала согласился с Вами, молча. smile:)
Потом попалось
Одним из основных инструментов реализации
этих задач послужит развитие риск-ориентированных подходов при осуществлении надзора, базирующихся на лучшей
зарубежной практике. Продолжится использование
дифференцированного режима надзора за отдельными кредитными организациями
в зависимости от их системной значимости,
А. В. Улюкаев,
первый заместитель Председателя Банка России,
доктор экономических наук
http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Ulykaev_01_12.pdf

P.S Вопрос снимается
Vera Vita-Vera  (Veruschka)
#
Почему в ассортименте услуг ГБ РФ нет в свободной продаже готовых пластиковых карт на предъявителя для оплаты услуг он-лайн в интернете с уже внесенной лимитной суммой от двух тысяч рублей и более? Алгоритм реализации позволит в любом областном или районном отделении ГБ РФ получить данную карту в течение часа : в кассе банка клиент предъявит паспорт при покупке интернет- карты, и прописка в данном городе при этом уже будет не обязательна . Nota bene! Интерны, ординаторы, аспиранты...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
У меня такое ощущение, что Ваш вопрос подробно "распишут" наши посетители smile:-D
Vera Vita-Vera  (Veruschka)
#
априори, не разрулить им))) Я нашла в Банке Москвы карту Visa Virtuon: она может быть использована исключительно для расчетов в сети Интернет и позволяет, в отличие от классических пластиковых карт, сделать данные платежи более безопасными. Но,увы, в регионах (райцентрах) РФ в основном - Сбербанк РФ.
Максим Власов  (vlasovms)
#
Когда из таких банковских положений как 254-П и 283-П (действия регламентированные которыми, регулярно попадают под пристальное внимание надзорных органов) будут устранены двусмысленные формулировки и откровенные логические ляпы? Когда ЦБ все же проведет корректную лингвистическую экспертизу текстов данных положений? И когда 254-П можно будет считать логически завершенным документом, а не "любимой игрушкой" методологов ЦБ?

Неоднократно задавал подобный вопрос многим специалистам ЦБ, которые проводили семинары по резервам или приходили в банк с проверкой, задам его же и сейчас, т.к. до сих пор ответа на него не получил. Только банальные фразы: "скоро!", "обязательно этим займутся", "уже занимаются", "ЦБ все это тоже не нравится" и все в подобном ключе. Возможно господин Улюкаев сможет сказать что-то более вразумительное.
Maria Ivanova  (fiamma)
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Это тоже не вопрос Улюкаева. К Улюкаеву - про инфляцию, отток/приток капитала, рубль/доллар. А непосредственный надзор за банками - не к нему)
К  (shlomo_chavez)
#
Елена, если можно, спросите, не планирует ли представитель Регулятора занять одно из мест в рубрике "Вопрос-Ответ" данного сайта? Могло бы полезным оказаться.
Меня, например, очень интересует вопрос попадания инфы о клиенте в ЦККИ схематически. Что на их площадке. Вернее, какие препоны возникли с невозможностью лицезреть о себе информацию на этом сервисе. Хотя в БКИ есть.
Пардон, не к Улюкаеву же с подобными вопросами через вас обращаться.
Кожаный Пиджак  (Вурдалак)
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Елена, не знаю, по адресу ли обращаюсь, но всё-таки затрону момент, который касается очень значительной части банковского сообщества, в особенности низовой его прослойки.
Как известно, в конце 2008-начале 2009 годов очень много банковских клерков было "оптимизировано" под предлогом кризиса, причём люди, уволенные по пункту 2 части первой статьи 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата организации) составляли явное меньшинство. Большая часть "оптимизированных" работников была либо попросту выброшена на улицу без каких-либо компенсаций (кто под давлением, а иногда даже в результате угроз руководства написал заявление по собственному желанию), либо по соглашению сторон, но с гораздо более скромными выплатами, чем в случае сокращения. Велика вероятность, что и в 2012 году могут произойти не менее масштабные увольнения в банковском секторе России.
А теперь сам вопрос: есть ли в ЦБ подразделение, которое обязано и уполномочено защищать права тех банковских сотрудников, чей работодатель не желает выплачивать предусмотренные трудовым законодательством компенсации и нуждается в напоминании со стороны надзорного органа о необходимости соблюдения ТК РФ? Или же клеркам, оказавшимся в числе "оптимизированных" и испытывающим давление со стороны руководства, нужно обращаться только в Государственную Инспекцию Труда и/или в суд, а на помощь ЦБ в данном случае не стОит вообще рассчитывать?
Заранее благодарен за ответ.
Maria Ivanova  (fiamma)
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Елена, а почему для интервью был выбран Улюкаев? Мне представляется, что аудитории Вашего сайта из ЦБ был бы интереснее кто-то другой.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Г-н Улюкаев в ЦБ является публичной личностью, можно сказать, дипломатом. Как раз именно он и подходит нашей аудитории для освещения злободневных вопросов системы в целом и отдельных случаев.
Maria Ivanova  (fiamma)
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Он далеко не единственная публичная личность в ЦБ.
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