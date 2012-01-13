Есть вопрос?

, на следующей неделе отправляюсь на запись телеинтервью с первым зампредом ЦБ г-ном. Понятно, что основной перечень вопросов уже согласован (вам ли не знать, что пресс-службы банков всегда требуют канву беседы заранее), но есть возможность озвучить ряд тем, которые непосредственно интересуют аудиторию сайта. Коли есть желание, напишите, какие острые углы в банковской сфере вас сейчас волнуют, а я постараюсь на камеру или в неформальном общении получить ответы и вам их на Банки.ру предоставить. Можете указывать не только ники, но и ФИО с местом работы, чтобы вопрос был персонифицирован.Заранее благодарю всех, кто откликнется. Важно знать, что сейчас особо волнует аудиторию сайта, чтобы сделать материал еще более актуальным!