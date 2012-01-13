Есть вопрос?

Господа, на следующей неделе отправляюсь на запись телеинтервью с первым зампредом ЦБ г-ном Алексеем Улюкаевым. Понятно, что основной перечень вопросов уже согласован (вам ли не знать, что пресс-службы банков всегда требуют канву беседы заранее ), но есть возможность озвучить ряд тем, которые непосредственно интересуют аудиторию сайта. Коли есть желание, напишите, какие острые углы в банковской сфере вас сейчас волнуют, а я постараюсь на камеру или в неформальном общении получить ответы и вам их на Банки.ру предоставить. Можете указывать не только ники, но и ФИО с местом работы, чтобы вопрос был персонифицирован.
Заранее благодарю всех, кто откликнется. Важно знать, что сейчас особо волнует аудиторию сайта, чтобы сделать материал еще более актуальным!
Комментарии 36
На мой взгляд, интересно было бы услышать комментарий самого автора стихов на этот отзыв.
P.S. Сам к банковской среде не отношусь, поэтому, извините, обратных координат не оставляю. Если вопрос покажется Вам интересным, то на его авторство не претендую. Задайте его просто от имени общественности, ведь общественность действительно волнует, на сколько, тяжелые времена нас ожидают.
каковы будут действия ЦБ в случае резкого обвала цен на нефть, например, на 20-50 долларов?
В случае жесткой просадки будет "управляемая девальвация" или как в Белоруссии сразу 30% скостим у рубля? По этому поводу он что-то сказать может или это однозначно будет "политическое решение"?
Потом попалось
Одним из основных инструментов реализации
этих задач послужит развитие риск-ориентированных подходов при осуществлении надзора, базирующихся на лучшей
зарубежной практике. Продолжится использование
дифференцированного режима надзора за отдельными кредитными организациями
в зависимости от их системной значимости,
А. В. Улюкаев,
первый заместитель Председателя Банка России,
доктор экономических наук
http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Ulykaev_01_12.pdf
P.S Вопрос снимается
Неоднократно задавал подобный вопрос многим специалистам ЦБ, которые проводили семинары по резервам или приходили в банк с проверкой, задам его же и сейчас, т.к. до сих пор ответа на него не получил. Только банальные фразы: "скоро!", "обязательно этим займутся", "уже занимаются", "ЦБ все это тоже не нравится" и все в подобном ключе. Возможно господин Улюкаев сможет сказать что-то более вразумительное.
Меня, например, очень интересует вопрос попадания инфы о клиенте в ЦККИ схематически. Что на их площадке. Вернее, какие препоны возникли с невозможностью лицезреть о себе информацию на этом сервисе. Хотя в БКИ есть.
Пардон, не к Улюкаеву же с подобными вопросами через вас обращаться.
Как известно, в конце 2008-начале 2009 годов очень много банковских клерков было "оптимизировано" под предлогом кризиса, причём люди, уволенные по пункту 2 части первой статьи 81 ТК РФ (в связи с сокращением штата организации) составляли явное меньшинство. Большая часть "оптимизированных" работников была либо попросту выброшена на улицу без каких-либо компенсаций (кто под давлением, а иногда даже в результате угроз руководства написал заявление по собственному желанию), либо по соглашению сторон, но с гораздо более скромными выплатами, чем в случае сокращения. Велика вероятность, что и в 2012 году могут произойти не менее масштабные увольнения в банковском секторе России.
А теперь сам вопрос: есть ли в ЦБ подразделение, которое обязано и уполномочено защищать права тех банковских сотрудников, чей работодатель не желает выплачивать предусмотренные трудовым законодательством компенсации и нуждается в напоминании со стороны надзорного органа о необходимости соблюдения ТК РФ? Или же клеркам, оказавшимся в числе "оптимизированных" и испытывающим давление со стороны руководства, нужно обращаться только в Государственную Инспекцию Труда и/или в суд, а на помощь ЦБ в данном случае не стОит вообще рассчитывать?
Заранее благодарен за ответ.