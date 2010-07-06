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Несколько слов о столичных ценах

06.07.2010 18:17 66 3 532 просмотра
Есть у нас такая традиция. Когда одноклассница Наташа Брагина приезжает из Киева в Москву, то Анжела Жигульская и Лена Ищеева все бросают и устраивают девичник. В любимом кафе под елочками в районе Патриарших прудов мы обсуждаем последние новости семейных жизней (я не оговорилась, так как у каждой из нас семья и дети), рассказываем душещипательные истории про работу, общих знакомых и вообще классно болтаем за «легким» столом. На этот раз в палящий зной мы заказали по салатику, бутылочку минеральной воды без газа и дернуло меня попросить, не глядя в меню, пиногриджо – это молодое итальянское вино, лайт-лайт-лайт.

Беседа потекла столь душевно, что завершали мы девичник фруктовой тарелкой – горсть красной смородины (сейчас самый сезон и она повсюду), 7 штук черешен, пять клубник и горка малины. Как говорит моя мама, на их даче в Калужской области сейчас кусты просто усыпаны этими ягодами и собирать их, как обычно, некому.

Хоть память у меня и девичья, но год назад точно помню, что скидывались по тысяче рублей. На этот раз в счет я смотрела долго… 7007 – семь тысяч семь рублей. В любой европейской стране за такое прямо бы дали в м…у. А чего не 15 000? Или скажем тридцать? Даешь тысячу у.е. за три салата!!! Чем не лозунг для посткризисной столицы самой «технологичной и гостеприимной» страны мира?!

Живя в Москве, меня ничем не удивишь, но… все же мы, похоже, ошизели окончательно. Конечно, расплатились налом и без проблем, конечно, сделали вид, что так и положено – центр все же, ИСТОРИЧЕСКИЙ. Однако, как в том анекдоте, осадок остался. Особенно после того, как Наташа рассказала, что ее племянница в Киеве, работая преподавателем английского языка каждый день, в итоге за месяц получает в пересчете на рубли 12 000.

Вспомнился случай ( девчонкам забыла рассказать, но сейчас наверстаю). Выходим как-то с мужем из ресторана и хостес просим заказать такси. Просто такси, не вип или что-то там еще… На дворе поздняя ночь и Москва пустая. Подгоняют почему-то подержанный Мерседес и мы через 15 минут дома. Счет я запомнила надолго – 7000 рублей. Вам это ничего не напоминает? А потом еще администрация ресторана удивляется, что это я перестала к ним ходить…

Чудны дела твои, Москва, ей богу.

Комментарии 66

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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очень денежек хочется это называется. а за что...это уже дело десятое. я, конечно, не знаю, что это за кафе, но подозреваю, это не уровень высоких звезд мишленовских ресторанов где-нить в Европе-Азии. и все мы делаем вид порой, что там и надо и якобы не удивляемся... и так во всех сферах у нас, к сожалению smile:(
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
сделали вид, что так и положено

Пора бы уж перенять привычку американских или немецких миллиардеров, перед заказом дотошно исследовать стоимость блюд и напитков, а в случае расхождения счёта и реально заказанного устраивать грандиозный скандал. Впрочем, традицию несъеденное забирать в кулёчке для любимой собаки (кто знает,может и для себя smile:) ),перенимать необязательно smile:D
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Московские цены - это вообще тема отдельного и длинного разговора, периодически срывающегося на нецензурные выражения...

Где-то с месяц назад решились с супругой приобрести маленький аккумуляторный пылесос - чтобы на всякий случай был под рукой в машине. Ещё раньше присмотрели для этого модель от Dyson. Я сейчас не хочу здесь обсуждать наш выбор и вообще пылесосы. Речь о ценах. Зная заранее, что в России всё неоправданно дорого, поехали за ним к финнам. Ну, не специально за пылесосом, но подгадали совместимость приятного с полезным. Так вот, сравнивайте сами. Купили мы ентот пылесос, только самой последней модели, за 260 евро. Могли за 250. С этого ещё и такс-фри поимели нормальный. А в России из этой линейки (три модели) предлагается только самая младшая (и, конечно, самая дешевая) - за 12000 (двеннадцать тысяч) рублей. У финнов эта модель продается по цене не сильно выше 100 евро.

И подобных примеров каждый здесь сможет привести достаточно. Поневоле каждый раз начинаешь задумываться: ну кому ж это я вновь хлеб так густо икрой намазываю?..
Scud  (Scud)
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Вы про московские цены или про российские вообще? smile:)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Я думаю про российские вообще. Даже если не брать распродажные ихние (штаны приличные по 10 евро, костюм Hugo Boss в Стокмане в Ванте за 298 евро и т.п.).
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Вообще-то всё ассоциативно. Да, в своём посте я говорил о ценах в России "вообще". Но при этом я ведь подразумеваю, что цены на большинство товаров рождаются в Москве. Например, в Санкт-Петербурге большинство торговых сетей давно московские (исключение, пожалуй, одно: гипермаркеты, где москвичи пока "отстают"), большая часть ресторанных сетей - тоже московские. В регионах соотношение ещё сильнее в сторону столицы. И если на этом фоне цены в России "вообще" высоки непомерно, то в самой Москве нередко и ещё выше, "оправдывая" это соображениями "престижности", "гламурности" и проч.
Гектор  (Гектор)
#
Недавно решил устроить минибанкетик со старыми товарищами. Окончательный счет мне запомнится надолго как свидетельство клинического безумия московских цен: 360 долларов (в пересчете на валюту) с человека. При этом вино было самым простым в этом ресторане, да и сам ресторан находился не в центре, а в районе метро Ленинский проспект. За такие деньги я мог бы в США отобедать у Чарли Троттера. Помимо ресторанов меня восхищают в Москве еще и цены на цветы: ну, нет ничего подобного ни в одном городе мира, где мне доводилось бывать!
Екатерина Суворова  (28_888)
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Я в ресторане отеля 5* в центре Будапешта поужинала ~ на 20 евро. А я была голодная smile:) У нас же в центре Москвы на эти средства в пафосные рестораны можно даже не соваться.
Scud  (Scud)
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А что тут удивляться? Никого из присутствующих не имею в виду, но "пипл хавает", и при этом делает вид, что так и должно быть.
ElGaucho  (ElGaucho)
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Елена, это не только московское явление. Везде как только Вы будете приближаться к какому-либо скопищу весьма состоятельных людей, так цена будет неуклонно лезть вверх даже в заведениях эконом-класса. Пример - придорожная торговля на Сардинии. По мере продвижения от, например, Альгеро до Порто Черво, цена на абсолютно идентичные фрукты/офощи, сыры, будет плавно расти и ближе к П.Ч. она будет в 2-3 раза выше чем у Альгеро.

Причем очевидно, что имеющие там виллы тов.тов. Мордашов и Абрамович не закупаются в этом гряжном вагончике....

Относительно московских цен. Очень много стонов по поводу, например, гостиничных цен. Но я останавливался весной дважды в отеле входящем в мировую сеть, вполне нормальном чтобы переночевать, рядом метро (Кольцевая линия), безо всяких акций двухместный номер с завтраком стоил 84 евро (интернет-цена). Цена стойки, правда, поражала воображение (там было заявлено в рублях и дабл стоил 14 тыс.руб.). Но в принципе, я считаю, за дабл с завтраком в столице в центре 84 евро это вменяемая цена.

Меня удивляет другое. Не цены. А мнение всевозможных гламурышей и окологламурных теть относительного того что они никогда в глаза не видели, рядом не стояли. Например, как-то раз в беседе я упомянул распродажные цены в магазине Hermes в Риме. Мне было авторитетно заявлено, что в брендовых магазинах никогда не бывает распродаж и купленные там аксессуары безусловно являются поддельными. Платок не может стоить менее 450 евро, а галстук менее 250. И если галстук стоит 140 это контрафакт.

Видимо такой же точно контрафакт продают и в Париже в их центральном магазине.

Меня удивляет святая убежденность, что ценники в московских магазинах, ресторанах, других предприятиях (турфирмах, например), это по мнению многих - истина в последней инстанции и если дешевле то или "Этого не может быть потому что не может быть никогда!", или "Это лажа и подделка!"

В Бонифаччо на Корсике в уличном кафе голубой омар стоит в среднем 10 евро 100 гр. Обычная цена. Мнение "людей":"Ну не может голубой омар стоить 10 евро 100 гр.! Они, наверное креветок мелких готовят и подают, а из аквариума достают омара!". Ну да. Приготовили И в панцирь всех этих креветок засунули. Особенно в клешни. smile:)
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Наши цены табором уходят в небо, а мы как цыганы с огромными сумками возвращаемся из Европы и Азии. Там лучше, дешевле и интересней.
Максим  (Sebastian)
#
Мне кажется, что до тех пор, пока человек не сможет себе позволить посидеть в ресторане на ЛЮБУЮ сумму, меню и цены нужно изучать ДО заказа smile:)

Товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Не согласны платить, откажитесь от покупки, в чем проблема? smile:)

Я вот, например, не понимаю зачем люди покупают холсты с нанесенной на него краской (иногда в хаотичном порядке) за миллионы долларов smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Понимаете, друзья, что происходит. По возможности дешевле выехать за кордон, купить всего на полгода вперед и принципиально не ходить в наши магазины, ну разве за продуктами питания, без которых никак. Я ОЧЕНЬ давно одежду, сумки, обувь себе и всей семье в России не покупаю и получается, от души поддерживаю Евросоюз, а не собственную Родину. Я не хочу переплачивать и тем самым финансировать цепочки накрута. НО у меня есть такая возможность, а что же предпринимать тем, у кого подобное не реализуемо?
Вот, ей богу, обидно за всех нас. Все видим, понимаем, выкручиваемся, скулим, А ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, НИЧЕГОШЕНЬКИ-И-И smile:wall: . Об этом и пост...
Максим  (Sebastian)
#
Елена, так мы ведь сами способствуем этому, покупая эти товары/услуги по завышенным ценам. Как никак у нас рыночная экономика достигла достаточного уровня, чтобы предприятия, несущие убытки объявляли себя банкротами, а их конкуренты получали правильные сигнал smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Как никак у нас рыночная экономика (...)
Да ну? Какая же это рыночна экономика, если в стране вся (почти вся) добыча нефти и газа сосредоточена в одной госкорпорации, железные дороги - тоже в одной госкорпорации, вся энергетика (по сути!) - тоже? Или "рыночными" можно считать цены и условия в торговле, где основной игрок тоже один - X5 RG, а остальные вынуждены пристраиваться? Или те же телекоммуникации, которые формально разделены на несколько крупных компаний, а де-факто управляются всё теми же чиновниками? Или строительство в Москве (а заодно и в других регионах России) подчиняется законам рынка, а не хотелкам отдельных чинуш?

Условно рыночной можно называть "экономику" разве что городских торговых рынков, да и там, на примере той же Черкизоны, понятно, что слово "рыночный" обязано быть в кавычках.
Максим  (Sebastian)
#
Не совсем понятно как газовый монополист может спасти от разорения ресторан, лишенный посетителей вследствие неверной ценовой политики:)

Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Не совсем понятно как газовый монополист может спасти от разорения ресторан (...)
Да очень просто: одним своим существованием. Ресторан-то не разоряется - значит посетителей хватает - значит среди них достаточно людей, которые плевать хотели на любые цены - значит деньги им достаются (не зарабатываются а достаются) слишком легким путем... Продолжите цепочку дальше самостоятельно.
Максим  (Sebastian)
#
Если в ресторане человек любит его атмосферу и готов за нее заплатить на несколько пенсов больше, это его выбор и мы не вправе его за это осуждать smile:) . Мы не в 90-х уже, научились именно зарабатывать smile;)

И если ресторан стоит на одном месте три года, это не значит, что им владеет его создатель - разорения часто маскируются перепродажей smile;)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
и готов за нее заплатить на несколько пенсов больше

Несколько пенсов не вызывали бы столько негодований. Ни у меня, ни у других. Но речь не о нескольких пенсах, а о разах. Или Вы полагаете, что $360 на человека (как в одном из примеров выше) - это нормально?
Цитата
Мы не в 90-х уже, научились именно зарабатывать

Быть может, Вы научились зарабатывать. Искренне рад за Вас в этом случае. Но в Москве слишком много образовалось людей, которые не зарабатывают, но получают/имеют/"достаются", и при этом неоправданно много. Эта "прослойка" всё чаще задаёт тон - не только в ценах на ресторанные блюда, но и вообще в нашей так называемой "рыночной экономике". Я об этом.
Максим  (Sebastian)
#
360 это, конечно, перебор, но почему нельзя просто ознакомиться с ценником ДО покупки/ оплаты?

Я полагаю НЕ НОРМАЛЬНЫМ считать виноватым продавца. Мы вроде как присутствуем на ресурсе, который должен, в том числе, повышать финансовую грамотность населения. А как этого можно добится, когда мы даже ценники не узнаем заранее, не то что условия кредитных договоров smile:)


Мне никогда ничего не доставалось, я всегда только зарабатывал и никогда не считал чужих денег и не осуждал способы их получения.

Если цены растут, значит я буду больше зарабатывать. Если в Европе дешевле - поеду в Европу. Сами себе проблему создаем smile:)
читающий  (читающий)
#
Цитата
А как этого можно добится, когда мы даже ценники не узнаем заранее


Цитата
...В любимом кафе под елочками в районе Патриарших прудов мы ... год назад точно помню, что скидывались по тысяче рублей. На этот раз в счет я смотрела долго…


Максим, Елена пришла не в новое место, а в известное ей, в т.ч. и ценами. И, конечно, не ожидала такого "подвоха".
Хотя, если заказывали из меню, то на цены могли бы обратить внимание.
Елена Иванова  (elenita)
#
Если Вы платите, то Вам будут выставлять такие счета.
За вдвое меньшую цену Вы могли нанять человека, который за эти деньги и вино, и закуску купил бы, и приготовил бы.
И посуду вымыл. И поблагодарил бы Вас, что дали заработать.
В паршивом "Кофе-хазе" чашка кофе 50 мл с десертом стоит 420 руб. (по счёту, сверх счёта они ещё и чаевые получают). Так официант подлетел через 20 минут к нам и спросил, можно ли убирать (видно было, что мы не закончили есть десерт).
Пришлось окинуть его моим фирменным взглядом, от которого вся обслуга делается ручной smile:D . После этого не смел к нам подойти, пока мой спутник не позвал его.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Да все очень просто: в России, в отличие от развитых стран, нет закона о торговой неценке, поэтому ценник можно ставить ЛЮБОЙ

Я делаю так: прихожу в российский магазин, выбираю вещь, переписываю номер модели и т.п. и покупаю ее через Интернет в зарубежном магазине с доставкой.

Буквально сегодня доставили рыболовный костюм Shimano, который в самом дешевом российском магазине стоит 8750 рублей, а в английском интернет-магазине купил его за 43 фунта стерлингов с доставкой (это примерно 2100 рублей)

Наценка примерно 400%
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Мне кажется, что дело не только в торговой наценке и ее регулировании "сверху", а в ситуации на таможне.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Таможня накручивает не 400%
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Краткий итог дискуссии - причина высоких цен - монополизм и коррупция, причина которых в свою очередь - отсутствие гражданского общества ,
что делать - при каждом удобном и неудобном случае заявлять - " Я не тварь дрожащая, а человек, и имею право"
Вот как - то так...
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Я не тварь дрожащая, а человек, и имею право
Ходоркоский уже заявил. И поимел...
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Ходоркоский уже заявил. И поимел...

Кого то надо на алтарь свободы положить..

Авраама Линкольна в театре расисты застрелили, зато теперь летаем в бигэпл за шмотьём и с умилением смотрим на его портрет..
Дмитрий  (asd1979)
#
Я не понимаю к чему написан автором блога текст о ценах smile:?: smile:!: Есть деньги,платите без эмоций.
Максим  (Sebastian)
#
Они берутся из меню smile:D
Гектор  (Гектор)
#
Дело не в эмоциях, а в том, что если в городе нельзя нормально поесть за разумные деньги, то, наверное, нужно что-то менять в консерватории.
Елена Иванова  (elenita)
#
У меня другое предложение. Не платить. Не ходить в эти заведения.
За половину названной суммы можно было дома приличное угощение устроить. С приходящим поваром и посудомойкой.
Мадам хочет так жить? Её право. Только нам не надо жаловаться.
Orest  (Orest)
#
Очень понравилось и про кафе, и про такси.
Удивительный случай произошел со мной буквально позавчера. Хотя и не по теме, но профиль смежный.
После пробежки по ГУМу моя подруга захотела немного передохнуть в кафе.
И вот оно, вроде бы профильное заведение – на Никольской, 13. Два шага от ГУМа. Елочек там не оказалось, и привязать кафе к местности как-то по-другому трудно.
Название его начинается на «кофе», а заканчивается на «хаус». Соображения этики не позволяют мне назвать его просто «Кофе-Хаус», как оно, собственно, и зовется smile:)
В меню оказался большущий раздел японской кухни. Как здорово, подумали мы, и тут же сделали заказ. Официант сказал, что все будет подано через семь минут. Еще лучше, подумали мы.
…И прождали заказа еще полтора часа – это мой личный рекорд в общепите. Правда, с тремя извинениями и пересмотром первоначального горизонта ожиданий.
И вот оно – приносят. Кривенькие корзиночки на свежеструганной доске-тридцатке, столь не похожие на ладные изделия бурятских виртуозов из профильных ресторанов.
Я точно помню, что заказывал нечто другое и поэтому немного удивляюсь.
Официант исчезает, и вместо него появляется несколько взволнованная девушка-администратор.
Она приносит извинения и спрашивает, должны ли они все переделать. У меня язык бы не повернулся -
по ее лицу было похоже, что ей лично придется отвечать за растрату ста граммов лосося.
Еще полутора часами я не располагал, и мы, пожав плечами, решили попробовать то, что нам подали.
Знаете, мне всегда очень не нравился их кофе.
Ну так вот: кофе у них лучше, чем суши.
Я не ругался и вообще никоим образом не качал права – просто попросил счет и дал официанту карточку. «American Express».
…Немая сцена.
Они не принимают «Amex».
Официант убегает и приводит уже другую девушку-администратора. Тоже взволнованную.
Которая говорит то же самое, а еще про другую карточку, которая может все-таки есть, и про наличные. Первой нет, а вторых – тысяча евро двумя купюрами и двести рублей.
Что же; встаю из-за стола, беру ее под ручку и подвожу к их же собственной входной двери, где гордо красуется наклейка с логотипами Visa, MC, DC и неизвестного никому American Express. На каковую наклейку и указую перстом. Как вас понять, интересуюсь?
Девушка смотрит на меня озадаченно и вдруг кидается куда-то звонить. Горячим шепотом она обрисовывает кому-то главному нетипичную ситуацию, не спуская с меня глаз - чтоб не убёг, наверное.
Я с интересом жду результатов переговоров.
По итогам совещания мне была предложена действительно уникальная услуга – вдумайтесь, господа, – а именно: отправить официанта к банкомату с моей картой с тем, чтобы он снял немного наличных.
Замечу, что опцию снятия нала я не активировал. А надо было, наверное. На такой вот случай:)
Не найдя во мне отклика, меня спросили, не хочу ли я съездить за деньгами.
А пока, на всякий случай, оставить что-нибудь в залог – ну, паспорт там, или часы, или еще что-нибудь.
На этом мозговой штурм персонала мною был прекращен – я ушел.
А на следующий день связался с офисом и спросил, как, по их мнению, должен вести себя клиент в данных обстоятельствах.
Офис, надо сказать, повел себя просто безупречно. Даже посмеялись, довольные друг другом, и на том конце провода обещали никого не карать, ограничившись чем-то вроде тренинга или внушения.
Вопрос: что заставляет ТСП декларировать сервис, предоставить который они не в состоянии?
И откуда такая уязвленность, когда требуется всего лишь исполнить заявленное?
Дмитрий  (asd1979)
#
За батоном хлеба Вы тоже с карточкой Амэрикан экспрэсс ходите smile:?: smile:o smile:D
Orest  (Orest)
#
Вообще-то я ходил в ГУМ.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Есть что-то неприличное в желании расплатиться амэксом за булку?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
История АТАС! Если нет сервиса на Красной площади, где иностранцы табунами ходят, что уж про остальные вотчины рассказывать. Теряем лицо - строим Сколков и модернизируем на словах smile:cry:
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