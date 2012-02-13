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Первый пошел!

13.02.2012 17:55 22 5 668 просмотров
Друзья! Стартовало голосование по определению лучшего банка прошедшего года. Не стану скрывать, когда пять лет назад я данный конкурс задумала, то даже не представляла, во что идея воплотится со временем. Сегодня же, глядя на бренды, которые оказывают нам поддержку, могу констатировать - церемония "Банк года" состоялась и становится знаковой, как для банковской индустрии, так и для всех поклонников нашего сайта!

СПАСИБО техотделу, что обновили формат голосования и сделали его более интересным. Гранд мерси партнерам не только за то, что подставили дружеское финансовое плечо, но и за то, что поверили в силу команды + честность всего происходящего.

Благодарю всех, кто отдаст свой голос за банки, которые небезразличны. Все у нас получится... Как говорится, Twitter & Facebook нам в помощь smile;)

Комментарии 22

Лариса  (Лариса)
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"Он, сказал: "Поехали", и махнул рукой" (с) smile:flowers:
Дмитрий Мачулин  (dimon188)
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Как то странно устроено голосование:

Забыл свои пароли от регистрации 2006 года, сегодня зарегистрировался под другим ником, хотел проголосовать за лучшие банки, а в результате получил сообщение, что не могу проголосовать((((

В результате смог отдать голос только за лучшего сотрудника клиентской поддержки.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Спасибо, подсказали баг - за сотрудника вы не могли голосовать. Поправим.
Плюс пришлите мне на boss@banki.ru данные по прошлой регистрации - попробуем восстановить учетку. А органичение для новых пользователей сделано специально - чтобы результаты не нагонялись.
Дмитрий Мачулин  (dimon188)
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Отправил, сообщение с данными по которым не смог восстановить пароль от старой учетной записи.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Получил, переслал в техподдержку. Должны были помочь.
Дмитрий Мачулин  (dimon311)
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Проблема решена, спасибо за участие. Теперь могу пойти проголосовать за любимые банки.
Дмитрий Мачулин  (dimon311)
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И опять облом((( Опять не получилось проголосовать, оказывается надо было в течении года хотя бы раз авторизоваться на сайте...

можно было не восстанавливать учетку))))
Евгения Колбина  (Jane12)
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Добрый день.
Хотела поучаствовать в голосовании, но получила ответ, что у меня нет такой возможности.. Очень странно. Прошу решить проблему. Благодарю!
Зарегистировалась на сайте сегодня впервые.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Евгения, приношу извинения, но проголосовать получится только в следующем году.
Татьяна Анферова  (mortali1)
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Отличная идея, Елена! С огромным удовольствием отдала свой голос smile:) , есть и у меня любимчики среди банков.
В прошедшем году портал несколько раз помогал "достучаться" до решения важных вопросов. Оказалось, что обращение через сайт гораздо более действенно, чем обращение непосредственно в Банки. Особая благодарность за контакт со Сбербанком, который обычно реагирует на письменные обращения через 30 дней, а в устной форме обращения не принимются smile:D , жаль конечно, что требования 218-ФЗ в срок они выполнять так и не собираются...
Не буду о грустном, есть много замечательных банков в России!
Роман  (polomeran)
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Елена, почему продвигаете только западные соцсети - facebook и twitter? Как же чувство патриотизма и упоминание про сеть Вконтакте???
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Там, где сама активно общаюсь, те сети и указала.
Вконтакте не состою, c Mail.ru ушла, как вы выразились, к западникам. Мое окружение "плавает" в этих водах...
Алексей Мухачев  (awm)
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Хорошая идея с голосованием, с удовольствием отдал свой голос за достойный банк. Хотел вопрос задать, а только мне прилетало письмо счастья про Мавроди и новый МММ с агитацией, или еще кому посчастливилось. Как информация о "финансовом институте" сюда то просочилась?
Кетеван Гегелия  (Кетеван Гегелия)
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Уважаемый портал "Банки.ру"!
Очень сожалею, но принять участие в голосовании "Банк года" я не могу. Из всех моих контактов с банками три было ни хорошими и ни плохими - просто нормальными. А два - с Банком Москвы и Хоум Кредитом - отвратительными и реально юридически преступными со стороны банков.

"Благодаря" Хоум кредиту я имела дело с коллекторским агентством, пытавшимся свалить на меня долги бывшего мужа трёхлетней давности и шантажировавшим меня и детей, хотя я в разводе уже 12 лет, о чём коллекторам неоднократно сообщала. Давление поутихло только после моей угрозы обратиться в суд с иском на взыскание морального ущерба.

"Благодаря" Банку Москвы я осталась без части зарплаты и вынуждена теперь судиться с банкирами, обворовавшими меня и пытающимися меня же в этом обвинить.
Так что из своего общения с банками я вынесла только один урок: честных банкиров не бывает и теперь постараюсь в здравом уме и твёрдой памяти не иметь с ними по возможности никогда и никаких дел.


А вот вашему порталу я очень благодарна за возможность высказаться, ибо часть украденной у меня Банком Москвы суммы мне удалось получить только благодаря предоставленной вами возможности огласки. Так что если портал Банки.ру сам будет участвовать в каком-либо конкурсе интернет - ресурсов - я полностью к вашим услугам. Всегда проголосую за вас, поддержу и не поленюсь даже в вашу пользу принять участие в любом открытом голосовании, где потребуется как доказательство информация обо мне.

С уважением и благодарностью к вам и вашему полезному делу.
Андрей Мосс  (Eruption)
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Обязательно нужно проголосовать!
smile:)
Vera Vita-Vera  (Veruschka)
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smile:o Ссори. Я по заголовку не поняла, что это срочно, подумала про выборы президента. Дождусь 2013 года.
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