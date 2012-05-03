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Вы спонсируете счастье?

03.05.2012 10:43 41 6 868 просмотров
Корпоративная этика, командная игра, дружный коллектив, вера в людей – у всех этих слов должно быть реальное воплощение в жизни иначе профанация и вечные лозунги. Когда я работала в государственных СМИ, а параллельно выходила замуж, рожала сына, строила карьеру, совмещая с мнимым процессом воспитания отпрыска (так как работала почти круглосуточно), я даже не знала, что за женскую участь можно получить поощрение. Это я к чему?

У нас на сайте действует правило – свадьбы и рождение детей мы поддерживаем материально. Это реальная премия, конкретные деньги в размере 50 тысяч рублей, которые Филипп даже рекламировал на корпоративе, призывая сотрудников действовать, а не ждать у моря погоды smile;) И вот на горизонте у портала две свадьбы – ведущие менеджеры, две миловидные девушки, Аня и Аня, объявили в один день о помолвках. На пальчиках поблескивали бриллиантовые солитеры заметных размеров, в глазах светилось счастье и все разговоры были о свадьбах, месте их проведения и очень приятных хлопотах в перспективе… Я искреннее рада за девочек! Их избранники уже демонстрируют основательный подход к жизни, серьезное отношение к теме и вызывают доверие. У нас оживает традиция объявлять о помолвке официально, дарить кольцо по типу Тиффани от Смоленских бриллиантов и выстраивать торжество заблаговременно-концептуально. Хорошие тренды должны приживаться!

В связи с чем хочу поинтересоваться, а есть ли в ваших компаниях, банках, фирмах традиция материальной поддержки молодоженов и впоследствии матерей? Что говорит об этом корпоративно-человеческий кодекс и как он воплощается в жизнь? Буду признательна за откровенность…

P.S. Девочки, очень прошу, не затягивайте с рождением детей, только, если это будет возможно, разведите немного по срокам, чтобы уж не в один день… smile:)

Комментарии 41

Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Удивительно, что пока никто не рассказывает, как принято в их бизнесе... Неужели мы "одиноки во Вселенной"?
Kh Y  (khourshed)
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В одном из банков где я работал была "замечательная" традиция гнобить беременных женщин перед их уходом в декрет. После такого отношения к моим подчиненным со стороны отдела кадров приходилось переквалифицироваться в психолога и перед походом в Отдел Кадров инструктировать девченок как себя вести, чтобы будущие мамы не родили раньше времени на рабочем месте... Самое страшное, что как правило агрессия проявлялась к женщинам в интересном положении со стороны женской части отдела кадров, что мой мозг окончательно отказывался понимать.
BankShark  (BankShark)
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Вот-вот, и я о том же.
BankShark  (BankShark)
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Материальные поощрения, как правило, есть во всех крупных организациях. И неплохие поощрения. Но такой искренней радости, как у Вас, конечно я ни разу не наблюдала. Может к Вам на портал перейти работать?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Не знаю, кто вы по профессии, но как раз сейчас мы ищем секретаря (девочка пошла на повышение) и я кастингую корреспондентов для своего тв-департамента. Коли что по вашу честь, приходите - побеседуем!
В  (Cheerokee)
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для своего тв-департамента?...
классно... я бы тоже устроился бы к вам если можно было бы устроиться дистанционно )))

не ради "поощрений", а ради работы smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Когда компания разделяет с сотрудником счастливые моменты жизни -приятно. Многие работодатели на рынке поддерживают своих сотрудников. Однако, есть и тяжелые ситуации (болезнь, потеря близких...). В рамках корпоративных правил нашей организации мы помогаем сотруднику именно в таких ситуациях. Тема эта очень личная для каждого человека,с одной стороны, с другой, важно когда работодатели не оставляют сотрудника один на один со своей проблемой.
(не хотела уводить в эту плоскость разговор,но во всех организациях, в которых я работала, была поддержка как минимум "в горе", а иногда и "в радости")
Шарухин Антон  (toshik80)
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Из всех своих 40 "работодателей" пожалуй только в одной организации встречал выплаты на рождение ребенка именно от организации (не от ФСС) и тоже кстати 50000 руб. Но это был не рядовой сотрудник, а один из руководителей компании.
С другой стороны вспоминается случай с моим другом, который одно время держал магазин автозапчастей. Когда одна девочка пошла в декрет он просто молча выплатил ей и декретный больничный и пособие на рождение ребенка, т.е. то что положено по закону. Для нее это было полной неожиданностью и она его благодарила чуть ли ни как бога. (хотя ему это ничего не стоило, он все возместил из соцстраха).
Совершенно искренне полагаю, что на свадьбу лучше дарить подарки. Ибо сегодня свадьба, а завтра может быть и разбежались. А ребенок это навсегда. И когда он рождается очень многое меняется в жизни. Вот тут-то как раз и нужно материально поддержать молодых родителей. Именно в тот момент когда они исполнили основную цель создания семьи.
Мне к сожалению в свое время никто ничего не выплатил, но после рождения первой и второй дочки, декретного больничного и пособия на рождение хватило и на памперсы и на коляску и даже на автокресло. Мы и этому радовались...
А про помощь "в горе"...
В одном крупном производственном предприятии с которым я плотно сотрудничаю у сотрудника сгорел дом, в котором он жил с семьей. После того как это случилось директор этого предприятия без раздумий выдал сотруднику беспроцентный кредит не помню точно сумму и сроком по моему лет на 7.
И в это же предприятие пришел работать молодой человек. А в след за ним от приставов на него пришел исполнительный лист на сумму... 7.5 млн.рублей (выплата морального вреда 5 потерпевшим). А зарплата у молодого человека всего 16000=00 руб. Бухгалтера посчитали всего-то 123 года нужно платить по этому листу чтобы долг закрыть. Начальник производства с ним поговорила "по душам" направила его на обучение и дала работу с зарплатой в два раза больше.
Вобщем есть великодушные люди...
Clu Cla  (claclu)
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Антон, сорри за оффтоп, но вот в эту часть:

И в это же предприятие пришел работать молодой человек. А в след за ним от приставов на него пришел исполнительный лист на сумму... 7.5 млн.рублей (выплата морального вреда 5 потерпевшим).

... не верится вообще ни разу. Тем, кто реально сталкивается с Российским судопроизводством, прекрасно известно, что отсудить за моралку что-то реальное - это не просто НА грани фантастики, а это ЗА ее гранью smile:) Обычно даже за подтвержденные неправомерные действия, которые повлекли "моральные страдания" (коллекторы, к примеру, _по ошибке_ терроризировали в течение месяца семью, которая ничего никому не должна была, и в результате чего кто-то слег с инфарктом) присудят, к несчастью, даже в лучшем случае пару десятков тысяч, да и то с неимоверным скрипом. 7,5 млн за моралку - это ... я даже прокомментировать не могу...

Начальник производства с ним поговорила "по душам" направила его на обучение и дала работу с зарплатой в два раза больше.

Если именно так все и было, то странная "услуга" - ну будет он не 123 года выплачивать, а 61,5 - как раз на закате дней рассчитается smile:)
По-хорошему, в таких случаях было бы лучше, если бы официальная з/п у него была вообще 5 тыс. рублей, а остальное - сами знаете как...

Но, повторюсь, вся история в последнем абзаце смахивает на жестчайший ОБС...

*сорри еще раз за оффтоп*
Шарухин Антон  (toshik80)
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жестчайший ОБС...
Ошибаетесь. Все реально так и было. Просто я немного не договорил.
Этот молодой человек был осужден по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). И судя по всему 5 человек либо сгорели, либо задохнулись при пожаре, к которому этот молодой человек был причастен. Больше подробностей не знаю, но исполнительный лист видел собственными глазами.
Наверное суд учел все обстоятельства и не стал лишать его свободы обязав выплатить компенсации родственникам. Это первое. И второе... Это предприятие не платит черную зарплату. А начальник производства дала возможность больше зарабатывать, чтобы должнику опять же больше на жизнь оставалось. Чтобы он не загнулся окончательно. И как Вам кажется? Можно ли думать о том как отвертеться от выплаты причинив смерть пяти людям? Не дай бог никому оказаться на его месте...
Елена  (rtyu)
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В одной, очень уважаемой всеми, организации тоже есть поощрения. На свадьбу дают, кажется, по100 или 200 долларов, а вот в"горе" не всем помогают - только избранным, якобы, тем, у кого з/п ниже определенного уровня ( ну это так нам объясняют). Помогают избранным сотрудникам мат.помощью на определенные операции (до 5 000 руб). Но зато штрафами получают от сотрудников за опоздания на 10 мин. от 3 до 9 тыс.руб. Организация большая, сотрудники, в основном, из Подмосковья - так что на безбедную жизнь руководству в этой организации хватает.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Надия, спасибо за комментарий. А то даже стало как-то не по себе, что никто из топов о поддержке сотрудников не рассказывает. Ты абсолютно права, помощь требуется в разных ситуациях жизни. Молодцы, что не убрали эту опцию после кризиса. Знаю, что в некоторых компаниях такое произошло. Может, когда и по радости будете премировать. Надеюсь, все мы к этому однажды придем...
Виталий  (Vllo)
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По 1000 рублей за брак и рождение ребенка smile:) от профсоюза smile:)
parisworld  (parisworld)
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У мужа на работе дарили на1 ребенка 10000р, и 5000 на второго. Все дружно скидываются по 500руб, и HR их "распределяет". было приятно), ну и снисходительны когда надо помочь с походами в поликлинику и проч.
Наля  (Наля)
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О, такая прекрасная тема.
Но не для многих компаний. На последнем месте работы (Банк), беременным сотрудникам, говорили "беременность это не болезнь, так что паши как все по 12 часов 5 дней!". Да ещё, на общей почте, чтобы все читали! Нет, даже подарка за 50 руб. на новый год детям. А уж взять больничный по уходу за ребенком, это вообще катастрофа. Я за 1,5 года ни разу не была на больничном, как хочешь так и крутись, иначе ни чего не получишь. Уж о поощрениях вообще и говорить не чего. А вспомнила, конкурс был, самому лучшему продажнику за месяц, дарили бутылку шампанского. Смешно! Кому она нужна. Те вещи о которых пишите Вы, скорее всего в крупных компаниях, в которых в первую очередь соблюдается трудовой кодекс и они могут позволить себе участвовать, так сказать в "жизни сотрудника".
Александр Фоменков  (Auris)
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У нас принято дарить существенные подарки в знаменательные даты.
И помогать в трудных ситуациях. Вот один товарищ хотел взять кредит на лечение зубов недавно,
шеф узнал об этом и дал так:)

Вообще, я убежден, что это нужно и важно и эти в сущности небольшие траты многократно возвращаются повышенной лояльностью сотрудников и благодарным усердием в работе.
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