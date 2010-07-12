Не можем или не хотим?

Я всегда с большим удовольствием обращаю внимание на все новое, что вокруг меня происходит. Вот иду в магазин, смотрю не витрине новый продукт – обязательно попробую, чтобы составить свое мнение и потом не попадаться на рекламу.
Стоит витаминное масло из рыжиков – ОЧЕНЬ полезное, как написано на стикере. Покупаю, приношу домой, делаю салат, пытаюсь открыть и… пластиковое колечко остается в руках, и муж идет за плоскогубцами. Путем определенных усилий масло все же попадает в салат, но вопрос над столом повисает: «Неужели, выходя на рынок, нельзя придумать что-то простое и легкое, чтобы избежать конфуза? На яркую рекламу потратились, а вот на технологию по открыванию бутылки явно нет. Обидно»,- конец цитаты.
Едем встречать сына в Шереметьево – 2, терминал D. Он совсем новый, воздушный, дизайнерский, короче, за внешний вид не стыдно. Пытаемся найти въезд на парковку, не видим явного указателя, наматываем круги. Вот что, религия не позволяет повесить при въезде схему четкого проезда в боксы? Зачем людей превращать в Сусаниных?
Выходим из машины. Мучается с чемоданами пожилая супружеская пара: «Ребята, не знаете, где здесь лифт?» Вращаем головой, лифт и дорога к нему покрыты кромешной тайной, Филипп берет чемодан и сносит на себе по лестнице. Нас благодарят, но осадок опять остался – почему не повесить указатели для пассажиров, яркие, красивые, заметные издали???
В терминале свободно, высокие потолки (толпа не задохнется при массовой отмене рейсов), красивые кафе, цены пока приемлемые. Объявляют, что рейс из Лондона приземлился в 21.15. Ребенка я смогла обнять в 00 часов 00 минут, то есть в полночь! Лента транспортера НЕ ХОТЕЛА выдавать багаж, а в завершении всех мучений чемодан сына объявили утерянным. Я уже ничему не удивлялась – отдайте хоть ребенка! Дед прислал смс: «В аэропорту, наверное, все службы футбол смотрят». Думаю, подмечено верно, сама забегала в кафе поболеть за голландцев (за них болела я, а муж просто болел за красивый футбол).
А теперь вы мне скажите, у нас всегда форма будет довлеть над содержанием? Нам мучиться по жизни или временно? В антураж вложились, проходимость учли, паркинг наконец-то в аэропорту цивилизованный сделали. Ан нет, нюансы остались на прежнем уровне - не видим мы простого человека, НЕ ВИДИМ и понимать его не хотим. И так схавает, чего в сервис-то вкладываться?!
Чемодан, кстати, на тележке отдельной все же вывезли, а потом, мы еще наматывали круги в паркинге, пытаясь уложиться в отведенное время и найти выезд, он же ВЫХОД. А он есть?
Комментарии 21
Подход к проблеме все-таки один:
Желание - это тысяча возможностей,
А нежелание - тысяча причин.
Нужно, чтобы каждый отдельный начальник захотел, чтобы работа не его участке/направлении/сегменте рынка и пр. была выполнена наилучшим образом, и это, кстати, совсем несложно. А у нас больше любят грести в свою сторону и разводить бюрократию где надо и где не надо.
И самое интересное, что и руководитель компании, производящей "пыжиковое")) масло, и владелец аэропорта - тоже в своей личной жизни обращают внимание на детали... но только почему-то не на детали в результатах своей работы.
Отчитались о запуске и ладно...
Конечно, есть! Это любая развитая страна. Я, например, выбрал Австралию.
дай Вам Бог тогда ещё не меньше 100 лет активной жизни, чтобы Вы гражданское общество в РФ ощутили на себе
Это не уход и не исход, а именно выход. Реальный и прагматичный ответ на "суверенную [нано]демократию".
тоже были такие продуктовые товары, с крышками которых я имел невероятный гемор при открытии. товар-то причем неплохой по качеству, даже очень, но не беру я его больше: проблема с крышкой оказалось не досадной случайностью, а повторялась
Нехочется ничего комментировать. Напишу много, но никаких америк не открою и неизбежно скачусь к пополнению списка дурных нелепостей - как в том же Шереметьево, так и в любом другом рядом лежащем событии.
Лучше хороший пример приведу.
В Санкт-Петербурге в метро всегда указатели были никакие. Если сам не знаешь, куда и как идти, заблудиться или растеряться - пара пустяков. А каково иностранцам, которые не могут кириллические иероглифы читать (да, для них это всё равно что иероглифы: вот наша письменность хоть и базируется на греческой, а попробуйте вот сейчас сходу прочесть греческую надпись - вот, таково и носителям латинской группы языков)? Как им разобраться хотя бы в какую сторону поезда идут?
Теперь же по-другому. Если раньше метрополитеновцы сами придумывали все эти указатели и пояснялки, то теперь они наняли профессиональное агентство, которое подошло к вопросу серьезно и разработало целую систему указателей и информационных стендов. Теперь постепенно внедряют. И когда попадаешь на станции, где есть новые указатли, получаешь некоторое удовлетворение: всё понятно, все надписи дублированы на английском, видно откуда и куда какие поезда идут... В общем, не хуже, а даже и лучше, чем в некоторых европах. Не идеал, конечно, есть за что и покритиковать, но в целом - хорошо. Даже очень хорошо. Вот только не работают новенькие, с иголочки, эскалаторы в переходах на новенькую, с иголочки, станцию "Спасская". Из-за этого дурдом страшный, не помогают ни постоянные гнусавые объявления по громкой связи, ни новенькие и такие понятные указатели. Уже как месяца два не работают. Сломались вскоре после открытия. Поэтому войти на станцию можно только через иголье ушко со станции "Сенная площадь", а выйти - только через такое же ушко на станцию "Садовая". А наземного выхода станция "Спасская" не имеет как минимум до 2012.
Еще раз в полчаса мы сыну звонили, чтобы поддержать морально:)
Выход вот в чём - не можешь изменить обстоятельства - измени своё отношение к ним!
Жизнь в Росии непредсказуема и результат - подтянутые, бодрые россияне, легко переносящие отсутствие еды,воды,денег,проезда,сдачи,справедливости, да и выход не очень нужен, можем и в окно Ну а возьмите типичного жителя пендостана Тьфу, как птицы, без воды гибнут через два часа, без еды через три Оно Вам надо?
Но... уж такое время, что многие выбирают стойло потеплее и кормушку пожирнее... в нем удобно жрать, похрюкивая в духе: "Рашка - отстой!". Печально, ага.
Однако, реклама сработала, и я купила в итоге соль с красивым слоганом "про сердце". ( только из-за идеи )
На счет различных недоделок и мелочей согласна, у нас еще не Сингапур, и нам пока далеко.
Я в таких случаях, пишу предложения в книгу жалоб и предложений и бывает - срабатывает - реагирует. Последний случай был с рестораном СтарЛайт на пр. Вернадского в районе метро Университет (в марте этого года), я предложила поменять зоны для курящих и не курящих, написала жалобу и о! чудо! сработало ! через месяц они поменяли и стало гораздо удобнее.