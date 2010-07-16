Больша-а-а-я разница!

Если в телевизионном кадре все красиво, то это вовсе не значит, что эстетика блеска и успеха сопутствует всему и вся. На ТВ есть люди, без которых все программы ничто. Это не ведущие, нет. Это даже не всесильные продюсеры и руководители каналов. Телевидение ничто без зрителей! Шоу в первую очередь для них и устраиваются. И есть счастливчики, кому удается побывать даже в самой студии на съемках. (Боже, пишу, как заправский обыватель)
Этой весной меня с сыном пригласили на съемки программы «Большая разница». Нона Гришаева исполняла Ротару, была пародия на группу «ДДТ» и еще пара скетчей. Высидели три часа и, как выясняется, не зря!
Знакомые вот уже не первый месяц наблюдают мое блуждающее появление в различных выпусках популярного шоу. А происходит это потому, что гостей подснимают, а потом из них делают «нарезку» и вставляют в разные эфиры. Так я заливалась над псевдо Анфисой Чеховой, а потом подпевала группе «Аквариум». Никого из них я воочию не видела, да разве в этом дело?
Я вам сейчас закулисье покажу, телевизионное, для своих, так называемых вип-гостей – это, когда с отдельной гримеркой и пластиковым стаканчиком для чая. Вот она большая разница отечественного ТВ. Любуйтесь!
Вид перед гримерной комнатой (май 2010)
Она самая изнутри. Богато, не правда ли?
Данила с соседями по звездному ряду - певицей Юлией Михальчик и певцом Алексеем Чумаковым
Именитые телеведущие, а теперь, судя по сообщениям в Сети, еще и рестораторы!
Надеюсь, ваших гостей в ресторане будут встречать более радостные пейзажи. А в остальном вы молодцы. Шоу у вас классное!!! МНОГОГРАННОЕ.
Комментарии 5
Хотя мне больше нравится бардак в винтажном стиле за кулисами какого-нибудь провинциального театра Вообще отсутствие бардака в окружении как то напрягает, так как знаешь, что он обязательно найдётся, и если его видишь - и он относительно безобидный, значит всё нормуль, а если нет, то ждёшь подвоха, испытываешь излишнее эмоциональное напряжение
Да и потом закон медийного пространства гласит - если кого то или чего то нет в эфире (на сцене, зале ресторана), то этого и не существует
Почитала ваши посты, и если честно, то была приятно удивлена, что вы так интересно рассказываете об окружающей вас жизни, а главное, далеко не только связанной с работой или банковской сферой
Очень познавательные и любопытные моменты порой раскрываете. Рада была случайно обнаружить Ваш блог
Где-то лет 8 назад узнал, что журналист, читающий новости на нашем городском ТВ сидел в рубашке-галстуке-пиджаке, но без брюк. Посмеялся и немного удивился. Больше не удивляюсь.
Пришла мысль, что это (бардачок-с за кулисами) наша модель. С приукрашенной столицей и закулисьем. К этому же привыкли...