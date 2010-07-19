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Мы не одни

19.07.2010 18:35 12 1 897 просмотров
Когда от жары ты покрываешься испариной круглосуточно, и не спасает ни день, ни ночь - помни, МЫ НЕ ОДНИ ТЕРПИМ ВСЕ ЭТО!!! Тем, кто в лесу и полях тоже приходится несладко. Я не о людях, а о животных. Они, бедные, изнывают не хуже нашего. Катаклизм – он для всех катаклизм! Вот почему, наша кормушка на даче терпит рекорды посещаемости: синицы, поползни, дятлы, гаечки, горлицы, а теперь еще и… белки, притом парами. Смотрите сами.



И как она балансирует, ума не приложу. Эй, подружка, а хвостик не перевесит?



Спустя полчаса. Смеркалось. «Ну, вот. Теперь я позирую не одна. Не лопнуть бы от переизбытка чувств smile:)»

Комментарии 12

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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ЗдОрово, Елена smile:) Это прям на территории дачи что ли?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Да, это Филипп развлекается, зоосад разводит. Кормушка висит прямо напротив открытой веранды - мы за стол и белки тоже. Идилия smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Novosedoff, коммент в соседнем блоге (Ярослава Алексеева) стал последней каплей, чтобы удалить ваши сообщения и здесь. Выберите себе другую площадку для общения, здесь агрессия не приветствуется.
Татьяна  (VTA)
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Замечательные фотографии. Елена, Вы им еще водички налейте и мини озеро сделайте - пусть поплещутся. smile;)
тут в выходные показали бурого медведя в зоопарке - лежит, несчастный, по уши в воде... страшно подумать, что там сейчас с белыми мишками... smile:cry:
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Может, стоит к кормушке поилку пределать? Мне кажется, звери должны оценить. smile:idea:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Артур, спасибо за предложение. Сегодня рванем на дачу после работы - цветы полить и плошки с водой по участку расставить. У нас ведь еще и ежи пасутся...
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Мы тут скинулись и организовали небольшой дождь. Надеюсь, он и у вас всё полил. smile:)
Дмитрий  (asd1979)
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Сейчас животным очень нужна вода.Например собакам мы ставим ведро воды на день. Для белок семечки -это как десерт.А воды надо ставить больше.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вот такой ужас на крыльях ночи уже дважды встретился нам на даче:



Как выяснилось, это белка-летяга.
Елена Иванова  (elenita)
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Единственная запись, которая мне безусловно понравилась.
Хоть что-то человеческое может сделать наша бизнес-элита. Кормушку для птиц и белок повесить.
И фото очаровательные smile:)
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