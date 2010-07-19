Когда от жары ты покрываешься испариной круглосуточно, и не спасает ни день, ни ночь - помни, МЫ НЕ ОДНИ ТЕРПИМ ВСЕ ЭТО!!! Тем, кто в лесу и полях тоже приходится несладко. Я не о людях, а о животных. Они, бедные, изнывают не хуже нашего. Катаклизм – он для всех катаклизм! Вот почему, наша кормушка на даче терпит рекорды посещаемости: синицы, поползни, дятлы, гаечки, горлицы, а теперь еще и… белки, притом парами. Смотрите сами.
И как она балансирует, ума не приложу. Эй, подружка, а хвостик не перевесит?
Спустя полчаса. Смеркалось. «Ну, вот. Теперь я позирую не одна. Не лопнуть бы от переизбытка чувств »
Комментарии 12
тут в выходные показали бурого медведя в зоопарке - лежит, несчастный, по уши в воде... страшно подумать, что там сейчас с белыми мишками...
Там в архиве снизу по ссылке еще 100 штук можно скачать
Как выяснилось, это белка-летяга.
Хоть что-то человеческое может сделать наша бизнес-элита. Кормушку для птиц и белок повесить.
И фото очаровательные