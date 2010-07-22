Летнее обострение менеджеров или…

…тенденция, которая пугает – об этом и пишу.
В последнее время участились случаи, когда сотрудники ряда банков, обращаясь на портал Банки.ру считают, что мы их обслуживающий персонал. Тон писем носит приказной формат, иногда мелькают фразы типа «мы платим, значит обсуждать нечего, делайте» (я лично ответила управленцу и получила запоздалые извинения, но сотрудничество не состоялось). А больше всего «радует» тренд общения по поводу визитных карточек банков – уберите информацию, вам она ни к чему, или перепишите все так, чтобы нашим акционерам понравилось.
На это отвечу один раз и, надеюсь, меня услышат (либо мои слова передадут, кому следует). Господа, подобными непрофессиональными действиями вы А) позорите банк, в котором работаете, Б) оказываете давление на редакционную политику портала, В) проявляете неуважение к профильному для вашей отрасли СМИ.
И еще… правила культурного общения никто не отменял. Любую спорную ситуацию можно разрешить мирным путем и найти компромисс, устраивающий обе стороны. Просто нужно захотеть и сделать все на должном уровне, включив голову. А не огульно писать письмо Главному редактору, не стесняясь в выражениях, типа мы тут все свои, ща разберемся.
Субординацию, коллеги, надо соблюдать не только в банке, но и за его пределами. Вас разве этому не учили?
Комментарии 26
вспоминается сразу ссср,визуально все плохо,но на бумаге хотя бы пусть будет хорошо.она ведь все стерпит.
Я просто стараюсь не обращать внимания на подобных личностей.
Хочется донести простую мысль - приказам извне Банки. ру не подчиняется, а вот по-дружески обсудить и решить проблему мы всегда за:)
Я рассказала о товарищах из других частных коммерческих банков, небольших, НО ОЧЕНЬ амбициозных. Плюс привела пример диалога с одной известной платежной системой, которая считает, что все перед ней должны падать ниц. Заинтриговала?
Ваши слова - да Богу в уши. ТОЛЬКО боюсь, что "горбатого могила исправит". Запретят хамить Вам - пойдёт оторвётся где-нибудь ещё. Знаете, как в том анекдоте:
-Доктор, а когда надо начинать воспитывать ребёнка?
-А сколько лет Вашему ребёнку?
-3 года.
-Вы опоздали ровно на 3 года:)
Учтём
И кто это у нас в славном Питере так развлекается?
Предлагаю отдельную рубрику создать "Требования банков к банки.ру" (ну и просьбы, деловые предложения, подкуп).
Редактор • 22.07.2010 18:22
▲ · #ссылка
Короче, приходите с бутылкой.
И результаты посиделок.
Взялся за гуж, как говорится, - не забудь сходит в душ.
Мы же не знаем за что там было заплачено. Может быть товарисч был и прав
Мнение одной стороны - не основание для суждения.
Вот и волнуются...
Так.. на заметку
Если Банк заплатил Вам за размещение информации на Вашем сайте, то портал Банки.ру есть тот самый обслуживающий персонал, а Банк - Ваш Клиент. Почему у Вас это вызывает раздражение? Вас же обслуживают везде(магазины, рестораны и т.д. и т.п.), где вы собираетесь купить или уже купили какую либо услугу.
По поводу визитных карточек от Банки.ру, большая их часть устарела, носит непонятный смысл, встречаются грубейшие ошибки, непонятные фразы, могу Вам указать на эти карточки.
Если случаи недовольства Ваших Клиентов участились, как Вы пишите - тенденция, то возможно что у Вас происходит сбой с обслуживанием Ваших Клиентов.
Надеюсь на обсуждение и сохранение комментария.
Я бы согласился, что часть справок Банки.ру не на 100% верна, если бы не слышал ваших претензий к информации на уровне "уберите из справки слова "коих" и немедленно замените на "которых". Детский сад.
И по поводу "обслуживающего персонала". Я предложил вашему банку немедленно вернуть деньги за визитную карточку в размере 100% и прекратить на этом сотрудничество. Ибо даже из хорошего ресторана при хамской манере поведения вас попросят удалиться.
Если что мы поддержим!
Я точно готов, только скажите кто там наехал?
Быстренько оценим работу банка на деле и в регионах.
Приходит такой товаристч в магазин и начинает права качать, что на витрине стоят коробки со старым брендовым изображением и старым описанием состава. Извините мои дорогие, а вы сами прислали свой новый товар? Или хотя-бы наклейки и рекламные логотипы на изменение бренда? Это ВАШИ сотрудники палец о палец не ударили, чтобы своевременно поменялась информация.
Так и здесь. Вместо своевременного мирного диалога, одни нервы, крики и охаивание, лишь бы оказаться правым. Так в таких банках информация на горячих линиях и другие службы так будут себя вести со своими клиентами. Если вы таким тоном общаетесь со своими ПАРТНЕРАМИ, то интересно каким тоном вы общаетесь с кредитными клиентами тогда...
Жизнь кипит, бизнес работает...
Всё нормально Елена - ангелов не много, хороших (воспитанных) людей - большинство, но встречаются и неудобные (а иногда и откровенно неприятные) в общении "человеки".
Вы не на необитаемом острове и не дома круглосуточно сидите - будте готовы.
Удачи!
2. Банки, которые что-то диктует в студию, я бы туда съездил, очень интересно позадавать им вопросы с пристрастием
3. Возможно они видели преценденты со стороны портала Банки.ру, когда действия были в пользу банка. Например, когда было расследованием по уголовному делу недоказано кто был прав по пропавшим средствам в ячейках, портал взял сторону банка, который был тогда главным партнером. Конечно банкиры могли ошибочно подумать, что кто платит тот и заказывает музыку. Но на мой взгляд, главенствующую роль на портале играет прозрачность Народного рейтинга, в котором последнее слово всегда остается за клиентом банка. Ибо именно тогда он ценен и для клиентов банков и что интересно для самих банков, как бы они не понтовались! поэтому банки должны для себя усвоить, что портал Банки.ру ни под кого прогибаться не будет. Думаю "приказной формат" надо вывешивать на обозрение, чтобы снимать приступы обострения у банков.
4. А когда такое идет "перепишите все так, чтобы нашим акционерам понравилось." Просто дополните старую информацию версией банка, но ничего не удалять, ибо есть такая штука, как деловая история, нравится они или нет, это 2-й вопрос, но она есть и её должны все знать, ибо ЦБ в случае проблем отправит в суд и только на своё понимание информации по банку можно расчитывать, предупреждая риски, а не постоянно наступая на грабли, из-за отсутствия информации или её недостаточности.
5. Банкирам-грубиянам или на понтах просто дать возможность высказаться где-нить в отведенном месте на странице портала И ВСЁ! И по-дружески тоже просьба ничего не стирать, если речь идет о правде, которая была по событиям и ситуации и теперь просто изменилась. У "друзей" тоже не идите на поводу, не стирайте историю!
Обида прослеживается...
Не знаю честно сказать подробности взаимоотношений банка и портала..., о если я правильно понимаю, банк платит деньги за размещение информации, ее размещают.
т.е. в данном случае банк является клиентом, а клиент как говорят всегда прав.
С чьей подачи размещается информация? Банк предоставляет или портал самостоятельно ее формирует? На мой взгляд если инфу добавляет портал, а именно в тот раздел который оплачивает Банк а не в "свободный" то ошибки надо исправлять именно порталу, т.к. представьте в кредитном договоре будет ошибка, клиент приходит в банк и просит исправить ошибку которую допустил менеджер (человеческий фактор), клиент видя ошибку банка редко приходит с улыбкой и радостный, как правило он агрессивен. И менеджер видя что клиент "злой" и в грубой форме просит исправить ошибку - посылает его куда подальше...????? ))) Думаю такое в банках не делают и не пишут, что дорогой клиент не нравиться не пользуйтесь... клиента облизывают и лелеют
Напомню, что ОГУЛЬНО клиенты пишут и в ЦБ и руководству банка (любого), если чем то не доволен и его (клиента) не интересует, что банкомат может не работать не по вине банка а по вине провайдера, что сотрудники в воскресенье отдыхать хотят а не как сивка-бурка прибежать к клиенту и забрать бумажку, т.к. клиенту уже вчера нужен кредит, о том что клиент прямо говорит сотрудникам банка я ваш клиент и я всегда прав и целуйте меня куда можете, при этом забывая что это банк ему предоставил (пусть под проценты) деньги когда они ему потребовались.. и много чего можно написать..
К примеру: у меня клиент пришел за консультацией по пользованию программой мобильный банк, клиенту дали подробную книжечку, с рисунками, объяснили и на примере показали что и как работает, установили ему программу еще раз с ним на его телефоне все повторили, ушел довольный и т.д.. через день от него приходит письмо которое он написал в руководству в Банк, что ему непонятно что показали, неясно разъяснили, и что он ничего не понял что написано в книжке - просит донести о него доходчиво информацию, обучить сотрудником или поменять их... а руководство требует перед клиентом извиниться, и не просто менеджеру а управляющему и лично рассказать повторно как пользоваться программкой... и оф.ответ клиенту. вот такие вот пироги, и они ооочень часты когда "плохо", не корректно, по хамски и т.д ведут себя клиенты.. а сотрудник банка ОБЯЗАН терпеть все это ради корпоративной этики и многих других стандартов.
Лично я удивлен данным постом, как мне кажется это как-то не профессионально...
Более того, не думаю, что все пишут как есть...
Поэтому касательно хамства, согласен полностью - это не допустимо!
Культурное общение это основа - согласен полностью!!!
Субординации??? простите, если я клиент то я сам выбираю с кем мне общаться...
Дебаты можно устроить долгие и в принципе не совсем продуктивные, только нервы все будут тратить
Просто чем то этот пост зацепил меня. На портале я давно и вижу как он развивается, помню когда на нем был только рейтинг новости да форум пустой. Но все конфликтные ситуации решались вроде как ( сужу только со стороны, т.к. именно деловых контактов не было ), ну как минимум на всеобщее обозрение сор не выносился...и детский сад "сопелька" никто не разводил.
Прошу извинить меня за резкость слов, если они были, или если чем то нечаянно задел или обидел в своих мыслях, т.к. всех нюансов, подробностей партнерских отношений не знаю, сужу только по вашему посту, это сугубо мое мнение как физического лица со стороны, не представляющего чью либо сторону )))) уф... ))))
p.s.
Хорошо бы если бы, если бы вы осветили реально жизнь банковского сотрудника, не ТОПа а обычного кассира, операциониста, кредитчика... скрытой камерой )), ведь будни банковского сотрудника тож не легкие, как и любого другого сотрудника другой профессии.
модератора прошу извинить за флуд ))))