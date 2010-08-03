Почему людям с хорошей зарплатой не дают в банках кредит?

Именно с этим прозаичным и лично для меня абсурдным вопросом я обращаюсь к вам, господа банкиры.
История. Одной сотруднице, известной на рынке компании, с хорошей зарплатой срочно потребовалось купить автомобиль. Она рассчитывала на сумму в 800 тысяч рублей. Однако, когда дело дошло до выбора, дама села во внедорожник и поняла – это ее мечта. Данная мечта стоит на 500 тысяч рублей дороже. Вопрос! Отказаться от мечты, потому как на данном этапе всей суммы на руках нет или пойти в банк и взять кредит, который с нормальной зарплаты она спокойно и постепенно погасит? Ей самой ответ показался очевидным, и дама пошла в банк…
На днях встречаю ее с округленными глазами: «Ты представляешь, мне уже несколько банков отказали в кредите! А повод, знаешь, какой – зарплата у меня большая, я им мошенника напоминаю!» Я тоже округлила глаза… То есть кредиты у нас банки дают сугубо нищим и нуждающимся, так что ли происходит? А потом стонут от просрочки, безграмотности заемщиков и разыскивают их при помощи коллекторов по всей стране.
Я знакомую попросила повременить с принятием окончательного решения и вот обращаюсь к вам. Что скажете? Кому нужен нормальный зравомыслящий клиент с высшим финансовым образованием, положительной кредитной историей, белой зарплатой и чистыми помыслами?
Давайте устроим тендер, если получится
Комментарии 191
Банк никогда не раскроет реальные причины отказа, тем более если причиной отказа послужил мораторий на выдачу новых кредитов, т.к. сказать об этом клиенту - все равно что раструбить на всю Москву: "ребята, у нас проблемы с ликвидностью"
Не обижайтесь, ребята, но у вас и вправду проблемы с ликвидностью.
Я была клиенткой вашего банка. Одно время работала в нём консультантом (продавала его услуги, в том числи и автокредиты эти)
Даже в январе 2009 не требовался поручитель на автокредит.
Почему поручитель на такой кредит нужен? Поясните.
Читайте внимательнее. Стоимость новго авто 1300 тыр (выехав из салона он стоит ну пусть 1000 тыр), барышня запрашивает 500 тыр.
Обеспечение в данном случае 200%.
Банкам давно пора пересматривать свои подходы и скоринговые политики. Практически гарантированный отказ получают не только работники с хорошей зарплатой, а, например, владельцы бизнеса - и даже чаще, чем работники. Индивидуальные предприниматели - вообще персоны нон грата в банках. Всё это выглядит со стороны слишком ущербно и убого: подозревать априори и "на всякий случай" мошенниками именно ту прослойку, которая как раз и в состоянии брать нормальные кредиты на автомобили, квартиры, дорогие покупки. Всё-то у нас в России "по-своему" делается. Через тот самый универсальный интерфейс...
манагеры - не обзывание , а прямое прочтение англицкого названия.
У владельца бизнеса есть обязательства, в том числе и перед наемными работниками, в первую очередь (если нормальный бизнесмен), он урезает свои %/бонсы/дивиденды, и лишь потом, если не помогло, увольняет персонал.
Я с Вами не спорю, статистика вещь противная, но она есть.
На английском это выглядит как manager, произносится (кириллическими баквами) как "мэнэджер", а переводится как "руководитель". Здесь это не оффтопик, а достаточно важно: дело в том, что у нас сотрудников компаний часто обзывают "манагерами" и вкладывают в это слово совсем иной смысл (например, так обзывают всех продавцов в магазинах - а какие же они руководители?). Иными словами, это все те кого именуют ещё несколько пренебрежительным словосочетанием "офисный планктон". Так вот, "планктон" этот - что-то вроде расходного материала и от его сокращения бизнес часто выигрывает. Тем более, что в Москве (и крупных городах - но в меньшей степени) до кризиса появилось чересчур много "специалистов-попрыгунчиков", требующих себе внушительных записей в трудовой, приличных заработков и коллекционирующих их количество и величину. Кризис заставил резко сократить общение с такими особями - и это совершенно правильно. Повторюсь: бизнес (любой) от этого только выигрывает, его эффективность и производительность труда его сотрудников возрастают. И тогда даже в кризис бизнес выдержит. Если, конечно, это бизнес, а не спекуляция, к тому же рискованная. А планктон поплывет мимо. Может и жестко, но справедливо.
Российские чудо-реалии ещё и таковы, что мелкий и средний бизнесы зачастую вынуждают своих сотрудников превращаться в ИП (знаю такие примеры, и немало). Вот представим теперь себе, что весь тот планктон, о котором я говорил, погрязнув в своих гламурных тусовках, развратившись на незаработанных деньгах, руководствуясь в своей жизни понтами и хотелками, превращен своим менеджментом в ИП, набрал кредитов (на хотелки)... А тут кризис. Планкон удаляется. Спекулятивные бизнесы сдуваются. Вот это вот всё и составляет основу для Вашей статистики? Не кажется, что это хромая статистика? Может, просто скоринговые критерии неверны?
Кстати, о статистике. Она, вообще говоря, не противная даже, а точная, если статистика и если наука. Если она у Вас действительно есть - ткните пальцем, полюбопытствовал бы.
Хорошо, что статистику вы признаете за точную науку
Даже в том же ОТП-банке.
Раз ответ "идти в банк и брать кредит, т.к. сумма трат почти в 2 раза превысила запланированную ради потребления понтов" очевиден, то совершенно очевидно, что такому клиенту надо срочно отказывать, как только он переступил порог банка.
И раз банки так и поступили, я могу лишь сказать - коллеги, поздравляю
А может ключевая фраза - "зравомыслящий клиент с высшим финансовым образованием" - от такого жди либо досрочного погашения, либо разборок, да и ничего лишнего на нем не заработаешь )...
Мне почему-то казалось, что состоятельные заемщики банкам все же требуются. Упс, ошиблась
Лично я, попав в подобную ситуацию и получив приличный сервис при оформлении кредита, буду банку благодарна, то есть лояльна, то есть приду снова, то есть посоветую друзьям и т.п. Или такое развитие событий не вариант?
Мы бы дали такую сумму, нам такие клиенты любы.
Если только в частном порядке.
Елена, мы понимаем вас хорошо. Также понимаем вашу знакомую, но поверьте, во-первых фраза "состоятельный" и покупка машины за 1 300 в кредит это очень и очень разные вещи. Состоятельные люди эти "нехватающие" пол миллиона по карманам за минуту соберут...
Во-вторых с высшим образованием у нас пол страны. Без преувеличения.
А вообще коллеги молодцы Таких клиентов не жалуют, т.к. очень часто там будут проблемы по типу просрочек, неуплат, взысканий, истерик в бложиках и т.д.
Странное у Вас представлениео состоятельности и несостоятельности. А приобретение автомобиля стоимостью 1300т.р. в кредит - это нормально и естественно. Тем более, что первый взнос составит больше половины стоимости.
Впрочем, права Елена: "банковская сущность" становится здесь всё виднее...
Вот и вся банковская сущность. Банки не свои деньги дают в долг, а чужие. Поэтому и нужен за ними глаз да глаз. Особенно с такими клиентами "состоятельными"
Почему? Какая связь? Я честно не понимаю.
Год назад покупали супруге автомобиль. Очень долго бродили по всевозможным салонам и выбирали. В какой-то момент она поняла, что нет прямой связи между размером автомобиля и его стоимостью. Стали выбирать по другим критериям. Уже было остановили свой выбор на конкретной модели... Но в результате взяли другую. С кредитом я не связывался, но получается по Вашим словам, что нам его и не дали бы только потому, что долго выбирали?
Автомобиль нужно почувствовать. Смотрела "картинки" - сложилось впечатление. Решилась, накопила денежку. Пришла в салон, посидела... Ну,... да,... вроде то... Села в другой - и тут поняла, что с первым выбором ошиблась. Вполне нормальная и понятная ситуация. Почему риски банка увеличились? За счет чего?
Вот потуму и остаюсь в убеждении, что скоринговые критерии надо менять. Как раз вполне хороших и выгодных клиентов банки при таком раскладе и теряют.
Коллеги, выпишите своим подчиненным премию за невыдачу кредита. Клиентам все равно этого не понять. Ими движет рефлекс потребления любой ценой. Даже ценой проблем для своей персоны.
Вы хрустальный шар что ли трете? Вы документы видели? За эту подругу лично я готов поручиться. Так что не выставляйте на показ свое профессиональное эго.
А чего Вы ей сами не дадите?
Просто это я к тому, что поручаясь за кого-нибудь, нужно быть готовым, что это обязательство придется совершенно неожиданно выполнить (пара легкомысленных просрочек и банк выставляет всю сумму к погашению - так бывает). Тогда нужно иметь эту прогарантированную сумму в свободном доступе (например, на срочном депозите в банке). КМК, проще самому дать (под процент и с распиской или векселем), чем поручаться.
Ненормального я в приобретении данного автомобиля в кредит ничего не вижу. Нерасчетливого - вижу много. Например, нормочас на туарег стоит несколько дороже чем на гольф. Страхование тоже будет дороже у авто за 1.3 нежели за 0.8 даже если ставка % будет у страховой одна. Условия страхования могут оказаться хуже, причем покупательница (в силу спонтанности решения о другом автомобиле) может даже не вникнуть в это.
В общем автокредит сколь-нибудь интересен только когда есть программа производителя. Сейчас у VW Finance есть по пассатам какая-то программа. Недавно у Шкоды было 0% (правда на недорогие автомобили, до 600 т.р.). И т.п. А платить 14-20% годовых в нынешних условиях + сопутствующие расходы...
Все равно при кредите потребеление привычное придется ограничить.