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Почему людям с хорошей зарплатой не дают в банках кредит?

03.08.2010 12:59 191 17 291 просмотр
Именно с этим прозаичным и лично для меня абсурдным вопросом я обращаюсь к вам, господа банкиры.
История. Одной сотруднице, известной на рынке компании, с хорошей зарплатой срочно потребовалось купить автомобиль. Она рассчитывала на сумму в 800 тысяч рублей. Однако, когда дело дошло до выбора, дама села во внедорожник и поняла – это ее мечта. Данная мечта стоит на 500 тысяч рублей дороже. Вопрос! Отказаться от мечты, потому как на данном этапе всей суммы на руках нет или пойти в банк и взять кредит, который с нормальной зарплаты она спокойно и постепенно погасит? Ей самой ответ показался очевидным, и дама пошла в банк…
На днях встречаю ее с округленными глазами: «Ты представляешь, мне уже несколько банков отказали в кредите! А повод, знаешь, какой – зарплата у меня большая, я им мошенника напоминаю!» Я тоже округлила глаза… То есть кредиты у нас банки дают сугубо нищим и нуждающимся, так что ли происходит? А потом стонут от просрочки, безграмотности заемщиков и разыскивают их при помощи коллекторов по всей стране.
Я знакомую попросила повременить с принятием окончательного решения и вот обращаюсь к вам. Что скажете? Кому нужен нормальный зравомыслящий клиент с высшим финансовым образованием, положительной кредитной историей, белой зарплатой и чистыми помыслами?
Давайте устроим тендер, если получится smile;)


Комментарии 191

СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
В некоторых банках до сих пор действует мораторий на выдачу кредитов. При этом банки не перестают принимать документы на кредит. Приняв документы, они даже не рассматриваются: отказ гарантирован просто в силу моратория на выдачу кредитов. А клиент потом недоумевает: "я ведь такой хороший, пушистый, и зарплата у меня белая, и кредитная история у меня незапятнанная"

Банк никогда не раскроет реальные причины отказа, тем более если причиной отказа послужил мораторий на выдачу новых кредитов, т.к. сказать об этом клиенту - все равно что раструбить на всю Москву: "ребята, у нас проблемы с ликвидностью"
Костя  (Kosty)
#
Если есть поручитель, милости просим к нам smile:D 500 т. руб. дадим.
Костя  (Kosty)
#
ОТП Банк
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Спасибо! В ОТП Банке кредит барышня в результате и получила. Чуть ли не за полчаса.
Елена Иванова  (elenita)
#
Да когда это ОТП-банку поручитель на автокредит требовался? Да ещё когда сумма кредита меньше половины стоимости машины?
Не обижайтесь, ребята, но у вас и вправду проблемы с ликвидностью.
Я была клиенткой вашего банка. Одно время работала в нём консультантом (продавала его услуги, в том числи и автокредиты эти)
Даже в январе 2009 не требовался поручитель на автокредит.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Ну а зачем поручитель-то? Речь о кредите под покупку автомобиля, там же обеспечение стопроцентное, какие ещё поручители? Вот такой вот подход со стороны банка просто в тупик ставит. Не понимаю я этого. Не могу понять. Нужно, наоборот, давать сразу, с минимальным набором необходимых документов и под небольшой процент. Потому что именно такие кредиты - то, что нужно любому банку: они надежные, востребованные, на хорошие суммы и на очень приятные сроки - обычно 3-5 лет, но в отдельных случаях на год-два.

Почему поручитель на такой кредит нужен? Поясните.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Это как же так автомобиль стал 100% обеспечением? Выехав за ворота автосалон - это уже минус 20-30% smile:) Сначала давайте это поймем. А 3-5 лет это почему приятно? Вот ситуация 3-5 лет назад была лучше, сейчас - хуже. В банках это понимают smile:)
Елена Иванова  (elenita)
#
Цитата
Это как же так автомобиль стал 100% обеспечением?

Читайте внимательнее. Стоимость новго авто 1300 тыр (выехав из салона он стоит ну пусть 1000 тыр), барышня запрашивает 500 тыр.
Обеспечение в данном случае 200%.
Костя  (Kosty)
#
Затем, что женщине кэш нужен, а не авто кредит. Авто сейчас сложнее взять, на суммы свыше 1 млн. А кэш взял и ПТС дома smile;)
qaq  (qaq)
#
Костя смените банк , что бы легче работалось.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Елена, очень правильный вопрос поднимаете. Больной для многих. Вот только самое последнее предложение мне не совсем понравилось. Я, конечно же, понимаю Ваше желание и стремление помочь подруге, однако одной подруге помочь можно, а что делать всем остальным?

Банкам давно пора пересматривать свои подходы и скоринговые политики. Практически гарантированный отказ получают не только работники с хорошей зарплатой, а, например, владельцы бизнеса - и даже чаще, чем работники. Индивидуальные предприниматели - вообще персоны нон грата в банках. Всё это выглядит со стороны слишком ущербно и убого: подозревать априори и "на всякий случай" мошенниками именно ту прослойку, которая как раз и в состоянии брать нормальные кредиты на автомобили, квартиры, дорогие покупки. Всё-то у нас в России "по-своему" делается. Через тот самый универсальный интерфейс...
Елка К  (Elin)
#
Сергей, ИП - вылетели в просрочку первые во время кризиса, владельцы бизнеса - во вторую. Самые надежные - наемные манагеры с фиксированной средней з/п... они и платят с грехом пополам...
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Это на чём же такие утверждения основываются? Что-то я вокруг себя не наблюдаю владельцев бизнесов, вылетевших в трубу или в просрочку. Если Ваше утверждение основано на личных ощущениях, то у меня они прямо противоположные: как раз они-то в основном остались, а некоторым сотрудником среднего уровня пришлось пойти искать себе работу. Это и логично: если прогорает бизнес, то "наемные манагеры" (как Вы их обзываете) оказываются на улице, причем все, а не выборочно. Владелец же скорее останется на плаву - только пояс подтянет на время. Если бизнес не прогорел, но дела плохи - владелец остается при деле, а выборочно сотрудники - отправляются искать работу.
Елка К  (Elin)
#
Мои утверждения основываются на опыте и статистике.

манагеры - не обзывание , а прямое прочтение англицкого названия.

У владельца бизнеса есть обязательства, в том числе и перед наемными работниками, в первую очередь (если нормальный бизнесмен), он урезает свои %/бонсы/дивиденды, и лишь потом, если не помогло, увольняет персонал.
Я с Вами не спорю, статистика вещь противная, но она есть.
Елка К  (Elin)
#
и ещё - обычному менеджеру гораздо легче найти работу, чем бизнесмены восстановить бизнес/продаеть его/ или самому найти работу.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
манагеры - не обзывание , а прямое прочтение англицкого названия.

На английском это выглядит как manager, произносится (кириллическими баквами) как "мэнэджер", а переводится как "руководитель". Здесь это не оффтопик, а достаточно важно: дело в том, что у нас сотрудников компаний часто обзывают "манагерами" и вкладывают в это слово совсем иной смысл (например, так обзывают всех продавцов в магазинах - а какие же они руководители?). Иными словами, это все те кого именуют ещё несколько пренебрежительным словосочетанием "офисный планктон". Так вот, "планктон" этот - что-то вроде расходного материала и от его сокращения бизнес часто выигрывает. Тем более, что в Москве (и крупных городах - но в меньшей степени) до кризиса появилось чересчур много "специалистов-попрыгунчиков", требующих себе внушительных записей в трудовой, приличных заработков и коллекционирующих их количество и величину. Кризис заставил резко сократить общение с такими особями - и это совершенно правильно. Повторюсь: бизнес (любой) от этого только выигрывает, его эффективность и производительность труда его сотрудников возрастают. И тогда даже в кризис бизнес выдержит. Если, конечно, это бизнес, а не спекуляция, к тому же рискованная. А планктон поплывет мимо. Может и жестко, но справедливо.

Российские чудо-реалии ещё и таковы, что мелкий и средний бизнесы зачастую вынуждают своих сотрудников превращаться в ИП (знаю такие примеры, и немало). Вот представим теперь себе, что весь тот планктон, о котором я говорил, погрязнув в своих гламурных тусовках, развратившись на незаработанных деньгах, руководствуясь в своей жизни понтами и хотелками, превращен своим менеджментом в ИП, набрал кредитов (на хотелки)... А тут кризис. Планкон удаляется. Спекулятивные бизнесы сдуваются. Вот это вот всё и составляет основу для Вашей статистики? Не кажется, что это хромая статистика? Может, просто скоринговые критерии неверны?

Кстати, о статистике. Она, вообще говоря, не противная даже, а точная, если статистика и если наука. Если она у Вас действительно есть - ткните пальцем, полюбопытствовал бы.
Елка К  (Elin)
#
Блажен, кто верует.

Хорошо, что статистику вы признаете за точную науку smile:)
Елка К  (Elin)
#
Сергей, Вы озадачились вопросом, я дала Вам на него ответ smile:) А дальше, всего лишь Ваши размышления.
Алексей Филатов  (Surkin)
#
я вот считаю что статистика это полная лажа, не могу сказать про банки и еще что-то но года четыре назад по ТВ статистику пихнули что в России ежегодно пропадает 10000 женщин . вопрос... что это за статистика такая ? ежегодно пропадают рождаемость низкая смертность высокая а народ как ходил толпами так и ходит и женщин меньше не стало ,а скорее на оборот .
Алексей Филатов  (Surkin)
#
и еще вон ментам статистику задвигают в примере : в месяц должно быть раскрыто там-то десять краж и они раскрывают и это не означает что произошло десять краж просто какие-то чалдоны статистику впихнули что их десять. есть не статистика есть судьба кто-то живет а кто-то умрет кого-то пинают а кто-то на этом сливки сгребает кто-то упал а кто-то взлетел судьба за все отвечает .
альберт зайдуллин  (trast)
#
упс...вообще-то их кредитуют под активы...по этому склады сбера ломятся от трусов и всякой всячины smile:D а если серьезно...банк в накладе не остался...после кризиса
Елена Иванова  (elenita)
#
Самые надёжные - сотрудники МВД и ФСБ. Им кредиты одобряли даже в кризис, даже при наличии задолженностей.
Даже в том же ОТП-банке.
Дмитрий  (asd1979)
#
Сергей,как насчет вашей идеи повышения финансовой грамотности населения smile:?: Или поговорили,а потом потихоньку тему закрыли.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Здесь это оффтопик. Развивать не буду. Ответ был в моём блоге, от одного из ведущих сотрудников Банки.Ру, г-на Пикулина. Сам нахожусь в нетерпеливом ожидании.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Ребята-форумчане, спасибо, что тему признали актуальной. ОДНАКО очень бы хотелось выслушать мнение профессиональных сотрудников банков. Или им запрещено рассуждать на данные аспекты?
Н  (dsxd)
#
мой ответ можно считать за ответ сотрудника банка.
Н  (dsxd)
#
Цитата
Вопрос! Отказаться от мечты, потому как на данном этапе всей суммы на руках нет или пойти в банк и взять кредит, который с нормальной зарплаты она спокойно и постепенно погасит? Ей самой ответ показался очевидным, и дама пошла в банк…


Раз ответ "идти в банк и брать кредит, т.к. сумма трат почти в 2 раза превысила запланированную ради потребления понтов" очевиден, то совершенно очевидно, что такому клиенту надо срочно отказывать, как только он переступил порог банка.

И раз банки так и поступили, я могу лишь сказать - коллеги, поздравляю smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Действительно, могло сработать "правило бармена" - "рассчитывала на машину за 800 тыс. руб." - это хорошо сопоставляется с месячным доходом, ценой на автомобиль и запрашиваемой суммой кредита...
А может ключевая фраза - "зравомыслящий клиент с высшим финансовым образованием" - от такого жди либо досрочного погашения, либо разборок, да и ничего лишнего на нем не заработаешь )...
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
О, товарищи, вскрывается банковская сущность - вам нужны недалекие клиенты без образования, чтобы вопросов лишних не задавали и только дали банку одно - возможность ЗАРАБОТАТЬ.
Мне почему-то казалось, что состоятельные заемщики банкам все же требуются. Упс, ошиблась smile8)
Лично я, попав в подобную ситуацию и получив приличный сервис при оформлении кредита, буду банку благодарна, то есть лояльна, то есть приду снова, то есть посоветую друзьям и т.п. Или такое развитие событий не вариант?
AYO  (AYO)
#
Возможно, многие банки лишь имитируют активность в вопросах кредитования или есть проблемы с ликвидностью.
Мы бы дали такую сумму, нам такие клиенты любы.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Ссылочку киньте, в какой банк обращаться. А то пока у всех только слова...
AYO  (AYO)
#
www.lockobank.ru
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Спасибо! Перебросила знакомой. Она завтра уже договорилась на поход в еще один банк, но, думаю, и к вам обязательно заглянет. Пароль Банки. ру smile:)

AYO  (AYO)
#
выслала Вам сообщение с контактами. Так будет надежнее.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Кредит выдали в другом банке. Но за готовность помочь низкий поклон - и вам, и Локо-Банку!
Дмитрий  (asd1979)
#
Какая большая проблема у вашей сотрудницы smile:D smile:o С хорошей зарплатой накопит smile:!: Кому-то для счастья 500000руб не хватает,а другие граждане на хлебе и воде сидят.Елена, неприлично подымать такие проблемы когда большая часть населения находиться за чертой бедности smile:!:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Дмитрий, у нас специализированный ресурс и мы здесь всегда говорим на тему денег и про любые суммы без предыхания. Это бизнес, а не разговоры в пользу бедных. Целевая аудитория Banki.ru - топ-менеджеры и специалисты, вы разве не знали?!
Елена Иванова  (elenita)
#
Топ-менеджеры и специалисты не знают, как пишется слово "прИдыхание" smile:o
Дмитрий  (asd1979)
#
Суть этой темы в том,чтобы пробить через портал банки ру, кредит в 500000руб для сотрудницы.Больших проблем здесь не вижу.Может обратиться за кредитом к Олегу Тинькову smile:?:
CreditWay  (CreditWay)
#
У Тинькова нет таких лимитов.Как и автокредитов.
Если только в частном порядке. smile:)
Н  (dsxd)
#
Да, особено посмешили фразы по типу "состоятельная заёмщица с фысшим образованием"... smile:D , которой не хватает пол миллиона ... рублей! smile8)

Елена, мы понимаем вас хорошо. Также понимаем вашу знакомую, но поверьте, во-первых фраза "состоятельный" и покупка машины за 1 300 в кредит это очень и очень разные вещи. Состоятельные люди эти "нехватающие" пол миллиона по карманам за минуту соберут...
Во-вторых с высшим образованием у нас пол страны. Без преувеличения.

А вообще коллеги молодцы smile;) Таких клиентов не жалуют, т.к. очень часто там будут проблемы по типу просрочек, неуплат, взысканий, истерик в бложиках и т.д. smile:{}
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
фраза "состоятельный" и покупка машины за 1 300 в кредит это очень и очень разные вещи. Состоятельные люди эти "нехватающие" пол миллиона по карманам за минуту соберут...

Странное у Вас представлениео состоятельности и несостоятельности. А приобретение автомобиля стоимостью 1300т.р. в кредит - это нормально и естественно. Тем более, что первый взнос составит больше половины стоимости.

Впрочем, права Елена: "банковская сущность" становится здесь всё виднее...
Н  (dsxd)
#
Да, но если любой клиент скажет подобную постановку вопроса, что шел покупать машину за 800, а в итоге с помощью кредита захотел за 1 300, абсолютно любой риск-менеджер должен подвинуть резко ползунок риска ... процентов так на 40-60. И очень часто клиент уже попадает в красную зону с прогнозируемыми проблемами - невозврат и т.д.
Вот и вся банковская сущность. Банки не свои деньги дают в долг, а чужие. Поэтому и нужен за ними глаз да глаз. Особенно с такими клиентами "состоятельными" smile8)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
если любой клиент скажет подобную постановку вопроса, что шел покупать машину за 800, а в итоге с помощью кредита захотел за 1 300, абсолютно любой риск-менеджер должен подвинуть резко ползунок риска ... процентов так на 40-60.

Почему? Какая связь? Я честно не понимаю.

Год назад покупали супруге автомобиль. Очень долго бродили по всевозможным салонам и выбирали. В какой-то момент она поняла, что нет прямой связи между размером автомобиля и его стоимостью. Стали выбирать по другим критериям. Уже было остановили свой выбор на конкретной модели... Но в результате взяли другую. С кредитом я не связывался, но получается по Вашим словам, что нам его и не дали бы только потому, что долго выбирали?

Автомобиль нужно почувствовать. Смотрела "картинки" - сложилось впечатление. Решилась, накопила денежку. Пришла в салон, посидела... Ну,... да,... вроде то... Села в другой - и тут поняла, что с первым выбором ошиблась. Вполне нормальная и понятная ситуация. Почему риски банка увеличились? За счет чего?

Цитата
Банки не свои деньги дают в долг, а чужие. Поэтому и нужен за ними глаз да глаз. Особенно с такими клиентами "состоятельными"

Вот потуму и остаюсь в убеждении, что скоринговые критерии надо менять. Как раз вполне хороших и выгодных клиентов банки при таком раскладе и теряют.
Н  (dsxd)
#
Как раз ни хорошим ни выгодным клиентом подруга автора не является.
Коллеги, выпишите своим подчиненным премию за невыдачу кредита. Клиентам все равно этого не понять. Ими движет рефлекс потребления любой ценой. Даже ценой проблем для своей персоны.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+++ Как раз ни хорошим ни выгодным клиентом подруга автора не является

Вы хрустальный шар что ли трете? Вы документы видели? За эту подругу лично я готов поручиться. Так что не выставляйте на показ свое профессиональное эго.
bugnut  (bugnut)
#
Под Вашу гарантию и вексель подруги я бы дал 500 тыс.руб. Через год получил бы 600 т.р. smile8)
А чего Вы ей сами не дадите? smile:idea:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Все банально - денег сейчас нет. А потом я уже дал в этом году пару раз в долг - возвращать с боями приходится.
bugnut  (bugnut)
#
Ну ясно. Возвращать с боями - мне знакомо. Самому пришлось списать прилично в конце 2008-го. Единственный положительный момент - теперь кол-во "очень хороших знакомых" уменьшилось, круг общения почистился, так сказать smile:)
Просто это я к тому, что поручаясь за кого-нибудь, нужно быть готовым, что это обязательство придется совершенно неожиданно выполнить (пара легкомысленных просрочек и банк выставляет всю сумму к погашению - так бывает). Тогда нужно иметь эту прогарантированную сумму в свободном доступе (например, на срочном депозите в банке). КМК, проще самому дать (под процент и с распиской или векселем), чем поручаться.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Честно сказать я тоже засомневался бы в "состоятельности" этой дамы. Потому что недостающие 500 т.р. набрать не так долго.

Ненормального я в приобретении данного автомобиля в кредит ничего не вижу. Нерасчетливого - вижу много. Например, нормочас на туарег стоит несколько дороже чем на гольф. smile:) Страхование тоже будет дороже у авто за 1.3 нежели за 0.8 даже если ставка % будет у страховой одна. Условия страхования могут оказаться хуже, причем покупательница (в силу спонтанности решения о другом автомобиле) может даже не вникнуть в это.

В общем автокредит сколь-нибудь интересен только когда есть программа производителя. Сейчас у VW Finance есть по пассатам какая-то программа. Недавно у Шкоды было 0% (правда на недорогие автомобили, до 600 т.р.). И т.п. А платить 14-20% годовых в нынешних условиях + сопутствующие расходы...
альберт зайдуллин  (trast)
#
иногда.проще взять кредит..чем бегать по людям просить в долг.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Зачем бегать? Надо тупо собирать деньги со своих доходов. Может быть просто пореже ходить в ресторан со счетом в 5-8 тыс.руб. Не раз-два в неделю, а раз в месяц. Может быть не ездить каждые 1,5-2 мес. в Европу.

Все равно при кредите потребеление привычное придется ограничить.
альберт зайдуллин  (trast)
#
но это опять таки время...в кредите нет ничего плохого ,если он взят с умом...
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Я, к сожалению, не помню, чтобы где-то утверждал, что в кредите взятом с умом есть нечто плохое. Почитайте ветку. Про стоимость обслуживания и автомобиля и кредита.
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