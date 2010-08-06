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Москва 9.0

06.08.2010 09:50 8 1 770 просмотров
Через пять минут выходить на улицу. Чем дышать... не понятно smile:(



А что из вашего окна этим утром видно?

Комментарии 8

Елена Пушникова  (Алёна))
#
А из нашего примерно тоже самое. Микрорайон Новокосино вообще не видно, кошмар!!!!
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Так в квартире тот же самый воздух, что и на улице! Только в квартире от стены до стены метров десять, не больше, вот и не видно смога, а к запаху постепенно принюхиваешся. Так что смело на улицу - дома почти то же самое!
Теперь представляете, что твориться в легких у курильщика!!!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Я накануне поздно вечером увидела первые поползновения дыма и все окна плотно закрыла. Ночь провела прекрасно и даже не знала, что на улице такое творится.
Сейчас в офисе появились люди в масках smile:) Поддерживаю сотрудников в порыве защищать свои дыхательные пути.
Даешь Токио в Москве!!!
Лоймила  (Лоймила)
#
Читала я про маски. Их менять нужно каждый час и смачивать водой smile:) иначе толку мало.
А у нас в Железке тоже таааак грустно, меня не так раздражает запах, как многих, зато я не курю пока.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я аллергик жуткий, и чувствую что от дыма уже начинаются астматические признаки, что делать, куда бежать, не знаю. Все равно же надо куда-то передвигаться, да и действительно, дома как на улице уже стало.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Это всё наш особый русский вариант ЭхтыЯхтыЮкудля
smile:D
Москвичи, я вам всем искренне сочувствую. И страшно переживаю за свою матушку, которая сейчас мучается в Подмосковье.

А у нас и у соседей-финнов другая напасть: сильные ураганы повалили очень много деревьев и оставили без электричества много людей. Головные СМИ об этом как-то молчат. А ущерб-то есть... Про жертвы с точностью не скажу, а изуродованные машины видел. У родственников на даче (сидят и без света, и без воды) тридцатиметровая сосна, падая, снесла лестницу на второй этаж в старом домике. К счастью, никто не пострадал.
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