Москва 9.0

Елена Пушникова (Алёна)) 06.08.2010 11:34 # А из нашего примерно тоже самое. Микрорайон Новокосино вообще не видно, кошмар!!!! 0
Комментарии 8
Теперь представляете, что твориться в легких у курильщика!!!
Сейчас в офисе появились люди в масках Поддерживаю сотрудников в порыве защищать свои дыхательные пути.
Даешь Токио в Москве!!!
А у нас в Железке тоже таааак грустно, меня не так раздражает запах, как многих, зато я не курю пока.
Москвичи, я вам всем искренне сочувствую. И страшно переживаю за свою матушку, которая сейчас мучается в Подмосковье.
А у нас и у соседей-финнов другая напасть: сильные ураганы повалили очень много деревьев и оставили без электричества много людей. Головные СМИ об этом как-то молчат. А ущерб-то есть... Про жертвы с точностью не скажу, а изуродованные машины видел. У родственников на даче (сидят и без света, и без воды) тридцатиметровая сосна, падая, снесла лестницу на второй этаж в старом домике. К счастью, никто не пострадал.
У нас все замечательно.