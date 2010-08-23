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Один день из прошлой жизни

23.08.2010 18:48 27 2 942 просмотра
При всей любви к деловому формату иногда душа просит творчества нетривиального и сверхсложного, дабы результат еще раз доказал, что «разведчиков бывших не бывает» (слово «разведчик» можете заменить на любое другое, подходящее под нижеследующее)



Идет работа над большим проектом – статья, обложка, фотосессия. Сроки – вчера, то есть все в авральном режиме. День – один, то есть перед камерой буду стоять 20 часов, пока свет, одежда, люди, вкусы, грим состыкуются воедино.
Прихожу на съемку – людей нет. «Девушка, а вы стилист?» - следует вопрос за моей спиной, увешанной платьями и коробками с обувью. «Да, нет. Я объект для съемок! Просто очень ответственный». Как тут объяснить, что в последнее время для меня время – деньги, и ОЧЕНЬ не хочется его терять впустую.

Через четыре часа отснято два плана, и я срочно убегаю на деловую встречу, в результате которой начинаю на портале новый проект и беру человека на работу.

Семь часов вечера – снова мотор, вспышка, боль… Боже, с утра ничего не ела, некогда. Короче, первый салат поприветствовал меня в 11 часов ночи, когда от усталости вилка уже не слушалась. НО зато оно того стоило… Мигель–фотограф (www.miguel.su) отработал на славу, Лукас-стилист все же втиснул меня в гламурные платья, Аннэтэс-главный редактор определила канву истории и сообща – мы подружились и очень остались довольны результатом.

Предлагаю вам угадать, какой снимок станет обложкой сентября журнала «NightStyle»









Отдельные слова благодарности ресторану "Москвич" за то, что сутки терпеливо сносили нашу творческую вакханалию!

Комментарии 27

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Предлагаю вам угадать, какой снимок станет обложкой сентября журнала «NightStyle»

А это смотря, на чем акцент делать. Мне второй снимок нравится, в отличие от первого там акцент на образе, а в первой можно сказать на личности, которая и забивает весь остальной сюжет, приковывая внимание только к лицу. Третья не нравится, а четвертая неплохая такая, ненавязчивая, растворяетесь в сюжете, как картина это смотрится. В общем, 2 или 4. Ну, это на взгляд полнейшего дилетанта, конечно, как говорится, имхо.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Всегда получаю огромное удовольствие, когда смотрю на моду (неважно, какого времени), шикарные наряды и красивые лица. Спасибо! smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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А еще и большое интервью будет...в журнале, когда он выйдет.
То есть не только картинки вас ждут впереди smile;)
Дарья Квасова  (Коэффициент Полезного Действия)
#
Второй и третий очень нравятся...в них есть что-то именно от Вас...
харизма чувствуется!
Татьяна  (VTA)
#
Цитата
Предлагаю вам угадать, какой снимок станет обложкой сентября журнала «NightStyle»


2-я - супер.. Живая, естественная, женственная... Я бы выбрала ее..
а вот 3-я фотография совсем не нравится, уж извините..
Наталья Позднякова  (Nata-lia)
#
Елена, все фотографии сногшибательные!

Мне кажется, что на обложке журнала будет 2 или 4 фотография.
С нетерпением жду интервью, очень хочется узнать что же выбирет редакция журнала smile:oops:
Татьяна  (VTA)
#
сорри... первую в машине не учла...
Елка К  (Elin)
#
Нравится ВСЕ!
Но особенно в крассной машине smile:)) Мне просто нра сочетание красного с черный, такой агрессив шик.

Не очень последнее фото - немного не ваш стиль.
На фото в черном костюме и столом - похожи на Гл.редактора из "Дьявол носит Прада" smile:) smile:shuffle:
anifani  (anifani)
#
Стиль вечерней девушки подходит под 1 и 4 фотографию....,и под название журнала. smile;)
anifani  (anifani)
#
Не 4 а 5ю,на диване. smile:shuffle:
Андрей C  (AndyC)
#
Все кадры достойны восхищения.
Я сделаю ставку на второй кадр(_mg_9429).
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Елена, все фотографии прекрасны. В каждой для вас подобран уникальный образ, в который вы так профессионально вжились. Хотя может быть это и есть ваша жизнь - такая разная, яркая, увлекающая зрителей и вас)
Лоймила  (Лоймила)
#
Если соотносить с названием журнала, то последняя фото, там причёска и наряд более вечерние smile:)
А мне понравились та, что в авто, и та, что с чашечкой. Обожаю профессиональные фото smile:oops:
Пенсионер  (Пенсионер)
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Мне нравятся 1-е с кофе и второе на фоне "берегись автомобиля".
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