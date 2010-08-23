Один день из прошлой жизни

При всей любви к деловому формату иногда душа просит творчества нетривиального и сверхсложного, дабы результат еще раз доказал, что «разведчиков бывших не бывает» (слово «разведчик» можете заменить на любое другое, подходящее под нижеследующее)
Идет работа над большим проектом – статья, обложка, фотосессия. Сроки – вчера, то есть все в авральном режиме. День – один, то есть перед камерой буду стоять 20 часов, пока свет, одежда, люди, вкусы, грим состыкуются воедино.
Прихожу на съемку – людей нет. «Девушка, а вы стилист?» - следует вопрос за моей спиной, увешанной платьями и коробками с обувью. «Да, нет. Я объект для съемок! Просто очень ответственный». Как тут объяснить, что в последнее время для меня время – деньги, и ОЧЕНЬ не хочется его терять впустую.
Через четыре часа отснято два плана, и я срочно убегаю на деловую встречу, в результате которой начинаю на портале новый проект и беру человека на работу.
Семь часов вечера – снова мотор, вспышка, боль… Боже, с утра ничего не ела, некогда. Короче, первый салат поприветствовал меня в 11 часов ночи, когда от усталости вилка уже не слушалась. НО зато оно того стоило… Мигель–фотограф (www.miguel.su) отработал на славу, Лукас-стилист все же втиснул меня в гламурные платья, Аннэтэс-главный редактор определила канву истории и сообща – мы подружились и очень остались довольны результатом.
Предлагаю вам угадать, какой снимок станет обложкой сентября журнала «NightStyle»
Отдельные слова благодарности ресторану "Москвич" за то, что сутки терпеливо сносили нашу творческую вакханалию!
Комментарии 27
А это смотря, на чем акцент делать. Мне второй снимок нравится, в отличие от первого там акцент на образе, а в первой можно сказать на личности, которая и забивает весь остальной сюжет, приковывая внимание только к лицу. Третья не нравится, а четвертая неплохая такая, ненавязчивая, растворяетесь в сюжете, как картина это смотрится. В общем, 2 или 4. Ну, это на взгляд полнейшего дилетанта, конечно, как говорится, имхо.
То есть не только картинки вас ждут впереди
харизма чувствуется!
2-я - супер.. Живая, естественная, женственная... Я бы выбрала ее..
а вот 3-я фотография совсем не нравится, уж извините..
Мне кажется, что на обложке журнала будет 2 или 4 фотография.
С нетерпением жду интервью, очень хочется узнать что же выбирет редакция журнала
Но особенно в крассной машине ) Мне просто нра сочетание красного с черный, такой агрессив шик.
Не очень последнее фото - немного не ваш стиль.
На фото в черном костюме и столом - похожи на Гл.редактора из "Дьявол носит Прада"
Я сделаю ставку на второй кадр(_mg_9429).
А мне понравились та, что в авто, и та, что с чашечкой. Обожаю профессиональные фото